Ziua Femeii sărbătorită în mod inedit: MAI și Academia „Ștefan cel Mare” dansează pe valsul lui Eugen Doga

17:20

Organizațiile non-guvernamentale din Justiție afirmă că nu există vreun blocaj, care să justifice modificarea fulminantă a legii, pentru numi membrii comisiilor de evaluare. „Reforma justiției, inclusiv procesul de vetting, este una dintre cele mai importante reforme structurale ale Republicii Moldova. Credibilitatea acesteia depinde nu doar de rezultate, ci și de modul în care sunt adoptate […] Articolul ONG-urile din Justiție: Nu există vreun blocaj al Comisiilor de evaluare, care să justifice modificarea fulger a legii apare prima dată în Realitatea.md.