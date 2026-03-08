Consiliul experților din Iran a ajuns la un consens privind alegerea liderului suprem
8 martie 2026
Consiliul experților din Iran a ajuns la un consens privind alegerea noului lider suprem al țării. Despre acest lucru a anunțat membrul adunării Mohammad-Mehdi Mirbagheri. Potrivit acestuia, participanții la consultări au ajuns la o opinie fermă și unanimă, care reflectă poziția majorității.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat agenția Mehr.{{868975}}În ciuda acordului la care s-a

Prim-ministrul R. Moldova: Statul trebuie să creeze condiții în care fiecare femeie să se poată realiza # Noi.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, subliniind rolul important al femeilor în dezvoltarea țării și a societății.Alexandru Munteanu a subliniat că femeile din Moldova se deosebesc prin putere, curaj și dedicație și contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea diverselor sfere ale vieții.{{868589}}
Dumitru Cebotarescu: „Autoritățile trebuie să se gîndească bine și să nu repete aceeași greșeală” # Noi.md
Creșterea cotei TVA pentru sectorul HoReCa la 18% va duce inevitabil la creșterea prețurilor la mîncare sau la scăderea calității acesteia, va reduce numărul de clienți, ceea ce va duce la reducerea numărului de angajați din acest segment de afaceri.Această opinie a fost exprimată pentru Noi.md de proprietarul popularului lanț de restaurante italiene Trattoria della Nonna, Dumitru Cebotarescu,
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi, 8 martie, un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.{{869096}}Șefa statului a subliniat rolul important al femeilor în dezvoltarea societății și a apreciat contribuția acestora la consolidarea țării.„R. Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor. Vă urez tuturor sănătate, res
Teheranul va fi „obligat să răspundă” la orice atac lansat de pe teritoriul țărilor vecine.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Turkiey Today, despre acest lucru a declarat președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.În discursul său adresat națiunii, el a subliniat dorința de a avea relații bune cu partenerii regionali.{{869078}}„Dacă vor încerca să ne atace și să invadeze teritoriul nostru d
Situația de pe drumurile Moldovei rămîne în atenția Noi.md. Redacția noastră continuă nu numai să înregistreze încălcările, dar și să promoveze activ cultura șofatului și respectarea strictă a regulilor de circulație. Sîntem convinși că conștientizarea este cel mai bun instrument de prevenire a accidentelor rutiere.De aceea, în 2026, proiectul Drum Boom revine într-un nou format. Cu sprijinu
În apropierea clădirii ambasadei SUA din Oslo a avut loc o explozie în timpul nopții, care a provocat „răni ușoare” și pagube materiale.Despre acest lucru informează NRK, scrie "Европейская правда". {{868593}}Poliția din Oslo a informat că a primit mai multe apeluri telefonice privind explozii pe data de 8 martie, în jurul orei 1:00. Ajunși la fața locului, echipajele de patrulare au confi
Ziua Internațională a Femeii este marcată și în posturile vamale de frontieră ale Republicii Moldova. Cu ocazia sărbătorii de 8 martie, funcționarii vamali întîmpină doamnele și domnișoarele care traversează frontiera cu felicitări și urări de bine.Pe lîngă activitățile obișnuite de control, vameșii au pregătit mici gesturi simbolice pentru a aduce o atmosferă de primăvară și bună dispoziție î
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare tuturor femeilor cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, marcată anual pe 8 martie.Edilul capitalei a subliniat rolul important pe care femeile îl au în familie și în societate și a exprimat recunoștință pentru munca, grija și dedicarea lor.{{425232}}„Dragi femei, să primiți flori nu doar de 8 Martie,
A trecut în neființă părintele peisagisticii din Moldova, omul de știință și practicantul Iurie Pavlovici Dnestrianschi, care pînă în anii '90 a lucrat la Grădina Botanică a Academiei de Științe a Moldovei.A fost un om foarte talentat în lumea plantelor și a peisajului, un profesionist excepțional, cu o inimă mare și un suflet generos.Acest om era cunoscut și iubit de foarte mulți. El a cr
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost tranzitate de 59.572 de persoane și 13.768 de mijloace de transport, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră.Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei rămîn Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost înregistrate 16.216 traversări de persoane, urmat de PTF Sculeni cu 8.752 de traversări
De 8 martie, toți bărbații au un prilej în plus să adreseze cuvinte calde femeilor dragi. Nu fac excepție nici deputații din Parlamentul Republicii Moldova, pe care i-am întrebat ce le-ar ura în această zi tuturor femeilor din țară.În cadrul proiectului marca Noi.md "NOI întreabă/ NOI спрашивает", vă propunem să aflați cum au răspuns deputații și ce le-ar dori femeilor în această zi.Po
De Ziua Internațională a Femeii, în cosmos a „înflorit” un buchet neobișnuit. Pe canalul Telegram al agenției spațiale ruse Roscosmos a fost publicată o serie de astrofotografii ale nebuloaselor cosmice, care prin forma și culoarea lor seamănă cu niște flori.Potrivit informațiilor furnizate de corporația de stat, în obiectivul astro-fotografului au ajuns „sere” stelare gigantice, situate la mi
Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 a fost înregistrat în Grecia.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean. Conform datelor sale, epicentrul cutremurului s-a situat la 155 km vest de orașul Larisa, unde locuiesc aproximativ 144.000 de personae, la o adîncime de 5 km. Informații despre victime sau distrugeri deocamdată nu există.
Iranul a confirmat oficial că a lovit cu un dronă hotelul Marina din zona turistică a Dubaiului. În clădire se aflau militari americani.{{869058}}În declarația CSIR se menționează că în timpul operațiunii au fost lovite și ținte militare în Haifa, în nordul Israelului. Pentru aceasta, după cum se precizează, a fost folosită racheta cu combustibil solid „Heibar Shekan”, transmite Oxu.Az. În
Cu prilejul frumoasei sărbători de 8 Martie, echipa portalului de știri Noi.md aduce în dar cele mai calde urări de bine tuturor doamnelor și domnișoarelor.Vă urăm să aveți parte de oameni dragi alături, realizări frumoase și prosperitate.Vă mulțumim că sînteți alături de NOI și vă informați din prima sursă. O primăvară frumoasă și doar bucurii!
Starea internă a Republicii Moldova influențează direct perspectivele de reintegrare a țării. Această opinie a fost exprimată de Valeriu Secrieru, consilier municipal în Cahul, în cadrul mesei rotunde dedicate reglementării problemei transnistrene.În intervenția sa, Secrieru a susținut că, în opinia sa, țara traversează o perioadă dificilă și a formulat critici dure la adresa actualei guvernăr
Astăzi, presiunea atmosferică va fi ridicată. Cerul va fi variabil. Precipitații nu se prevăd.În orele dimineții izolat se va forma ceață. Vîntul va sufla din est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +10... +12°C.În centru se așteaptă +8...+10°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +5... +7°C.
Începînd cu aproximativ 2010, Moldova a început să degradeze brusc în ceea ce privește administrația publică din cauza războiului dintre știință și marketing.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată pe canalul N4, relatează Noi.md.El a remarcat că, campaniile electorale din țară au deve
După săptămîni lungi de avertizări meteorologice și ghețuș, Moldova a răsuflat în sfîrșit ușurată. În țară a sosit cu pași siguri adevărata primăvară: lanțurile iernii au căzut, iar gheața cenușie a fost înlocuită cu mult așteptatul soare de martie.{{868007}}Acest moment de trecere – de la iarna aspră la primele floricele – a fost surprins cu măiestrie de renumitul fotograf Alex Dimitrov. În f
În Soci, un turist a scăpat de un urs urcînd într-un copac după o întîlnire neașteptată pe o cărare în pădure.Incidentul a avut loc pe una dintre cărările Parcului Național Soci. Un urs, care tocmai ieșise din hibernare, a întîlnit în mod neașteptat în calea sa un om. Turistul s-a urcat repede în cel mai apropiat copac, relatează gazeta.ru. Animalul a stat lîngă copac, urmărindu-l, apoi și
„Doamna de fier” a schiului alpin: Lindsey Vonn a reluat antrenamentele după o accidentare gravă # Noi.md
Schioarea americană Lindsey Vonn, care a suferit cinci operații după o fractură a tibiei la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia (2026), a început antrenamentele de forță.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru ea a anunțat pe contul său de Instagram.{{863816}}Vonn, care a participat la Jocuri cu o accidentare gravă la genunchi, a căzut în timpul probei de coborîre rapidă pe 8 februarie și a
O sumă derizorie a declanșat o furtună politică și juridică în comuna italiană Casorate Primo. Un decont de doar 30 de euro, reprezentînd contravaloarea unor prăjituri tradiționale cumpărate pentru o petrecere de Carnaval, a ajuns pe masa procurorilor de la Curtea de Conturi, demonstrînd că regulile privind banii publici nu țin cont de bunele intenții, relatează Corriere della Sera.Totul a por
Oamenii de știință au descoperit că încălzirea globală s-a accelerat cu 75% în ultimul deceniu, de la 0,2 grade Celsius pe deceniu în perioada 1970-2015 la 0,35 grade Celsius în ultimul deceniu. Acest lucru indică o destabilizare accelerată a climei Pămîntului.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al Institutului german de studiere a climei din Potsdam (PIK).{{86
7 martie 2026
Astronauții misiunii Artemis 2, care vor pleca într-un zbor de 10 zile în jurul Lunii în aprilie 2026, vor mînca bucare similare cu dieta obișnuită de pe Pămînt. Lista produselor alimentare pentru echipaj a fost publicată de NASA. {{867317}}Cei patru membri ai echipajului vor pleca spre Lună cu nava „Orion”. Zborul ar trebui să fie primul caz din 1972 în care oamenii vor părăsi orbita joas
În Moldova avem din nou parte de „romantism” la lumina lumînărilor – în țară a fost declarat un nou regim de urgență în domeniul energetic.{{868327}}Data trecută, pentru toate problemele țării era de vină războiul din Ucraina, iar acum s-a alăturat și Iranul. Totuși, moldovenii nu trebuie să se îngrijoreze – în afară de Guvern, avem și Centrul Național de Management al Crizelor și multe al
O strada din Bălți, reparată în baza unei noi tehnologii, după lunile de iarnă s-a transformat în glod # Noi.md
O stradă din Bălți, reparată în 2018 după o tehnologie nouă, care a costat sute de mii de lei, a devenit aproape impracticabilă după această iarnă.Stratul de asfalt a dispărut odată cu topirea omătului, spun locuitorii, iar drumul este acum plin de noroi și gropi. Oamenii acuză autoritățile locale de lucrări de mîntuială și risipă a banilor publici. Reprezentanții primăriei susțin că, din lips
Prețul pentru produsele agricole stabilit de întreprinderi și gospodării au crescut, anul trecut, cu peste 10 la sută. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la fructe, bostănoase și la floarea-soarelui, arată datele Biroului Național de Statistică.Potrivit datelor oficiale, produsele vegetale s-au scumpit, în medie, cu 13%, iar cele animaliere cu 3,6 la sută, transmite ziua.md.{{866858}}
Bacul de la Molovata și-a reluat activitatea. Totuși, din cauza gheții de pe rîu, pot apărea devieri sau întîrzieri în programul de circulație. Anunțul a fost făcut de întreprinderea de stat „Bacul Molovata”, în seara zilei de 6 martie. Activitatea feribotului a fost întreruptă pe 14 ianuarie, din cauza stratului gros de gheață format pe rîul Nistru.Întreprinderea a anunțat că activitatea feri
Piața florilor din Republica Moldova intră în cea mai… înfloritoare perioadă a anului. Miile de buchete pentru Ziua Femeii transformă florăriile în locuri pentru afaceri profitabile. Vînzările cresc și de patru ori. De aceea, în sere se muncește la foc continuu. {{869024}}Această explozie de culoare poate fi admirată în sera lui Dumitru Cebotari, din satul Chetrosu, Anenii Noi. El cultivă
Mod de preparare:Ciupercile se fierb, se mărunţesc, se prăjesc în unt, apoi se adaugă ceapa, care s-a prăjit separat, se mai ţin pe foc 2-3 minute, se adaugă sarea, piperul negru măcinat, roşiile, curăţate de seminţe, de pieliţă şi tăiate cuburi, o jumătate din verdeaţă, 2-3 linguri smîntînă. Totul se amestecă cu orez. Ardeii se curăţă de peduncul şi seminţe, se opăresc cu uncrop, se scurg pri
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova activează în continuare, în regim permanent, și continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice din regiune ale Republicii Moldova. Autoritățile statelor din regiune evaluează periodic situația și adoptă măsurile necesare în funcție de evoluțiile de securitate.
Focar de pestă porcină, confirmat în raionul Călărași: autoritățile implementează măsuri de combatere a bolii # Noi.md
Un focar de Pestă Porcină Africană a fost confirmat la un porc domestic în satul Parcani, raionul Călărași. Anunțul a fost făcut vineri, 6 martie, de Consiliul Raional Călărași cu referire la datele prezentate de subdiviziunea teritorială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).În urma confirmării cazului, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Călărași s-a întrunit
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost traversate de 58.154 de persoane și 14.272 de mijloace de transport, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră.Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 15.291 de traversări de persoane, urmat de PTF Leușeni, cu 8.643 de traversări, și PTF Sculeni,
Aeroportul internațional din Dubai și-a întrerupt activitatea.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al guvernului emiratului.{{868586}}Activitatea Aeroportului Internațional din Dubai a fost întreruptă „în scopul asigurării siguranței pasagerilor”, echipajelor companiilor aeriene și personalului aeroportului, se arată în declarația publicată în rețeaua X. Ant
Un incendiu puternic a izbucnit vineri seara, în sectorul Buiucani al Capitalei. Arderea s-a produs într-o casă amplasată pe strada Eugen Coca.Liliana Pușcașu, ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), a comunicat că a luat foc o clădire părăsită, transmite realitatea.Martorii au observat fum și flăcări și au solicitat intervenția IGSU.Pentru lichida
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Alerg pentru Mama - 8 Martie 2026, 10:00, Parcul "Valea Morilor" 8 Martie | VisPas - 8 Martie 2026, 10:30 „Geometria sufletului: Ikebana și Arcanele” - 8 Martie 2026, 11:00 - 13:00, Gastrob
Scumpirea motorinei pune mare presiune pe agricultori, care au început deja lucrările de primăvară. Fermierii încearcă să facă rezerve de carburanți, pentru că prețurile cresc pe zi ce trece. În același timp, ei spun că operatorii refuză să le vîndă carburanți angro, fără să invoce motive întemeiate.Agricultorii cer intervenția promptă a statului, iar autoritățile anunță că vor compensa costul
SUA pregătesc trimiterea în Orientul Mijlociu a celui de-al treilea grup de atac aerian în frunte cu portavionul USS George H.W. Bush.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat canalul de televiziune Fox News.{{868975}}„Al treilea grup de atac aerian se pregătește să traverseze Oceanul Atlantic și să se alăture războiului cu Iranul. Se așteaptă ca portavionul USS George H.W. Bush să fie
Pompierii moldoveni au fost instruiți cu privire la noi metode de combatere a incendiilor naturale # Noi.md
Douăzeci și cinci de pompieri din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și-au fortificat competențele operaționale în domeniul lichidării incendiilor de vegetație și forestiere, în urma participării la un curs specializat de instruire.Activitățile de formare s-au desfășurat în perioada 02–06 martie 2026, în cadrul Centrul Republican de Instruire al IGSU din localitatea Răzeni
Ministrul Energiei din Qatar a admis posibilitatea opririi producției de petrol de către toate țările din regiune în decurs de cîteva săptămîni. Prețul petrolului Brent, pe fondul războiului împotriva Iranului, a atins maximul din iulie 2024.Qatarul a avertizat asupra consecințelor grave ale războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului asupra aprovizionării cu energie din regiune. Există
Astăzi, presiunea atmosferică va fi ridicată. Cerul va fi variabil. Precipitații nu se prevăd.În orele dimineții se va forma ceață. Vîntul va sufla din est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +9... +11°C.În centru se așteaptă +7...+9°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +4... +6°C.
Într-o perioadă în care laptopurile, tabletele și inteligența artificială sînt tot mai prezente în educație, tot mai mulți se întreabă dacă scrierea de mînă mai are vreun rol în școală.De-a lungul timpului, scrisul de mînă a fost strîns legat de procesul de învățare. În prezent, elevii și studenții alternează între caiete și dispozitive digitale, însă studiile sugerează că aceste metode nu au
Un medic a dezvăluit un obicei neașteptat care ar putea ajuta la ameliorarea simptomelor alergiilor în timpul sezonului polenului (februarie - mai).Milioane de oameni se confruntă cu simptome de alergie care se agravează pe timpul nopții, mai ales în perioadele cu niveluri ridicate de polen, scrie mediafax.roMedicii spun că nivelurile de histamină cresc în mod natural noaptea, declanșînd a
Pseudo-politicienii, care nu știu să conducă țara în mod normal și sînt departe de a fi buni conducători ai statului, vor ca cetățenii să îi trateze ca pe niște zei și să îi creadă pe cuvînt.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată pe canalul N4, relatează Noi.md.El a menționat că acest
Ministrul energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, care este și CEO al Qatar Energy, trage semnale puternice de alarmă, după evoluțiile războiului Orientul Mijlociu.Oficialul din Doha spune, pentru Financial Times, că toate economiile lumii sînt în acest moment în pericol. Qatar este al doilea cel mai mare producător de GNL din lume și se află în situație de forță majoră, transmite mediafax.roMi
Patru bărbați au fost arestați în Marea Britanie, în baza Legii Securității Naționale sub suspiciunea că au spionat comunitatea evreiască din Londra în favoarea Iranului, anunță Poliția Metropolitană.Poliția Metropolitană a anunțat că în noaptea de joi spre vineri, patru bărbați, dintre care un cetățean iranian și trei bărbați cu dublă cetățenie britanică și iraniană, au fost arestați, transm
Nivelul real al mărilor ar putea fi mai mare decît au estimat pînă acum majoritatea studiilor științifice, potrivit unei noi cercetări publicate în revista Nature.Descoperirea arată că zeci de milioane de oameni ar putea fi mai vulnerabili la inundații extreme provocate de creșterea nivelului oceanelor decît se credea anterior, scrie mediafax.roCercetarea a analizat sute de studii privind
Un medicament pentru tratarea bolii Parkinson, dezvoltat pe baza celulelor stem induse (celule iPS), a fost aprobat pentru utilizare în Japonia. Anunțul a fost făcut jurnaliștilor de către ministrul japonez al Sănătății, Muncii și Bunăstării, Kenichiro Ueno.Este vorba despre medicamentul Amshepuri, dezvoltat pe baza celulelor nervoase cultivate din celule iPS și destinat transplantului la paci
China a devenit țara cu cel mai mare număr de miliardari în dolari, devansînd SUA. Acest lucru este menționat în raportul Hurun Global Rich List 2026, întocmit de compania de cercetare Hurun.Conform datelor studiului, în China există aproximativ 1.100 de miliardari, în timp ce în SUA sînt aproximativ 1.000. Pe locul trei se află India, unde numărul persoanelor cu averi de peste 1 miliard de do
