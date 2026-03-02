R.Moldova condamnă ferm atacurile Iranului. MAE: Niciun moldovean nu se află printre victimele din Orientul Mijlociu

11:40

La Chișinău a fost făcut public un sondaj care a fost ignorat de o bună parte din presa independentă din Republica Moldova, dar preluat masiv în presa din România. Sondajul, realizat de compania IMAS, spune, printre altele, că mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, peste o treime ar vota împotriva aderării la UE, iar peste 50% ar vota împotriva NATO. Cifre care, întâmplător sau nu, susțin narativele Rusiei în Republica Moldova. De ce jurnaliștii de la Chișinău au tratat cu prudență sondajul și ce este în neregulă cu sondajul IMAS? Opinia directorului comunității Watch Dog de la Chișinău, Valeriu Pașa.