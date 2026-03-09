Ionela Stînă, adolescenta de 13 ani din Chetrosu, a impresionat juriul de la Românii au Talent

10:10

Sunt momente care nu se planifică cu săptămâni înainte, dar care rămân gravate în conștiință pentru mult timp. Cel trăit săptămâna aceasta la Biblioteca Publică Șuri a fost unul dintre ele. Într-o sală simplă, între rafturi cu cărți și tăcerea atentă a tinerilor, trecutul a prins din nou glas, ca o lecție nerostită, dar profund […]