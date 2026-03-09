Explozie în fața Ambasadei SUA din Oslo: Zona, securizată de Poliție
SafeNews, 9 martie 2026 07:40
O explozie puternică a fost auzită în noaptea de sâmbătă spre duminică în fața Ambasadei Statelor Unite din Oslo, capitala Norvegiei. Autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime. Potrivit poliției norvegiene, explozia s-a produs în jurul orei 01:00 (00:00 GMT). Cauza incidentului nu este deocamdată cunoscută, iar ancheta este în curs, scrie mediafax.ro.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
07:50
Tragedie în SUA. Un profesor a murit după o farsă a unor elevi. Cinci minori, au fost arestați # SafeNews
Un profesor de liceu din Gainesville, Georgia, SUA, a fost ucis în urma unei farse care a luat o întorsătură neașteptată în fața casei sale. Farsa a fost pusă la cale de cinci elevi, care au fost arestați între timp. Profesorul de liceu din Gainesville, Georgia, a fost lovit mortal în fața casei sale într-un
Acum 30 minute
07:40
Italia analizează reducerea accizelor la combustibil din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu # SafeNews
Italia ia în calcul reducerea accizelor la combustibili, folosind veniturile mai mari decât cele estimate din taxa pe valoarea adăugată, generate de creşterea preţurilor la pompă, a declarat premierul Giorgia Meloni, în timp ce mediul de afaceri avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca o creştere puternică a costurilor energetice, transmite Reuters. Accizele
07:40
Forțele Aeriene Israeliene (IDF) au adoptat un ritm fără precedent în operațiunile împotriva Iranului, desfășurând până la trei raiduri pe zi asupra țintelor militare iraniene, potrivit unei analize publicate de The Jerusalem Post. Strategia a atras atenția experților militari din întreaga lume datorită vitezei, preciziei și cooperării strânse cu Statele Unite. Pentru a susține misiunile
07:40
07:30
Ministrul italian al Apărării a cerut industriei de apărare din ţară să îşi accelereze producţia pentru a consolida securitatea naţională, invocând deteriorarea rapidă a situaţiei internaţionale. Crosetto a anunţat sâmbătă că a convocat o videoconferinţă de urgenţă cu şeful Statului Major al Apărării, generalul Luciano Portolano, şi cu reprezentanţi ai industriei italiene de apărare. Aproximativ
Acum o oră
07:20
Vremea se încălzește în Republica Moldova. Maxime de până la +16°C și cer senin pe 9 martie # SafeNews
Săptămâna începe cu vreme stabilă și temperaturi în creștere pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Luni, 9 martie, meteorologii anunță cer preponderent senin și valori termice care vor ajunge până la +16 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est cu o viteză de până la 9 km/h. Umiditatea aerului va oscila
07:20
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa # SafeNews
Viitorul lider iranian „va trebui să obțină aprobarea noastră. Dacă nu va obține aprobarea noastră, nu va rezista mult timp", a amenințat președintele american într-un interviu acordat postului american ABC. Comentariile sale au venit în contextul în care organismul clerical iranian responsabil cu alegerea succesorului liderului suprem Ali Khamenei, ucis în atacul aerian, ar fi
07:20
Poliția din Berlin a deschis o anchetă penală împotriva unui elev de 18 ani. Motivul a fost un afiș cu o declarație jignitoare la adresa cancelarului Germaniei, pe care tânărul îl purta la o demonstrație împotriva noilor reguli privind serviciul militar. Potrivit declarațiilor unui reprezentant al poliției, cazul este investigat sub suspiciunea de „calomnie și
07:10
Apropiații lui Trump aveau rezerve serioase față de varianta războiului cu Iranul. Dezvăluiri despre schimbarea la 180 de grade # SafeNews
Când Donald Trump evalua posibilitatea unui conflict cu Iranul, multe dintre pledoariile cele mai pro-război veneau mai degrabă din afara Casei Albe decât din cercul de apropiați ai președintelui american. În cele din urmă, actorii mai vocali au reușit să acopere apelurile mai discrete la prudență, au dezvăluit pentru CNN mai mulți consilieri și alte persoane familiarizate
07:00
Peste 2,5 milioane de utilizatori au decis să dezinstaleze aplicația ChatGpt, în semn de protest față de faptul că OpenAI a semnat un contract cu Pentagonul pentru a implementa modelele sale de inteligenţă artificială (AI) în medii clasificate. OpenAI, care are peste 900 de milioane de utilizatori ai ChatGPT, a semnat acordul săptămâna trecută, permițând
07:00
Unul dintre cei mai căutați gangsteri din statul indian Punjab a fost reținut la frontiera Republicii Moldova, în timp ce încerca să ajungă în Ucraina. Bărbatul era urmărit pentru zeci de infracțiuni grave, inclusiv mai multe crime, scrie hindustantimes.com. Amritpal Singh, cunoscut sub numele de Amrit Dalam, în vârstă de 28 de ani, a fost
Acum 2 ore
06:50
Conflict în Orientul Mijlociu – Ambasadorul SUA la Naţiunile Unite: Vom proteja poporul american şi vom elimina această ameninţare odată pentru totdeauna # SafeNews
Ambasadorul SUA la Naţiunile Unite, Mike Waltz, afirmă că războiul împotriva Iranului va elimina "odată pentru totdeauna" ameninţarea pe care Republica Islamică a reprezentat-o pentru Orientul Mijlociu "timp de 47 de ani", transmite AlJazeera. "Obiectivele şi realizările militare de o săptămână sunt cu adevărat extraordinare", a declarat Waltz pentru emisiunea Meet the Press de la
06:40
Facilitarea accesului R. Moldova la noi medicamente, discutată de Emil Ceban cu ministrul sănătății din România # SafeNews
Ministrul Sănătății din Republica Moldova, Emil Ceban, a discutat cu omologul său din România, Alexandru Rogobete, despre posibilitatea dezvoltării unui parteneriat strategic prin compania UNIFARM, care ar putea facilita accesul statului nostru la unele medicamente, inclusiv terapii inovative, prin mecanisme de tip acord-cadru. Potrivit oficialului român, „un astfel de demers ar putea contribui la accesul
06:30
VIDEO | Kremlinul a publicat o înregistrare video needitată cu Vladimir Putin. Apoi a șters-o # SafeNews
Serviciul de presă al Kremlinului a publicat în noaptea de sâmbătă spre duminică versiunea needitată a mesajului video al președintelui rus Vladimir Putin adresat femeilor cu ocazia zilei de 8 martie, informează publicațiile independente ruse The Moscow Times și Meduza. Videoclipul, cu o durată de 6 minute și 19 secunde, a apărut în timpul nopții pe canalul Telegram
06:20
Dumitru Vartic, soțul educatoarei din Hâncești Ludmila Vartic, care s-a stins din viață neașteptat, a transmis un mesaj emoționant în care își exprimă durerea și regretul după moartea femeii. „Pentru familia noastră, această pierdere este o tragedie greu de cuprins în cuvinte. Încercăm, zi de zi, să găsim puterea de a merge mai departe și
06:10
Adunarea Experţilor din Iran a ales un nou lider suprem care să-i succeadă ayatollahului Ali Khamenei, care a fost ucis în 28 februarie de atacuri aeriene israeliene şi americane, au anunţat duminică membrii organismului clerical iranian, fără a dezvălui numele liderului ales. „Votul pentru numirea liderului a avut loc şi liderul a fost ales", a
Acum 24 ore
16:40
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a solicitat duminică, 8 martie, demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, atât din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și din partea Consiliului Raional Hîncești. S-a întâmplat după ce soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS – Dumitru Vartic, Ludmila Vertic, ar fi ales să-și
08:30
Un investitor a plătit 170 mii euro ca să se întoarcă din Dubai pentru un prânz de afaceri # SafeNews
Un investitor imobiliar britanic spune că a plătit 170.000 de euro pentru a închiria un avion privat cu care să se întoarcă în Anglia, după ce fragmente de dronă militară a căzut peste vila sa din Dubai. Totuși, Samuel Leeds spune că nu a plecat din cauza războiului, ci pentru că are o întâlnire de
08:20
Trump, noi declarații despre negocierile de pace privind războiul din Ucraina: „Fie unul, fie celălalt va da înapoi”. Ce a spus despre Europa # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit astăzi, 7 martie, de la Miami, despre negocierile de pace pe care SUA le derulează pe tema războiului din Ucraina. Liderul american crede că fie Vladimir Putin, fie Voladimir Zelenski va face un pas în spate și va ceda în timpul negocierilor. Trump spune că prin negocierile de pace
08:10
Tăierile ilegale de la Ghidighici. Ministrul Mediului anunță că vinovații vor fi trași la răspundere # SafeNews
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că persoanele implicate în cazul tăierilor ilegale de arbori de la Ocolul Silvic Ghidighici nu vor reveni în funcții atât timp cât el se află în fruntea ministerului. Oficialul a subliniat că, în urma reformei pe care intenționează să o propună în perioada următoare, Întreprinderea Silvică Chișinău nu va
08:00
VIDEO | Viktor Orban, mesaj pentru Zelenski: Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida # SafeNews
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski că nu îl poate intimida, el cerându-i acestuia să înceteze cu "ameninţările şi şantajul". „Domnule preşedinte Zelenski, încetaţi ameninţările şi şantajul! La maghiari nu funcţionează asemenea metode", a transmis Viktor Orbán Viktor într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, potrivit MTI. În imaginile
Ieri
07:50
Veniturile bugetare pe cap de locuitor în regiunea transnistreană pentru anul curent sunt estimate la aproximativ 14,8 mii de lei, de aproape patru ori mai puțin decât pe malul drept al Nistrului, unde se așteaptă să ajungă la circa 57 de mii de lei. Datele au fost prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță,
07:40
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, că insula comunistă Cuba „trăiește ultimele sale clipe". Donald Trump, care în ultima perioadă a multiplicat declarațiile ofensive la adresa Cubei, a prezis o „mare schimbare". Vorbind într-o intervenţie telefonică ce avea ca subiect operaţiunea militară lansată de SUA şi Israel împotriva Iranului, Trump a mai spus că,
07:30
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în legislatura precedentă, fiind un nivel-record al reprezentării femeilor în Parlament, se arată într-un comunicat. Cele mai multe femei deputate se regăsesc în Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate" – 24 de femei din totalul de 55
07:20
România este pregătită pentru o eventuală unire cu Republica Moldova, dacă și atunci când cetățenii de peste Prut vor decide acest lucru. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat postului polonez TVP World, transmite euronews.ro. Șeful statului român a subliniat că, deși cele două state au o istorie și o cultură
07:10
Washingtonul ia în calcul relaxarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, pe fondul scumpirilor declanșate de războiul din Iran # SafeNews
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri că guvernul american ia în calcul ridicarea sancțiunilor asupra unei cantități mai mari de petrol rusesc, la o zi după ce a autorizat temporar India să cumpere petrol din Rusia, pe fondul creșterii puternice a prețurilor globale la petrol, notează The Guardian. Războiul purtat de SUA și Israel
7 martie 2026
11:00
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina cresc din cauza livrărilor de petrol. Budapesta a dat Kievului un termen de trei zile pentru a relua tranzitul prin conducta „Drujba" sau pentru a permite accesul unei echipe de inspectori care să verifice situația la fața locului. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Energiei al
10:40
Lionel Messi a ajuns pentru prima dată la Casa Albă. Starul argentinian a fost primit de președintele Statelor Unite, Donald Trump, alături de colegii săi de la Inter Miami, după ce echipa a câștigat titlul din Major League Soccer. Vizita a avut loc la Washington, unde administrația americană a organizat o ceremonie pentru a celebra
10:20
Un moldovean de 46 de ani, acuzat că a provocat un accident în Roma și a fugit de la locul impactului # SafeNews
Un moldovean de 46 de ani este învinuit că a provocat un accident grav în cent
10:10
Salvatorii din Moldova primesc 24 de tone de spumă pentru incendii industriale din Marea Britanie # SafeNews
Pompierii din Republica Moldova primesc sprijin din Marea Britanie pentru intervențiile în situații de urgență. O organizație caritabilă britanică a donat salvatorilor moldoveni zeci de tone de spumă specială, utilizată în stingerea incendiilor industriale și a deversărilor de produse petroliere. Donația a fost oferită de organizația Fire Aid and International Development și a ajuns la […] Articolul Salvatorii din Moldova primesc 24 de tone de spumă pentru incendii industriale din Marea Britanie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Israel va relua treptat zborurile în spațiul aerian al țării începând cu duminică, 8 martie. Decizia a fost anunțată de autoritățile israeliene și reflectă o revenire graduală la activitatea aeriană, în funcție de situația de securitate. În prima etapă vor fi aplicate reguli stricte pentru operarea curselor. De pe aeroporturile israeliene vor putea decola cel […] Articolul Zborurile revin în Israel, dar cu reguli stricte pentru pasageri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:40
Zelenski recunoaște că își vede rar familia în timpul războiulu: „Nu sunt sigur că voi candida din nou” # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că viața în timpul războiului i-a schimbat prioritățile și nu exclude posibilitatea de a nu mai candida pentru un nou mandat. Declarația a fost făcută în podcastul „World of Trouble” realizat de publicația The Independent. Liderul de la Kiev afirmă că își vede rar familia din motive de securitate. Soția […] Articolul Zelenski recunoaște că își vede rar familia în timpul războiulu: „Nu sunt sigur că voi candida din nou” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
VIDEO | Momentul în care buncărul lui Khamenei a fost bombardat de 50 de avioane de vânătoare. Armata israeliană a publicat imaginile # SafeNews
Armata israeliană a făcut publice vineri imagini din timpul bombardamentului de pe 28 februarie asupra buncărului în care se ascundea ayatollahul Ali Khamenei, operațiune care a decapitat conducerea Iranului și a declanșat un conflict în care s-au implicat și Statele Unite. „Aproximativ 50 de avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene au distrus buncărul militar […] Articolul VIDEO | Momentul în care buncărul lui Khamenei a fost bombardat de 50 de avioane de vânătoare. Armata israeliană a publicat imaginile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Europol avertizează asupra unei ameninţări teroriste ridicate în UE pe fondul conflictului cu Iranul # SafeNews
Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând asupra „unei ameninţări ridicate” de terorism şi „extremism violent” pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare, relatează Euronews. Războiul în curs dintre SUA şi Israel cu Iranul are „repercusiuni imediate asupra […] Articolul Europol avertizează asupra unei ameninţări teroriste ridicate în UE pe fondul conflictului cu Iranul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Inspectorii intensifică verificările în transportul rutier. Zeci de șoferi au fost sancționați în ultima săptămână # SafeNews
Agenția Națională Transport Auto a desfășurat, între 26 februarie și 5 martie 2026, controale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică, după numeroase sesizări primite de la cetățeni. În urma verificărilor, inspectorii au documentat 110 abateri și au întocmit procese-verbale contravenționale. Cea mai răspândită încălcare […] Articolul Inspectorii intensifică verificările în transportul rutier. Zeci de șoferi au fost sancționați în ultima săptămână apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO, avertizează spionajul din Lituania # SafeNews
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţa cu NATO, oferindu-le experienţă de luptă în Ucraina, şi le-ar putea folosi ca puncte nodale într-un eventual conflict cu NATO după război, a declarat vineri serviciul de informaţii lituanian în evaluarea sa anuală a ameninţărilor la adresa securităţii, relatează Reuters. Dacă sancţiunile vor fi eliminate, Rusia va fi […] Articolul Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO, avertizează spionajul din Lituania apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune reducerea tarifelor la energia electrică pentru consumatorii din Republica Moldova. Proiectele au fost publicate pe 6 martie și sunt supuse consultărilor publice. Potrivit calculelor autorității de reglementare, consumatorii deserviți de Premier Energy ar putea achita 3,50 lei pentru un kilowatt-oră. Tariful este cu 33 de bani mai mic […] Articolul ANRE propune reducerea tarifelor la energia electrică pentru consumatori apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Trei femei de naționalitate română au fost arestate în Italia, fiind acuzate de exploatare prin muncă și sprijinirea imigrației ilegale, victimele fiind muncitori moldoveni, inclusiv minori. Una dintre suspecte a fost dusă în penitenciar, iar celelalte două au fost plasate în arest la domiciliu, transmite Rotalianul.com. Anchetatorii le atribuie, în principal, două capete de acuzare: […] Articolul Italia: Trei românce sunt acuzate de exploatarea muncitorilor moldoveni, inclusiv minori apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
FOTO | Maia Sandu, în sudul Moldovei. Siguranța copiilor online și modernizarea porturilor pe agenda vizitei # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită de lucru în sudul țării, unde a avut întâlniri la Cahul și Giurgiulești. Agenda a inclus discuții cu tineri, profesori și specialiști din domeniul sănătății, dar și vizite la infrastructura portuară din regiune. La Cahul, șefa statului a participat la o dezbatere dedicată sănătății mintale și […] Articolul FOTO | Maia Sandu, în sudul Moldovei. Siguranța copiilor online și modernizarea porturilor pe agenda vizitei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși”. Condițiile puse de președintele SUA # SafeNews
„Iran nu este aceeași țară care era acum o săptămână”, a declarat președintele american Donald Trump, vineri, într-un scurt interviu telefonic pentru CNN, în care a spus că a fost „neutralizată” conducerea de la Teheran și că își dorește acolo o administrație care să trateze bine Statele Unite și Israelul, chiar și în cazul în care […] Articolul Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși”. Condițiile puse de președintele SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Serviciul de urgență Serviciul 112 înregistrează o creștere a numărului de apeluri la începutul lunii martie. Potrivit instituției, solicitările au crescut cu aproximativ 10 la sută față de săptămâna precedentă. Datele arată că, în primele zile ale lunii martie, operatorii au recepționat în medie circa 5.800 de apeluri pe zi. O mare parte dintre acestea […] Articolul Serviciul 112 raportează o creștere cu 10 la sută a apelurilor la început de martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
6 martie 2026
14:00
Peste 100 de cetățeni ai Republicii Moldova au cerut evacuarea din statele din Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor de securitate din regiune. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, solicitările au fost înregistrate în special din Emiratele Arabe Unite, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația prin Celula de Criză. Ministerul precizează că, până în prezent, nu au fost […] Articolul MAE: Peste 100 de cetățeni ai Moldovei au cerut evacuarea din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
Acuzațiile apărute în spațiul online despre un presupus „coridor verde” în trafic pentru șeful Poliției sau familia sa sunt neadevărate. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, după ce pe unele canale de Telegram au apărut informații potrivit cărora traficul ar fi dirijat zilnic în favoarea sa. Potrivit acestor informații, […] Articolul Șeful Poliției, despre existența unui „coridor verde” pentru el sau familia sa apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
VIDEO | Un nou centru de escrocherii online, destructurat. Rețeaua avea circa 1000 de operatori # SafeNews
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au destructurat un nou centru de apel implicat în escrocherii online prin platforme de matrimoniale. Potrivit oamenilor legii, rețeaua ar fi avut aproximativ 1000 de […] Articolul VIDEO | Un nou centru de escrocherii online, destructurat. Rețeaua avea circa 1000 de operatori apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein. Reacția Casei Albe # SafeNews
Departamentul de Justiție de la Washington a publicat trei interviuri realizate de FBI cu o femeie care a susținut că președintele Donald Trump a agresat-o sexual atunci când era o adolescentă foarte tânără, după ce i-a fost prezentată de Jeffrey Epstein, relatează Politico și Reuters, citate de Hotnews. Acuzația centrală a femeii, potrivit rezumatelor FBI […] Articolul Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein. Reacția Casei Albe apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
VIDEO | Au pretins că oferă relații romantice, dar au cerut bani. Un call-center de escrocherii, destructurat la Chișinău # SafeNews
Au recrutat operatori care pretindeau că sunt în căutarea iubirii pe internet și au convins persoane din mai multe țări să plătească bani pentru conversații romantice. Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, au destructurat la Chișinău un centru de apel implicat într-o schemă internațională de escrocherii online. Potrivit anchetatorilor, 11 recrutori din […] Articolul VIDEO | Au pretins că oferă relații romantice, dar au cerut bani. Un call-center de escrocherii, destructurat la Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, a anunțat noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile în acest weekend. Potrivit instituției, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 24,54 lei. Un litru de motorină va costa cel mult 22,87 lei. Noile valori indică o scumpire a […] Articolul Benzina și motorina, mai scumpe. ANRE anunță noile prețuri pentru weekend apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Au ascuns bani în pașapoarte și i-au întins polițiștilor de frontieră la control, sperând să treacă mai ușor granița. Cinci astfel de tentative de mituire au fost prevenite în această săptămână la punctele de trecere Sculeni și Leușeni. Potrivit Poliției de Frontieră, călătorii au pus bancnotele direct în documente și le-au oferit odată cu pașaportul. […] Articolul Au ascuns bani în pașapoarte „pentru cafea”. Cinci tentative de mituire la frontieră apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Doi cetățeni străini, ambii în vârstă de 23 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore de polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, fiind suspectați de distribuirea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău. Potrivit poliției, cei doi ar face parte dintr-un grup criminal organizat implicat în comercializarea substanțelor narcotice. În momentul reținerii, oamenii legii au depistat […] Articolul VIDEO | Doi cetățeni străini, reținuți la Chișinău pentru distribuirea drogurilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
Radu Marian: Criticile opoziției la adresa lui Herman von Hebel urmăresc blocarea reformei justiției # SafeNews
Deputatul PAS, Radu Marian, susține că criticile opoziției la adresa lui Herman von Hebel reprezintă o tentativă de blocare a reformei justiției și a procesului de vetting din Republica Moldova. Potrivit lui Marian, până în prezent nu au fost prezentate argumente serioase care să pună la îndoială integritatea candidatului. Deputatul afirmă că von Hebel a […] Articolul Radu Marian: Criticile opoziției la adresa lui Herman von Hebel urmăresc blocarea reformei justiției apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
