Scandal la partidul de guvernare: Vicepreședinta Parlamentului cere demisia lui Dumitru Vartic, acuzat de abuz asupra soției sale decedate

La Chișinău, experții din societatea civilă critică o modificare a unei legi care reduce, de la 61% la 51%, numărul de voturi pentru numirea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor. „Puterea acționează prea forțat și riscă să ne atragă evaluări negative din partea Comisiei Europene, de care nu avem nevoie dacă vrem să încheiem negocierile către 2028”, spun experții. Pe de altă parte, puterea, prin vocea președintei Maia Sandu, spune că este singura cale de a avansa cu reforma justiției, care altfel poate fi blocată de opoziție. „În Parlament nu există 61 de deputați care să susțină reforma justiției. Iată de ce a trebuit să reducem acest prag la o majoritate de 51 de voturi, altfel reforma justiției s-ar opri și nu putem admite acest lucru”, a declarat Maia Sandu în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV.