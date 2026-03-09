Alegerile din Ungaria, o reluare a confruntării electorale din Republica Moldova
Alegerile din Ungaria încep să semene cu alegerile din Republica Moldova, susține opoziția din această țară. Liderul partidului Tisza spune că mai mulți agenți ruși au ajuns la Budapesta cu aceeași misiune ca în perioada electorală de la Chișinău. Despre ce este vorba, ne spune Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Scandal la partidul de guvernare: Vicepreședinta Parlamentului cere demisia lui Dumitru Vartic, acuzat de abuz asupra soției sale decedate # RFI
Partidul de guvernământ din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), se confruntă în aceste zile cu o gravă lovitură de imagine. Dumitru Vartic, membru al formațiunii aflate la putere și vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești — un oraș din centrul Republicii Moldova, situat la aproximativ 35–40 km de Chișinău și centrul administrativ al raionului cu același nume — se află în centrul scandalului. Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a cerut demisia sa din toate funcțiile publice, după ce soția lui s-a sinucis pe 3 martie, iar organizațiile pentru drepturile femeilor au semnalat că femeia ar fi fost supusă abuzului domestic.
Flori la frontieră și mesaje de felicitare din partea conducerii pe de o parte, Marș Feminist și un nou caz de posibil femicid, pe de altă parte. Ziua internațională a femeii marcată în Republica Moldova. Cazul de femicid a fost semnalat public chiar de Ziua Internațională a Femeii, pe 8 martie. În centrul scandalului se află Dumitru Vartic, vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești și membru al formațiunii aflate la putere în Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Soția demnitarului, Ludmila Vartic, s-a sinucis pe 3 martie, iar organizațiile pentru drepturile femeilor au semnalat că femeia ar fi fost supusă abuzului domestic. Astfel, PAS, se confruntă în aceste zile cu o gravă lovitură de imagine. Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a cerut demisia lui Dumitru Vartic din toate funcțiile publice. Liliana Barbăroșie are detalii despre caz.
Proteste în Parlamentul R.Moldova. Opoziția a blocat tribuna în timp ce majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate a desemnat doi membri în Comisia de evaluare externă a procurorilor. Decizia vine la o zi după ce deputații PAS au aprobat un amendament care permite ca membrii comisiilor propuși de partenerii de dezvoltare să fie aleși cu votul a 51 de deputați și nu 61. Votul a fost criticat de societatea civilă și opoziția parlamentară. De partea sa, președinta Maia Sandu, declară că reforma justiției nu poate fi blocată doar pentru că nu există o majoritate de 61 de voturi în Parlament.
Iulian Groza: „R.Moldova nu avea nevoie de o nouă criză în justiție în relația cu Comisia Europeană” # RFI
La Chișinău, experții din societatea civilă critică partidul de guvernare, PAS, pentru modificarea unei legi care reduce, de la 61% la o majoritate simplă de 51, numărul de voturi pentru numirea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor. Decizia a fost adoptată de majoritatea pro-europeană din Parlament și promulgată de șefa statului în doar o zi.
Chișinău: Societatea civilă critică o „scurtătură” în reforma justiției, puterea spune că este singura posibilitate de a continua # RFI
La Chișinău, experții din societatea civilă critică o modificare a unei legi care reduce, de la 61% la 51%, numărul de voturi pentru numirea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor. „Puterea acționează prea forțat și riscă să ne atragă evaluări negative din partea Comisiei Europene, de care nu avem nevoie dacă vrem să încheiem negocierile către 2028”, spun experții. Pe de altă parte, puterea, prin vocea președintei Maia Sandu, spune că este singura cale de a avansa cu reforma justiției, care altfel poate fi blocată de opoziție. „În Parlament nu există 61 de deputați care să susțină reforma justiției. Iată de ce a trebuit să reducem acest prag la o majoritate de 51 de voturi, altfel reforma justiției s-ar opri și nu putem admite acest lucru”, a declarat Maia Sandu în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV.
O investigație a WatchDog.MD a documentat existența unei rețele coordonate de pagini anonime pe Facebook, care, începând cu februarie 2026, promovează activitatea Primăriei Chișinău și imaginea primarului Ion Ceban.
Regiunea separatistă Transnistria se pregătește pentru ce e mai rău. Livrările de gaze au fost date peste cap de situația din Orientul Mijlociu. Liderii separatiști au scos de la naftalină planurile de urgență. Ce înseamnă „Planul A”, de ce se mută pacienții dintr-un oraș în altul și cum a ajuns cărbunele din nou „rege” la malul Nistrului, aflați de la Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Speakerul moldovean, apel către ANRE și Consiliul Concurenței: Monitorizați prețurile carburanților. Cineva încearcă să facă un bănuț când tuturor le este greu # RFI
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Consiliului Concurenței să monitorizeze atent creșterea prețurilor la pompă, dar și la biletele de avion, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.”Cineva încearcă să facă un bănuț când tuturor le este greu”, a spus speakerul Legislativului. Între timp, ANRE și Ministerul Energiei dă asigurări că R.Moldova dispune de stocuri suficiente de carburanți și că nu există motive de panică.
Portul moldovenesc Giurgiulești, trecut în proprietatea României, devine „obiectiv de infrastructură portuară strategică” # RFI
Portul Internațional Giurgiulești de pe segmentul moldovenesc al Dunării va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul de la Chișinău a aprobat modificarea legii privind activitatea Portului, „pentru a consolida rolul acestuia în comerțul regional și a susține economia națională”, conform unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Economice.
Conectată la piețele UE, R.Moldova ia măsuri de precauție. Transnistria, însă, rămâne fără gazele rusești # RFI
Starea de alertă în energie, instituită în Republica Moldova pentru următoarele 60 de zile, trebuie privită în primul rând ca măsură de precauție. „Sunt măsuri menite să oprească o eventuală «hemoragie» de carburant într-un moment în care Republica Moldova ar putea avea mare nevoie de aceste resurse”, spune invitata Moldova Zoom de astăzi, Eugenia Gușilov, expertă în domeniul energetic, fondatoare a companiei Romania Energy Center de la București. În perioada următoare, statul ar putea prioritiza anumite sectoare, precum agricultura, având în vedere că începe sezonul de semănat, iar fermierii au nevoie de combustibil pentru lucrările agricole. Liliana Barbăroșie a discutat cu Eugenia Gușilov despre impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra aprovizionării cu carburanți a României și Republicii Moldova.
Un caz celebru de hate de pe rețelele de socializare s-a încheiat de curând în instanța de judecată în Republica Moldova. Un cetățean moldovean, care era în Italia, l-a amenințat pe un cetățean moldovean, care se afla la Chișinău. Ultimul își recunoscuse public orientarea sexuală, iar tânărul din Italia l-a amenințat pe rețelele de socializare. Ce a decis instanța și cum s-a desfășurat cazul aflați de la Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Expert: Republica Moldova depinde complet de piețele energetice internaționale. În perioade de criză, impactul poate fi semnificativ # RFI
În contextul tensiunilor internaționale și al volatilității de pe piețele energetice, Republica Moldova rămâne una dintre cele mai vulnerabile țări din regiune, din cauza dependenței totale de importuri. „Republica Moldova nu are zăcăminte de petrol și nici de gaz. Importă integral produsele petroliere — benzina și motorina — precum și gazul de care are nevoie. Într-o situație de criză, când volumele devin mai limitate sau prețurile cresc, o țară precum Moldova poate fi afectată semnificativ”, explică expertă în analiză de risc și securitate regională, fondatoare a companiei Romania Energy Center, Eugenia Gușilov, într-un interviu pentru RFI.
Stare de alertă în sectorul energetic din R.Moldova. Premierul Munteanu:”Alimentarea cu produse petroliere nu va fi întreruptă” # RFI
Guvernul R.Moldova a declarat stare de alertă la nivel național, din 4 martie, în sectorul energetic din R.Moldova, pentru 60 de zile, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. O decizie în acest sens a fost aprobată, miercuri, după o analiză a indicatorilor de risc de către Centrul Național de Management al Crizelor.”Alimentarea cu produse petroliere și energie electrică nu este și nu va fi întreruptă, iar stocurile pentru următoarele 30 de zile sunt garantate”, dă asigurări premierul Alexandru Munteanu.
Integrarea europeană a Republicii Moldova se negociază la Bruxelles, dar se construiește în primării. La București, la Green Energy Expo, au fost prezenți peste 50 de primari moldoveni pentru a discuta cum pot coopera cu România pentru a forma comunități sustenabile. Însă cooperarea dintre cele două țări nu ține doar de domeniul tehnic, ci este și un pas către integrarea europeană, au spus primarii.
Autoritățile separatiste de la Tiraspol au lansat o campanie pe internet, dar și la televiziune în care explică separatismul din stânga Nistrului. Republica Moldova este numită fie stat artificial, fie, atunci când este menționată Basarabia, se vorbește despre o colonie a României. Vitalie Cojocari a urmărit campania separatistă și ne prezintă detalii în „Cronica lui Vitalie”.
Conferința primarilor din România și R.Moldova: Experiența românească poate scurta parcursul către UE # RFI
Integrarea europeană a Republicii Moldova se negociază la Bruxelles, dar se construiește în primării. La București, la Green Energy Expo, 50 de primari din Republica Moldova au participat la o conferință comună cu primarii din România. O absență notabilă de la conferința primarilor de la București a fost cea a unei delegații a Primăriei Chișinău. Primarul Ion Ceban are interzis în UE după ce a fost declarat persoana non-grata de statul român, care l-a calificat drept amenințare pentru securitatea națională din cauza legăturilor sale cu Rusia. Mădălina Șerban aduce detalii.
Adrian Băzăvan: Sunt 34 de ani de când Rusia a intrat ultima dată pe teritoriul românesc, a trecut Nistrul și a invadat al doilea stat românesc # RFI
Victimele agresiunii ruse pe de Nistru din 1992, când Rusia, împreună cu interpușii ei din administrația separatistă din Transnistria au atacat forțele de ordine ale Republicii Moldova, au fost comemorate printr-o acțiune de protest în fața Ambasadei Federației Ruse de la București. Data de 2 martie nu era până acum marcată la București, însă organizatorul acțiunii, Adrian Băzăvanu, autorul sloganului „Marș la Moscova!”, spune că va face o tradiție din asta.
R.Moldova, patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE. Vicepremier: Apartenența la o familie puternică este o garanție de stabilitate și pace # RFI
Astăzi, se împlinesc patru ani de când R.Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană.”În contextul internațional actual, nicio țară nu poate face față singură provocărilor, iar apartenența la o familie puternică, întemeiată pe solidaritate și sprijin reciproc, este o garanție de stabilitate și pace, mai ales pentru țările mici ca Moldova”, susține vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. Între timp, Delegația UE la Chișinău dă asigurări că ”Uniunea Europeană stă ferm alături de R.Moldova”.
Victimele agresiunii ruse pe de Nistru, comemorate în fața Ambasadei ruse la București: „Basarabia e România!” # RFI
La București a mai avut loc pe 2 martie un eveniment de comemorare: pentru prima dată din 1992, victimele agresiunii ruse pe de Nistru au fost comemorate printr-o acțiune de protest în fața Ambasadei Federației Ruse de la București. În vara lui 1992, în timpul războiului de pe Nistru, Liga Studenților a Universității București a organizat în același loc, în fața Ambasadei Rusiei din strada Kiseleff, un protest de o lună. Protest la care au participat printre alții și Doina Cornea, Corneliu Coposu, dar și pe atunci viitorul președinte Emil Constantinescu. Iată că în 2026 o altă generație a reveni pentru a condamna agresiunile Rusiei - din Transnistria, din Ucraina, dar și ingerințele în politica internă a României. Protestul a fost organizat de Adrian Băzăvan, autorul sloganului „Marș La Moscova”, proiectat la mai multe manifestări pro-Georgescu.
Un Muzeu al Memoriei Războiului din 1992, inițiat la Chișinău de Academia de Poliție, MAI și Promo-LEX # RFI
La 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru, autoritățile și societatea civilă anunță inițierea unui Muzeu al Memoriei și Analizei Războiului din 1992 la Chișinău — un proiect lansat prin efortul comun al Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne și al Asociației Promo-LEX.
În 1992, în Războiul de pe Nistru, agresoare a fost Rusia, spune președinta Maia Sandu. Republica Moldova declară asta tot mai apăsat, după ce 20-30 de ani a încercat să nu supere Moscova. Dar în ce măsură a fost Rusia agresivă și față de România? A fost amenințată și România în Războiul de pe Nistru? A încercat să găseacă un răspuns Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Zeci de veterani, militari, oficiali și tineri au participat la Marșul Memoriei și Recunoștinței, organizat la 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru. Cu flori și tricolorul pe umeri, au păstrat un minut de reculegere pentru cei căzuți în 1992.
34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Maia Sandu: Trăim un veritabil război cognitiv (FOTO) # RFI
”Agresiunea împotriva țării noastre nu a dispărut. Doar metodele s-au schimbat. Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tancuri, astăzi ea vine prin propagandă, manipulare și dezinformare. Trăim un veritabil război cognitiv, un război care țintește memoria și identitatea”, declară președinta R.Moldova, Maia Sandu, la 34 de ani de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru. Totodată, șefa statului a reiterat obligația Rusiei de a-și retrage trupele de pe teritoriul R.Moldova. De ziua Memoriei și Recunoștinței, au avut loc manifestații de comemorare a eroilor căzuți în conflictul armat din 1992, pentru apărarea integrităţii şi independenţei R.Moldova.
Roșian Vasiloi: Schimbarea de paradigmă în reglementarea transnistreană este necesară, dar „greul abia urmează” # RFI
La 34 de ani de la războiul de pe Nistru din 1992, Republica Moldova se află într-un context radical diferit față de anii anteriori, iar autoritățile de la Chișinău încearcă să schimbe modul în care este abordat dosarul transnistrean. Invitat la RFI, Roșian Vasiloi, expert în securitate, vorbește despre această schimbare de paradigmă — de la un conflict înghețat și negocieri politice abstracte la o strategie bazată pe convergență socială și economică, presiune legislativă și comunicare strategică.
R.Moldova condamnă ferm atacurile Iranului. MAE: Niciun moldovean nu se află printre victimele din Orientul Mijlociu # RFI
R.Moldova condamnă ferm atacurile Iranului asupra statelor din Orientul Mijlociu și face apel la reținere, declară ministrul de Externe, Mihai Popșoi. Între timp, Celula de Criză, activată la MAE, anunță că niciun moldovean nu se află printre victimele atacurilor din Orientul Mijlociu. Mai multi cetățeni au solicitat ajutor în ultimele zile la misiunile diplomatice pentru asistență consulară, precizează MAE.
Sute de elevi, studenți și voluntari din municipiu și din raioanele din nord au participat la lansarea Programului „Bălți – Capitala Tineretului 2026”, cu motto-ul sugestiv: „Cu TINEri, Bălți e Altfel!”. Evenimentul a adunat oficiali, profesori, organizații de tineret și parteneri din România, Ucraina și Polonia. Cu un buget de patru milioane de lei, anul 2026 se anunță plin de proiecte educaționale, civice și culturale.
„Construim un pod viu, cu rădăcini și coroane”: acțiune comună de împădurire România – R.Moldova # RFI
Pentru prima dată, Republica Moldova și România vor desfășura simultan o acțiune de împădurire pe ambele maluri ale Prutului. Pe 14 martie, cetățenii celor două țări vor planta copaci împreună. Despre prima ediție transfrontalieră a Campaniei Naționale de Împădurire, numită Generația Pădurii, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, într-o conferință de presă ținută pe malul Prutului, lângă localitatea Sculeni.
Acum 34 de ani, pe 2 martie, după ce rebelii separatiști au atacat și ucis polițiști moldoveni la Tighina și Dubăsari, președintele Republicii Moldova de atunci a autorizat intervenția asupra forțelor separatiste. Au urmat 4 luni de lupte dure, războiul de pe Nistru. Despre asta vorbește Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
34 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Transnistria, un scenariu folosit de Rusia și în Ucraina # RFI
Chișinăul pare să schimbe abordarea soluționării conflictului transnistrean – de la negocierile abstracte din ultimele trei decenii la preluarea inițiativei și obligarea administrației separatiste de a se conforma la regulile și legile Republicii Moldova. Despre această schimbare de paradigmă – de la conflict înghețat la reziliență activă și ofensivă diplomatică, economică și legislativă – discutăm cu invitatul Moldova Zoom, Rosian Vasiloi, expert în politici de securitate, cu care a stat de vorbă Liliana Barbăroșie.
Alertă de călătorie pentru cetățenii R.Moldova în Israel. MAE: Situația de securitate, volatilă și imprevizibilă # RFI
Ministerul de Externe de la Chișinău a emis, în seara zilei de vineri, o alertă de călătorie în Israel pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare. MAE recomandă evitarea oricărei călătorii neesențiale, în special în nordul Israelului, zona de frontieră cu Liban și Siria, în proximitatea Fâșiei Gaza și în alte zone cu risc sporit de securitate.
Primari moldoveni critică procesul de comasare a localităților. Guvernul:”Reforma nu este despre hărți, ci despre oameni și condiții de trai” # RFI
Congresul Autorităților Locale din R.Moldova (CALM) critică procesul de comasare a localităților, reformă demarată de autoritățile centrale, și declară că nu acceptă ”o amalgare forțată”. CALM a adoptat o declarație, adresată autorităților centrale, prin care susțin că e nevoie de o reformă a administrației publice locale, dar trebuie realizată responsabil, etapizat, prin dialog. Pe de altă parte, autoritățile centrale susțin că ”reforma nu este despre hărți, ci despre oameni și condiții de trai mai bune în localități”. Guvernul a anunțat noi consultări privind reforma administrației publice locale, iar conceptul noii reforme ar urma să fie prezentat în luna martie.
La Chișinău a fost făcut public un sondaj care a fost ignorat de o bună parte din presa independentă din Republica Moldova, dar preluat masiv în presa din România. Sondajul, realizat de compania IMAS, spune, printre altele, că mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, peste o treime ar vota împotriva aderării la UE, iar peste 50% ar vota împotriva NATO. Cifre care, întâmplător sau nu, susțin narativele Rusiei în Republica Moldova. De ce jurnaliștii de la Chișinău au tratat cu prudență sondajul și ce este în neregulă cu sondajul IMAS? Opinia directorului comunității Watch Dog de la Chișinău, Valeriu Pașa.
La Tiraspol a avut loc o întâlnire între autoritățile constituționale de la Chișinău și separatiștii din stânga Nistrului. În această întâlnire Chișinăul a cerut ca limba română să fie predată în școlile din zona separatistă, dar se lovește de refuzul Tiraspolului. Ne explică Vitalie Cojocari în „Cronica lui VItalie”.
Operator de turism din Ucraina: „Noi suntem vii, noi existăm și avem un patrimoniu cultural valoros pentru Europa” # RFI
„Noi suntem vii, noi existăm și avem un patrimoniu cultural valoros pentru Europa. Vrem să se știe că suntem vii, că rezistăm. Și că vă așteptăm la noi în vizită. Ca turiști. Și acum, și după terminarea războiului”. Chiar și în condiții de război, Ucraina continuă să fie o destinație turistică. Iar câțiva operatori de turism au participat zilele trecute la Târgul de turism de la București. La standul unic pentru Ucraina au fost prezente două regiuni: Transcarpatia și Cernăuți.
La patru ani de invazie rusească în Ucraina, producătoarea TV Angela Aramă, cunoscută pentru activitatea sa media, implicare civică, iar mai recent pentru jurnalul său privind conflictul din Ucraina, vorbește la Moldova Zoom despre responsabilitatea fiecăruia în sprijinirea Ucrainei și despre lecțiile războiului pentru Republica Moldova și comunitatea internațională.
Republica Moldova a început un proces de retragere a cetățeniilor celor care au luptat de partea Rusiei în Războiul de pe Nistru și care au subminat autoritățile constituționale. 9 persoane din regiunea separatistă au rămas fără cetățenii. Decretul a fost semnat de Maia Sandu. Explică jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Chișinăul face justiție: Retragerea cetățeniilor liderilor din Transnistria și rejudecarea expulzării profesorilor turci # RFI
Republica Moldova a început un proces de retragere a cetățeniilor celor care au luptat de partea Rusiei în Războiul de pe Nistru și care au subminat autoritățile constituționale. 9 persoane din regiunea separatistă au rămas fără cetățenii. Decretul a fost semnat de Maia Sandu. Cele 9 persoane dețin în prezent funcții în structurile administrației separatiste de la Tiraspol. Decretul prezidențial a fost semnat în ajunul împlinirii a 34 de ani de la declanșarea Războiului de pe Nistru, eveniment comemorat pe 2 martie. Președinția precizează că două persoane dintre cele vizate au luptat de partea separatiștilor în Războiul de pe Nistru din 1992. Mai multe explicații, de la jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Chișinău: Dosarul expulzării profesorilor turci, redeschis. Curtea de Apel a anulat amenda aplicată fostului director SIS # RFI
Curtea de Apel Chișinău a trimis spre rejudecare, în prima instanță, dosarul expulzării profesorilor turci. Este vorba de dosarul în care este vizat fostul director al Serviciului de Informații și Securitate care a scăpat doar cu o amendă penală. Potrivit Asociației Promo-Lex, decizia marchează un pas important în combaterea impunității și asigurarea unui remediu efectiv pentru cetățenii turci, expulzați în 2018 din R.Moldova.
Sergiu Palihovici (USM): Reforma administrativ-teritorială nu trebuie să depășească „limita de suportabilitate” a societății # RFI
Invitat la RFI, Sergiu Palihovici, directorul Școlii de Administrație Publică din cadrul Universității de Stat din Moldova, susține necesitatea reformei administrativ-teritoriale, dar avertizează că aceasta trebuie implementată cu prudență și cu un nivel ridicat de acceptabilitate. În lipsa acesteia, dar și a unei comunicări clare și a unei explicări susținute a beneficiilor reformei, nemulțumirea publică riscă să fie exploatată politic — așa cum s-a întâmplat după reforma precedentă din 1998.
Expert media, la RFI: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei se bazează pe falsuri și dezinformare. R.Moldova a reușit să facă față acestor provocări # RFI
”Războiul Rusiei împotriva Ucrainei se bazează, de fapt, pe falsuri și pe dezinformare. R.Moldova a reușit să facă față în mare pare acestor provocări pentru că și-a dezvoltat anumite instrumente, are instituții mai puternice”, spune la RFI, Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente din R.Moldova. Expertul media subliniază că efortul autorităților, dar și al societății civile și mass-mediei au diminuat impactul dezinformării, astfel încât principalele procese democratice au fost salvate în fața unei provocări scopul căreia era să dinamiteze democrația din țara și să readucă Moldova în aria de influență a Rusiei.
Republica Moldova, la fel ca România, se confruntă cu aceeași provocare structurală: eficientizarea administrației publice locale și să reducerea cheltuielilor aparatului administrativ. Relansarea reformei administrative în ambele state readuce în prim-plan dileme vechi, dar nerezolvate ani la rând – cum reduci fragmentarea administrativă fără să alimentezi nemulțumiri sociale și cum reformezi statul fără a crea teren fertil pentru populism.
Clădirea Președinției de la Chișinău a fost iluminată aseară în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina, la 4 ani de la agresiunea Federației Ruse. La Chișinău a avut loc și un protest în fața ambasadei Rusiei în Republica Moldova. Participanții au purtat pancarte în care calificau Rusia drept stat terorist, cereau oprirea războiului, o pace justă în Ucraina și condamnarea conducerii de la Kremlin pentru crime de război.
Republica Moldova a intrat în atenția administrației Trump, ba chiar SUA au reînceput să ajute Chișinăul cu bani, asta după tăierile masive de fonduri de la începutul mandatului. Mai mult, Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată direct în National Security and Department of State Appropriations Act. De ce acest interes brusc? Explică jurnalistul Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Moldoveancă, stabilită la Kiev: Acum e cel mai greu. Nu mai avem frică de moarte. Se poate întâmpla în orice zi și noi am acceptat (Interviu) # RFI
”Credeam că, în 2022, a fost oribil, dar de fapt acum e cel mai greu. Nu mai avem frică de moarte. Ni se poate întâmpla în orice zi și noi am acceptat, iar asta e îngrozitor”, spune la RFI, moldoveanca Lena David, în vârstă de 46 de ani, stabilită cu traiul la Kiev, din 2014. Mamă a doi băieți, femeie de afaceri în țara vecină, a povestit prin ce trec ucrainenii, de patru ani încoace.
Angela Grămadă: „R.Moldova, deși profund marcată, a făcut față provocărilor în cei 4 ani de război” # RFI
„Există o coeziune europeană în raport cu Ucraina, în pofida unor lideri care încearcă să deturneze politicile UE. Europa trebuie să găsească o formulă de pace care să împiedice revenirea războiului pe continent”, declară la RFI Angela Grămadă, președinta asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale (ESGA). „Cei patru ani de război au mai arătat că la Chișinău se poate găsi voință politică atunci când războiul hibrid se amplifică, iar Bucureștiul poate să valorifice potențialul său politic și diplomatic pentru a sprijini Republica Moldova. Iar cea mai mare realizare a Republicii Moldova este avansarea în procesul de integrare europeană”, mai spune Angela Grămadă, invitata emisiunii Moldova Zoom de la RFI România.
Daniel Vodă (IPRE): „Încălcarea dreptului internațional, dacă nu este sancționată, se poate repeta oricând” # RFI
Invitat la RFI, Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt la Externe și în Guvern, actualmente expert asocial al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) pentru politică externă și comunicare strategică, afirmă că poziția statelor europene în raport cu războiul din Ucraina este justificată, iar presiunea asupra Kievului trebuie să fie „acceptabilă pentru poporul ucrainean și pentru comunitatea internațională”.
Rusia a recrutat cetățeni moldoveni pentru a distribui mesaje de ură împotriva Ucrainei în Franța. Autoritățile au reținut mai multe persoane care au fost plătite pentru a desena sicrie și mesaje antiucrainene pe fațadele unor ziare din Paris. Ce riscă acum indivizii, aflați de la jurnalistul Vitalie Cojocari, care ne aduce Cronica lui Vitalie.
Au învățat să spună „Bună ziua”, „Mulțumesc” și „Poftă bună”. Și-au găsit locuri de muncă, copiii merg la școală, iar unii s-au înscris la cursuri gratuite de limba română. După patru ani în Republica Moldova, mii de refugiați ucraineni spun că se simt în siguranță aici. Dar aproape fiecare dintre ei spun același lucru: „Vrem să ne întoarcem acasă”.
„Sunt patru ani în care s-a întâmplat un lucru inimaginabil: ne-am obișnuit cu războiul. Gândirea critică în aceste condiții este esențială. O pace justă pentru Ucraina înseamnă și pace pentru Republica Moldova. Doar în acest context și prin integrarea în Uniunea Europeană ne putem asigura securitatea și stabilitatea”, spune invitatul de astăzi al Moldova Zoom, fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă. Un interviu realizat la Chișinău de Liliana Barbăroșie.
