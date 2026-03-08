Zborurile din Chișinău ar putea deveni mai scumpe: combustibilul pentru avioane s-a majorat cu 30%
Realitatea.md, 8 martie 2026 19:40
Costul combustibilului pentru aeronave Jet A1 a crescut cu aproximativ 30% în ultimele săptămâni, iar acest lucru ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway08, scrie bani.md. Creșterea prețurilor este legată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu
Costul combustibilului pentru aeronave Jet A1 a crescut cu aproximativ 30% în ultimele săptămâni, iar acest lucru ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway08, scrie bani.md. Creșterea prețurilor este legată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu
Numărul apelurilor la Serviciul unic de urgență 112 a înregistrat o creștere de aproximativ 10% la începutul lunii martie, ajungând la circa 5.800 de solicitări zilnic. Specialiștii Serviciului 112 menționează că astfel de creșteri sunt frecvente în perioadele cu mai multe întâlniri și activități sociale, dar și odată cu încălzirea vremii, când oamenii petrec mai
Ziua Femeii sărbătorită în mod inedit: MAI și Academia „Ștefan cel Mare" dansează pe valsul lui Eugen Doga
De Ziua Internațională a Femeii, angajații Ministerului de Interne și studenții Academiei „Ștefan cel Mare" au sărbătorit într-un mod inedit, printr-un dans pe valsul „Gingașa și tandra mea fiară" de Eugen Doga. „Vieru și Matcovschi au iubit-o prin vers, Druță și Vangheli i-au dăruit eternitate în proză, iar artiștii Plămădeală și Grecu i-au surprins frumusețea
Strada Meșterul Manole, din sectorul Ciocana al capitalei, a fost redeschisă circulației rutiere, după finalizarea lucrărilor de reparare a carosabilului deteriorat de condițiile meteo din această iarnă, anunță Primăria Chișinău. Potrivit autorităților municipale, lucrările recente sunt temporare și că, mai târziu în acest an, este planificată reabilitarea integrală a străzii pe direcția de circulație spre
„Un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată". Mesajul Chinei înaintea summitului Xi-Trump
China avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu riscă să scape de sub control și face apel la dialog pentru a preveni extinderea conflictului. Declarațiile vin cu doar câteva săptămâni înaintea unui summit crucial între președintele chinez Xi Jinping și liderul american Donald Trump, la Beijing, scrie adevărul.ro. Principalul diplomat al Chinei a declarat că războiul
Tragedie la Hîncești: ONG-urile acuză abuz și posibile violențe în cazul Ludmilei Vartic
Locuitorii orașului Hîncești sunt în doliu după moartea subită a Ludmilei Vartic, educatoare la grădinița „Andrieș" și mamă a două fetițe. Mai multe organizații neguvernamentale și activiști susțin cazul drept un posibil femicid și cred că decesul nu ar fi fost un accident, acuzându-l pe soțul femeii, Dumitru Vartic – vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești
Marș Feminist contra violenței și inegalității de gen, pentru justiție și protecția femeilor
Zeci de femei și bărbați au participat la Marșul Feminist, organizat în Chișinău împotriva violenței, discriminării și inegalității de gen, transmite IPN. Participanții au parcurs principalele străzi ale capitalei, purtând pancarte și scandând lozinci în fața mai multor instituții publice, inclusiv Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Primăria Chișinău, Guvernul, Parlamentul, Președinția și Ambasada Federației Ruse.
UE caută soluții rapide pentru a ieftini energia tot mai scumpă. CE promite un plan de măsuri până la finalul lunii
UE examinează posibilitatea reducerii taxelor energetice, a tarifelor de reţea şi a costurilor legate de emisiile de carbon, pentru a diminua presiunea asupra industriei afectate de preţurile ridicate ale energiei, informează știrileprotv.ro. Bruxellesul caută soluţii rapide după ce companiile au avertizat că nu pot concura cu rivalii din China şi Statele Unite, chiar înainte de
Iran: Adunarea Experților l-a desemnat pe noul lider suprem; numele său nu a fost anunțat
Adunarea Experților l-a desemnat pe noul lider suprem al Iranului, care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în atacuri aeriene israeliano-americane, au anunțat membri ai acestui organism clerical iranian, fără a numi candidatul ales, relatează Agerpres. „Cel mai potrivit candidat, aprobat de majoritatea Adunării Experților, a fost desemnat", a declarat Mohsen
Zboruri în Orientul Mijlociu reluate parțial: Actualizările Ministerului Afacerilor Externe
Operațiunile aeriene din mai multe țări din Orientul Mijlociu au fost reluate parțial. O cursă pe ruta Dubai–Chișinău este programată să aterizeze pe Aeroportul Internațional Chișinău în jurul orei 15:00. Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe a comunicat informația și continuă să monitorizeze evoluțiile de securitate din regiune. Cetățenii Republicii Moldova aflați în statele
Oficialii țării felicită femeile de 8 Martie și le recunosc contribuția în societate
Conducerea țării a transmis mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Oficialii au evidențiat dedicarea, curajul și puterea femeilor, apreciind rolul și contribuția acestora în familie, comunitate și în societate. „Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor. Vă urez tuturor sănătate, respect și încredere în propriile forțe", a scris Maia
VOX POPULI: 8 martie – zi cu roșu în calendar. Ce cred moldovenii despre semnificația zilei
De Ziua Internațională a Femeii, marcată pe 8 martie, părerile moldovenilor despre semnificația acestei zile sunt împărțite. Unii o consideră o sărbătoare specială dedicată femeilor, mamelor și bunicilor, în timp ce alții spun că este o zi obișnuită. Mulți spun că marchează această zi în familie, oferind flori și petrecând timpul alături de cei dragi
Explozie la ambasada SUA din capitala Norvegiei. Incidentul s-a produs chiar la intrarea în secția consulară
O explozie s-a produs la ambasada SUA la Oslo la primele ore ale dimineții de duminică, anunță poliția norvegiană, citată de antena3.ro. Forțele de poliție au fost trimise la sediul misiunii diplomatice în jurul orei locale 01:00. „Poliția este în dialog cu ambasada și nu au fost raportați răniți", au comunicat autoritățile într-un comunicat. Nu
8 martie, ziua în care vocile femeilor au devenit imposibil de ignorat. Povestea unei sărbători născute din revoltă
Ziua Internațională a Femeii, marcată anual pe 8 martie, are rădăcini adânci în mișcările pentru drepturile femeilor din secolul XX. Duminică se împlinesc 51 de ani de când Organizația Națiunilor Unite a stabilit oficial ca această zi să fie dedicată celebrării femeilor din întreaga lume. Sărbătoarea are însă în spate un secol de luptă pentru drepturi
De Ziua Internațională a Femeii, sărbătorită pe 8 martie, meteorologii anunță vreme caldă și în general uscată, fără precipitații. Valorile termice vor fi ridicate pentru această perioadă, cu maxime de până la +14 grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice, presiunea atmosferică va fi înaltă, iar cerul va fi variabil spre senin pe întreg teritoriul țării. Precipitații
DISINFO.MD Rușii pictează fața militarilor trimiși în Ucraina în biserică. Autorul crede că dacă nu au nimb, se poate
După ce o mozaică cu Putin, Stalin și Șoigu, care urma să fie amplasată în biserica Ministerului Apărării din Rusia, a ajuns subiect de critici, fețele militarilor trimiși în Ucraina sunt pictate în biserici. Într-un locaș din orașul Pskov, au apărut portretele soldaților Ruslan Șeika și Nicolai Savcenko. Cei doi au carieră militară în spate.
Un adolescent de 15 ani a fost găsit fără suflare la Bălți. Corpul neînsuflețit zăcea într-o clădire nefinalizată din apropierea parcului „Selecția". Preliminar, minorul și-ar fi pus capăt zilelor, notează nordinfo.md. Conform sursei citate, oamenii legii au inițiat o anchetă, pentru a stabili circumstanțele în care a survenit decesul. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la
Biroul Național de Statistică: Circa 32.000 locuri de muncă erau vacante în Moldova la sfârșitul lui 2025
Circa 32.000 de locuri de muncă vacante în Moldova au fost înregistrate la sfârșitul anului 2025, conform datelor Biroului Național de Statistică. Cele mai multe posturi disponibile au fost raportate în administrația publică și apărare, în sectorul sănătății, precum și în domeniul învățământului. În domeniul administrației publice și apărării erau disponibile la sfârșitul anului trecut
VIDEO Dragoste, flori, apreciere și… ce le vor cere. Cadourile pe care le pregătesc unii deputați de 8 martie femeilor
Deputații se pregătesc să își surprindă soțiile, mamele, fiicele, surorile și alte femei importante din viața lor cu flori, apreciere, dragoste și cadourile pe care le vor cere acestea. Realitatea a reușit să discute cu câțiva dintre aleșii poporului și să afle ce planuri au pentru 8 martie și ce mesaje le doresc doamnelor, domnișoarelor
Datele despre venituri și cheltuieli, ascunse în stânga Nistrului. Economia regiunii transnistrene se prăbușește

Motorina riscă să dispară din stații! Economistul Iurie Rija avertizează despre o criză iminentă în Moldova # Realitatea.md
Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o criză a motorinei dacă mecanismul actual de stabilire a prețurilor nu este adaptat la volatilitatea piețelor internaționale. Economistul Iurie Rija avertizează că formula utilizată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), bazată pe media cotațiilor din ultimele 14 zile, nu mai reflectă realitatea pieței în condițiile șocurilor […] Articolul Motorina riscă să dispară din stații! Economistul Iurie Rija avertizează despre o criză iminentă în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Ați pregătit banii? Tarabele din piețe – doldora de flori în ajun de 8 martie. Cât costă buchetele # Realitatea.md
Odată cu venirea primăverii, la tarabele din piețele Capitalei este scoasă o varietate de flori de sezon. Cumpărătorii pot alege din numeroase opțiuni, ce le este pe plac și corespunde bugetului. Cele mai căutate sunt lalelele. O floare costă între 20 și 30 de lei firul. Crizantemele, de regulă disponibile în nuanțe de galben, alb, […] Articolul Ați pregătit banii? Tarabele din piețe – doldora de flori în ajun de 8 martie. Cât costă buchetele apare prima dată în Realitatea.md.
Întărește forțele sau face rotație? Trump mai trimite un portavion american în Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Marina militară a Statelor Unite se pregătește să desfășoare să trimită al treilea portavion în Orientul Mijlociu, în apropierea Iranului. Este vorba despre nava George H. W. Bush, care ar urma să fie dislocată în următoarele săptămâni în regiune. Marinarii și grupul de atac și-au încheiat joi antrenamentul premergător desfășurării, conform Antena3. Portavionul și vasele […] Articolul Întărește forțele sau face rotație? Trump mai trimite un portavion american în Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
Statistică în ajun de 8 martie: Parlamentul anunță câte deputate și câte femei angajate în Secretariat are # Realitatea.md
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în componența precedentă a Legislativului, fiind un nivel-record al reprezentării doamnelor în for. Cele mai multe femei deputate sunt în fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 24, socialiștii au 6 deputate, Alternativa – 4, comuniștii – […] Articolul Statistică în ajun de 8 martie: Parlamentul anunță câte deputate și câte femei angajate în Secretariat are apare prima dată în Realitatea.md.
Putin atacă hibrid Ungaria?! A trimis la Orban echipa care a sabotat alegerile din Moldova # Realitatea.md
Vladimir Putin ar fi ordonat unui grup de strategi politici și serviciilor militare ruse de informații să se implice în alegerile parlamentare din Ungaria, care au loc aprilie. Kremlinul ar dori astfel să se asigure că actualul premier Viktor Orban va câștiga scrutinul. O investigație a publicației VSquare, care colaborează cu serviciile de securitate europene, […] Articolul Putin atacă hibrid Ungaria?! A trimis la Orban echipa care a sabotat alegerile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
În februarie 2026, încrederea rușilor în Vladimir Putin a coborât la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Conform unui sondaj realizat de Centrul rus de Cercetare a Opiniei publice, doar 32,1% dintre respondenți l-au menționat pe Putin atunci când au fost întrebați în cui ar acorda încredere să se ocupe de […] Articolul Ratingul lui Putin se prăbușește. Tot mai puțini ruși au încredere în el apare prima dată în Realitatea.md.
Ambasadorul Roitman: Circa 1000 de alerte privind adăpostirea antirachetă au răsunat în Israel timp de o săptămână # Realitatea.md
Circa 1000 de alerte privind adăpostirea antirachetă au răsunat în Israel timp de o săptămână, susține ambasadorul Moldovei Alexandr Roitman. Diplomatul estimează că asta ar însemna circa 140 de sirene pe zi. „O mică statistică. Războiul durează o săptămână, de atunci au fost 1000 de alerte de adăpostire. Reiese circa 140 de alarme pe zi […] Articolul Ambasadorul Roitman: Circa 1000 de alerte privind adăpostirea antirachetă au răsunat în Israel timp de o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
Ex-prezentatoare din Rusia, escortă în Dubai, face 2000 € pe oră. Cererea s-a mărit de 5 ori de la începutul războiului # Realitatea.md
Fosta prezentatoare TV din Rusia Anna Mukutsa, devenită escortă în Dubai, afirmă că câștigă peste 2000 de euro pe oră de la începutul războiului. Femeia susține că solicitarea pentru serviciile sale a crescut de 5 ori după începutul războiului. Mukutsa a locuit anterior la Vladisvostok, Rusia, apoi s-a mutat în Dubai. Ea a relatat într-un […] Articolul Ex-prezentatoare din Rusia, escortă în Dubai, face 2000 € pe oră. Cererea s-a mărit de 5 ori de la începutul războiului apare prima dată în Realitatea.md.
Serviciul Fiscal avertizează florarii: Declarați corect veniturile și eliberați bon de casă # Realitatea.md
În ajun de 8 martie, florăriile sunt avertizate să respecte legislația și să elibereze bonul de casă. Serviciul Fiscal atenționează că, acte care atestă plata efectuată, altele decât bonurile de casă, documentele fiscale sau bonurile de plată, nu constituie document confirmarea cumpărării unui produs sau prestării serviciului. Conform responsabililor, documente necorespunzătoare pot fi considerate bonuri […] Articolul Serviciul Fiscal avertizează florarii: Declarați corect veniturile și eliberați bon de casă apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei, lansare în noaptea de vineri spre sâmbătă. Președinta a calificat aceste acțiuni drept „crime de război”. De asemenea, oficiala a menționat că întreaga comunitate internațională trebuie să rămână concentrată pe situația din Ucraina. În opinia sa, actualmente nu este oportună ezitarea. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Maia Sandu condamnă atacurile rusești contra Ucrainei: Sunt crime de război apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova este eligibilă pentru programul Europa Creativă. Valoarea maximă a granturilor și condițiile # Realitatea.md
Începând cu ianuarie 2026, Moldova a devenit membri a programului „Europa Creativă”. Drept urmare, țara noastră este eligibilă să participe la concursul de granturi. Apelul de aplicare pentru Proiecte de cooperare europeană a fost lansat la începutul lunii martie. Bugetul total aloca de UE depășește 60 de milioane de euro, iar valoarea granturilor va oscila […] Articolul Moldova este eligibilă pentru programul Europa Creativă. Valoarea maximă a granturilor și condițiile apare prima dată în Realitatea.md.
Slusari revine în „Forța Fermierilor”? „Am primit oferta, dar am nevoie de ceva timp pentru documentare” # Realitatea.md
Alexandr Slusari ar putea reveni în Asociația „Forța Fermierilor”. Fostul deputat afirmă că a primit oferta, dar are nevoie de timp ca să se documenteze. Conform lui, la Adunarea Generală a fost deja ales un nou Consiliu și un nou președinte. În același timp, Slusari recunoaște că timp de doi ani nu a fost prea implicat […] Articolul Slusari revine în „Forța Fermierilor”? „Am primit oferta, dar am nevoie de ceva timp pentru documentare” apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Incendiu puternic în sectorul Buiucani al Capitalei. Cinci echipaje de pompieri au luptat cu flăcările # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit vineri seara, în sectorul Buiucani al Capitalei. Arderea s-a produs într-o casă amplasată pe strada Eugen Coca. Liliana Pușcașu, ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), a comunicat pentru Realitatea că a luat foc o clădire părăsită. Martorii au observat fum și flăcări și au solicitat […] Articolul VIDEO Incendiu puternic în sectorul Buiucani al Capitalei. Cinci echipaje de pompieri au luptat cu flăcările apare prima dată în Realitatea.md.
Războiul din Orientul Mijlociu: O dronă a lovit aeroportul din Dubai. Președintele Iranului adresează scuze vecinilor # Realitatea.md
O dronă a lovit Aeroportul Internațional Dubai. Incidentul are loc la mai puțin de o oră după ce președintele iranian Masoud Pezeshkian a adresat scuze țărilor vecine pentru atacurile asupra lor. Deocamdată nu există informații despre pagube, potrivit Times of Israel. Din imaginile apărute pe rețelele de socializare se observă explozia produsă după ce drona […] Articolul Războiul din Orientul Mijlociu: O dronă a lovit aeroportul din Dubai. Președintele Iranului adresează scuze vecinilor apare prima dată în Realitatea.md.
Atac masiv asupra Ucrainei: 7 oameni, inclusiv 2 copii, au fost uciși după ce rușii au lansat sute de drone și rachete # Realitatea.md
Rusia a atacat masiv Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cel puțin 7 oameni au fost uciși, conform Ukrainska Pravda, iar alții 10 – răniți. Printre victime se numără mai mulți copii, doi dintre care au murit. Salvatorii continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături în mai multe regiuni ale Ucrainei, printre care Harkov și […] Articolul Atac masiv asupra Ucrainei: 7 oameni, inclusiv 2 copii, au fost uciși după ce rușii au lansat sute de drone și rachete apare prima dată în Realitatea.md.
Weekendul aduce cer senin și temperaturi generoase. Precipitații nu se prevăd, iar termometrele vor arăta până la +13 grade Celsius ziua. Minimele nocturne vor oscila între -4 și +1 grad. Pe 7 martie se prevăd între +6 și +11 grade Celsius în perioada zile, conform prognozelor meteorologilor. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Soarele sărută Moldova! Weekendul ne aduce cer senin și temperaturi generoase apare prima dată în Realitatea.md.
Prețul petrolului a depășit 90 $ pe baril și continuă să crească, cea mai mare creștere de la începutul pandemiei # Realitatea.md
Prețul petrolului european a crescut violent vineri seară, depășind 90 de dolari pe baril, cel mai mare nivel din ultimii aproape doi ani. De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, cotația țițeiului a crescut cu 27%, din care circa 10% în ultimele cinci ore. Țările producătoare din Golf încep să-și oprească sondele, în condițiile în […] Articolul Prețul petrolului a depășit 90 $ pe baril și continuă să crească, cea mai mare creștere de la începutul pandemiei apare prima dată în Realitatea.md.
Buncărele apocalipsei din SUA. Unde s-ar refugia Trump dacă izbucnește un război nuclear # Realitatea.md
Pe fondul temerilor tot mai mari privind o posibilă escaladare nucleară globală, planurile de urgență ale guvernului american arată cum ar putea funcționa conducerea Statelor Unite chiar și în scenariul extrem al unui război nuclear, scrie adevărul.ro. Potrivit acestor planuri, președintele Donald Trump ar putea fi evacuat către una dintre bazele ultrasecrete ale guvernului federal, […] Articolul Buncărele apocalipsei din SUA. Unde s-ar refugia Trump dacă izbucnește un război nuclear apare prima dată în Realitatea.md.
Ministrul Mediului: Cei implicați în tăierile ilegale de la Ghidighici nu se vor întoarce și vor răspunde justiției # Realitatea.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că persoanele implicate în cazul tăierilor ilegale de arbori de la Ocolul Silvic Ghidighici nu vor reveni în funcții atât timp cât el se află în fruntea ministerului. Oficialul a subliniat că, în urma reformei pe care intenționează să o propună în perioada următoare, Întreprinderea Silvică Chișinău nu va […] Articolul Ministrul Mediului: Cei implicați în tăierile ilegale de la Ghidighici nu se vor întoarce și vor răspunde justiției apare prima dată în Realitatea.md.
Islanda vrea să organizeze un referendum, în 29 august, privind reluarea negocierilor de aderare la UE # Realitatea.md
Islanda ar putea organiza un referendum pe 29 august pentru a decide dacă va relua negocierile de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat vineri, 6 martie curent, guvernul de la Reykjavik, relatează libertatea.ro. Procesul de aderare al Islandei a început în 2009, după criza financiară care a lovit grav țara. Negocierile au avut loc între […] Articolul Islanda vrea să organizeze un referendum, în 29 august, privind reluarea negocierilor de aderare la UE apare prima dată în Realitatea.md.
Scumpiri inevitabile la carburanți și provocări pe piața energiei: explicațiile expertului Victor Parlicov # Realitatea.md
Expertul în energetică, Victor Parlicov, afirmă că majorarea prețurilor la carburanți este inevitabilă, iar populația va fi nevoită să se adapteze la noile realități de pe piața energetică. Declarațiile au fost făcute pentru Realitatea TV. Potrivit lui Parlicov, Republica Moldova nu poate influența evoluțiile de pe piețele internaționale ale petrolului, motiv pentru care creșterea prețurilor […] Articolul Scumpiri inevitabile la carburanți și provocări pe piața energiei: explicațiile expertului Victor Parlicov apare prima dată în Realitatea.md.
Iranul amână numirea succesorului lui Ali Khamenei, din cauza amenințărilor că va fi „o țintă pentru eliminare” # Realitatea.md
Iranul amână numirea unui succesor al fostului ayatollah Ali Khamenei, liderul suprem ucis în atacurile americane și israeliene asupra Iranului, din motive de securitate, deoarece Israelul a afirmat că „îl va viza pe oricine va fi numit în funcție”, în timp ce președintele Donald Trump și-a afirmat dorința de a influența selecția, scrie adevărul.ro. Potrivit […] Articolul Iranul amână numirea succesorului lui Ali Khamenei, din cauza amenințărilor că va fi „o țintă pentru eliminare” apare prima dată în Realitatea.md.
Activitatea Bacului Molovata a fost reluată, însă gheața de pe râu poate afecta programul de circulație # Realitatea.md
Activitatea bacului „Molovata” a fost reluată, iar circulația se desfășoară conform programului obișnuit. Anunțul a fost făcut de Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata”. „Totuși, din cauza gheții de pe râu, pot apărea devieri sau întârzieri în programul de circulație până la topirea completă a gheții. Echipa noastră monitorizează constant situația pentru a asigura siguranța și […] Articolul Activitatea Bacului Molovata a fost reluată, însă gheața de pe râu poate afecta programul de circulație apare prima dată în Realitatea.md.
Președinta Parlamentului azer, invitată să viziteze Chișinăul. Popșoi i-a adresat salutări de la Grosu # Realitatea.md
Președinta Parlamentului azer a fost invitată să viziteze Chișinăul. Ministrul de Externe al Moldovei Mihai Popșoi a discutat cu speakerul de la Baku, Sahida Gafarova, în cadrul vizitei sale oficiale în Azerbaidjan. Șeful diplomației Republicii Moldova i-a adresat oficialei salutări de la Igor Grosu. Vicepremierul moldovean a menționat nivelul bun al relațiilor bilaterale, „reflectat și […] Articolul Președinta Parlamentului azer, invitată să viziteze Chișinăul. Popșoi i-a adresat salutări de la Grosu apare prima dată în Realitatea.md.
Reforma administrativă: Guvernul anunță că peste 3700 de aleși locali au participat la consultări # Realitatea.md
În 29 de raioane ale Republicii Moldova și în municipiul Bălți au avut loc consultări privind reforma administrației publice locale, în perioada 9 februarie – 6 martie. La discuții au participat peste 3700 de aleși locali și cetățeni În această săptămână, ședințe privind consultarea s-au desfășurat la Leova, Fălești, Ungheni și Bălți. Dialogul are scopul să […] Articolul Reforma administrativă: Guvernul anunță că peste 3700 de aleși locali au participat la consultări apare prima dată în Realitatea.md.
Energia electrică s-ar putea ieftini pentru consumatorii casnici. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat proiectele de hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice către consumatorii finali. Astfel, ANRE propune un tarif de 3,50 lei la energia electrică livrată de Premier Energy, cu 9 bani mai mic decât cel actual. Acum […] Articolul Lumina s-ar putea ieftini! Tarifele propuse de ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
Deputații sunt îngrijorați! Proiectul unei declarații care să condamne războiul din Iran, înregistrat în Parlament # Realitatea.md
Proiectul unei declarații care să condamne războiul din Iran a fost înregistrat în Parlament. Inițiativa aparține deputaților din PSRM Vlad Bătrîncea, Grigore Novac, Marcel Cenușă, Andrian Adrian Lebedinschi, Ala Ursu-Antoci, și Vladimir Odnostalco. Documentul a fost publicat pe pagina web a Parlamentului pe 5 martie 2026. Autorii proiectului se declară îngrijorați de „escaladarea periculoasă din […] Articolul Deputații sunt îngrijorați! Proiectul unei declarații care să condamne războiul din Iran, înregistrat în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
Mezelurile sunt nelipsite de pe masa moldovenilor. În medie, un locuitor al țării noastre consumă anual aproximativ 65 de kilograme de carne. Dar cât de sănătoase sunt, de fapt, aceste produse și cum putem alege corect salamul atunci când pofta e mai mare decât grija pentru sănătate? Aproximativ o cincime din moldoveni nu își pot […] Articolul Preț, ingrediente și recomandări. Totul despre mezelurile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Poșta Moldovei lansează mărci poștale dedicate artei tradiționale a porților din lemn # Realitatea.md
„Poșta Moldovei” a pus astăzi în circulație o nouă serie de mărci poștale dedicată uneia dintre cele mai vechi tradiții meșteșugărești din Moldova, prelucrarea artistică a lemnului. Seria poartă numele „Artizanat. Prelucrarea artistică a lemnului. Porți”. Cele trei mărci poștale redau frumusețea ornamentelor sculptate în lemn, un meșteșug în care fiecare model avea, în tradiția […] Articolul Poșta Moldovei lansează mărci poștale dedicate artei tradiționale a porților din lemn apare prima dată în Realitatea.md.
ONG-urile din Justiție: Nu există vreun blocaj al Comisiilor de evaluare, care să justifice modificarea fulger a legii # Realitatea.md
Organizațiile non-guvernamentale din Justiție afirmă că nu există vreun blocaj, care să justifice modificarea fulminantă a legii, pentru numi membrii comisiilor de evaluare. „Reforma justiției, inclusiv procesul de vetting, este una dintre cele mai importante reforme structurale ale Republicii Moldova. Credibilitatea acesteia depinde nu doar de rezultate, ci și de modul în care sunt adoptate […] Articolul ONG-urile din Justiție: Nu există vreun blocaj al Comisiilor de evaluare, care să justifice modificarea fulger a legii apare prima dată în Realitatea.md.
