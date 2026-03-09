Peste 3.600 de încălcări rutiere depistate de polițiști în weekend. Zeci de șoferi, prinși băuți la volan
SafeNews, 9 martie 2026 11:20
Polițiștii de patrulare au documentat peste 3.600 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere în timpul controalelor desfășurate în weekend pe drumurile din Republica Moldova. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Securitate Publică, 66 de șoferi au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Cea mai frecventă […]
Acum 30 minute
11:20
VIDEO | Escrocherie de 360.000 de lei la Bălți. Doi tineri au convins un bărbat să investească în criptomonede # SafeNews
Polițiștii din Bălți au descoperit o schemă de escrocherie prin care un bărbat de 49 de ani a fost păgubit de aproximativ 360.000 de lei. Potrivit anchetei, doi tineri de 20 de ani, membri ai unui grup criminal organizat, au contactat victima și s-au prezentat drept reprezentanți ai unei platforme de investiții. Ei i-au promis […]
11:20
11:10
A cincea persoană reținută în dosarul mitei de 40.000 de euro. Suspectul, prins pe Aeroportul Chișinău # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din municipiul Chișinău au reținut o a cincea persoană bănuită de complicitate într-un dosar de trafic de influență. Suspectul a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău. Bărbatul urmează să fie audiat de anchetatori și plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Cazul are legătură cu reținerea, săptămâna trecută, […]
Acum o oră
10:50
Un tânăr de 18 ani a supraviețuit după ce a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Durlești. Salvatorii au intervenit rapid și au instalat o pernă pneumatică. Incidentul s-a produs pe 8 martie 2026, la ora 12:58, într-un bloc de locuit de pe strada Tudor Vladimirescu din orașul Durlești, municipiul Chișinău. Potrivit […]
Acum 2 ore
10:30
VIDEO | Emilian Crețu, mesaj pentru guvernare: „Paraziții de la putere, chiar credeți că sunteți dumnezei?” # SafeNews
Actorul și influencerul Emilian Crețu critică dur guvernarea într-un mesaj public. El afirmă că oamenii reacționează diferit atunci când „ai noștri" sunt la putere. Crețu spune că politicienii pot schimba legile, însă cetățenii pot schimba puterea. „Paraziții de la guvernare, voi mai aveți să vă bateți joc de țara asta, de poporul ăsta care v-a […]
10:10
MAE actualizează situația moldovenilor din Orientul Mijlociu. 33 de persoane au revenit la Chișinău # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că monitorizează permanent evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice din regiune. Autoritățile mențin contactul cu cetățenii moldoveni aflați în aceste state și oferă sprijin consular în funcție de solicitările primite. Potrivit informațiilor actualizate la 9 martie 2026, situația de securitate în majoritatea statelor din […]
10:00
Biletele de avion din Chișinău ar putea costa mai mult. Combustibilul pentru aeronave se scumpește # SafeNews
Costul combustibilului pentru aeronave Jet A1 a crescut cu aproximativ 30% în ultimele săptămâni, iar acest lucru ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway08, notează Bani.md. Creșterea prețurilor este legată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, care […]
10:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 9 martie 2026.
09:50
Bărbat din Dondușeni condamnat la 16 ani de închisoare după ce și-a ucis soția cu toporul # SafeNews
Un bărbat din raionul Dondușeni a fost condamnat la 16 ani de închisoare după ce și-a ucis soția în urma unui conflict izbucnit în plină stradă. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Rîșcani, informează Oficiul Dondușeni al Procuraturii Drochia. Crima a avut loc în seara de 22 septembrie 2025, în satul Tîrnova. Potrivit […]
09:50
Maia Sandu pleacă la Vilnius. Va vorbi în Parlamentul Lituaniei și va discuta despre sprijinul pentru Moldova # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită oficială la Vilnius în zilele de 10 și 11 martie 2026. Vizita are loc la invitația președintelui Lituaniei, Gitanas Nausėda. Programul coincide cu aniversarea a 36 de ani de la proclamarea independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, declarată la 11 martie 1990. Republica Moldova a fost […]
Acum 4 ore
09:10
Robert Fico spune că Slovacia este gata „să preia ștafeta” de la Ungaria și să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde pentru Ucraina # SafeNews
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat că este dispus să urmeze exemplul Ungariei și să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina dacă partidul Fidesz al lui Viktor Orban va pierde alegerile din aprilie, notează Ukrainska Pravda. Fico a declarat că intenționează să discute suspendarea operațiunilor pe conducta de petrol Drujba în […]
09:10
Popșoi a discutat cu ministrul de externe al Israelului despre tensiunile din Orientul Mijlociu # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a discutat la telefon cu șeful diplomației israeliene, Gideon Sa'ar, despre situația de securitate din Orientul Mijlociu și despre impactul tensiunilor militare asupra stabilității regionale. În timpul convorbirii, cei doi oficiali au analizat evoluțiile din regiune și riscurile generate de escaladarea conflictelor din zona Golfului […]
09:00
Razii ale inspectorilor de mediu în Dondușeni. Zeci de arbori tăiați ilegal în mai multe localități # SafeNews
Inspectorii de mediu au depistat mai multe cazuri de tăieri ilegale în raionul Dondușeni, în urma unor razii desfășurate pentru combaterea braconajului și verificarea modului în care este gestionat fondul forestier. Controalele au vizat mai multe localități din raion. În urma verificărilor, inspectorii nu au identificat cazuri de braconaj. Totuși, au descoperit încălcări legate de […]
08:40
Peste 58.000 de traversări la frontiera R. Moldova într-o zi. Aeroportul Chișinău, cel mai aglomerat punct # SafeNews
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova au înregistrat un flux intens de călători. Aproape 58.600 de persoane au traversat frontiera de stat, potrivit datelor Poliției de Frontieră. În aceeași perioadă au fost înregistrate și peste 13.100 de traversări ale mijloacelor de transport. Cel mai mare flux de călători […]
08:40
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Puterea trece pentru prima dată de la tată la fiu # SafeNews
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării, a anunţat mass-media de stat iraniană, potrivit NBC News. Un comunicat al Adunării Experţilor — grupul de clerici şiiţi responsabili, conform legii iraniene, cu alegerea liderului suprem al ţării — a anunţat că Mojtaba Khamenei a […]
08:20
Piețele energetice se confruntă cu un șoc uriaș: prețul petrolului a depășit luni 100 de dolari pe baril, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu provoacă cea mai mare perturbare a aprovizionării din istorie. Contractele futures Brent au crescut cu până la 27,8%, ajungând la 119 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american […]
08:10
În R. Moldova vor fi construiți primii 5.1 kilometri de autostradă, cu sprijinul României, care va semna, în luna aprilie 2026, contractul cu compania responsabilă de execuția lucrărilor, a declarat vicepremierul Vladimir Bolea. Oficialul a declarat că în aprilie 2026 România va semna contractul cu compania constructoare pentru primii 5.1 km de autostradă pe teritoriul […]
08:00
Expertul în energetică, Victor Parlicov, afirmă că majorarea prețurilor la carburanți este inevitabilă, iar populația va fi nevoită să se adapteze la noile realități de pe piața energetică. Despre aceasta el a declarat în cadrul unei emisiuni, scrie realitatea.md. Potrivit lui Parlicov, Republica Moldova nu poate influența evoluțiile de pe piețele internaționale ale petrolului, motiv pentru […]
07:50
Tragedie în SUA. Un profesor a murit după o farsă a unor elevi. Cinci minori, au fost arestați # SafeNews
Un profesor de liceu din Gainesville, Georgia, SUA, a fost ucis în urma unei farse care a luat o întorsătură neașteptată în fața casei sale. Farsa a fost pusă la cale de cinci elevi, care au fost arestați între timp. Profesorul de liceu din Gainesville, Georgia, a fost lovit mortal în fața casei sale într-un […]
07:40
Italia analizează reducerea accizelor la combustibil din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu # SafeNews
Italia ia în calcul reducerea accizelor la combustibili, folosind veniturile mai mari decât cele estimate din taxa pe valoarea adăugată, generate de creşterea preţurilor la pompă, a declarat premierul Giorgia Meloni, în timp ce mediul de afaceri avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca o creştere puternică a costurilor energetice, transmite Reuters. Accizele […]
07:40
Forțele Aeriene Israeliene (IDF) au adoptat un ritm fără precedent în operațiunile împotriva Iranului, desfășurând până la trei raiduri pe zi asupra țintelor militare iraniene, potrivit unei analize publicate de The Jerusalem Post. Strategia a atras atenția experților militari din întreaga lume datorită vitezei, preciziei și cooperării strânse cu Statele Unite. Pentru a susține misiunile […]
07:40
O explozie puternică a fost auzită în noaptea de sâmbătă spre duminică în fața Ambasadei Statelor Unite din Oslo, capitala Norvegiei. Autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime. Potrivit poliției norvegiene, explozia s-a produs în jurul orei 01:00 (00:00 GMT). Cauza incidentului nu este deocamdată cunoscută, iar ancheta este în curs, scrie mediafax.ro. […]
Acum 6 ore
07:30
Ministrul italian al Apărării a cerut industriei de apărare din ţară să îşi accelereze producţia pentru a consolida securitatea naţională, invocând deteriorarea rapidă a situaţiei internaţionale. Crosetto a anunţat sâmbătă că a convocat o videoconferinţă de urgenţă cu şeful Statului Major al Apărării, generalul Luciano Portolano, şi cu reprezentanţi ai industriei italiene de apărare. Aproximativ […]
07:20
Vremea se încălzește în Republica Moldova. Maxime de până la +16°C și cer senin pe 9 martie # SafeNews
Săptămâna începe cu vreme stabilă și temperaturi în creștere pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Luni, 9 martie, meteorologii anunță cer preponderent senin și valori termice care vor ajunge până la +16 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est cu o viteză de până la 9 km/h. Umiditatea aerului va oscila […]
07:20
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa # SafeNews
Viitorul lider iranian „va trebui să obțină aprobarea noastră. Dacă nu va obține aprobarea noastră, nu va rezista mult timp", a amenințat președintele american într-un interviu acordat postului american ABC. Comentariile sale au venit în contextul în care organismul clerical iranian responsabil cu alegerea succesorului liderului suprem Ali Khamenei, ucis în atacul aerian, ar fi […]
07:20
Poliția din Berlin a deschis o anchetă penală împotriva unui elev de 18 ani. Motivul a fost un afiș cu o declarație jignitoare la adresa cancelarului Germaniei, pe care tânărul îl purta la o demonstrație împotriva noilor reguli privind serviciul militar. Potrivit declarațiilor unui reprezentant al poliției, cazul este investigat sub suspiciunea de „calomnie și […]
07:10
Apropiații lui Trump aveau rezerve serioase față de varianta războiului cu Iranul. Dezvăluiri despre schimbarea la 180 de grade # SafeNews
Când Donald Trump evalua posibilitatea unui conflict cu Iranul, multe dintre pledoariile cele mai pro-război veneau mai degrabă din afara Casei Albe decât din cercul de apropiați ai președintelui american. În cele din urmă, actorii mai vocali au reușit să acopere apelurile mai discrete la prudență, au dezvăluit pentru CNN mai mulți consilieri și alte persoane familiarizate […]
07:00
Peste
07:00
Unul dintre cei mai căutați gangsteri din statul indian Punjab a fost reținut la frontiera Republicii Moldova, în timp ce încerca să ajungă în Ucraina. Bărbatul era urmărit pentru zeci de infracțiuni grave, inclusiv mai multe crime, scrie hindustantimes.com. Amritpal Singh, cunoscut sub numele de Amrit Dalam, în vârstă de 28 de ani, a fost […] Articolul Unul dintre cei mai căutați gangsteri din India, reținut la granița Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Conflict în Orientul Mijlociu – Ambasadorul SUA la Naţiunile Unite: Vom proteja poporul american şi vom elimina această ameninţare odată pentru totdeauna # SafeNews
Ambasadorul SUA la Naţiunile Unite, Mike Waltz, afirmă că războiul împotriva Iranului va elimina ”odată pentru totdeauna” ameninţarea pe care Republica Islamică a reprezentat-o pentru Orientul Mijlociu ”timp de 47 de ani”, transmite AlJazeera. ”Obiectivele şi realizările militare de o săptămână sunt cu adevărat extraordinare”, a declarat Waltz pentru emisiunea Meet the Press de la […] Articolul Conflict în Orientul Mijlociu – Ambasadorul SUA la Naţiunile Unite: Vom proteja poporul american şi vom elimina această ameninţare odată pentru totdeauna apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Facilitarea accesului R. Moldova la noi medicamente, discutată de Emil Ceban cu ministrul sănătății din România # SafeNews
Ministrul Sănătății din Republica Moldova, Emil Ceban, a discutat cu omologul său din România, Alexandru Rogobete, despre posibilitatea dezvoltării unui parteneriat strategic prin compania UNIFARM, care ar putea facilita accesul statului nostru la unele medicamente, inclusiv terapii inovative, prin mecanisme de tip acord-cadru. Potrivit oficialului român, „un astfel de demers ar putea contribui la accesul […] Articolul Facilitarea accesului R. Moldova la noi medicamente, discutată de Emil Ceban cu ministrul sănătății din România apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
VIDEO | Kremlinul a publicat o înregistrare video needitată cu Vladimir Putin. Apoi a șters-o # SafeNews
Serviciul de presă al Kremlinului a publicat în noaptea de sâmbătă spre duminică versiunea needitată a mesajului video al președintelui rus Vladimir Putin adresat femeilor cu ocazia zilei de 8 martie, informează publicațiile independente ruse The Moscow Times și Meduza. Videoclipul, cu o durată de 6 minute și 19 secunde, a apărut în timpul nopții pe canalul Telegram […] Articolul VIDEO | Kremlinul a publicat o înregistrare video needitată cu Vladimir Putin. Apoi a șters-o apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Dumitru Vartic, soțul educatoarei din Hâncești Ludmila Vartic, care s-a stins din viață neașteptat, a transmis un mesaj emoționant în care își exprimă durerea și regretul după moartea femeii. „Pentru familia noastră, această pierdere este o tragedie greu de cuprins în cuvinte. Încercăm, zi de zi, să găsim puterea de a merge mai departe și […] Articolul Prima reacție a soțului educatoarei Ludmila Vartic după tragedie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
Adunarea Experţilor din Iran a ales un nou lider suprem care să-i succeadă ayatollahului Ali Khamenei, care a fost ucis în 28 februarie de atacuri aeriene israeliene şi americane, au anunţat duminică membrii organismului clerical iranian, fără a dezvălui numele liderului ales. „Votul pentru numirea liderului a avut loc şi liderul a fost ales”, a […] Articolul Iranul are un nou lider suprem, identitatea nu a fost făcută publică apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
16:40
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a solicitat duminică, 8 martie, demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, atât din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și din partea Consiliului Raional Hîncești. S-a întâmplat după ce soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS – Dumitru Vartic, Ludmila Vertic, ar fi ales să-și […] Articolul Doina Gherman cere demisia lui Dumitru Vartic după tragedia femeii din Hîncești apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ieri
08:30
Un investitor a plătit 170 mii euro ca să se întoarcă din Dubai pentru un prânz de afaceri # SafeNews
Un investitor imobiliar britanic spune că a plătit 170.000 de euro pentru a închiria un avion privat cu care să se întoarcă în Anglia, după ce fragmente de dronă militară a căzut peste vila sa din Dubai. Totuși, Samuel Leeds spune că nu a plecat din cauza războiului, ci pentru că are o întâlnire de […] Articolul Un investitor a plătit 170 mii euro ca să se întoarcă din Dubai pentru un prânz de afaceri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Trump, noi declarații despre negocierile de pace privind războiul din Ucraina: „Fie unul, fie celălalt va da înapoi”. Ce a spus despre Europa # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit astăzi, 7 martie, de la Miami, despre negocierile de pace pe care SUA le derulează pe tema războiului din Ucraina. Liderul american crede că fie Vladimir Putin, fie Voladimir Zelenski va face un pas în spate și va ceda în timpul negocierilor. Trump spune că prin negocierile de pace […] Articolul Trump, noi declarații despre negocierile de pace privind războiul din Ucraina: „Fie unul, fie celălalt va da înapoi”. Ce a spus despre Europa apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Tăierile ilegale de la Ghidighici. Ministrul Mediului anunță că vinovații vor fi trași la răspundere # SafeNews
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că persoanele implicate în cazul tăierilor ilegale de arbori de la Ocolul Silvic Ghidighici nu vor reveni în funcții atât timp cât el se află în fruntea ministerului. Oficialul a subliniat că, în urma reformei pe care intenționează să o propună în perioada următoare, Întreprinderea Silvică Chișinău nu va […] Articolul Tăierile ilegale de la Ghidighici. Ministrul Mediului anunță că vinovații vor fi trași la răspundere apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
VIDEO | Viktor Orban, mesaj pentru Zelenski: Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida # SafeNews
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski că nu îl poate intimida, el cerându-i acestuia să înceteze cu “ameninţările şi şantajul”. „Domnule preşedinte Zelenski, încetaţi ameninţările şi şantajul! La maghiari nu funcţionează asemenea metode”, a transmis Viktor Orbán Viktor într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, potrivit MTI. În imaginile […] Articolul VIDEO | Viktor Orban, mesaj pentru Zelenski: Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Veniturile bugetare pe cap de locuitor în regiunea transnistreană pentru anul curent sunt estimate la aproximativ 14,8 mii de lei, de aproape patru ori mai puțin decât pe malul drept al Nistrului, unde se așteaptă să ajungă la circa 57 de mii de lei. Datele au fost prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, […] Articolul Bugetele din regiunea transnistreană rămân mult sub nivelul malului drept apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, că insula comunistă Cuba „trăiește ultimele sale clipe”. Donald Trump, care în ultima perioadă a multiplicat declarațiile ofensive la adresa Cubei, a prezis o „mare schimbare”. Vorbind într-o intervenţie telefonică ce avea ca subiect operaţiunea militară lansată de SUA şi Israel împotriva Iranului, Trump a mai spus că, […] Articolul Trump dă asigurări: „Cuba își trăiește ultimele clipe. Mă voi ocupa de asta” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în legislatura precedentă, fiind un nivel-record al reprezentării femeilor în Parlament, se arată într-un comunicat. Cele mai multe femei deputate se regăsesc în Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 24 de femei din totalul de 55 […] Articolul Femeile își mențin prezența record în Parlament și în noua legislatură apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
România este pregătită pentru o eventuală unire cu Republica Moldova, dacă și atunci când cetățenii de peste Prut vor decide acest lucru. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat postului polonez TVP World, transmite euronews.ro. Șeful statului român a subliniat că, deși cele două state au o istorie și o cultură […] Articolul VIDEO | Nicușor Dan: Unirea cu Republica Moldova este posibilă, dacă oamenii o decid apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Washingtonul ia în calcul relaxarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, pe fondul scumpirilor declanșate de războiul din Iran # SafeNews
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri că guvernul american ia în calcul ridicarea sancțiunilor asupra unei cantități mai mari de petrol rusesc, la o zi după ce a autorizat temporar India să cumpere petrol din Rusia, pe fondul creșterii puternice a prețurilor globale la petrol, notează The Guardian. Războiul purtat de SUA și Israel […] Articolul Washingtonul ia în calcul relaxarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, pe fondul scumpirilor declanșate de războiul din Iran apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina cresc din cauza livrărilor de petrol. Budapesta a dat Kievului un termen de trei zile pentru a relua tranzitul prin conducta „Drujba” sau pentru a permite accesul unei echipe de inspectori care să verifice situația la fața locului. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Energiei al […] Articolul Budapesta cere Kievului să repornească conducta „Drujba” în termen de trei zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Lionel Messi a ajuns pentru prima dată la Casa Albă. Starul argentinian a fost primit de președintele Statelor Unite, Donald Trump, alături de colegii săi de la Inter Miami, după ce echipa a câștigat titlul din Major League Soccer. Vizita a avut loc la Washington, unde administrația americană a organizat o ceremonie pentru a celebra […] Articolul Lionel Messi, primit la Casa Albă după titlul câștigat cu Inter Miami apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
Un moldovean de 46 de ani, acuzat că a provocat un accident în Roma și a fugit de la locul impactului # SafeNews
Un moldovean de 46 de ani este învinuit că a provocat un accident grav în centrul Romei și a fugit de la locul impactului. Bărbatul a fost identificat de poliția italiană după câteva săptămâni de investigații, cu ajutorul datelor de navigație prin satelit ale camioanelor care făceau livrări în zonă. Accidentul s-a produs la sfârșitul […] Articolul Un moldovean de 46 de ani, acuzat că a provocat un accident în Roma și a fugit de la locul impactului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Salvatorii din Moldova primesc 24 de tone de spumă pentru incendii industriale din Marea Britanie # SafeNews
Pompierii din Republica Moldova primesc sprijin din Marea Britanie pentru intervențiile în situații de urgență. O organizație caritabilă britanică a donat salvatorilor moldoveni zeci de tone de spumă specială, utilizată în stingerea incendiilor industriale și a deversărilor de produse petroliere. Donația a fost oferită de organizația Fire Aid and International Development și a ajuns la […] Articolul Salvatorii din Moldova primesc 24 de tone de spumă pentru incendii industriale din Marea Britanie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Israel va relua treptat zborurile în spațiul aerian al țării începând cu duminică, 8 martie. Decizia a fost anunțată de autoritățile israeliene și reflectă o revenire graduală la activitatea aeriană, în funcție de situația de securitate. În prima etapă vor fi aplicate reguli stricte pentru operarea curselor. De pe aeroporturile israeliene vor putea decola cel […] Articolul Zborurile revin în Israel, dar cu reguli stricte pentru pasageri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:40
Zelenski recunoaște că își vede rar familia în timpul războiulu: „Nu sunt sigur că voi candida din nou” # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că viața în timpul războiului i-a schimbat prioritățile și nu exclude posibilitatea de a nu mai candida pentru un nou mandat. Declarația a fost făcută în podcastul „World of Trouble” realizat de publicația The Independent. Liderul de la Kiev afirmă că își vede rar familia din motive de securitate. Soția […] Articolul Zelenski recunoaște că își vede rar familia în timpul războiulu: „Nu sunt sigur că voi candida din nou” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
