Un bon de 30 de euro pentru un desert a ajuns motiv de scandal într-o comună din Italia
Noi.md, 8 martie 2026 02:30
O sumă derizorie a declanșat o furtună politică și juridică în comuna italiană Casorate Primo. Un decont de doar 30 de euro, reprezentînd contravaloarea unor prăjituri tradiționale cumpărate pentru o petrecere de Carnaval, a ajuns pe masa procurorilor de la Curtea de Conturi, demonstrînd că regulile privind banii publici nu țin cont de bunele intenții, relatează Corriere della Sera.Totul a por
• • •
Acum 15 minute
02:30
Acum 2 ore
01:30
Oamenii de știință au descoperit că încălzirea globală s-a accelerat cu 75% în ultimul deceniu, de la 0,2 grade Celsius pe deceniu în perioada 1970-2015 la 0,35 grade Celsius în ultimul deceniu. Acest lucru indică o destabilizare accelerată a climei Pămîntului.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al Institutului german de studiere a climei din Potsdam (PIK).{{86
Acum 4 ore
23:30
Astronauții misiunii Artemis 2, care vor pleca într-un zbor de 10 zile în jurul Lunii în aprilie 2026, vor mînca bucare similare cu dieta obișnuită de pe Pămînt. Lista produselor alimentare pentru echipaj a fost publicată de NASA. {{867317}}Cei patru membri ai echipajului vor pleca spre Lună cu nava „Orion”. Zborul ar trebui să fie primul caz din 1972 în care oamenii vor părăsi orbita joas
23:00
În Moldova avem din nou parte de „romantism” la lumina lumînărilor – în țară a fost declarat un nou regim de urgență în domeniul energetic.{{868327}}Data trecută, pentru toate problemele țării era de vină războiul din Ucraina, iar acum s-a alăturat și Iranul. Totuși, moldovenii nu trebuie să se îngrijoreze – în afară de Guvern, avem și Centrul Național de Management al Crizelor și multe al
Acum 6 ore
22:30
O strada din Bălți, reparată în baza unei noi tehnologii, după lunile de iarnă s-a transformat în glod # Noi.md
O stradă din Bălți, reparată în 2018 după o tehnologie nouă, care a costat sute de mii de lei, a devenit aproape impracticabilă după această iarnă.Stratul de asfalt a dispărut odată cu topirea omătului, spun locuitorii, iar drumul este acum plin de noroi și gropi. Oamenii acuză autoritățile locale de lucrări de mîntuială și risipă a banilor publici. Reprezentanții primăriei susțin că, din lips
21:30
Prețul pentru produsele agricole stabilit de întreprinderi și gospodării au crescut, anul trecut, cu peste 10 la sută. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la fructe, bostănoase și la floarea-soarelui, arată datele Biroului Național de Statistică.Potrivit datelor oficiale, produsele vegetale s-au scumpit, în medie, cu 13%, iar cele animaliere cu 3,6 la sută, transmite ziua.md.{{866858}}
Acum 8 ore
20:30
Bacul de la Molovata și-a reluat activitatea. Totuși, din cauza gheții de pe rîu, pot apărea devieri sau întîrzieri în programul de circulație. Anunțul a fost făcut de întreprinderea de stat „Bacul Molovata”, în seara zilei de 6 martie. Activitatea feribotului a fost întreruptă pe 14 ianuarie, din cauza stratului gros de gheață format pe rîul Nistru.Întreprinderea a anunțat că activitatea feri
19:30
Piața florilor din Republica Moldova intră în cea mai… înfloritoare perioadă a anului. Miile de buchete pentru Ziua Femeii transformă florăriile în locuri pentru afaceri profitabile. Vînzările cresc și de patru ori. De aceea, în sere se muncește la foc continuu. {{869024}}Această explozie de culoare poate fi admirată în sera lui Dumitru Cebotari, din satul Chetrosu, Anenii Noi. El cultivă
19:00
Mod de preparare:Ciupercile se fierb, se mărunţesc, se prăjesc în unt, apoi se adaugă ceapa, care s-a prăjit separat, se mai ţin pe foc 2-3 minute, se adaugă sarea, piperul negru măcinat, roşiile, curăţate de seminţe, de pieliţă şi tăiate cuburi, o jumătate din verdeaţă, 2-3 linguri smîntînă. Totul se amestecă cu orez. Ardeii se curăţă de peduncul şi seminţe, se opăresc cu uncrop, se scurg pri
Acum 12 ore
18:30
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova activează în continuare, în regim permanent, și continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice din regiune ale Republicii Moldova. Autoritățile statelor din regiune evaluează periodic situația și adoptă măsurile necesare în funcție de evoluțiile de securitate.
Acum 24 ore
12:00
Focar de pestă porcină, confirmat în raionul Călărași: autoritățile implementează măsuri de combatere a bolii # Noi.md
Un focar de Pestă Porcină Africană a fost confirmat la un porc domestic în satul Parcani, raionul Călărași. Anunțul a fost făcut vineri, 6 martie, de Consiliul Raional Călărași cu referire la datele prezentate de subdiviziunea teritorială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).În urma confirmării cazului, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Călărași s-a întrunit
11:30
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost traversate de 58.154 de persoane și 14.272 de mijloace de transport, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră.Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 15.291 de traversări de persoane, urmat de PTF Leușeni, cu 8.643 de traversări, și PTF Sculeni,
11:30
Aeroportul internațional din Dubai și-a întrerupt activitatea.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al guvernului emiratului.{{868586}}Activitatea Aeroportului Internațional din Dubai a fost întreruptă „în scopul asigurării siguranței pasagerilor”, echipajelor companiilor aeriene și personalului aeroportului, se arată în declarația publicată în rețeaua X. Ant
11:30
Un incendiu puternic a izbucnit vineri seara, în sectorul Buiucani al Capitalei. Arderea s-a produs într-o casă amplasată pe strada Eugen Coca.Liliana Pușcașu, ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), a comunicat că a luat foc o clădire părăsită, transmite realitatea.Martorii au observat fum și flăcări și au solicitat intervenția IGSU.Pentru lichida
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Alerg pentru Mama - 8 Martie 2026, 10:00, Parcul "Valea Morilor" 8 Martie | VisPas - 8 Martie 2026, 10:30 „Geometria sufletului: Ikebana și Arcanele” - 8 Martie 2026, 11:00 - 13:00, Gastrob
11:00
Scumpirea motorinei pune mare presiune pe agricultori, care au început deja lucrările de primăvară. Fermierii încearcă să facă rezerve de carburanți, pentru că prețurile cresc pe zi ce trece. În același timp, ei spun că operatorii refuză să le vîndă carburanți angro, fără să invoce motive întemeiate.Agricultorii cer intervenția promptă a statului, iar autoritățile anunță că vor compensa costul
10:30
SUA pregătesc trimiterea în Orientul Mijlociu a celui de-al treilea grup de atac aerian în frunte cu portavionul USS George H.W. Bush.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat canalul de televiziune Fox News.{{868975}}„Al treilea grup de atac aerian se pregătește să traverseze Oceanul Atlantic și să se alăture războiului cu Iranul. Se așteaptă ca portavionul USS George H.W. Bush să fie
10:30
Pompierii moldoveni au fost instruiți cu privire la noi metode de combatere a incendiilor naturale # Noi.md
Douăzeci și cinci de pompieri din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și-au fortificat competențele operaționale în domeniul lichidării incendiilor de vegetație și forestiere, în urma participării la un curs specializat de instruire.Activitățile de formare s-au desfășurat în perioada 02–06 martie 2026, în cadrul Centrul Republican de Instruire al IGSU din localitatea Răzeni
09:30
Ministrul Energiei din Qatar a admis posibilitatea opririi producției de petrol de către toate țările din regiune în decurs de cîteva săptămîni. Prețul petrolului Brent, pe fondul războiului împotriva Iranului, a atins maximul din iulie 2024.Qatarul a avertizat asupra consecințelor grave ale războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului asupra aprovizionării cu energie din regiune. Există
09:00
Astăzi, presiunea atmosferică va fi ridicată. Cerul va fi variabil. Precipitații nu se prevăd.În orele dimineții se va forma ceață. Vîntul va sufla din est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +9... +11°C.În centru se așteaptă +7...+9°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +4... +6°C.
06:30
Într-o perioadă în care laptopurile, tabletele și inteligența artificială sînt tot mai prezente în educație, tot mai mulți se întreabă dacă scrierea de mînă mai are vreun rol în școală.De-a lungul timpului, scrisul de mînă a fost strîns legat de procesul de învățare. În prezent, elevii și studenții alternează între caiete și dispozitive digitale, însă studiile sugerează că aceste metode nu au
06:30
Un medic a dezvăluit un obicei neașteptat care ar putea ajuta la ameliorarea simptomelor alergiilor în timpul sezonului polenului (februarie - mai).Milioane de oameni se confruntă cu simptome de alergie care se agravează pe timpul nopții, mai ales în perioadele cu niveluri ridicate de polen, scrie mediafax.roMedicii spun că nivelurile de histamină cresc în mod natural noaptea, declanșînd a
06:30
Pseudo-politicienii, care nu știu să conducă țara în mod normal și sînt departe de a fi buni conducători ai statului, vor ca cetățenii să îi trateze ca pe niște zei și să îi creadă pe cuvînt.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată pe canalul N4, relatează Noi.md.El a menționat că acest
06:00
Ministrul energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, care este și CEO al Qatar Energy, trage semnale puternice de alarmă, după evoluțiile războiului Orientul Mijlociu.Oficialul din Doha spune, pentru Financial Times, că toate economiile lumii sînt în acest moment în pericol. Qatar este al doilea cel mai mare producător de GNL din lume și se află în situație de forță majoră, transmite mediafax.roMi
06:00
Patru bărbați au fost arestați în Marea Britanie, în baza Legii Securității Naționale sub suspiciunea că au spionat comunitatea evreiască din Londra în favoarea Iranului, anunță Poliția Metropolitană.Poliția Metropolitană a anunțat că în noaptea de joi spre vineri, patru bărbați, dintre care un cetățean iranian și trei bărbați cu dublă cetățenie britanică și iraniană, au fost arestați, transm
06:00
Nivelul real al mărilor ar putea fi mai mare decît au estimat pînă acum majoritatea studiilor științifice, potrivit unei noi cercetări publicate în revista Nature.Descoperirea arată că zeci de milioane de oameni ar putea fi mai vulnerabili la inundații extreme provocate de creșterea nivelului oceanelor decît se credea anterior, scrie mediafax.roCercetarea a analizat sute de studii privind
Ieri
01:00
Un medicament pentru tratarea bolii Parkinson, dezvoltat pe baza celulelor stem induse (celule iPS), a fost aprobat pentru utilizare în Japonia. Anunțul a fost făcut jurnaliștilor de către ministrul japonez al Sănătății, Muncii și Bunăstării, Kenichiro Ueno.Este vorba despre medicamentul Amshepuri, dezvoltat pe baza celulelor nervoase cultivate din celule iPS și destinat transplantului la paci
00:30
China a devenit țara cu cel mai mare număr de miliardari în dolari, devansînd SUA. Acest lucru este menționat în raportul Hurun Global Rich List 2026, întocmit de compania de cercetare Hurun.Conform datelor studiului, în China există aproximativ 1.100 de miliardari, în timp ce în SUA sînt aproximativ 1.000. Pe locul trei se află India, unde numărul persoanelor cu averi de peste 1 miliard de do
00:00
Guvernul islandez va propune parlamentului său organizarea, la toamnă, a unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, abandonate în urmă cu mai bine de un deceniu, a relatat joi postul public de televiziune RUV, citînd surse.RUV a relatat pe site-ul său web că guvernul va supune proiectul de lege parlamentului săptămîna viitoare și că votul, potrivit surselor,
00:00
China - Realizarea obiectivelor economice în următorii cinci ani se bazează pe fundamente solide # Noi.md
În cadrul celei de-a patra sesiuni a celui de-al 14-lea ANRPC a fost organizată, vineri, o conferință de presă pe teme economice, scrie romanian.cgtn.comZheng Shanjie, directorul Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă, a declarat că atingerea obiectivelor de creștere economică pentru acest an se bazează pe fundamente solide, care pot fi examinate din cel puțin trei perspective.În
6 martie 2026
23:30
Sute de tone de floarea-soarelui, importate de Bulgaria din Argentina, au conținut periculos de pesticide # Noi.md
Un lot uriaș de semințe de floarea-soarelui importat în Bulgaria din Argentina a stîrnit îngrijorări în industria alimentară din regiune.Aproximativ 440.000 de tone de semințe aduse pe mare spre porturile bulgare au fost depistate cu reziduuri periculoase de pesticide, iar autoritățile au decis că acestea nu vor fi procesate pentru producerea uleiului alimentar. Cantitatea este una uriașă pent
23:00
Eilat este cel mai sudic oraș din Israel. Se află pe coastă golfului Aqaba, în Marea Roșie. Eilat este renumit pentru clima caldă și recifurile de corali.În fiecare an, în prima jumătate a primăverii, turiștii pot admira aici un spectacol uimitor: țărmurile prind o culoare roz datorită milioanelor de amfipode — crustacee minuscule.{{859277}}Un studiu condus de profesorul Tamar Gay-Haim de
22:30
Oamenii de știință de la Universitatea Wageningen din Olanda au efectuat un studiu și au descoperit că nivelul oceanului mondial este mult mai ridicat decît se credea anterior.Potrivit Oxu.Az, rezultatele studiului au fost publicate în revista Nature.{{868107}}Dr. Philip Minderhoud și doctoranda sa, Katarina Singer, au analizat 385 de publicații științifice recenzate. Ei au descoperit că î
22:30
Irina Kovalski, membră a trupei muzicale LUME, a anunțat lansarea unei noi piese intitulată „Sufletul meu”. Compoziția a fost scrisă de soțul ei, Sergei Kovalski, și este dedicată relației lor și istoriei familiei.Irina a anunțat lansarea piesei pe pagina de socializare a trupei, menționînd că această zi a devenit una specială pentru familia lor. Potrivit Kovalski, piesa este dedicată relației
22:30
În preajma Zilei Internționale a Femeii, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), Xi Jinping, a transmis urări delegatelor forului legislativ, membrelor forului consultativ, dar și femeilor care asigură desfășurarea actualelor două sesiuni anuale, scrie romanian.cgtn.comAcelași mesaj a fost adresat tuturor chinezoaicelor din partea continentală a Chinei,
22:00
Un grup internațional de cercetători condus de savantul australian Tim Flannery a descoperit în pădurile tropicale din Noua Guinee două specii de oposum care erau considerate dispărute de aproximativ 6000 de ani.Ambele specii aparțin „taxonilor Lázar” — ele dispar pentru cîteva mii de ani, dar apoi reapar. Potrivit lui Flannery, probabilitatea descoperirii lor era „practic egală cu zero”. „Est
22:00
Perioada de aplicare a celui de-al 15-lea Plan cincinal va fi decisivă pentru atingerea obiectivului stabilit pentru anul 2035: construirea unei „Chine sănătoase”, scrie romanian.cgtn.com.În acest context, este necesară o mobilizare coordonată și accelerată a eforturilor pentru obținerea unor progrese decisive, a declarat vineri secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist
22:00
Traficul aerian la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a continuat să crească în luna februarie 2026, confirmînd interesul constant al pasagerilor pentru zborurile operate din și spre capitala Republicii Moldova.Datele statistice publicate de administrația aeroportului arată o evoluție pozitivă a mobilității aeriene și o extindere a rețelei de destinații disponibile pentru călători,
22:00
În apropierea sărbătorii de 8 Martie, când vînzările de flori, cadouri și produse festive cresc semnificativ, Serviciul Fiscal de Stat vine cu un apel către mediul de afaceri și consumatori pentru respectarea regulilor fiscale.Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă agenții economici să respecte disciplina de casă și să elibereze bonuri fiscale pentru fiecare tranzacție, iar cumpărătorii – să ceară
21:30
Pînă la sfîrșitul anilor 2020, locuitorii Pămîntului vor putea urmări mai multe eclipse solare totale și inelare.Prima dintre ele, totală, va avea loc pe 12 august anul acesta: umbra Lunii va acoperi teritoriile Groenlandei, Islandei și Spaniei, iar durata maximă a fazei totale va fi de 138 de secunde.{{867506}}Anul viitor, pe 2 august, va avea loc așa-numita „eclipsă a secolului”, cu o du
21:30
Pentru Uniunea Europeană a început „era instabilității”, care impune recunoașterea deschisă a provocărilor geo-economice și creșterea imediată a competitivității blocului.Despre aceasta a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, informează rbc.ua.Potrivit oficialului, ordinea internațională contemporană, bazată pe reguli, este erodată treptat din cauza creșterii influențe
21:00
Analiza a 34 000 de populații din Marea Mediterană, Atlanticul de Nord și nord-estul Oceanului Pacific a arătat că creșterea constantă a temperaturii reduce numărul peștilor de la an la an.Cu toate acestea, situația este complicată de valurile de căldură marine de scurtă durată. În apele deja calde, acestea provoacă o scădere bruscă a biomasei — pînă la 43 %, iar în apele reci — o creștere tem
21:00
Peste 14 mii de persoane și-au îmbunătățit vederea în anul 2025, în urma intervențiilor chirurgicale pentru tratarea cataractei, acoperite din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Numărul este în creștere cu 2.200 față de anul 2024.Pentru aceste intervenții, Compania Națională de Asigurări în Medicină a alocat peste 164 de milioane de lei, cu aproximativ 12 milioane mai mu
20:30
În zilele de 7 și 8 martie 2026, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a susține producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, pînă la 10 martie 2026, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” și în sectoarele orașului, sînt desfășurate tîrguri de
20:30
Campanie de siguranță în blocurile locative: 15 imobile verificate și zeci de sancțiuni aplicate # Noi.md
Accesul autospecialelor de intervenție în curțile blocurilor locative rămîne adesea blocat de mașini parcate neregulamentar sau de alte obstacole, iar acest lucru poate pune în pericol intervenția salvatorilor în caz de incendiu sau alte situații de urgență.Pentru a preveni astfel de riscuri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI desfășoară campania „Cunoașterea riscurilor
20:00
Observatorul Rubin a transmis 800.000 de alerte astronomice într-o singură noapte, un volum impresionant de descoperiri nocturne, care ar putea crește de aproape zece ori pînă la finalul acestui an.Noul Observator Vera C. Rubin, amplasat pe vîrful Cerro Pachón, din Chile, scanează întregul cer și generează alerte pentru a le semnala cercetătorilor „noi asteroizi, stele care explodează și alte
20:00
Cooperarea regională în transporturi, pe agenda reuniunii patrulaterale Republica Moldova – Ucraina – România – UE # Noi.md
La Bruxelles a avut loc o nouă reuniune în format patrulateral Republica Moldova – Ucraina – România – Uniunea Europeană, dedicată consolidării cooperării regionale în domeniul transporturilor și coordonării eforturilor pentru dezvoltarea rutelor logistice din regiune.Reuniunea a întrunit reprezentanți ai Direcției Generale Mobilitate și Transport a Comisiei Europene (DG MOVE), conduși de dire
19:30
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti mai puțin pentru energia electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a propus spre consultări, pe 6 martie, noi tarife la lumină, mai mici atît decît cele solicitate de furnizori, cît și decît cele aflate acum în vigoare.Astfel, potrivit proiectelor, pentru consumatorii deserviți de Premier Energy tariful ar putea să f
19:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Azerbaidjan, Jeyhun Bayramov, urmată de o conferință de presă comună, notează Noi.md.Cei doi miniștri au discutat evoluția relațiilor moldo-azere și perspectivele de aprofundare a dialogului bilateral în mai multe domenii de interes comun.
19:30
Lucrările de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere continuă în mai multe zone din Chișinău. Autoritățile municipale anunță că echipele de drumari au fost mobilizate încă de la primele ore ale dimineții de vineri, 6 martie, pentru a interveni la înlăturarea defecțiunilor de pe carosabil și pentru a asigura condiții mai sigure de circulație.Potrivit informațiilor oferite de Primăria
