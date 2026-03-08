Industria peisagistică din Moldova și-a pierdut maestrul

22:30

Oamenii de știință de la Universitatea Wageningen din Olanda au efectuat un studiu și au descoperit că nivelul oceanului mondial este mult mai ridicat decît se credea anterior.Potrivit Oxu.Az, rezultatele studiului au fost publicate în revista Nature.{{868107}}Dr. Philip Minderhoud și doctoranda sa, Katarina Singer, au analizat 385 de publicații științifice recenzate. Ei au descoperit că î