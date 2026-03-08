Iranienii au fost avertizați cu privire la ploile acide

20:30

La complexul „Arena Chișinău” a avut loc campionatul de iarnă al Moldovei la înot. La competiție au participat 279 de sportivi, care timp de trei zile au luptat pentru medaliile în trei categorii de vîrstă: juniori, tineret pînă la 18 ani și adulți.La proba de 100 de metri liber masculin, victoria a fost obținută de Egor Covaliov din Tiraspol, cu un rezultat de 51,43 secunde. El i-a devansat p