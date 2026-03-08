Maia Sandu: Moldova este mai puternică datorită dedicării și muncii femeilor

00:30

China a devenit țara cu cel mai mare număr de miliardari în dolari, devansînd SUA. Acest lucru este menționat în raportul Hurun Global Rich List 2026, întocmit de compania de cercetare Hurun.Conform datelor studiului, în China există aproximativ 1.100 de miliardari, în timp ce în SUA sînt aproximativ 1.000. Pe locul trei se află India, unde numărul persoanelor cu averi de peste 1 miliard de do