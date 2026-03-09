Victor Țvircun: „Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu ocupă funcții importante”
Noi.md, 9 martie 2026 04:30
Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu nu este numeroasă în comparație cu cea din țările europene, dar aproape toți cetățenii noștri au acolo locuri de muncă bune.Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu este puțin numeroasă, în comparație cu țările din Europa, dar practic toți cetățenii noștri au acolo locuri de muncă bune.Despre acest lucru a vorbit doctorul î
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum o oră
04:30
Victor Țvircun: „Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu ocupă funcții importante” # Noi.md
Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu nu este numeroasă în comparație cu cea din țările europene, dar aproape toți cetățenii noștri au acolo locuri de muncă bune.Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu este puțin numeroasă, în comparație cu țările din Europa, dar practic toți cetățenii noștri au acolo locuri de muncă bune.Despre acest lucru a vorbit doctorul î
Acum 2 ore
03:30
Pentru prima dată în istorie, omul a reușit să schimbe în mod intenționat traiectoria de zbor a unui asteroid. Acest lucru va ajuta Pămîntul să facă față amenințărilor spațiale în viitor.Misiunea istorică DART (Double Asteroid Redirection Test) a NASA a modificat cu succes orbita asteroidului Didymos în jurul Soarelui. Este primul caz din istorie în care omul a modificat intenționat mișcarea u
Acum 4 ore
02:30
Meciul dintre campionul Ultimate Fighting Championship (UFC) la categoria ușoară, spaniolul Ilia Topuria, și americanul Justin Gaethje va fi meciul principal al turneului UFC de la Casa Albă.{{866904}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, despre acest lucru a informat serviciul de presă al UFC.Anterior s-a relatat că, la începutul lunii iulie 2025, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat
01:30
După zvonurile despre moartea regizorului Quentin Tarantino în timpul atacului cu rachete asupra Israelului, s-a aflat despre noile sale planuri creative.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Variety, regizorul a terminat deja lucrul la piesa de teatru.{{868868}}În curînd va începe selecția actorilor pentru o producție, printre care se intenționează să fie invitați atît actori cunoscuți, cît și
Acum 6 ore
23:30
Două schioare ruse, Arina Kusurgașeva și Alina Kudisova, au căzut în timpul startului de 50 km la campionatul Rusiei - 2026, care se desfășoară în Iujno-Sahalinsk, din cauza unui cîine care i-a ieșit în cale.Potrivit Oxu.Az, pe una dintre porțiunile traseului, în fața grupului de schioare a apărut brusc un cîine. Cele două sportive s-au împiedicat de animal - prima a căzut Kudișova, apoi nu a
Acum 8 ore
22:30
Tînărul sportiv moldovean Nicolae Bucur, în vîrstă de 11 ani, a obținut medalia de bronz la turneul internațional de tenis de masă „WTT Youth Contender”, desfășurat în orașul Władysławowo, Polonia.Bucur a concurat într-o categorie de vîrstă superioară, rezervată jucătorilor de pînă la 13 ani. În faza grupelor, sportivul moldovean a cîștigat toate cele trei meciuri, clasîndu-se pe primul loc în
21:30
Explozia depozitelor de petrol din Teheran a dus la eliberarea în atmosferă a unei cantități mari de substanțe chimice periculoase, care pot provoca ploi acide toxice.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat agenția ISNA, cu referire la organizația Semiluna Roșie.{{869078}}Specialiștii au explicat că exploziile și arderea depozitelor de petrol eliberează în aer cantități enorme de com
Acum 12 ore
20:30
La complexul „Arena Chișinău” a avut loc campionatul de iarnă al Moldovei la înot. La competiție au participat 279 de sportivi, care timp de trei zile au luptat pentru medaliile în trei categorii de vîrstă: juniori, tineret pînă la 18 ani și adulți.La proba de 100 de metri liber masculin, victoria a fost obținută de Egor Covaliov din Tiraspol, cu un rezultat de 51,43 secunde. El i-a devansat p
19:30
China solicită încetarea imediată a operațiunilor militare în Orientul Mijlociu pentru a preveni o escaladare suplimentară și a evita extinderea conflictului, a declarat ministrul afacerilor externe al RPC, Wang Yi, pe 8 martie, în cadrul unei conferințe de presă organizate în cadrul celei de-a 4-a sesiuni a celei de-a 14-a legislaturi a Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului din China (A
18:30
Novak Djokovic a început cu o victorie la primul turneu Masters al sezonului.Potrivit Oxu.Az, cu referire la sports.ru, în turul doi de la Indian Wells, el l-a învins pe numărul 57 mondial, Kamil Majchrzak, cu 4:6, 6:1, 6:2.{{862494}}Este al 22-lea sezon record în care sîrbul a cîștigat cel puțin un meci la un turneu din această categorie. Seria sa a început în 2005.Anterior, Djokovic
18:00
Zeci de școli auto din Republica Moldova vor trebui să-și îmbunătățească modalitățile de predare, după ce nu au reușit să atingă rata minimă de promovare a examenelor. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, care a analizat rezultatele din ultimii trei ani. Cele mai multe probleme, cursanții le au la proba practică pentru categoria B, care e și cea mai solicitată.La ni
17:30
Președintele american Donald Trump a declarat că se ocupă de rezolvarea pașnică a conflictului din Ucraina, ca o favoare pentru Europa.{{868711}}„Știți, asta nu ne afectează prea mult, pentru că ne desparte un ocean. Fac asta ca o favoare pentru Europa”, a declarat el la summitul „Scutul Americii” din orașul Doral (Florida), relatează Oxu.Az. Trump declară că soluționarea conflictului din
17:30
Deplasare anevoioasă în curțile blocurilor: gropile provoacă nemulțumiri locuitorilor capitalei # Noi.md
După iarnă, căile de acces în curțile de blocuri din Capitală sînt la fel de greu de străbătut ca mai multe drumuri din oraș.Situația provoacă nemulțumiri printre locatari, care cer autorităților locale intervenții rapide și asigurarea unor condiții sigure de circulație în curțile blocurilor, transmite Radio Moldova.{{869036}}Drumarii intervin pe străzile din oraș, însă curțile blocurilor
17:00
Ministerul de Interne al Moldovei a hotărît să felicite în mod creativ și original femeile cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. În cinstea zilei de 8 martie, angajații ministerului au interpretat celebrul vals pe melodia „Blînda și tandra mea fiară” a compozitorului Eugen Doga.Ministerul de Interne a menționat că astfel a decis să exprime respectul și recunoștința față de femei, subliniind
16:30
Salvatorii: Femeia este începutul tuturor începuturilor, izvor de viață, speranță și putere # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un mesaj de felicitare tuturor doamnelor și domnișoarelor cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, marcată anual pe 8 martie.În mesajul lor, pompierii și salvatorii au adresat urări de sănătate, bucurii și împliniri tuturor femeilor, subliniind rolul important pe care acestea îl au în familie și în societate.{{869070}}„Cu
16:30
Cele care construiesc viitorul: femeile din industria rutieră au fost felicitate cu ocazia zilei de 8 Martie # Noi.md
Pe șantiere, printre utilaje și planuri tehnice, își desfășoară activitatea și femei care contribuie zi de zi la realizarea proiectelor importante de infrastructură din Republica Moldova. Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, Administrația Națională a Drumurilor a transmis un mesaj de apreciere pentru profesionistele din cadrul instituției.Reprezentanții AND au subliniat că feminitatea și
Acum 24 ore
16:00
Primăria Chișinău informează că, de astăzi, a fost redeschisă pentru circulație str. Meșterul Manole, din sectorul Ciocana, după executarea lucrărilor de remediere a defecțiunilor din carosabil, ca urmare a condițiilor climaterice din iarna curentă.Pe durata lucrărilor de reparație a carosabilului, în perioada 5–7 martie, curent, circulația rutieră a fost suspendată etapizat.Lucrările desf
16:00
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, a felicitat femeile cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, mulțumindu-le pentru grija, gingășia, înțelepciunea și susținerea lor.{{868589}}„Dragi femei! Vă felicit din suflet cu frumoasa sărbătoare a primăverii — 8 Martie! Vă mulțumim pentru grijă, gingășie, înțelepciune și susținere. Datorită vouă, lumea devine mai bună, casele sunt pline de căldur
15:30
Serviciile restaurantelor, cafenelelor, barurilor și hotelurilor, care în ultimii ani și așa nu sînt ieftine, ar putea deveni și mai scumpe. Actuala guvernare intenționează să majoreze cu mai mult de două ori rata TVA pentru sectorul HoReCa, considerînd că actuala rată de 8% este o taxă nedreaptă.Experții în turism și economie evaluează riscurile. Specialiștii avertizează că majorarea TVA pent
15:00
Prim-ministrul R. Moldova: Statul trebuie să creeze condiții în care fiecare femeie să se poată realiza # Noi.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, subliniind rolul important al femeilor în dezvoltarea țării și a societății.Alexandru Munteanu a subliniat că femeile din Moldova se deosebesc prin putere, curaj și dedicație și contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea diverselor sfere ale vieții.{{868589}}
15:00
Consiliul experților din Iran a ajuns la un consens privind alegerea noului lider suprem al țării. Despre acest lucru a anunțat membrul adunării Mohammad-Mehdi Mirbagheri. Potrivit acestuia, participanții la consultări au ajuns la o opinie fermă și unanimă, care reflectă poziția majorității.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat agenția Mehr.{{868975}}În ciuda acordului la care s-a
14:30
Dumitru Cebotarescu: „Autoritățile trebuie să se gîndească bine și să nu repete aceeași greșeală” # Noi.md
Creșterea cotei TVA pentru sectorul HoReCa la 18% va duce inevitabil la creșterea prețurilor la mîncare sau la scăderea calității acesteia, va reduce numărul de clienți, ceea ce va duce la reducerea numărului de angajați din acest segment de afaceri.Această opinie a fost exprimată pentru Noi.md de proprietarul popularului lanț de restaurante italiene Trattoria della Nonna, Dumitru Cebotarescu,
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi, 8 martie, un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.{{869096}}Șefa statului a subliniat rolul important al femeilor în dezvoltarea societății și a apreciat contribuția acestora la consolidarea țării.„R. Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor. Vă urez tuturor sănătate, res
13:30
Teheranul va fi „obligat să răspundă” la orice atac lansat de pe teritoriul țărilor vecine.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Turkiey Today, despre acest lucru a declarat președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.În discursul său adresat națiunii, el a subliniat dorința de a avea relații bune cu partenerii regionali.{{869078}}„Dacă vor încerca să ne atace și să invadeze teritoriul nostru d
13:30
Situația de pe drumurile Moldovei rămîne în atenția Noi.md. Redacția noastră continuă nu numai să înregistreze încălcările, dar și să promoveze activ cultura șofatului și respectarea strictă a regulilor de circulație. Sîntem convinși că conștientizarea este cel mai bun instrument de prevenire a accidentelor rutiere.De aceea, în 2026, proiectul Drum Boom revine într-un nou format. Cu sprijinu
13:00
În apropierea clădirii ambasadei SUA din Oslo a avut loc o explozie în timpul nopții, care a provocat „răni ușoare” și pagube materiale.Despre acest lucru informează NRK, scrie "Европейская правда". {{868593}}Poliția din Oslo a informat că a primit mai multe apeluri telefonice privind explozii pe data de 8 martie, în jurul orei 1:00. Ajunși la fața locului, echipajele de patrulare au confi
12:30
Ziua Internațională a Femeii este marcată și în posturile vamale de frontieră ale Republicii Moldova. Cu ocazia sărbătorii de 8 martie, funcționarii vamali întîmpină doamnele și domnișoarele care traversează frontiera cu felicitări și urări de bine.Pe lîngă activitățile obișnuite de control, vameșii au pregătit mici gesturi simbolice pentru a aduce o atmosferă de primăvară și bună dispoziție î
12:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare tuturor femeilor cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, marcată anual pe 8 martie.Edilul capitalei a subliniat rolul important pe care femeile îl au în familie și în societate și a exprimat recunoștință pentru munca, grija și dedicarea lor.{{425232}}„Dragi femei, să primiți flori nu doar de 8 Martie,
12:00
A trecut în neființă părintele peisagisticii din Moldova, omul de știință și practicantul Iurie Pavlovici Dnestrianschi, care pînă în anii '90 a lucrat la Grădina Botanică a Academiei de Științe a Moldovei.A fost un om foarte talentat în lumea plantelor și a peisajului, un profesionist excepțional, cu o inimă mare și un suflet generos.Acest om era cunoscut și iubit de foarte mulți. El a cr
11:30
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost tranzitate de 59.572 de persoane și 13.768 de mijloace de transport, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră.Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei rămîn Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost înregistrate 16.216 traversări de persoane, urmat de PTF Sculeni cu 8.752 de traversări
11:30
De 8 martie, toți bărbații au un prilej în plus să adreseze cuvinte calde femeilor dragi. Nu fac excepție nici deputații din Parlamentul Republicii Moldova, pe care i-am întrebat ce le-ar ura în această zi tuturor femeilor din țară.În cadrul proiectului marca Noi.md "NOI întreabă/ NOI спрашивает", vă propunem să aflați cum au răspuns deputații și ce le-ar dori femeilor în această zi.Po
11:00
De Ziua Internațională a Femeii, în cosmos a „înflorit” un buchet neobișnuit. Pe canalul Telegram al agenției spațiale ruse Roscosmos a fost publicată o serie de astrofotografii ale nebuloaselor cosmice, care prin forma și culoarea lor seamănă cu niște flori.Potrivit informațiilor furnizate de corporația de stat, în obiectivul astro-fotografului au ajuns „sere” stelare gigantice, situate la mi
09:30
Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 a fost înregistrat în Grecia.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean. Conform datelor sale, epicentrul cutremurului s-a situat la 155 km vest de orașul Larisa, unde locuiesc aproximativ 144.000 de personae, la o adîncime de 5 km. Informații despre victime sau distrugeri deocamdată nu există.
09:30
Iranul a confirmat oficial că a lovit cu un dronă hotelul Marina din zona turistică a Dubaiului. În clădire se aflau militari americani.{{869058}}În declarația CSIR se menționează că în timpul operațiunii au fost lovite și ținte militare în Haifa, în nordul Israelului. Pentru aceasta, după cum se precizează, a fost folosită racheta cu combustibil solid „Heibar Shekan”, transmite Oxu.Az. În
08:30
Cu prilejul frumoasei sărbători de 8 Martie, echipa portalului de știri Noi.md aduce în dar cele mai calde urări de bine tuturor doamnelor și domnișoarelor.Vă urăm să aveți parte de oameni dragi alături, realizări frumoase și prosperitate.Vă mulțumim că sînteți alături de NOI și vă informați din prima sursă. O primăvară frumoasă și doar bucurii!
08:30
Starea internă a Republicii Moldova influențează direct perspectivele de reintegrare a țării. Această opinie a fost exprimată de Valeriu Secrieru, consilier municipal în Cahul, în cadrul mesei rotunde dedicate reglementării problemei transnistrene.În intervenția sa, Secrieru a susținut că, în opinia sa, țara traversează o perioadă dificilă și a formulat critici dure la adresa actualei guvernăr
07:30
Astăzi, presiunea atmosferică va fi ridicată. Cerul va fi variabil. Precipitații nu se prevăd.În orele dimineții izolat se va forma ceață. Vîntul va sufla din est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +10... +12°C.În centru se așteaptă +8...+10°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +5... +7°C.
06:30
Începînd cu aproximativ 2010, Moldova a început să degradeze brusc în ceea ce privește administrația publică din cauza războiului dintre știință și marketing.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată pe canalul N4, relatează Noi.md.El a remarcat că, campaniile electorale din țară au deve
05:30
După săptămîni lungi de avertizări meteorologice și ghețuș, Moldova a răsuflat în sfîrșit ușurată. În țară a sosit cu pași siguri adevărata primăvară: lanțurile iernii au căzut, iar gheața cenușie a fost înlocuită cu mult așteptatul soare de martie.{{868007}}Acest moment de trecere – de la iarna aspră la primele floricele – a fost surprins cu măiestrie de renumitul fotograf Alex Dimitrov. În f
Ieri
04:30
În Soci, un turist a scăpat de un urs urcînd într-un copac după o întîlnire neașteptată pe o cărare în pădure.Incidentul a avut loc pe una dintre cărările Parcului Național Soci. Un urs, care tocmai ieșise din hibernare, a întîlnit în mod neașteptat în calea sa un om. Turistul s-a urcat repede în cel mai apropiat copac, relatează gazeta.ru. Animalul a stat lîngă copac, urmărindu-l, apoi și
03:30
„Doamna de fier” a schiului alpin: Lindsey Vonn a reluat antrenamentele după o accidentare gravă # Noi.md
Schioarea americană Lindsey Vonn, care a suferit cinci operații după o fractură a tibiei la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia (2026), a început antrenamentele de forță.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru ea a anunțat pe contul său de Instagram.{{863816}}Vonn, care a participat la Jocuri cu o accidentare gravă la genunchi, a căzut în timpul probei de coborîre rapidă pe 8 februarie și a
02:30
O sumă derizorie a declanșat o furtună politică și juridică în comuna italiană Casorate Primo. Un decont de doar 30 de euro, reprezentînd contravaloarea unor prăjituri tradiționale cumpărate pentru o petrecere de Carnaval, a ajuns pe masa procurorilor de la Curtea de Conturi, demonstrînd că regulile privind banii publici nu țin cont de bunele intenții, relatează Corriere della Sera.Totul a por
01:30
Oamenii de știință au descoperit că încălzirea globală s-a accelerat cu 75% în ultimul deceniu, de la 0,2 grade Celsius pe deceniu în perioada 1970-2015 la 0,35 grade Celsius în ultimul deceniu. Acest lucru indică o destabilizare accelerată a climei Pămîntului.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al Institutului german de studiere a climei din Potsdam (PIK).{{86
7 martie 2026
23:30
Astronauții misiunii Artemis 2, care vor pleca într-un zbor de 10 zile în jurul Lunii în aprilie 2026, vor mînca bucare similare cu dieta obișnuită de pe Pămînt. Lista produselor alimentare pentru echipaj a fost publicată de NASA. {{867317}}Cei patru membri ai echipajului vor pleca spre Lună cu nava „Orion”. Zborul ar trebui să fie primul caz din 1972 în care oamenii vor părăsi orbita joas
23:00
În Moldova avem din nou parte de „romantism” la lumina lumînărilor – în țară a fost declarat un nou regim de urgență în domeniul energetic.{{868327}}Data trecută, pentru toate problemele țării era de vină războiul din Ucraina, iar acum s-a alăturat și Iranul. Totuși, moldovenii nu trebuie să se îngrijoreze – în afară de Guvern, avem și Centrul Național de Management al Crizelor și multe al
22:30
O strada din Bălți, reparată în baza unei noi tehnologii, după lunile de iarnă s-a transformat în glod # Noi.md
O stradă din Bălți, reparată în 2018 după o tehnologie nouă, care a costat sute de mii de lei, a devenit aproape impracticabilă după această iarnă.Stratul de asfalt a dispărut odată cu topirea omătului, spun locuitorii, iar drumul este acum plin de noroi și gropi. Oamenii acuză autoritățile locale de lucrări de mîntuială și risipă a banilor publici. Reprezentanții primăriei susțin că, din lips
21:30
Prețul pentru produsele agricole stabilit de întreprinderi și gospodării au crescut, anul trecut, cu peste 10 la sută. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la fructe, bostănoase și la floarea-soarelui, arată datele Biroului Național de Statistică.Potrivit datelor oficiale, produsele vegetale s-au scumpit, în medie, cu 13%, iar cele animaliere cu 3,6 la sută, transmite ziua.md.{{866858}}
20:30
Bacul de la Molovata și-a reluat activitatea. Totuși, din cauza gheții de pe rîu, pot apărea devieri sau întîrzieri în programul de circulație. Anunțul a fost făcut de întreprinderea de stat „Bacul Molovata”, în seara zilei de 6 martie. Activitatea feribotului a fost întreruptă pe 14 ianuarie, din cauza stratului gros de gheață format pe rîul Nistru.Întreprinderea a anunțat că activitatea feri
19:30
Piața florilor din Republica Moldova intră în cea mai… înfloritoare perioadă a anului. Miile de buchete pentru Ziua Femeii transformă florăriile în locuri pentru afaceri profitabile. Vînzările cresc și de patru ori. De aceea, în sere se muncește la foc continuu. {{869024}}Această explozie de culoare poate fi admirată în sera lui Dumitru Cebotari, din satul Chetrosu, Anenii Noi. El cultivă
19:00
Mod de preparare:Ciupercile se fierb, se mărunţesc, se prăjesc în unt, apoi se adaugă ceapa, care s-a prăjit separat, se mai ţin pe foc 2-3 minute, se adaugă sarea, piperul negru măcinat, roşiile, curăţate de seminţe, de pieliţă şi tăiate cuburi, o jumătate din verdeaţă, 2-3 linguri smîntînă. Totul se amestecă cu orez. Ardeii se curăţă de peduncul şi seminţe, se opăresc cu uncrop, se scurg pri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.