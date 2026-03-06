Doi tineri, prinși în flagrant în timp ce distribuiau droguri la Ciocana

21:10

Ca în fiecare an, data de 2 martie (ziua declanșării conflictului de pe Nistru în 1992) a fost un motiv pentru presa și regimul separatist de la Tiraspol de a promova narațiunile false despre războiul din 1992. Astfel, se afirmă că R. Moldova ar fi atacat regiunea transnistreană și că Rusia nu ar fi intervenit. În realitate, studiile istorice și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) arată că acest conflict a fost declanșat de forțele separatiste și că Armata 14 rusă a avut un rol activ în susținerea acestora, potrivit Stopfals.md.