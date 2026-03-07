Atacul asupra Iranului. Ce efecte ar putea resimți R. Moldova?
Ziarul de Garda, 7 martie 2026 13:50
În ultima zi de iarnă, pe 28 februarie, Iranul a fost lovit de atacuri militare masive lansate de Statele Unite și Israel, care au bombardat mai multe orașe și obiective strategice de pe teritoriul țării. Operațiunea comună, descrisă de SUA și Israel drept o ofensivă împotriva capacităților militare și nucleare iraniene, a provocat o serie...
O narațiune fabricată sau distorsionată este publicată într-o publicație obscură dintr-un stat UE, apoi tradusă și amplificată de rețelele afiliate Kremlinului, pentru ca, în final, să revină în R. Moldova drept „confirmare din presa occidentală”. Prin acest circuit aparent legitim, propaganda își „spală” originea și împrumută autoritate externă. Experții consultați de Ziarul de Gardă precizează...
LIVE TEXT/ Ucraina a lovit un depozit de drone rusești din Donețk, potrivit armatei. Război în Ucraina, ziua 1473 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:57 Forțele ucrainene au atacat cu rachete occidentale cu rază lungă de acțiune o bază rusă utilizată pentru depozitarea, pregătirea și lansarea dronelor de tip Șahed, în apropierea aeroportului ocupat din Donețk, a raportat Statul Major General pe 7 martie. Forțele terestre și aeriene ale Ucrainei au lansat atacuri asupra bazei ruse din apropierea...
Schimb de atacuri între Israel și Iran. Președintele iranian își cere scuze vecinilor și anunță suspendarea temporară a atacurilor # Ziarul de Garda
Israelul și Iranul au lansat atacuri reciproce sâmbătă, în cea de-a doua săptămână de război, în timp ce Teheranul și-a cerut scuze statelor vecine pentru „acțiunile” sale, într-o aparentă încercare de a calma furia regională față de atacurile iraniene asupra țintelor civile arabe din Golf, scrie Reuters. Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului s-a...
Cititorul de gardă/ Între gunoaie, promisiuni și tăcerea autorităților: cazul terenului de pe strada Albișoara 76/1 # Ziarul de Garda
În ultimii 7 ani, locuitorii unui bloc de locuit cu nouă niveluri de pe str. Albișoara 76/1 din Chișinău sunt învecinați abuziv cu o gunoiște neautorizată, transformată în loc de trai provizoriu pentru persoane fără adăpost. „În special vara, când e foarte cald, noi nici nu putem deschide geamurile locuințelor, deoarece mirosurile insuportabile care vin...
Promo-LEX: Ședințele Parlamentului s-au desfășurat cu mai multe probleme legate de asigurarea transparenței decizionale și de respectarea procedurilor parlamentare # Ziarul de Garda
Ședințele plenare ale Parlamentului din această săptămână s-au desfășurat cu mai multe probleme legate de asigurarea transparenței decizionale și de respectarea procedurilor parlamentare. Asociația Promo-LEX a constatat că transparența decizională a fost afectată în cazul a șase proiecte de lege examinate în cadrul celor două ședințe plenare, ceea ce reprezintă 75% din totalul proiectelor de...
LIVE TEXT/ Atac nocturn asupra regiunilor Kiev și Odesa: circa 15 de drone rusești interceptate de apărarea antiaeriană în capitală. Război în Ucraina, ziua 1473 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 Regiunea Kiev a fost ținta atacurilor rusești din timpul nopții, a anunțat guvernatorul Mikola Kalașnik. Aproximativ 15 drone rusești au fost distruse înainte de a ajunge în regiune. Potrivit autorităților locale, nu au fost înregistrate lovituri asupra infrastructurii critice, iar niciun locuitor nu a fost rănit. În timpul operațiunii au fost folosite și...
Armata israeliană a declarat în dimineața zilei de sâmbătă, 7 martie, că peste 80 de avioane de vânătoare ale forțelor aeriene au lovit „infrastructura militară cheie a regimului iranian” în Teheran și în centrul Iranului. Aceasta a afirmat că printre ținte s-a numărat și universitatea militară Imam Hossein a Gărzii Revoluționare Islamice din capitala iraniană,...
Reforma Codului Educației: școli reorganizate, note reintroduse și autonomie financiară. „Noi susținem direcția, dar profesorii au nevoie de protecție” # Ziarul de Garda
Parlamentul a votat în lectură finală modificări ample la Codul Educației, care vizează reorganizarea rețelei școlare, schimbări în sistemul de evaluare, consolidarea sprijinului pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) și noi reguli privind managementul instituțiilor. Autoritățile vorbesc despre „aliniere la realitățile demografice și sociale”, unii directori de școli salută eficientizarea și sprijinul pentru elevii...
Exact în ziua în care Inspectoratul Național de Investigații (INI) anunța că ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate, în comun cu polițiștii și procurorii din Ialoveni, au avansat în investigarea unei cauze penale inițiate în 2025, care vizează activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede, ea murea...
UPDATE/ Consilierii din Bilicenii Vechi nu au reușit să inițieze referendumului pentru revocarea primăriței. Proiectul nu a reușit să acumuleze voturile suficiente # Ziarul de Garda
UPDATE Consilierii din Bilicenii Vechi nu au reușit să voteze inițierea referendumul pentru demiterea actualei primărițe. Proiectul de decizie nu o întrunit numărul necesar de voturi prevăzut de legislația în vigoare. Conform Codului Electoral al R. Moldova, referendumul local poate fi inițiat de 1/2 din numărul de consilieri aleși, iar în cazul revocării primarului prin...
La „Detectorul de falsuri” discutăm cu Daniel Vodă, expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, despre valul de dezinformări care circulă online în contextul escaladării tensiunilor din jurul Iranului și despre modul în care aceste narațiuni încearcă să inducă panică în R. Moldova. În cadrul discuției, Vodă explică ce este real și ce...
LIVE TEXT/ Atac masiv asupra Ucrainei: șapte morți și mai mulți răniți la Harkiv, după ce un bloc de locuințe a fost lovit de o rachetă balistică. Război în Ucraina, ziua 1473 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:25 Cel puțin șapte persoane au murit, iar peste zece au fost rănite, printre victime aflându-se și trei copii, în orașul Harkiv, unde o rachetă balistică rusească a lovit un bloc de locuințe. În urma impactului, o scară a clădirii a fost complet distrusă, iar etajele superioare ale unui imobil vecin au fost grav...
VIDEO/ Alertă în sectorul energetic | Cum comunica un ex-director adjunct al SIS cu ofițeri KGB din Belarus | Judecători demiși | Criză în stânga Nistrului și cronologia evenimentelor legate de războiul din Iran | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
În R. Moldova a fost instituită stare de alertă în sectorul energetic. Cum argumentează autoritățile această măsură, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. De asemenea, discutăm despre metodele de spionaj pe care le-ar fi utilizat fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova, Alexandru Balan, cu ofițerii KGB din...
LIVE TEXT/ Peste 300 de ucraineni au fost recuperați din captivitatea rusească. Război în Ucraina, ziua 1472 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Ucraina a recuperat încă 302 persoane din captivitatea Rusiei, a anunțat de președintele Volodimir Zelenski. Acasă se întorc soldați ucraineni și doi civili ucraineni. Printre cei care au fost întorși se află militari din Forțele Armate ale Ucrainei, Garda Națională și serviciul de frontieră – soldați, sergenți, ofițeri. Ei au apărat Ucraina în...
Ca vecin direct al Iranului, Turcia privește cu îngrijorare escaladarea din Orientul Mijlociu. Ankara se teme de o conflagrație regională, de întărirea grupărilor kurde și de creșterea numărului de refugiați, scrie Deutsche Welle. Turcia s‑a poziționat dintotdeauna cu plăcere ca mediator între Est și Vest, menținând relații diplomatice atât cu UE, cât și cu statele...
Un gimnaziu din sudul Moldovei urmează a fi renovat datorită unui grant în valoare de peste 112 mii de dolari din partea Japoniei # Ziarul de Garda
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din raionul Ștefan Vodă va beneficia de un grant în valoare de aproximativ 112 300 de dolari din partea Guvernului Japoniei. Banii vor fi utilizați pentru renovarea instituției de învățământ, potrivit unui comunicat al Ambasadei Japoniei în R. Moldova. „Lucrările de renovare sunt necesare pentru a face față creșterii anticipate a numărului...
Vasile Costiuc – printre „populiștii din Europa”, la o conferință în SUA. Detalii despre întâlnirea cu unul dintre ex-candidații lui Cavcaliuc, vizat în dosarul „verde de briliant” # Ziarul de Garda
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a participat zilele acestea la o conferință „de nivel secundar” organizată la Washington, în Statele Unite. Evenimentul a reunit „populiștii de dreapta din Europa”, conservatori și susținători ai mișcării MAGA din SUA, printre ei și liderul AUR, fostul candidat la funcția de președinte al României, George Simion. Într-un...
Washington Post: Rusia furnizează Iranului informații pentru efectuarea atacurilor asupra țintelor americane din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Rusia furnizează Iranului informații privind țintele pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu, primul indiciu că un alt adversar important al SUA participă — chiar și indirect — la război. Despre acest lucru scrie Washington Post, citând trei oficiali familiarizați cu informațiile secrete. „Pare a fi o inițiativă destul de amplă”, citează ziarul cuvintele...
Peste 100 de amenzi pentru transportul rutier într-o săptămână. ANTA: „Cea mai frecventă abatere constatată a fost transportul rutier de persoane contra cost fără acte permisive” # Ziarul de Garda
În perioada 26 februarie – 5 martie 2026, Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică au continuat desfășurarea acțiunilor de monitorizare și control pe întreg teritoriul țării. Acțiunile au venit ca un răspuns la numeroasele petiții și sesizări depuse de cetățeni, care au semnalat nerespectarea cadrului legal de către...
Expert, despre o eventuală majorare a cotelor TVA la HoReCa: „Mereu găsim alte țări cu care să ne comparăm – țări care ne convin bineînțeles” # Ziarul de Garda
În contextul discuțiilor despre intenția enunțată de prim-ministrul Alexandru Munteanu de a majora cotele TVA la HoReCa de la 8 la 18% Stas Madan, directorul de program în cadrul Centrului Analitic Independent Expert Grup a venit cu unele explicații. Acesta a mai punctat că, din punctul său de vedere, este oportun de menținut cota TVA...
Donald Trump a declarat că nu ar putea exista un acord cu Iranul până la „predarea necondiționată” a țării # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut vineri, 6 martie, „predarea necondiționată” a Iranului, la o săptămână de la începutul războiului lansat alături de Israel. Trump a făcut aceste remarci pe rețelele de socializare la doar câteva ore după ce președintele Iranului a anunțat că țări nespecificate au început eforturile de mediere, acesta fiind unul dintre...
Mai multe organizații au semnat o declarație comună privind modificarea procedurii de numire în Comisiile de evaluare: „Argumentul urgenței invocat pentru adoptarea schimbării nu este demonstrat juridic” # Ziarul de Garda
Cinci organizații ale societății civile au semnat o declarație publică în care își exprimă „îngrijorarea” față de modul în care a fost modificată procedura de numire a membrilor comisiilor de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Potrivit declarației semnate de Centrul de Resurse Juridice (CRJM), Asociația Promo-LEX, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Amnesty International...
UE suspendă călătoriile fără vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia: „Acțiunile autorităților georgiene, din octombrie 2024, au dus la încălcarea mai multor drepturi fundamentale” # Ziarul de Garda
Comisia Europeană (CE) anunță vineri, 6 martie, că suspendă călătoriile fără viză pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia. Astfel, aceștia sunt acum obligați să dețină viză atunci când intră în spațiul Schengen în scopuri oficiale. Este pentru prima dată când este aplicat noul mecanism consolidat de suspendare a regimului fără vize....
Reforma administrației publice locale, consultată de Guvern cu locuitorii din Leova, Fălești, Ungheni și Bălți # Ziarul de Garda
Reforma administrației publice locale a fost consultată cu cetățenii în 29 de raioane ale țării și în municipiul Bălți, în perioada 9 februarie – 6 martie 2026, anunță Guvernul. La discuțiile din ultima săptămână au participat aleși locali și cetățeni din Leova, Fălești, Ungheni și Bălți. Potrivit Cancelariei de Stat, dialogul are scopul să releve...
Amenzi de până la 15 mii de lei pentru vânzarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor. Când intră în vigoare modificările # Ziarul de Garda
Codul contravențional a fost completat cu un articol nou, care prevede sancțiuni contravenționale pentru utilizarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor. Documentul a fost votat în lectura a doua de 53 de deputați. Proiectul de lege are drept scop prevenirea și combaterea faptelor ilicite din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, se spune într-un comunicat al...
Rusia își extinde unitățile militare la granița cu NATO, oferindu-le experiență de luptă în Ucraina, și le-ar putea folosi ca centre de comandă într-un conflict cu NATO după război, a declarat vineri, 6 martie, serviciul de informații lituanian în evaluarea sa anuală a amenințărilor la adresa securității, relatează Reuters. Dacă sancțiunile vor fi ridicate, Rusia...
VIDEO/ Igor Grosu, după numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor: „Este un drum lung și anevoios. Uneori cu decizii care, fără îndoială, ne costă și politic” # Ziarul de Garda
„Vreau să vă asigur că dorința noastră cea mai mare este să ducem curățarea justiției până la capăt. Știm că este un drum lung și anevoios. Uneori cu decizii care, fără îndoială, ne costă și politic. Dar noi nu avem timp de așteptat”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce deputații majorității parlamentare au...
VIDEO/ Încă 300 de prizonieri de război ucraineni s-au întors acasă, în a doua zi din schimbul dintre Rusia și Ucraina # Ziarul de Garda
Alți 300 de apărători ucraineni s-au întors acasă din captivitatea rusească, anunță președintele Ucrainei Volodimir Zelenski vineri, 6 martie. Doi civili ucraineni au fost, de asemenea, returnați în a doua zi de schimb, după runda recentă de discuții de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA. Printre aceștia se numără soldați, sergenți și ofițeri...
Oxana Gumennaia a depus cerere de demisie din funcția de adjunctă a Avocatului Poporului, invocând motive personale. Parlamentul a votat vineri, 6 martie, un proiect de hotărâre prin care a constatat încetarea mandatului acesteia. Documentul a fost susținut de 53 de deputați. Oxana Gumennaia este psiholog din 2011, iar între 2016 și 2021 a fost...
ULTIMA ORĂ/ Numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor, votată de PAS pe fundalul strigătelor „Rușine!” # Ziarul de Garda
Deputații majorității parlamentare au votat numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor vineri, 6 martie. Votul a avut loc pe fundalul protestelor opoziției, dar și a criticilor din partea mai multor experți în justiție. Parlamentarii din opoziție au cerut ca cei doi candidați să fie supuși votului separat...
Viktor Orbán spune că va obliga Ucraina să redeschidă conducta cheie pentru petrolul rusesc Drujba: „Îi vom învinge, vom lupta împotriva blocadei petroliere și îi vom forța pe ucraineni să reia livrările” # Ziarul de Garda
Ungaria va forța Ucraina prin „instrumente politice și financiare”, să redeschidă conducta cheie Drujba, care transportă petrol rusesc către rafinăriile ungare, a declarat joi, 5 martie, premierul Viktor Orban. Fluxurile de petrol rusesc prin Drujba către Ungaria și Slovacia via Ucraina au fost suspendate de la sfârșitul lunii ianuarie, când Kievul susține că conducta a...
LIVE TEXT/ SBU ar fi lovit cu drone o uzină de reparații pentru aeronave în Crimeea anexată. Război în Ucraina, ziua 1472 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:49 Drone ucrainene au atacat, în noaptea de 6 martie, o uzină de reparații pentru aeronave și două sisteme rusești de apărare antiaeriană de tip „Pantsir-S2” în peninsula Crimeea, anexată de Rusia. Informația a fost comunicată publicației Kyiv Independent de o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit sursei citate, drone cu rază...
VIDEO/ 11 persoane din Chișinău, implicate în escrocherii pe platforme matrimoniale. PCCOCS: „Estorcau până la 400 de dolari per seară de comunicare” # Ziarul de Garda
Organele de drept au destructurat un centru de apel specializat în escrocherii pe internet, în care activau 11 recrutori din Chișinău, parte a unei rețele internaționale de aproximativ 1000 de operatori care activau pe mai multe platforme matrimoniale. Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), două persoane au fost...
Parlamentul a aprobat, în prima lectură, modificarea legii privind Portul Internațional Liber „Giurgiulești”. Statul pierde circa 500 de mii de lei anual, susține vicepremierul Eugen Osmochescu # Ziarul de Garda
Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) ar urma să beneficieze de „condiții mai bune pentru dezvoltare, atragerea investițiilor și extinderea capacităților logistice” și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Parlamentul a votat vineri, 6 martie, în prima lectură modificări la Legea cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”. Potrivit vicepreședintelui Comisiei pentru control al finanțelor publice,...
Șeful Poliției afirmă că Dmitri Constantinov, condamnat în lipsă la 12 ani de închisoare, ar sta într-un apartament al unui prieten din stânga Nistrului. Ceilalți fugari „sunt în locuri mai securizate” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat de Judecătoria Comrat la 12 ani de închisoare în dosarul privind abuzul de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei, s-ar afla într-un apartament al unui prieten din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută joi seara, 5 martie, de șeful Inspectoratul General...
Reacția MEC în urma cazului de la Grădinița nr. 133 din Chișinău, unde o educatoare ar fi lovit și umilit copii # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu presupusul caz de violență în care ar fi fost implicată o educatoare dintr-o grădiniță din municipiul Chișinău, despre care a relatat Pro TV. MEC informează că situația va fi examinată în cadrul Consiliului de Etică de pe lângă Ministerul Educației și Cercetării, în conformitate cu...
O femeie acuzată că a fost implicată în estorcarea a peste 400 de mii de lei, plasată în arest preventiv # Ziarul de Garda
Instanța de judecată a dispus joi, 5 martie, plasarea în arest preventiv, pe un termen de 30 de zile, în privința unei femei acuzate de escrocherie, potrivit unui comunicat de presă emis de Procuratura Generală. În cadrul documentării cazului, s-a stabilit că, la 2 martie, membrii unui grup infracțional specializat în escrocherii ar fi contactat...
Iranul amenință cu „noi arme și lovituri dureroase” în timp ce avertizează că se pregătește pentru un război prelungit # Ziarul de Garda
Teheranul este pregătit să ducă un război prelungit și intenționează să introducă arme avansate care nu au fost încă utilizate în conflict, a declarat vineri, 6 martie, un purtător de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene, citat de presa internațională, transmite hotnews.ro. Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare, generalul de brigadă Ali Mohammad Naeini, a...
LIVE TEXT/ „Miracol” la Krîvîi Rih. Ucraina a reluat exporturile de energie electrică în Moldova după o pauză de câteva luni. Război în Ucraina, ziua 1472 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:18 Ucraina a reluat exporturile de energie electrică după o pauză de câteva luni, prima livrare fiind efectuată pe 5 martie, potrivit operatorului național al rețelei electrice, Ukrenergo. Este prima dată când țara exportă electricitate din noiembrie 2025, după criza energetică severă provocată de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice în timpul iernii, scrie The...
Stas Lipcan, polițist de frontieră la Aeroportul Internațional Chișinău, a moștenit de la bunelul său, Grigore Vârtosu, erou al Războiului de Independență, dragostea de poezie, dar și misiunea de a-și apăra Patria. Am discutat cu Stas Lipcan la sfârșitul lunii februarie, atunci când avuse loc cea mai recentă alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău....
Situația de securitate din Orientul Mijlociu: autoritățile Emiratelor Arabe Unite au anunțat scutirea de la plata amenzilor pentru depășirea termenului de ședere # Ziarul de Garda
În prezent, nu există solicitări de evacuare din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran. Potrivit Celulei de Criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), care monitorizează situația de securitate din Orientul Mijlociu, până în dimineața zilei de vineri, 6 martie, nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor R. Moldova în statele monitorizate. Misiunile diplomatice ale...
Procurorii au solicitat Curții de Apel Centru aplicarea unei pedepse mai aspre pentru Ion Andronache, complicele lui Nicanor Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului. Andronache a fost condamnat în prima instanță la 6 luni de închisoare, însă procurorii cer ca acesta să execute pedeapsa maximă prevăzută de...
Aglomerație la ieșirea din țară prin punctul de trecere Sculeni. Cauza: implementarea EES # Ziarul de Garda
În punctul de trecere a frontierei (PTF) Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport în dimineața zilei de vineri, 6 martie. Este aglomerată direcția de ieșire din R. Moldova. Astfel, Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Costești, PTF Leova sau PTF...
DOC/ Legea care face posibilă numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor a intrat în vigoare # Ziarul de Garda
Actul normativ care permite numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor a fost publicat în Monitorul Oficial în dimineața zilei de vineri, 6 martie, și a intrat în vigoare. Amendamentul prin care Herman von Hebel poate fi numit cu 51 de voturi în Parlament a fost adoptat joi, 5 martie, când deputații...
VIDEO/ De ce apar gropi pe străzi reparate recent? „Acesta e ultimul stadiu de degradare a drumurilor” # Ziarul de Garda
Repararea drumurilor în lipsa proiectelor, finanțarea deficitară și efectuarea lucrărilor cu respectarea doar a unor cerințe minime sunt factorii care afectează calitatea drumurilor la nivel local și național, atenționează experții consultați de Ziarul de Gardă. „La noi nu se atrage atenție la elaborarea proiectului. Și cum spunea tata, Dumnezeu să-l ierte, suntem scumpi la tărâțe...
VIDEO/ Războiul de pe Nistru: adevăruri vs propaganda rusă. Artur Leșcu, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La „Detectorul de falsuri” discutăm cu istoricul Artur Leșcu, expert al comunității WatchDog, despre războiul de pe Nistru din 1992 și narațiunile false care reapar în fiecare an în jurul datei de 2 martie. În cadrul discuției, Leșcu explică, pe baza faptelor istorice, cine a declanșat conflictul, care a fost rolul Armatei a 14-a a...
Ministerul Finanțelor al SUA a suspendat pentru 30 de zile interdicția privind achiziția de petrol rusesc de către rafinăriile din India. Anunțul a fost făcut de secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, vineri, 6 martie. Potrivit acestuia, decizia a fost luată pentru a „asigura fluxul neîntrerupt de petrol pe piața mondială”. „Această măsură, în mod evident...
LIVE TEXT/ Nouă persoane au fost rănite după ce o dronă a căzut în apropierea unui bloc de locuințe din Crimeea. Război în Ucraina, ziua 1472 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:05 Nouă persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în orașul Sevastopol, din Crimeea anexată de Rusia, după ce o dronă ucraineană doborâtă a căzut și a explodat în apropierea unui bloc de locuințe. Informația a fost anunțată în jurul orei 01:00, 6 martie, de guvernatorul orașului, Mihail Razvojaev, citat de Meduza. Potrivit acestuia,...
