Promovarea unui stil de viață sănătos și prevenirea dependenței de ecrane – lecții de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Observatorul de Nord, 9 martie 2026 12:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică începe săptămâna cu lecții interactive desfășurate de specialiștii Direcției promovarea sănătății, axate pe un subiect actual: utilizarea echilibrată a tehnologiei și alternative distractive și active de petrecere a timpului liber. Lecțiile s-au desfășurat ca un dialog dinamic și deschis, în care s-a discutat despre riscurile timpului excesiv în fața dispozitivelor;
Acum 5 minute
13:10
Ședință la Hîncești: Ce se știe până acum despre moartea educatoarei Ludmila Vartic # Observatorul de Nord
Autoritățile analizează dacă s-a intervenit corect în cazul Ludmilei Vartic, femeia din Hîncești care a murit după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău. Până acum, nu există o raportare către autorități că aceasta ar fi suferit de violență, însă informația este în continuare verificată, a declarat directoarea Agenției Naționale de Prevenire
Acum 30 minute
12:50
Acum 2 ore
12:00
Bucate tradiționale de post și amintiri din gospodăriile de altădată, la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca # Observatorul de Nord
Recent, la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu" din Soroca a fost organizată o activitate dedicată bucatelor tradiționale de post, care a reunit 35 de persoane de vârsta a treia din comunitate. Participantele au venit pregătite cu diverse bucate de post, preparate chiar de ele, pe care le-au prezentat cu mândrie celor prezenți. Fiecare gospodină a împărtășit
11:20
Ionela Stînă, adolescenta de 13 ani din Chetrosu, a impresionat juriul de la Românii au Talent # Observatorul de Nord
O adolescentă de doar 13 ani din nordul Republicii Moldova a reușit să atragă atenția publicului și a juriului la unul dintre cele mai populare show-uri de televiziune din România. Ionela Stînă, originară din satul Chetrosu, raionul Drochia, a făcut un adevărat spectacol pe scena emisiunii Românii au talent, unde a demonstrat că talentul
Acum 4 ore
10:40
Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru omorul soției sale. # Observatorul de Nord
Tragedia s-a produs în satul Târnova, raionul Dondușeni. Acesta a lovit-o de mai multe ori cu un topor în regiunea capului în plină stradă. Potrivit Procuraturii, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie de mai multe ori cu un topor în zona capului, după care a părăsit locul faptei. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul
09:40
„Mărțișor Drochian – obicei, simbol, meșteșug, patrimoniu” – sărbătoarea tradiției la Drochia # Observatorul de Nord
Primăvara își face simțită prezența prin tradiții, care aduc oamenii mai aproape unii de alții, iar una dintre cele mai frumoase este sărbătoarea Mărțișor. În acest context, pe 6 martie curent, Muzeul raional Drochia a găzduit un eveniment memorabil, cu genericul „Mărțișor Drochian – obicei, simbol, meșteșug, patrimoniu", dedicat valorificării tradițiilor și promovării patrimoniului cultural
09:20
Analiză. Dosarul transnistrean prin lentila „puterii ascuțite” rusești în 2026 # Observatorul de Nord
Analiză de Viorica Țîcu, directoare de programe strategice la Institutul European de Studii Politice din Moldova, publicată în buletinul de politică externă al FES/APE În 2026, la peste trei decenii de la izbucnirea conflictului armat din 1992, dosarul transnistrean continuă să reprezinte o vulnerabilitate structurală pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Contextul geopolitic actual
09:20
Vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești, acuzat de violență în familie după moartea soției: „Era un abuz continuu” # Observatorul de Nord
Ludmila Vartic, o educatoare din Hîncești, a murit după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău, transmite tv8.md. Femeia de 38 de ani, care locuia în apartamentul mamei, ar fi fost supusă ani la rând violenței și abuzurilor din partea soțului său, Dumitru Vartic, membru PAS și vicepreședinte
Acum 6 ore
08:40
Debut de vis a tinerilor fotbaliști de la Visoca: 5-0 cu echipa din Dondușeni # Observatorul de Nord
Etapa de primăvară a Campionatului Republicii Moldova la fotbal, categoria de vârstă U12, a început cum nu se poate mai bine de echipa EFA din Visoca, antrenată de Dumitru Canțâr. În meciul din deplasare, visocenii au fost net superiori rivalilor din Dondușeni, cărora le-au administrat o înfrângere usturătoare. După cele 90 de minte de joc
08:30
Raionul Soroca este parte a unui proiect ce are scop atenuarea impactului războiului în alimentarea cu apă și canalizare # Observatorul de Nord
Recent, în orașul Otaci a avut loc o ședință în cadrul proiectului „WASSER – Sprijin în atenuarea impactului războiului pentru alimentare cu apă și canalizare în regiunea de graniță a Moldovei cu Ucraina", finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. În cadrul ședinței s-a discutat despre oboectivele și intervențiile proiectului pentru 2026-2027 și s-a
08:10
Curs valutar, 9 martie 2026: la început de săptămână dolarul costă 17,38 lei, iar moneda unică arfe valoarea de 20,10 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 9 martie 2026, moneda unică europeană are valoarea de 20 de lei și 10 bani. Dolarul american costă 17 lei și 38 de bani, Leul românesc costă 3 lei și 94 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna
Acum 8 ore
07:10
Horoscop zilnic 9 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Observatorul de Nord
Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, 9 martie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai. Horoscop luni, 9 martie 2026 Berbec Berbecul are parte de tot felul de oportunități începând cu
06:20
„Eu vreau să trăiesc!”: strigătul de ajutor al Nicolinei, o tânără din Soroca diagnosticată cu limfom # Observatorul de Nord
La doar 22 de ani, Nicolina Țurcan, o tânără din Soroca, se confruntă cu una dintre cele mai grele bătălii ale vieții sale. Diagnosticată cu limfom Hodgkin în stadiul 4, tânăra spune că are nevoie urgentă de tratament, însă costurile depășesc cu mult posibilitățile familiei sale. Într-un mesaj emoționant, ea face apel la sprijinul oamenilor
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 9 martie 2026, vom avea vreme frumoasă, cu mut soare și valori termice în creștere. Temperatura aerului se va încadra între -1 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 56 procente, iar vântul va bate cu viteza
Acum 24 ore
20:30
Horoscop săptămânal Berbec: 9-15 martie 2026 Ești mult prea impulsivă și categorică. Sunt multe situații când un astfel de comportament poate fi văzut ca fiind riscant. Nu este nevoie să ieși de pe linia de plutire doar pentru a le oferi celor din jur ceea ce au nevoie. A fi în armonie în raport
Ieri
12:20
Cifrele nu mint: Femeile sunt mai învățate, muncesc mai mult, trăiesc mai mult, dar… primesc salarii mai mici decât bărbații # Observatorul de Nord
Biroul Naţional de Statistică (BNS) din Republica Moldova este instituția care este în drept să ne prezinte portretul statistic al femeilor din Republica Moldova în baza datelor disponibile.. Astfel, conform BNS, în Repblica Moldova femeile predomină în numărul populației, în medie la 100 femei de revin 91 bărbați. Speranţa de viaţă la femei este mai
10:30
PODCAST cu Nina Martîniuc, „renăscută din morți”: Ziua Internațională a Femeii este Sărbătoarea Sărbătorilor! / VIDEO # Observatorul de Nord
…Toamna trecută, prin cartierul Fabricii de tricotate „Stil" a bântuit un zvon teribil – cică tanti Nina, cea care anunțase în public că va muri doar atunci când, în această mahala a orașului, va fi construită o biserică și care, cu aceeași nonșalanță, s-a răzgândit să lase lumea cu ochii în soare după ce a
09:30
Ce trebuie să facă femeile în această zi specială. Tradiții și obiceiuri de 8 Martie. # Observatorul de Nord
Data de 8 martie este asociată cu primăvara, iar unul dintre principalele simboluri ale acestei zile sunt florile. Se spune că „mascota' internațională a Zilei femeii este laleaua. Aceasta reprezintă un simbol al primăverii și trebuie să fie oferită femeilor de ziua lor. Se spune că fetele care poartă mărțișorul în perioada 1-9 martie vor avea noroc
09:20
Ziua de 8 martie este marcată în toată lumea și este supranumită Ziua Femeii sau Ziua Mamei. Pe de o parte, în această zi este marcat curajul și puterea celor care au jucat un rol extraordinar în societate, pe de altă parte sunt celebrate femeile din viața fiecăruia dintre noi, de la iubite, la mame,
07:10
Sfaturi pentru femei, cusute la o șezătoare de 8 Martie la Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Acele străpung pânza, iar printre firele de ață se aud povești de viață. La șezătoarea organizată la Biblioteca „Basarabia" din Soroca, femeile cos cămăși cu altiță și împărtășesc, cu zâmbet sau cu nostalgie, lecții simple despre viață. Ce sfat i-ai da unei femei din propria experiență? Cu această întrebare am pășit pragul bibliotecii, în ajun de
06:10
Primăria Soroca organizează un flashmob de Ziua Internațională a Femeii: astăzi vor fi oferite 700 de lalele # Observatorul de Nord
Primăria municipiului Soroca a emis o dispoziție oficială privind organizarea unui flashmob dedicat Zilei Internaționale a Femeii, care va avea loc pe 8 martie 2026. Evenimentul va include oferirea a 700 de lalele, achiziționate din bugetul destinat activităților de tineret, cu o valoare totală de 21.000 de lei. Autoritățile locale din Soroca pregătesc o acțiune
06:10
Meteo, 8 martie 2026: zi frumoasă, cu mult soare, în Ziua Internațională a Femeii # Observatorul de Nord
Ziua Internațională a Femeii, conform prognozelor meteorologilor, în raioanele de nord ale Republicii Moldova va fi una cu mult soare, fără precipitații și cu valori termice generoase. Probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, temperatura aerului se va încadra între -1 și +11 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 58 procente, iar
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Au fost aprobate listele persoanelor vulnerabile din Soroca ce vor primi în luna martie mese gratuite la cantinele sociale # Observatorul de Nord
Zeci de persoane social-vulnerabile din municipiul Soroca vor beneficia de alimentație gratuită în cantinele sociale ale orașului în luna martie 2026, după ce autoritățile locale au aprobat oficial listele beneficiarilor. Decizia vizează în special pensionari și persoane cu dizabilități care au nevoie de sprijin alimentar. Sprijin alimentar pentru persoanele vulnerabile din Soroca Primăria municipiului Soroca
12:10
(Și) Elevii din raioanele Soroca, Drochia și Florești pot participa la concursul „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european”, # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării organizează concursul republican „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european", care are drept scop formarea și consolidarea memoriei istorice, a conștiinței civice și a spiritului de responsabilitate față de valorile statului Republica Moldova, prin studierea și promovarea adevărului istoric despre Memoria Războiului pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
10:20
Atac cu rachete rusești la barajul de pe Nistru: explozii în toiul nopții în Novodnestrovsk # Observatorul de Nord
Orașul Novodnestrovsk din regiunea Cernăuți, Ucraina, a fost lovit în noaptea de 7 martie de un atac cu rachete lansat de forțele ruse. În jurul orei 03:00 au fost auzite mai multe explozii în apropierea localității, după care orașul a rămas fără energie electrică, iar la locul impactului a izbucnit un incendiu. Potrivit informațiilor publicate
07:50
Alimentele cu antioxidanți în concentrații mari, fibre sau anumiți acizi grași ar putea fi considerate superalimente # Observatorul de Nord
Există o listă lungă de nutrienți recomandați pentru consum, iar o parte dintre aceștia se găsesc în anumite produse care au căpătat o popularitate mare în ultimul timp. Descoperă superalimentele pe care e indicat să le consumi în fiecare zi. Un superaliment este un termen atribuit alimentelor care posedă proprietăți foarte bune pentru sănătate. De
07:10
Ziua de 7 martie aduce tensiuni subtile și necesitatea de a reacționa cu atenție. Unele situații devin imprevizibile, iar deciziile impulsive pot complica lucrurile. Este o zi în care apar clarificări în plan profesional și personal, dar și provocări neașteptate care testează răbdarea și echilibrul interior. Horoscop 7 martie 2026 – Berbec Te simți energic
06:10
Șoferii din municipiul Soroca trebuie să fie atenți la noile reguli de circulație din apropierea unor instituții de învățământ. Autoritățile locale au decis instalarea indicatoarelor de „circulație interzisă" la intrarea în perimetrul mai multor licee, iar conducătorii auto care nu vor respecta restricțiile riscă sancțiuni. Măsura urmărește creșterea siguranței elevilor și reducerea traficului auto în
06:10
Conform prognozelor meteorologilor, în raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 7 martie 2026, vom avea vreme însorită, cu valori termice de primăvară timpurie. Temperatura aerului se va încadra între -2 și +9 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 59 procente, iar vântul va
6 martie 2026
16:00
Atenție șoferi: Mâine va fi suspendată temporar circulația rutieră pe o stradă din municipiul Soroca! # Observatorul de Nord
Circulația rutieră pe un sector al străzii Mihail Kogălniceanu din municip
14:20
Grosu spune că nu-i vreme de pierdut. Candidaturile von Hebel/Lavigne, din nou pe agendă # Observatorul de Nord
Proiectul de hotărâre pentru desemnarea unor membri în Comisia Vetting, din nou pe agenda ședinței Parlamentului, după aprobarea amendamentului care permite ca membrii Comisiei Vetting să fie aprobați cu votul a 51 de deputați și nu 61, așa cum era anterior. În timp ce opoziția parlamentară a spus că va contesta noile prevederi la Curtea […] Post-ul Grosu spune că nu-i vreme de pierdut. Candidaturile von Hebel/Lavigne, din nou pe agendă apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
În urma confirmării focarului de Pesta porcină africană în exploatația profesională din satul Pelinia, membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Drochia s-au întrunit în ședință de lucru. Ședința a fost convocată și prezidată de către Vasile Cemortan, în calitatea sa de Președinte al raionului și, totodată, de Președinte al Comisiei pentru Situații Excepționale raionale. […] Post-ul În satul Pelinia a fost confirmat un focar de Pesta porcină africană apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Un sorocean de 36 de ani s-a urcat la ghidonul motocicletei cu 1,29 mg/l alcool în aerul expirat # Observatorul de Nord
În timpul supravegherii traficului rutier, inspectorii de patrulare au depistat mai mulți conducători care au urcat la volan în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise. Printre cei care au „călcat strâmb” este și un sorocean de 36 de ani, care a urcat la ghidonul motocicletei cu 1,29 mg/l alcool în aerul […] Post-ul Un sorocean de 36 de ani s-a urcat la ghidonul motocicletei cu 1,29 mg/l alcool în aerul expirat apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est + AO Angelus Soroca = Parteneriat pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijiri palliative # Observatorul de Nord
Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est a încheiat un acord de colaborare cu AO Angelus Soroca, în vederea dezvoltării și consolidării Serviciului de îngrijiri paliative implementat de organizație. Acest parteneriat are ca scop îmbunătățirea accesului persoanelor care au nevoie de servicii de îngrijiri paliative, precum și acordarea suportului necesar. Prin eforturi comune, instituțiile își propun […] Post-ul Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est + AO Angelus Soroca = Parteneriat pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijiri palliative apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Știați că aparatele lăsate în priză continuă să consume energie chiar și atunci când nu le folosiți? # Observatorul de Nord
Sfatul de vineri Televizoarele, încărcătoarele, laptopurile sau alte dispozitive conectate la priză continuă să folosească energie, chiar dacă nu le utilizați. Acest consum „în așteptare” poate crește factura de electricitate cu până la 5–10%. Deconectarea aparatelor atunci când nu sunt folosite sau utilizarea unei prize cu întrerupător este un gest simplu care reduce […] Post-ul Știați că aparatele lăsate în priză continuă să consume energie chiar și atunci când nu le folosiți? apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Cumpărând ghiocei, pe acostamentul traseului național Chișinău-Soroca, km.37-39, contribui indirect la distrugerea lor # Observatorul de Nord
Odată cu venirea primăverii renaște buna dispoziție, renasc speranțele, renaște natura și odată cu ea apar Ghioceii (Galanthus nivalis), considerați simbolul primăverii, fiind printre primele flori care apar, adesea prin zăpadă, marcând sfârșitul iernii și venirea căldurii. Aceștia sunt cunoscuți din cele mai vechi timpuri, fiind apreciați pentru delicatețea lor. Ghiocelul nu este doar un […] Post-ul Cumpărând ghiocei, pe acostamentul traseului național Chișinău-Soroca, km.37-39, contribui indirect la distrugerea lor apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Tableta de vineri Până când toată lumea este amețită și orbită de războiul din Orientul Mijlociu, în Republica Moldova s-a produs o „crimă”, care nu a fost mediatizată precum o merită, ca să nu zic că a fost ascunsă sub preș. Adică, în loc să ne uităm sub propriu nas și să ne dăm […] Post-ul „Crimă” la Chișinău, umbrită de războiul din Orientul Mijlociu apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Casa Națională de Asigurări Sociale: Manifestați prudență și să nu oferiți date personale sau bancare unor persoane necunoscute # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează cetățenii că au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii, prezentându-se în mod fals drept angajați ai CNAS. În cadrul acestor apeluri, persoanele respective solicită date cu caracter personal și date bancare, invocând diferite pretexte legate de stabilirea și reexaminarea pensiei sau alte […] Post-ul Casa Națională de Asigurări Sociale: Manifestați prudență și să nu oferiți date personale sau bancare unor persoane necunoscute apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 6 martie 2026: moneda unică europeană se ieftinește cu patru bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 6 martie 2026, euro coboară la valoarea de 20 lei și 12 de bani, cu patru bani mai puțin. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 33 de bani. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar leul […] Post-ul Curs valutar, 6 martie 2026: moneda unică europeană se ieftinește cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscop 6 martie 2026. O zodie are lipici la bani. Universul îi pune gologanii pe masă # Observatorul de Nord
O zi cu perspective pozitive pe plan financiar pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile. Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 6 martie 2026 Energia zilei îți susține inițiativele personale și dorința de afirmare. Simți nevoia să accelerezi proiecte care au stagnat, iar determinarea ta […] Post-ul Horoscop 6 martie 2026. O zodie are lipici la bani. Universul îi pune gologanii pe masă apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Să nu ne facem griji și în privința gazelor naturale – volumele necesare sunt în stoc, iar prețurile nu vor crește # Observatorul de Nord
Fiind invitat la o emisiune de la TV8, Eugeniu Buzatu, directorul general nterimar al Energocom a ținut să liniștească cetățenii Republicii Moldova că nu există motive de panică în privința gazelor naturale. Instituția pe care o conduce dispune de volumele necesare pentru lunile martie și aprilie, iar prețurile nu vor suferi majorări. Ba mai mult, […] Post-ul Să nu ne facem griji și în privința gazelor naturale – volumele necesare sunt în stoc, iar prețurile nu vor crește apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Astăzi, 6 martie 2026, benzina s-a scumpit cu 16 bani, iar motorina cu 46 de bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale, valabile pentru astăzi, 6 martie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 24,33 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 22,24 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu 16 bani la […] Post-ul Astăzi, 6 martie 2026, benzina s-a scumpit cu 16 bani, iar motorina cu 46 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 6 martie 2026, vom avea o zi cu puțin soare și cu valori termice adecvate perioadei. În termometre vom avea de la -2 până la +7 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 64 […] Post-ul Meteo, 6 martie 2026: soare zgârcit și temperaturi adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
5 martie 2026
17:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că, în urma controalelor consolidate, efectuate la punctele de trecere a frontierei, asupra produselor de origine vegetală importate, a fost depistat un lot de 18 900 kg de rodii neconforme. Rezultatele analizelor de laborator au atestat prezența reziduului de pesticid Imazalil, în concentrații ce depășesc limita maximă admisă (LMA) […] Post-ul Un lot de 18 900 kg de rodii neconforme a fost depistat la frontiera de stat apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Astăzi vorbim despre un subiect care ne însoțește în fiecare zi, chiar dacă uneori nu îi acordăm suficientă atenție – alimentația. Felul în care mâncăm nu ne influențează doar sănătatea fizică. Ne influențează energia de peste zi, starea de spirit, capacitatea de concentrare, productivitatea și chiar încrederea în noi înșine. În acest episod, împreună cu […] Post-ul Alimentația sănătoasă-mituri, greșeli și soluții reale apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Marți, 3 martie, în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă” a avut loc activitatea de totalizare și sinteză a proiectului educațional raional dedicat marelui compozitor Eugen Doga, intitulat „Eugen Doga- Muzica unei inimi de aur”. Evenimentul s-a desfășurat sub genericul „Povestea unui geniu – Eugen Doga”, reunind elevi, profesori și invitați într-o atmosferă plină de emoție, […] Post-ul Eugen Doga omagiat la Liceul „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
AO „Eco–Sor” anunță licitație pentru achiziția a peste 300 de tomberoane pentru deșeuri # Observatorul de Nord
Asociația Obștească „Eco–Sor” din Soroca a lansat un anunț public privind achiziționarea de tomberoane destinate colectării deșeurilor menajere nepericuloase „umede” și a deșeurilor din plastic. Achiziția va fi realizată prin procedura de concurs de licitație deschisă – cererea ofertelor de preț (bunuri), iar operatorii economici interesați sunt invitați să depună oferte pentru furnizarea containerelor. Potrivit […] Post-ul AO „Eco–Sor” anunță licitație pentru achiziția a peste 300 de tomberoane pentru deșeuri apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Capturi de 20.000 litri de alcool etilic de contrabandă într-un tir oprit pe șoseaua de centură a orașului Florești # Observatorul de Nord
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță depistarea unei capturi de 20.000 litri de alcool etilic de contrabandă într-un tir oprit pe șoseaua de centură a orașului Florești, precum și într-un depozit din Ialoveni. Inițial, la Florești a fost oprit pentru verificări tirul de model Volvo, cu sprijinul angajaților Serviciului patrulare Drochia, […] Post-ul Capturi de 20.000 litri de alcool etilic de contrabandă într-un tir oprit pe șoseaua de centură a orașului Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Tații rău-platnici ar putea primi interdicție de a părăsi țara – parlamentul pregătește sancțiuni mai dure pentru restanțierii la pensia alimentară # Observatorul de Nord
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a anunțat astăzi în plenul Legislativului înregistrarea unui proiect de lege care prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu achită pensia alimentară, precum și măsuri menite să protejeze drepturile copiilor. Declarațiile au fost făcute în contextul Zilei Internaționale a Femeii, în prezența unui grup de mame care își cresc singure […] Post-ul Tații rău-platnici ar putea primi interdicție de a părăsi țara – parlamentul pregătește sancțiuni mai dure pentru restanțierii la pensia alimentară apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Începutul acestui an este mai mult decât răscolitor. Speranța de pace și stingere treptată a războiului din Gaza și Ucraina speculată de Președintele american Donald Trump abia dacă a reușit să se ițească de sub ruinele acestor dezastre ce durează deja de peste patru ani că, iată, un alt război s-a dezlănțuit chiar sub coasta […] Post-ul Început de an 2026: inițiative de pace convertite într-un nou război apare prima dată în Observatorul de Nord.
