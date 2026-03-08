Bugetele din regiunea transnistreană rămân mult sub nivelul malului drept

08:00

O firmă din România, înființată de doi ingineri originari din Republica Moldova, a făcut un sistem de apărare inteligent împotriva dronelor de război, botezat Drone Wall, și afirmă că încearcă să deschidă o fabrică în zona Bucureștiului. Cum în ultimii 4 ani războiul Rusia – Ucraina a arătat că dronele au ajuns poate cel mai