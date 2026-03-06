Cumpărând ghiocei, pe acostamentul traseului național Chișinău-Soroca, km.37-39, contribui indirect la distrugerea lor

09:50

Este o zi în care este avantajată comunicarea, dar şi planurile financiare. Analizaţi cu grijă ofertele şi fiţi atenţi în ce vreţi să investiţi energie, timp şi bani. Horoscop 5 martie 2026 Berbec Focusul se mută pe relații. Este momentul să asculți mai mult și să vorbești mai puțin, căutând echilibrul între dorințele tale și […] Post-ul Horoscop, 5 martie 2026. Zodia care trebuie să asculte mai mult şi să vorbească mai puţin în cuplu apare prima dată în Observatorul de Nord.