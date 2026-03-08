Prim-ministrul R. Moldova: Statul trebuie să creeze condiții în care fiecare femeie să se poată realiza

06:30

Pseudo-politicienii, care nu știu să conducă țara în mod normal și sînt departe de a fi buni conducători ai statului, vor ca cetățenii să îi trateze ca pe niște zei și să îi creadă pe cuvînt.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată pe canalul N4, relatează Noi.md.El a menționat că acest