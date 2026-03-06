Deutsche Welle/ Turcia în războiul din Iran: teamă de un conflict regional
Ziarul de Garda, 6 martie 2026 21:30
Ca vecin direct al Iranului, Turcia privește cu îngrijorare escaladarea din Orientul Mijlociu. Ankara se teme de o conflagrație regională, de întărirea grupărilor kurde și de creșterea numărului de refugiați, scrie Deutsche Welle. Turcia s‑a poziționat dintotdeauna cu plăcere ca mediator între Est și Vest, menținând relații diplomatice atât cu UE, cât și cu statele...
• • •
Acum 30 minute
21:30
Acum 2 ore
21:00
Un gimnaziu din sudul Moldovei urmează a fi renovat datorită unui grant în valoare de peste 112 mii de dolari din partea Japoniei # Ziarul de Garda
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din raionul Ștefan Vodă va beneficia de un grant în valoare de aproximativ 112 300 de dolari din partea Guvernului Japoniei. Banii vor fi utilizați pentru renovarea instituției de învățământ, potrivit unui comunicat al Ambasadei Japoniei în R. Moldova. „Lucrările de renovare sunt necesare pentru a face față creșterii anticipate a numărului...
20:30
Vasile Costiuc – printre „populiștii din Europa”, la o conferință în SUA. Detalii despre întâlnirea cu unul dintre ex-candidații lui Cavcaliuc, vizat în dosarul „verde de briliant” # Ziarul de Garda
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a participat zilele acestea la o conferință „de nivel secundar” organizată la Washington, în Statele Unite. Evenimentul a reunit „populiștii de dreapta din Europa”, conservatori și susținători ai mișcării MAGA din SUA, printre ei și liderul AUR, fostul candidat la funcția de președinte al României, George Simion. Într-un...
Acum 4 ore
19:40
Washington Post: Rusia furnizează Iranului informații pentru efectuarea atacurilor asupra țintelor americane din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Rusia furnizează Iranului informații privind țintele pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu, primul indiciu că un alt adversar important al SUA participă — chiar și indirect — la război. Despre acest lucru scrie Washington Post, citând trei oficiali familiarizați cu informațiile secrete. „Pare a fi o inițiativă destul de amplă”, citează ziarul cuvintele...
18:40
Peste 100 de amenzi pentru transportul rutier într-o săptămână. ANTA: „Cea mai frecventă abatere constatată a fost transportul rutier de persoane contra cost fără acte permisive” # Ziarul de Garda
În perioada 26 februarie – 5 martie 2026, Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică au continuat desfășurarea acțiunilor de monitorizare și control pe întreg teritoriul țării. Acțiunile au venit ca un răspuns la numeroasele petiții și sesizări depuse de cetățeni, care au semnalat nerespectarea cadrului legal de către...
Acum 6 ore
18:00
Expert, despre o eventuală majorare a cotelor TVA la HoReCa: „Mereu găsim alte țări cu care să ne comparăm – țări care ne convin bineînțeles” # Ziarul de Garda
În contextul discuțiilor despre intenția enunțată de prim-ministrul Alexandru Munteanu de a majora cotele TVA la HoReCa de la 8 la 18% Stas Madan, directorul de program în cadrul Centrului Analitic Independent Expert Grup a venit cu unele explicații. Acesta a mai punctat că, din punctul său de vedere, este oportun de menținut cota TVA...
17:30
Donald Trump a declarat că nu ar putea exista un acord cu Iranul până la „predarea necondiționată” a țării # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut vineri, 6 martie, „predarea necondiționată” a Iranului, la o săptămână de la începutul războiului lansat alături de Israel. Trump a făcut aceste remarci pe rețelele de socializare la doar câteva ore după ce președintele Iranului a anunțat că țări nespecificate au început eforturile de mediere, acesta fiind unul dintre...
17:20
Mai multe organizații au semnat o declarație comună privind modificarea procedurii de numire în Comisiile de evaluare: „Argumentul urgenței invocat pentru adoptarea schimbării nu este demonstrat juridic” # Ziarul de Garda
Cinci organizații ale societății civile au semnat o declarație publică în care își exprimă „îngrijorarea” față de modul în care a fost modificată procedura de numire a membrilor comisiilor de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Potrivit declarației semnate de Centrul de Resurse Juridice (CRJM), Asociația Promo-LEX, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Amnesty International...
16:50
UE suspendă călătoriile fără vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia: „Acțiunile autorităților georgiene, din octombrie 2024, au dus la încălcarea mai multor drepturi fundamentale” # Ziarul de Garda
Comisia Europeană (CE) anunță vineri, 6 martie, că suspendă călătoriile fără viză pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia. Astfel, aceștia sunt acum obligați să dețină viză atunci când intră în spațiul Schengen în scopuri oficiale. Este pentru prima dată când este aplicat noul mecanism consolidat de suspendare a regimului fără vize....
16:40
Reforma administrației publice locale, consultată de Guvern cu locuitorii din Leova, Fălești, Ungheni și Bălți # Ziarul de Garda
Reforma administrației publice locale a fost consultată cu cetățenii în 29 de raioane ale țării și în municipiul Bălți, în perioada 9 februarie – 6 martie 2026, anunță Guvernul. La discuțiile din ultima săptămână au participat aleși locali și cetățeni din Leova, Fălești, Ungheni și Bălți. Potrivit Cancelariei de Stat, dialogul are scopul să releve...
16:10
Acum 8 ore
16:00
Rusia își extinde unitățile militare la granița cu NATO, oferindu-le experiență de luptă în Ucraina, și le-ar putea folosi ca centre de comandă într-un conflict cu NATO după război, a declarat vineri, 6 martie, serviciul de informații lituanian în evaluarea sa anuală a amenințărilor la adresa securității, relatează Reuters. Dacă sancțiunile vor fi ridicate, Rusia...
16:00
VIDEO/ Igor Grosu, după numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor: „Este un drum lung și anevoios. Uneori cu decizii care, fără îndoială, ne costă și politic” # Ziarul de Garda
„Vreau să vă asigur că dorința noastră cea mai mare este să ducem curățarea justiției până la capăt. Știm că este un drum lung și anevoios. Uneori cu decizii care, fără îndoială, ne costă și politic. Dar noi nu avem timp de așteptat”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce deputații majorității parlamentare au...
15:50
VIDEO/ Încă 300 de prizonieri de război ucraineni s-au întors acasă, în a doua zi din schimbul dintre Rusia și Ucraina # Ziarul de Garda
Alți 300 de apărători ucraineni s-au întors acasă din captivitatea rusească, anunță președintele Ucrainei Volodimir Zelenski vineri, 6 martie. Doi civili ucraineni au fost, de asemenea, returnați în a doua zi de schimb, după runda recentă de discuții de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA. Printre aceștia se numără soldați, sergenți și ofițeri...
15:30
Amenzi de până la 15 mii de lei pentru utilizarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor. Când intră în vigoare modificările # Ziarul de Garda
Codul contravențional a fost completat cu un articol nou, care prevede sancțiuni contravenționale pentru utilizarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor. Documentul a fost votat în lectura a doua de 53 de deputați. Proiectul de lege are drept scop prevenirea și combaterea faptelor ilicite din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, se spune într-un comunicat al...
15:20
Oxana Gumennaia a depus cerere de demisie din funcția de adjunctă a Avocatului Poporului, invocând motive personale. Parlamentul a votat vineri, 6 martie, un proiect de hotărâre prin care a constatat încetarea mandatului acesteia. Documentul a fost susținut de 53 de deputați. Oxana Gumennaia este psiholog din 2011, iar între 2016 și 2021 a fost...
14:40
ULTIMA ORĂ/ Numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor, votată de PAS pe fundalul strigătelor „Rușine!” # Ziarul de Garda
Deputații majorității parlamentare au votat numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor vineri, 6 martie. Votul a avut loc pe fundalul protestelor opoziției, dar și a criticilor din partea mai multor experți în justiție. Parlamentarii din opoziție au cerut ca cei doi candidați să fie supuși votului separat...
14:20
Viktor Orbán spune că va obliga Ucraina să redeschidă conducta cheie pentru petrolul rusesc Drujba: „Îi vom învinge, vom lupta împotriva blocadei petroliere și îi vom forța pe ucraineni să reia livrările” # Ziarul de Garda
Ungaria va forța Ucraina prin „instrumente politice și financiare”, să redeschidă conducta cheie Drujba, care transportă petrol rusesc către rafinăriile ungare, a declarat joi, 5 martie, premierul Viktor Orban. Fluxurile de petrol rusesc prin Drujba către Ungaria și Slovacia via Ucraina au fost suspendate de la sfârșitul lunii ianuarie, când Kievul susține că conducta a...
Acum 12 ore
13:50
LIVE TEXT/ SBU ar fi lovit cu drone o uzină de reparații pentru aeronave în Crimeea anexată. Război în Ucraina, ziua 1472 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:49 Drone ucrainene au atacat, în noaptea de 6 martie, o uzină de reparații pentru aeronave și două sisteme rusești de apărare antiaeriană de tip „Pantsir-S2” în peninsula Crimeea, anexată de Rusia. Informația a fost comunicată publicației Kyiv Independent de o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit sursei citate, drone cu rază...
13:30
VIDEO/ 11 persoane din Chișinău, implicate în escrocherii pe platforme matrimoniale. PCCOCS: „Estorcau până la 400 de dolari per seară de comunicare” # Ziarul de Garda
Organele de drept au destructurat un centru de apel specializat în escrocherii pe internet, în care activau 11 recrutori din Chișinău, parte a unei rețele internaționale de aproximativ 1000 de operatori care activau pe mai multe platforme matrimoniale. Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), două persoane au fost...
13:20
Parlamentul a aprobat, în prima lectură, modificarea legii privind Portul Internațional Liber „Giurgiulești”. Statul pierde circa 500 de mii de lei anual, susține vicepremierul Eugen Osmochescu # Ziarul de Garda
Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) ar urma să beneficieze de „condiții mai bune pentru dezvoltare, atragerea investițiilor și extinderea capacităților logistice” și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Parlamentul a votat vineri, 6 martie, în prima lectură modificări la Legea cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”. Potrivit vicepreședintelui Comisiei pentru control al finanțelor publice,...
12:50
Șeful Poliției afirmă că Dmitri Constantinov, condamnat în lipsă la 12 ani de închisoare, ar sta într-un apartament al unui prieten din stânga Nistrului. Ceilalți fugari „sunt în locuri mai securizate” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat de Judecătoria Comrat la 12 ani de închisoare în dosarul privind abuzul de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei, s-ar afla într-un apartament al unui prieten din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută joi seara, 5 martie, de șeful Inspectoratul General...
12:30
Reacția MEC în urma cazului de la Grădinița nr. 133 din Chișinău, unde o educatoare ar fi lovit și umilit copii # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu presupusul caz de violență în care ar fi fost implicată o educatoare dintr-o grădiniță din municipiul Chișinău, despre care a relatat Pro TV. MEC informează că situația va fi examinată în cadrul Consiliului de Etică de pe lângă Ministerul Educației și Cercetării, în conformitate cu...
12:20
O femeie acuzată că a fost implicată în estorcarea a peste 400 de mii de lei, plasată în arest preventiv # Ziarul de Garda
Instanța de judecată a dispus joi, 5 martie, plasarea în arest preventiv, pe un termen de 30 de zile, în privința unei femei acuzate de escrocherie, potrivit unui comunicat de presă emis de Procuratura Generală. În cadrul documentării cazului, s-a stabilit că, la 2 martie, membrii unui grup infracțional specializat în escrocherii ar fi contactat...
11:40
Iranul amenință cu „noi arme și lovituri dureroase” în timp ce avertizează că se pregătește pentru un război prelungit # Ziarul de Garda
Teheranul este pregătit să ducă un război prelungit și intenționează să introducă arme avansate care nu au fost încă utilizate în conflict, a declarat vineri, 6 martie, un purtător de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene, citat de presa internațională, transmite hotnews.ro. Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare, generalul de brigadă Ali Mohammad Naeini, a...
11:20
LIVE TEXT/ „Miracol” la Krîvîi Rih. Ucraina a reluat exporturile de energie electrică în Moldova după o pauză de câteva luni. Război în Ucraina, ziua 1472 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:18 Ucraina a reluat exporturile de energie electrică după o pauză de câteva luni, prima livrare fiind efectuată pe 5 martie, potrivit operatorului național al rețelei electrice, Ukrenergo. Este prima dată când țara exportă electricitate din noiembrie 2025, după criza energetică severă provocată de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice în timpul iernii, scrie The...
11:10
Stas Lipcan, polițist de frontieră la Aeroportul Internațional Chișinău, a moștenit de la bunelul său, Grigore Vârtosu, erou al Războiului de Independență, dragostea de poezie, dar și misiunea de a-și apăra Patria. Am discutat cu Stas Lipcan la sfârșitul lunii februarie, atunci când avuse loc cea mai recentă alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău....
11:00
Situația de securitate din Orientul Mijlociu: autoritățile Emiratelor Arabe Unite au anunțat scutirea de la plata amenzilor pentru depășirea termenului de ședere # Ziarul de Garda
În prezent, nu există solicitări de evacuare din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran. Potrivit Celulei de Criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), care monitorizează situația de securitate din Orientul Mijlociu, până în dimineața zilei de vineri, 6 martie, nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor R. Moldova în statele monitorizate. Misiunile diplomatice ale...
10:30
Procurorii au solicitat Curții de Apel Centru aplicarea unei pedepse mai aspre pentru Ion Andronache, complicele lui Nicanor Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului. Andronache a fost condamnat în prima instanță la 6 luni de închisoare, însă procurorii cer ca acesta să execute pedeapsa maximă prevăzută de...
10:20
Aglomerație la ieșirea din țară prin punctul de trecere Sculeni. Cauza: implementarea EES # Ziarul de Garda
În punctul de trecere a frontierei (PTF) Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport în dimineața zilei de vineri, 6 martie. Este aglomerată direcția de ieșire din R. Moldova. Astfel, Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Costești, PTF Leova sau PTF...
09:40
DOC/ Legea care face posibilă numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor a intrat în vigoare # Ziarul de Garda
Actul normativ care permite numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor a fost publicat în Monitorul Oficial în dimineața zilei de vineri, 6 martie, și a intrat în vigoare. Amendamentul prin care Herman von Hebel poate fi numit cu 51 de voturi în Parlament a fost adoptat joi, 5 martie, când deputații...
09:20
VIDEO/ De ce apar gropi pe străzi reparate recent? „Acesta e ultimul stadiu de degradare a drumurilor” # Ziarul de Garda
Repararea drumurilor în lipsa proiectelor, finanțarea deficitară și efectuarea lucrărilor cu respectarea doar a unor cerințe minime sunt factorii care afectează calitatea drumurilor la nivel local și național, atenționează experții consultați de Ziarul de Gardă. „La noi nu se atrage atenție la elaborarea proiectului. Și cum spunea tata, Dumnezeu să-l ierte, suntem scumpi la tărâțe...
09:10
VIDEO/ Războiul de pe Nistru: adevăruri vs propaganda rusă. Artur Leșcu, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La „Detectorul de falsuri” discutăm cu istoricul Artur Leșcu, expert al comunității WatchDog, despre războiul de pe Nistru din 1992 și narațiunile false care reapar în fiecare an în jurul datei de 2 martie. În cadrul discuției, Leșcu explică, pe baza faptelor istorice, cine a declanșat conflictul, care a fost rolul Armatei a 14-a a...
Acum 24 ore
08:30
Ministerul Finanțelor al SUA a suspendat pentru 30 de zile interdicția privind achiziția de petrol rusesc de către rafinăriile din India. Anunțul a fost făcut de secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, vineri, 6 martie. Potrivit acestuia, decizia a fost luată pentru a „asigura fluxul neîntrerupt de petrol pe piața mondială”. „Această măsură, în mod evident...
08:10
LIVE TEXT/ Nouă persoane au fost rănite după ce o dronă a căzut în apropierea unui bloc de locuințe din Crimeea. Război în Ucraina, ziua 1472 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:05 Nouă persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în orașul Sevastopol, din Crimeea anexată de Rusia, după ce o dronă ucraineană doborâtă a căzut și a explodat în apropierea unui bloc de locuințe. Informația a fost anunțată în jurul orei 01:00, 6 martie, de guvernatorul orașului, Mihail Razvojaev, citat de Meduza. Potrivit acestuia,...
5 martie 2026
22:20
LIVE TEXT/ Ucraina a exportat energie electrică pentru prima dată după o pauză de mai multe luni – către R. Moldova. Război în Ucraina, ziua 1471 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:18 Ucraina a exportat energie electrică pentru prima dată de anul trecut, potrivit operatorului rețelei electrice de stat, într-o schimbare semnificativă, pe măsură ce țara iese din criza energetică catastrofală provocată în timpul iernii de atacurile aeriene rusești. Ukrenergo a declarat pentru Kyiv Independent că Ucraina a reluat exporturile de energie electrică pe 5...
Ieri
22:00
Maia Sandu, despre modificarea legislației privind numirea membrilor comisiilor de evaluare, criticată de societatea civilă și opoziție: „Pentru că nu există 61 de voturi, ne blocăm și oprim reforma justiției?” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu susține că majoritatea parlamentară a modificat numărul necesar de voturi pentru numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor pentru că „nu există 61 de deputați care să susțină reforma justiției”. Invitată joi, 5 martie, la emisiunea Cabinetul din umbră de la Jurnal TV, șefa statului a fost întrebat...
20:50
Mai mulți experți critică decizia PAS de a modifica legislația privind numirea membrilor comisiilor de evaluare a integrității: „Când consensul e greu de obținut, îl eliminăm din ecuație” # Ziarul de Garda
„O forțare neinspirată (rău de tot)”, „o decizie absolut regretabilă” și „un exemplu tare prost” – astfel descriu mai mulți experți decizia majorității parlamentare de a modifica legea pentru a permite numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor cu votul a doar 51 de deputați. Amendamentul prin care Herman von Hebel...
19:50
LIVE TEXT/ Două persoane, rănite în urma atacurilor rusești din timpul zilei asupra regiunii Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1471 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:40 Două persoane au fost rănite după ce forțele ruse au atacat aproape de 40 de ori trei raioane din regiunea Dnipropetrovsk, folosind drone, artilerie și o bombă aeriană, a anunțat guvernatorul Oleksandr Hanja. În raionul Nikopol, sub foc s-au aflat centrul raional, precum și comunitățile Mîrivka, Pokrov, Marhaneț și Cervonohrihorivka. Au fost avariate...
19:30
FlyOne explică de ce a crescut prețul biletelor pentru zborurile din Dubai: „Costul total al zborului depășește de peste două ori costul unei curse operate pe itinerarul obișnuit” # Ziarul de Garda
Compania FlyOne, care operează zboruri din Dubai și a adus la Chișinău joi, 5 martie, 82 de cetățeni ai R. Moldova, susține că „costul total al zborului depășește de peste două ori costul unei curse operate pe itinerarul obișnuit, iar impactul asupra prețului biletelor într-o singură direcție este de cel puțin patru ori mai mare...
18:30
Cum vor fi calculate facturile la gaze pentru luna februarie. Energocom a venit cu precizări # Ziarul de Garda
În facturi la gaze naturale pentru luna februarie vor fi incluse două cantități distincte, care vor fi facturate la tarife diferite. S.A. „Energocom” a venit joi, 5 martie, cu precizări despre primele facturi calculate conform noului tarif reglementat, aprobat de Agenția Națională de Reglementare în Energetică și intrat în vigoare la data de 4 februarie,...
18:10
Schimbare de legislație cu dedicație din partea PAS pentru Herman Von Hebel? Expert: „Această modificare riscă să afecteze direct evaluările Comisiei Europene” # Ziarul de Garda
Amendamentul prin care Herman von Hebel poate fi numit cu 51 de voturi în Parlament a fost adoptat, după ce deputații din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au aprobat modificarea legii care prevede sancționarea penală a amenințării sau agresării judecătorilor și procurorilor. Astfel, printr-un amendament votat pe 5 martie, cu 55 de voturi, în lectura...
18:10
DOC/ Averea unei ex-judecătoare de la Curtea de Apel Centru, în prezent inspectoare judiciară în CSM, va fi verificată de ANI # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința Ludmilei Ouș, inspectoare judiciară în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Decizia a fost luată după ce au fost recepționate trei sesizări cu referire la faptul că inspectoarea judiciară ar trăi într-o casă nedeclarată. Potrivit sesizării, în spațiul media...
18:00
Ședința Parlamentului s-a încheiat. Deputații au votat în prima lectură trei proiecte de lege privind modificărea Legii cetățeniei R. Moldova # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc joi, 5 martie, în ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi au fost incluse 12 subiecte. Printre acestea se numără proiectul de schimbare a legislației privind cetățenia R. Moldova și modernizarea și administrarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești”. De asemenea, Parlamentul urmează să ratifice acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și...
17:30
Amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor, sancționată penal. În unele cazuri, pedeapsa poate fi de la 7 la 12 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede măsuri legislative „de fortificare a securității” persoanelor care activează în domeniul justiției a fost votat joi, 5 martie, în lectura a doua de 55 de deputați. Inițiativa legislativă a fost elaborată la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)...
17:20
Alexander Lukashenko a semnat un decret prin care a grațiat 18 persoane condamnate în Belarus. Potrivit serviciului său de presă, 15 dintre cei 18 grațiați au fost condamnați pentru „infracțiuni cu caracter extremist”. „Majoritatea persoanelor grațiate sunt femei (11). Șase dintre acestea au copii, inclusiv copii cu dizabilități care necesită reabilitare medicală permanentă. De asemenea,...
17:20
Daniel Vodă, despre criza din Orientul Mijlociu: „Orice conflict care afectează lanțurile logistice direct sau indirect ne afectează și pe noi, cei din R. Moldova” # Ziarul de Garda
Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu poate avea efecte economice și energetice indirecte asupra R. Moldova, în special prin creșterea prețurilor la combustibili și perturbarea unor lanțuri logistice. Totuși, nu există în prezent riscuri imediate pentru aprovizionarea cu energie sau combustibili, a declarat expertul asociat IPRE, Daniel Vodă, consultat de Ziarul de Gardă. Potrivit expertului, impactul...
17:10
LIVE/ Ședința Parlamentului. Deputații examinează proiectul de lege de schimbare a legislației privind cetățenia R. Moldova # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc joi, 5 martie, în ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi au fost incluse 12 subiecte. Printre acestea se numără proiectul de schimbare a legislației privind cetățenia R. Moldova și modernizarea și administrarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești”. De asemenea, Parlamentul urmează să ratifice acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și...
17:10
LIVE TEXT/ 200 de soldați ucraineni care erau ținuți în captivitate în Rusia s-au întors acasă. Război în Ucraina, ziua 1471 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:02 Ucraina a adus acasă 200 de soldați care erau ținuți în captivitate în Rusia, în schimbul de prizonieri de război care a avut loc astăzi, 5 martie, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. „De fiecare dată când oamenii noștri se întorc acasă, acest lucru demonstrează că Ucraina lucrează pentru a-i readuce pe fiecare în...
16:50
„Trei tineri făceau săpături în fața casei părinților mei”. Poliția a anunțat că a identificat trei persoane care ar fi căutat droguri pe o stradă din capitală și alți doi tineri care le-ar fi plasat acolo # Ziarul de Garda
Doi cetățeni străini, în vârstă de 23 de ani, suspectați de plasarea drogurilor în ascunzișuri, au fost reținuți de oamenii legii. Se întâmplă după ce o femeie a alertat Poliția în seara zilei de miercuri, 4 martie, despre un grup de tineri care ar fi căutat droguri ascunse în fața casei părinților ei. Potrivit unui...
