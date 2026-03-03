Marșul Memoriei și Recunoștinței: 34 de ani de la Războiul de pe Nisstru
RFI, 3 martie 2026 12:30
Zeci de veterani, militari, oficiali și tineri au participat la Marșul Memoriei și Recunoștinței, organizat la 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru. Cu flori și tricolorul pe umeri, au păstrat un minut de reculegere pentru cei căzuți în 1992.
• • •
Victimele agresiunii ruse pe de Nistru, comemorate în fața Ambasadei ruse la București: „Basarabia e România!” # RFI
La București a mai avut loc pe 2 martie un eveniment de comemorare: pentru prima dată din 1992, victimele agresiunii ruse pe de Nistru au fost comemorate printr-o acțiune de protest în fața Ambasadei Federației Ruse de la București. În vara lui 1992, în timpul războiului de pe Nistru, Liga Studenților a Universității București a organizat în același loc, în fața Ambasadei Rusiei din strada Kiseleff, un protest de o lună. Protest la care au participat printre alții și Doina Cornea, Corneliu Coposu, dar și pe atunci viitorul președinte Emil Constantinescu. Iată că în 2026 o altă generație a reveni pentru a condamna agresiunile Rusiei - din Transnistria, din Ucraina, dar și ingerințele în politica internă a României. Protestul a fost organizat de Adrian Băzăvan, autorul sloganului „Marș La Moscova”, proiectat la mai multe manifestări pro-Georgescu.
Un Muzeu al Memoriei Războiului din 1992, inițiat la Chișinău de Academia de Poliție, MAI și Promo-LEX # RFI
La 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru, autoritățile și societatea civilă anunță inițierea unui Muzeu al Memoriei și Analizei Războiului din 1992 la Chișinău — un proiect lansat prin efortul comun al Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne și al Asociației Promo-LEX.
În 1992, în Războiul de pe Nistru, agresoare a fost Rusia, spune președinta Maia Sandu. Republica Moldova declară asta tot mai apăsat, după ce 20-30 de ani a încercat să nu supere Moscova. Dar în ce măsură a fost Rusia agresivă și față de România? A fost amenințată și România în Războiul de pe Nistru? A încercat să găseacă un răspuns Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Maia Sandu: Trăim un veritabil război cognitiv (FOTO) # RFI
”Agresiunea împotriva țării noastre nu a dispărut. Doar metodele s-au schimbat. Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tancuri, astăzi ea vine prin propagandă, manipulare și dezinformare. Trăim un veritabil război cognitiv, un război care țintește memoria și identitatea”, declară președinta R.Moldova, Maia Sandu, la 34 de ani de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru. Totodată, șefa statului a reiterat obligația Rusiei de a-și retrage trupele de pe teritoriul R.Moldova. De ziua Memoriei și Recunoștinței, au avut loc manifestații de comemorare a eroilor căzuți în conflictul armat din 1992, pentru apărarea integrităţii şi independenţei R.Moldova.
Roșian Vasiloi: Schimbarea de paradigmă în reglementarea transnistreană este necesară, dar „greul abia urmează” # RFI
La 34 de ani de la războiul de pe Nistru din 1992, Republica Moldova se află într-un context radical diferit față de anii anteriori, iar autoritățile de la Chișinău încearcă să schimbe modul în care este abordat dosarul transnistrean. Invitat la RFI, Roșian Vasiloi, expert în securitate, vorbește despre această schimbare de paradigmă — de la un conflict înghețat și negocieri politice abstracte la o strategie bazată pe convergență socială și economică, presiune legislativă și comunicare strategică.
R.Moldova condamnă ferm atacurile Iranului. MAE: Niciun moldovean nu se află printre victimele din Orientul Mijlociu # RFI
R.Moldova condamnă ferm atacurile Iranului asupra statelor din Orientul Mijlociu și face apel la reținere, declară ministrul de Externe, Mihai Popșoi. Între timp, Celula de Criză, activată la MAE, anunță că niciun moldovean nu se află printre victimele atacurilor din Orientul Mijlociu. Mai multi cetățeni au solicitat ajutor în ultimele zile la misiunile diplomatice pentru asistență consulară, precizează MAE.
Sute de elevi, studenți și voluntari din municipiu și din raioanele din nord au participat la lansarea Programului „Bălți – Capitala Tineretului 2026”, cu motto-ul sugestiv: „Cu TINEri, Bălți e Altfel!”. Evenimentul a adunat oficiali, profesori, organizații de tineret și parteneri din România, Ucraina și Polonia. Cu un buget de patru milioane de lei, anul 2026 se anunță plin de proiecte educaționale, civice și culturale.
„Construim un pod viu, cu rădăcini și coroane”: acțiune comună de împădurire România – R.Moldova # RFI
Pentru prima dată, Republica Moldova și România vor desfășura simultan o acțiune de împădurire pe ambele maluri ale Prutului. Pe 14 martie, cetățenii celor două țări vor planta copaci împreună. Despre prima ediție transfrontalieră a Campaniei Naționale de Împădurire, numită Generația Pădurii, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, într-o conferință de presă ținută pe malul Prutului, lângă localitatea Sculeni.
Acum 34 de ani, pe 2 martie, după ce rebelii separatiști au atacat și ucis polițiști moldoveni la Tighina și Dubăsari, președintele Republicii Moldova de atunci a autorizat intervenția asupra forțelor separatiste. Au urmat 4 luni de lupte dure, războiul de pe Nistru. Despre asta vorbește Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
34 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Transnistria, un scenariu folosit de Rusia și în Ucraina # RFI
Chișinăul pare să schimbe abordarea soluționării conflictului transnistrean – de la negocierile abstracte din ultimele trei decenii la preluarea inițiativei și obligarea administrației separatiste de a se conforma la regulile și legile Republicii Moldova. Despre această schimbare de paradigmă – de la conflict înghețat la reziliență activă și ofensivă diplomatică, economică și legislativă – discutăm cu invitatul Moldova Zoom, Rosian Vasiloi, expert în politici de securitate, cu care a stat de vorbă Liliana Barbăroșie.
Alertă de călătorie pentru cetățenii R.Moldova în Israel. MAE: Situația de securitate, volatilă și imprevizibilă # RFI
Ministerul de Externe de la Chișinău a emis, în seara zilei de vineri, o alertă de călătorie în Israel pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare. MAE recomandă evitarea oricărei călătorii neesențiale, în special în nordul Israelului, zona de frontieră cu Liban și Siria, în proximitatea Fâșiei Gaza și în alte zone cu risc sporit de securitate.
Primari moldoveni critică procesul de comasare a localităților. Guvernul:”Reforma nu este despre hărți, ci despre oameni și condiții de trai” # RFI
Congresul Autorităților Locale din R.Moldova (CALM) critică procesul de comasare a localităților, reformă demarată de autoritățile centrale, și declară că nu acceptă ”o amalgare forțată”. CALM a adoptat o declarație, adresată autorităților centrale, prin care susțin că e nevoie de o reformă a administrației publice locale, dar trebuie realizată responsabil, etapizat, prin dialog. Pe de altă parte, autoritățile centrale susțin că ”reforma nu este despre hărți, ci despre oameni și condiții de trai mai bune în localități”. Guvernul a anunțat noi consultări privind reforma administrației publice locale, iar conceptul noii reforme ar urma să fie prezentat în luna martie.
La Chișinău a fost făcut public un sondaj care a fost ignorat de o bună parte din presa independentă din Republica Moldova, dar preluat masiv în presa din România. Sondajul, realizat de compania IMAS, spune, printre altele, că mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, peste o treime ar vota împotriva aderării la UE, iar peste 50% ar vota împotriva NATO. Cifre care, întâmplător sau nu, susțin narativele Rusiei în Republica Moldova. De ce jurnaliștii de la Chișinău au tratat cu prudență sondajul și ce este în neregulă cu sondajul IMAS? Opinia directorului comunității Watch Dog de la Chișinău, Valeriu Pașa.
La Tiraspol a avut loc o întâlnire între autoritățile constituționale de la Chișinău și separatiștii din stânga Nistrului. În această întâlnire Chișinăul a cerut ca limba română să fie predată în școlile din zona separatistă, dar se lovește de refuzul Tiraspolului. Ne explică Vitalie Cojocari în „Cronica lui VItalie”.
Operator de turism din Ucraina: „Noi suntem vii, noi existăm și avem un patrimoniu cultural valoros pentru Europa” # RFI
„Noi suntem vii, noi existăm și avem un patrimoniu cultural valoros pentru Europa. Vrem să se știe că suntem vii, că rezistăm. Și că vă așteptăm la noi în vizită. Ca turiști. Și acum, și după terminarea războiului”. Chiar și în condiții de război, Ucraina continuă să fie o destinație turistică. Iar câțiva operatori de turism au participat zilele trecute la Târgul de turism de la București. La standul unic pentru Ucraina au fost prezente două regiuni: Transcarpatia și Cernăuți.
La patru ani de invazie rusească în Ucraina, producătoarea TV Angela Aramă, cunoscută pentru activitatea sa media, implicare civică, iar mai recent pentru jurnalul său privind conflictul din Ucraina, vorbește la Moldova Zoom despre responsabilitatea fiecăruia în sprijinirea Ucrainei și despre lecțiile războiului pentru Republica Moldova și comunitatea internațională.
Republica Moldova a început un proces de retragere a cetățeniilor celor care au luptat de partea Rusiei în Războiul de pe Nistru și care au subminat autoritățile constituționale. 9 persoane din regiunea separatistă au rămas fără cetățenii. Decretul a fost semnat de Maia Sandu. Explică jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Chișinăul face justiție: Retragerea cetățeniilor liderilor din Transnistria și rejudecarea expulzării profesorilor turci # RFI
Republica Moldova a început un proces de retragere a cetățeniilor celor care au luptat de partea Rusiei în Războiul de pe Nistru și care au subminat autoritățile constituționale. 9 persoane din regiunea separatistă au rămas fără cetățenii. Decretul a fost semnat de Maia Sandu. Cele 9 persoane dețin în prezent funcții în structurile administrației separatiste de la Tiraspol. Decretul prezidențial a fost semnat în ajunul împlinirii a 34 de ani de la declanșarea Războiului de pe Nistru, eveniment comemorat pe 2 martie. Președinția precizează că două persoane dintre cele vizate au luptat de partea separatiștilor în Războiul de pe Nistru din 1992. Mai multe explicații, de la jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Chișinău: Dosarul expulzării profesorilor turci, redeschis. Curtea de Apel a anulat amenda aplicată fostului director SIS # RFI
Curtea de Apel Chișinău a trimis spre rejudecare, în prima instanță, dosarul expulzării profesorilor turci. Este vorba de dosarul în care este vizat fostul director al Serviciului de Informații și Securitate care a scăpat doar cu o amendă penală. Potrivit Asociației Promo-Lex, decizia marchează un pas important în combaterea impunității și asigurarea unui remediu efectiv pentru cetățenii turci, expulzați în 2018 din R.Moldova.
Sergiu Palihovici (USM): Reforma administrativ-teritorială nu trebuie să depășească „limita de suportabilitate” a societății # RFI
Invitat la RFI, Sergiu Palihovici, directorul Școlii de Administrație Publică din cadrul Universității de Stat din Moldova, susține necesitatea reformei administrativ-teritoriale, dar avertizează că aceasta trebuie implementată cu prudență și cu un nivel ridicat de acceptabilitate. În lipsa acesteia, dar și a unei comunicări clare și a unei explicări susținute a beneficiilor reformei, nemulțumirea publică riscă să fie exploatată politic — așa cum s-a întâmplat după reforma precedentă din 1998.
Expert media, la RFI: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei se bazează pe falsuri și dezinformare. R.Moldova a reușit să facă față acestor provocări # RFI
”Războiul Rusiei împotriva Ucrainei se bazează, de fapt, pe falsuri și pe dezinformare. R.Moldova a reușit să facă față în mare pare acestor provocări pentru că și-a dezvoltat anumite instrumente, are instituții mai puternice”, spune la RFI, Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente din R.Moldova. Expertul media subliniază că efortul autorităților, dar și al societății civile și mass-mediei au diminuat impactul dezinformării, astfel încât principalele procese democratice au fost salvate în fața unei provocări scopul căreia era să dinamiteze democrația din țara și să readucă Moldova în aria de influență a Rusiei.
Republica Moldova, la fel ca România, se confruntă cu aceeași provocare structurală: eficientizarea administrației publice locale și să reducerea cheltuielilor aparatului administrativ. Relansarea reformei administrative în ambele state readuce în prim-plan dileme vechi, dar nerezolvate ani la rând – cum reduci fragmentarea administrativă fără să alimentezi nemulțumiri sociale și cum reformezi statul fără a crea teren fertil pentru populism.
Clădirea Președinției de la Chișinău a fost iluminată aseară în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina, la 4 ani de la agresiunea Federației Ruse. La Chișinău a avut loc și un protest în fața ambasadei Rusiei în Republica Moldova. Participanții au purtat pancarte în care calificau Rusia drept stat terorist, cereau oprirea războiului, o pace justă în Ucraina și condamnarea conducerii de la Kremlin pentru crime de război.
Republica Moldova a intrat în atenția administrației Trump, ba chiar SUA au reînceput să ajute Chișinăul cu bani, asta după tăierile masive de fonduri de la începutul mandatului. Mai mult, Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată direct în National Security and Department of State Appropriations Act. De ce acest interes brusc? Explică jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Moldoveancă, stabilită la Kiev: Acum e cel mai greu. Nu mai avem frică de moarte. Se poate întâmpla în orice zi și noi am acceptat (Interviu) # RFI
”Credeam că, în 2022, a fost oribil, dar de fapt acum e cel mai greu. Nu mai avem frică de moarte. Ni se poate întâmpla în orice zi și noi am acceptat, iar asta e îngrozitor”, spune la RFI, moldoveanca Lena David, în vârstă de 46 de ani, stabilită cu traiul la Kiev, din 2014. Mamă a doi băieți, femeie de afaceri în țara vecină, a povestit prin ce trec ucrainenii, de patru ani încoace.
Angela Grămadă: „R.Moldova, deși profund marcată, a făcut față provocărilor în cei 4 ani de război” # RFI
„Există o coeziune europeană în raport cu Ucraina, în pofida unor lideri care încearcă să deturneze politicile UE. Europa trebuie să găsească o formulă de pace care să împiedice revenirea războiului pe continent”, declară la RFI Angela Grămadă, președinta asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale (ESGA). „Cei patru ani de război au mai arătat că la Chișinău se poate găsi voință politică atunci când războiul hibrid se amplifică, iar Bucureștiul poate să valorifice potențialul său politic și diplomatic pentru a sprijini Republica Moldova. Iar cea mai mare realizare a Republicii Moldova este avansarea în procesul de integrare europeană”, mai spune Angela Grămadă, invitata emisiunii Moldova Zoom de la RFI România.
Daniel Vodă (IPRE): „Încălcarea dreptului internațional, dacă nu este sancționată, se poate repeta oricând” # RFI
Invitat la RFI, Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt la Externe și în Guvern, actualmente expert asocial al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) pentru politică externă și comunicare strategică, afirmă că poziția statelor europene în raport cu războiul din Ucraina este justificată, iar presiunea asupra Kievului trebuie să fie „acceptabilă pentru poporul ucrainean și pentru comunitatea internațională”.
Rusia a recrutat cetățeni moldoveni pentru a distribui mesaje de ură împotriva Ucrainei în Franța. Autoritățile au reținut mai multe persoane care au fost plătite pentru a desena sicrie și mesaje antiucrainene pe fațadele unor ziare din Paris. Ce riscă acum indivizii, aflați de la jurnalistul Vitalie Cojocari, care ne aduce Cronica lui Vitalie.
Au învățat să spună „Bună ziua”, „Mulțumesc” și „Poftă bună”. Și-au găsit locuri de muncă, copiii merg la școală, iar unii s-au înscris la cursuri gratuite de limba română. După patru ani în Republica Moldova, mii de refugiați ucraineni spun că se simt în siguranță aici. Dar aproape fiecare dintre ei spun același lucru: „Vrem să ne întoarcem acasă”.
„Sunt patru ani în care s-a întâmplat un lucru inimaginabil: ne-am obișnuit cu războiul. Gândirea critică în aceste condiții este esențială. O pace justă pentru Ucraina înseamnă și pace pentru Republica Moldova. Doar în acest context și prin integrarea în Uniunea Europeană ne putem asigura securitatea și stabilitatea”, spune invitatul de astăzi al Moldova Zoom, fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă. Un interviu realizat la Chișinău de Liliana Barbăroșie.
Maia Sandu: Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe # RFI
”Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe. Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, este mesajul președintei R.Moldova, Maia Sandu, la patru ani de la începutul războiului în Ucraina.
Apel la pace și solidaritate cu Ucraina. Clădirea Parlamentului R.Moldova, iluminată în culorile drapelului ucrainean # RFI
Clădirea Parlamentului R.Moldova a fost iluminată, în seara zilei de luni, în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de susținere a poporului ucrainean. Acțiunea marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.
Oazu Nantoi: „Doar o înfrângere politică și militară a regimului Putin poate asigura pacea stabilă pe continentul european” # RFI
„Securitatea Republicii Moldova nu poate fi separată de rezistența Ucrainei”, afirmă Oazu Nantoi, politician și analist politic. „Trebuie să înțelegem cine ne amenință și să ne consolidăm securitatea”, spune analistul. La patru ani de la invazia rusă, el vorbește într-un interviu la RFI despre lecțiile războiului, provocările regimului Putin și responsabilitatea fiecăruia în consolidarea protecției naționale și a stabilității regionale.
RFI România primește premiul de excelență radio acordat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România pentru emisiunea Moldova Zoom # RFI
Emisiunea Moldova Zoom, lansată în luna august a anului trecut, a primit pe 16 februarie, la București, premiul „Excelența în jurnalism”, la categoria radio, acordat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR).
Președinția de la Chișinău a emis un comunicat în care explică cum s-a întâmplat că unul dintre figuranții dosarului de asasinate la comandă coordonate de Rusia a ajuns să fie grațiat de președinta Maia Sandu. Înainte de arestarea în Rusia, Nicolae Șepeli nu a avut antecedente penale. După cum explică comunicatul, acesta a fost ademenit într-o rețea de traficanți de droguri, după ce în Republica Moldova i s-a promis că merge la muncă în Rusia pentru a fi curier pentru o rețea de suplimente pentru sportivi. Ajuns în Rusia, acesta a fost forțat să distribuie droguri, motiv pentru care a și fost arestat și condamnat. Astfel, după arestarea lui în Rusia, după toate criteriile internaționale, Șepeli era considerat o victimă a traficului de ființe umane.
Forțele de ordine din Republica Moldova și Ucraina anunță că au reușit să desconspire o întreagă rețea care pregătea atentate și asasinate pe teritoriul Ucrainei. Cel puțin 10 persoane au fost reținute, inclusiv la Chișinău. ȚIntele lor erau jurnaliști și militari importanți. Cât plăteau rușii și cum funcționa rețeaua ne explică jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Chișinău: Președinția reevaluează mecanismul grațierilor, după ce un beneficiar a organizat asasinate la comanda Kremlinului # RFI
Subiectul rețelei de asasini plătiți de Moscova care aveau ca țintă oficiali și jurnaliști din Ucraina, destructurată de polițiștii moldoveni și ucraineni, continuă să rămână în atenția discuțiilor publice la Chișinău. În dimineața zilei, Președinția de la Chișinău a emis un comunicat în care explică cum s-a întâmplat că unul dintre figuranții dosarului a ajuns să fie grațiat de președinta Maia Sandu. Înainte de arestarea în Rusia, Nicolae Șepeli nu a avut antecedente penale. Acesta a fost ademenit într-o rețea de traficanți de droguri, cazul lui fiind calificat internațional drept victimă a traficului de ființe umane, statut confirmat inclusiv de organizația La Strada. Președinția anunță că realizează verificări „pentru a îmbunătăți mecanismele de verificare și prevenire pe viitor a unor astfel de situații”.
Radu Hossu: „Bucureștiul nu realizează ceea ce Maia Sandu a înțeles de mult: Rusiei îi răspunzi doar cu forță și cu impunitate” # RFI
„Ce face statul român pentru Ucraina este total insuficient. Nu facem mai multe pentru că s-ar considera că escaladăm? Escaladăm un conflict care e deja escaladat? Noi avem o ambiguitate strategică când vine vorba de comunicarea legată de Ucraina, care nu ne face bine nici pe interior la nivelul coeziunii din societate, nici pe exterior”, spune la RFI activistul civic Radu Hossu, invitat al emisiunii Moldova Zoom.
11 persoane reținute în Ucraina și R.Moldova într-un dosar privind pregătirea lichidării mai multor oficiali și jurnaliști ucraineni # RFI
Poliția din Ucraina și R.Moldova a reținut 11 persoane, printre care și o jurnalistă originară din stânga Nistrului, acuzate într-un dosar privind pregătirea lichidării unor oficiali ucraineni, dar și jurnaliști din țara vecină, la indicația serviciilor speciale ruse. Printre țintele celor racolați de Moscova a fost și cunoscutul jurnalist ucrainean, Dmitri Gordon. Acținile oamenilor legii au avut loc, joi, în cadrul unei operațiuni comune cu polițiștii moldoveni. Pentru faptele lor, moldovenii reținuți urmau să primească 100 de mii de dolari.
Nicolae Chicu, Chișinău: „Propaganda nu se va opri. Rusia vrea ca țările noastre să devină disfuncționale” # RFI
Propaganda rusă va fi din ce în ce mai puternică în anii următori, iar sondajele arată tendințe îngrijorătoare. Autoritățile – nu doar cele de la Chișinău, dar și cele de la București – trebuie să trateze cu maximă seriozitate această provocare și să ia măsuri, pentru ca România să nu piardă războiul informațional cu Rusia, declară invitatul de astăzi a Moldova Zoom, jurnalistul de la Chișinău Nicolae Chicu.
Jurnalist de la Chișinău: Propaganda rusă va fi tot mai agresivă, iar Bucureștiul trebuie să se gândească cum ii face față # RFI
Propaganda rusă va fi din ce în ce mai puternică în anii următori, iar sondajele arată tendințe îngrijorătoare. Autoritățile – nu doar cele de la Chișinău, dar și cele de la București – trebuie să trateze cu maximă seriozitate această provocare și să ia măsuri, pentru ca România să nu piardă războiul informațional cu Rusia, declară invitatul de astăzi a Moldova Zoom, jurnalistul de la Chișinău Nicolae Chicu.
Forțe de securitate din Republica Moldova și Ucraina au desfășurat o acțiune prin care au descoperit mai multe persoane care complotau pentru lichidarea unor persoane publice de la Kiev. Președinția Republicii Moldova a luat o decizie rară imediat după asta. Despre ce este vorba, explică Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie.”
Până la intrarea în Postul Mare, satul Cunicea din raionul Florești a devenit epicentrul tradițiilor slave. În localitatea unde de generații trăiesc ruși lipoveni și ucraineni, Maslenița adună zeci de colective artistice din nordul și centrul țării pentru a celebra, prin cântec, dans și clătite fierbinți, despărțirea de iarnă și întâmpinarea primăverii.
Tânăr vizat în cazul de tentativă de lichidare a unor oficiali ucraineni, grațiat, în 2022, de Maia Sandu. Decretul, anulat # RFI
În R.Moldova, ofițeri, polițiști și procurori au efectuat percheziții într-un dosar privind tentativa de asasinat a unor oficiali din Ucraina. Ancheta vizează ”pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale rusești”, anunță Poliția R.Moldova. Unul dintre tinerii vizați a fost grațiat, în 2022, de președinta Maia Sandu, iar joi decretul a fost anulat.”Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente”, precizează Președinția.
Ce poți face ca turist în R.Moldova: patrimoniu, istorie și turism urban la Chișinău, tradiție, gastronomie și vin în restul țării # RFI
Peste 70 la sută din turiștii care vin în Republica Moldova sunt din România. Cele mai căutate atracții sunt Chișinăul, complexul Orheiul Vechi, cramele și vinăriile.
R.Moldova: Razii în dosare de asasinare la comandă a unor oficiali din Ucraina, în spatele cărora stă Rusia # RFI
Poliția moldoveană anunță în această dimineață operațiuni comune cu Ucraina într-un caz de organizare a unor asasinate la comandă ținta cărora ar fi fost persoane publice din Ucraina, asasinate coordonate de Rusia.
Republica Moldova este în centrul atenției serviciilor de securitate rusești. Au fost mai multe incidente de securitate legate de Chișinău. Ultimul este straniu și implică un tren din Polonia care transporta petrol spre Ucraina. Ni-l explică jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Ninsori puternice în R.Moldova. Șoferi blocați pe drumuri, școli închise, zboruri anulate, mii de consumatori fără energie electrică # RFI
Ninsori abundente, și în R.Moldova. Meteorologii mențin până în această seară Codul portocaliu de precipitații puternice și intensificări ale vântului în sudul țării și Codul galben pentru centrul R.Moldova. La Chișinău, școlile au fost închise, mai multe curse avia au fost anulate, iar 6000 de consumatori din țară au rămas fără curent electric. Circulația camioanelor a fost sistată la punctele de trecere Giurgiulești, Palanca, Sculeni și Leușeni. Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale.
Vasile Costiuc, deputatul controversat din Republica Moldova: scandal public, amplificare digitală și ecouri ale narativelor rusești # RFI
În spațiul politic din Republica Moldova se conturează un fenomen similar modului în care au crescut unele partide extremiste din România. Vasile Costiuc, fost activist excentric, a reușit să ajungă în Parlament – experții spun că tot prin manipularea algoritmilor de pe rețelele de socializare – și acum folosește tribuna parlamentară pentru a promova falsuri și dezinformări care, întâmplător sau nu, sunt pe linia narațiunilor rusești.
