VIDEO | Kremlinul a publicat o înregistrare video needitată cu Vladimir Putin. Apoi a șters-o

08:30

Un investitor imobiliar britanic spune că a plătit 170.000 de euro pentru a închiria un avion privat cu care să se întoarcă în Anglia, după ce fragmente de dronă militară a căzut peste vila sa din Dubai. Totuși, Samuel Leeds spune că nu a plecat din cauza războiului, ci pentru că are o întâlnire de […] Articolul Un investitor a plătit 170 mii euro ca să se întoarcă din Dubai pentru un prânz de afaceri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.