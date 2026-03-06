Salvatorii au primit un lot de ajutor umanitar oferit de organizația caritabilă din Marea Britanie
TVR Moldova, 6 martie 2026 09:50
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat un lot de ajutor umanitar oferit de organizația caritabilă britanică Fire Aid and International Development, în cooperare cu Avon Fire Authority din Regatul Unit al Marii Britanii.
Facturile la gaz din februarie vor fi calculate la două tarife diferite. Explicațiile Energocom # TVR Moldova
Consumatorii din Republica Moldova vor primi la începutul lunii martie primele facturi la gaz calculate conform noului tarif reglementat, intrat în vigoare pe 4 februarie 2026. Potrivit companiei Energocom, facturile pentru luna februarie vor include însă două tarife diferite, în funcție de perioada de consum.
Averea unui inspector din CSM sub lupa ANI, după suspiciuni privind o „casă de lux” nedeclarată # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința Ludmilei Ouș, inspector judiciar în cadrul Consiliul Superior al Magistraturii, după apariția unor informații în spațiul public despre o locuință de lux care nu ar fi fost declarată.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că decizia de grațiere a lui Nicolae Șepeli, principalul suspect în dosarul privind organizarea asasinării a peste cinci persoane din Ucraina, a fost luată în baza informațiilor disponibile la acel moment, însă ulterior s-a constatat că anumite date importante nu au fost comunicate instituțiilor responsabile.
Maia Sandu spune că nu e nicio problemă cu Herman von Hebel: „Delegația UE face preselecția” # TVR Moldova
„Nu putem opri reforma justiției pentru că nu există 61 de voturi”, spune președinta R. Moldova, Maia Sandu, fiind întrebată despre propunerea deputaților PAS de a coborî pragul de vot pentru a alege candidatura fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de Evaluare a procurorilor.
Întreaga Europă începe să simtă efectele războiului din Iran: în benzinării, dar și la întreținere, pentru gospodăriile încălzite cu centrale pe gaz sau păcură. Însă guvernele afirmă că, deocamdată, nu există motive reale pentru scumpiri şi adopta măsuri antispeculă, potrivit TVRInfo.ro.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Chișinăului a fost prezentat public, însă evenimentul a fost marcat de tensiuni. Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au întrerupt prezentarea, contestând legalitatea desfășurării acesteia în sala în care urma să aibă loc ședința Consiliului Municipal Chișinău. La scurt timp a intervenit Poliția.
În Parlament va fi creată o nouă comisie, cea de etică, care va evalua integritatea deputaților și se va ocupa de prevenirea conflictelor de interese. Opoziţia declară că documentul va fi un instrument de cenzură și intimidare. În schimb, autorii proiectului susţin că modificările au ca scop sacţionarea comportamentelor degradante ale unor deputați sau lipsa acestora de la şedinţe.
Directorul CNA, la raport în Parlament: Infracțiunile de corupție în R. Moldova, în creștere cu 13% # TVR Moldova
Corupţia rămâne o problemă socială gravă în Republica Moldova şi afectează toate domeniile. Anul trecut, Centrul Național Anticorupție a descoperit 850 de infracțiuni de corupţie, cu 13% mai multe faţă de 2024. Printre cei învinuiţi sunt şi judecători, procurori sau avocați. Au mai fost semnalate 26 de cazuri de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice. Datele au fost prezentate de directorul CNA, Alexandru Pînzari, în plenul Parlamentului.
„Totul este sub control”, asigură Krasnoselski, în timp ce peste 1600 de clădiri sunt fără încălzire # TVR Moldova
După ce autoritatile din regiunea transnistreană au anunţat restricții la consumul de gaz, la staţiile peco din regiune s-au format cozi mari de maşini. Astăzi, cei de la Tiraspol au anunţat reluarea activităţii aşa-numitului Stat Major Operativ și i-a îndemnat pe oameni să păstreze calmul. Vadim Krasnoselski susține că situaţia din Orientul Mijlociu afectează şi plăţile pentru gazul livrat în regiunea transnistreană.
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a dus la amânarea negocierilor de pace dintre Kiev și Moscova, mediate de Statele Unite. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, în actualele condiții de securitate, nu există premise pentru organizarea unei întâlniri trilaterale. Între timp, Rusia îşi continuă atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene, provocând noi distrugeri.
Consiliul Superior al Procurorilor a constatat în ședința din 5 martie că afirmațiile avocatului Igor Hlopețchi despre procurorul Vasile Plevan în spațiul public sunt false. Declarațiile au fost lansate în cadrul unui podcast difuzat pe Youtube în care avocatul cu pricina a formulat o serie de acuzații la adresa fostului șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, în perioada exercitării funcției în Procuratura Ialoveni.
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal # TVR Moldova
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Proiectul de lege care prevede măsuri legislative de intărire a securității persoanelor care activează în domeniul justiției a fost votat în lectura a doua de 55 de deputați.
Sindromul Down sau trisomia cromozomului 21 este una dintre cele mai frecvente tulburări genetice și apare la 1 din 700 de nou-născuți, la nivel mondial. Mai multe despre acest sindrom aflăm dintr-un reportaj realizat de reporterul Svetlana Naforniță, în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR Moldova.
Pedeapsă de jumătate de milion de lei pentru un bărbat care și-a păscut animalele în loc interzis # TVR Moldova
Un locuitor al raionului Edineț a fost condamnat să plătească o amendă de 50.000 de lei pentru că a pășunat ilegal animale pe un teren destinat împăduririi, cauzând distrugerea a 11.266 de puieți de salcâm. Pe lângă plata amenzii, bărbatul a fost obligat să achite prejudicii materiale de aproximativ 460 mii de lei.
Ofițeri SIS reținuți în Rusia? Reacția lui I. Grosu la presupusele dezvăluiri ale lui Renato Usatîi # TVR Moldova
Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești și s-ar afla într-un izolator de detenție din Moscova din aprilie 2025. Despre acest lucru a vorbit președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV. Drept reacție, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că Renato Usatîi ar fi interesat de alte lucruri decât de soarta unor cetățeni moldoveni încarcerați în Rusia.
Iranul amenință că va lovi situl nuclear de la Dimona dacă SUA și Israel caută schimbarea regimului # TVR Moldova
Iranul va lovi instalația nucleară israeliană de la Dimona dacă Israelul şi SUA vor căuta o schimbare de regim în Republica islamică, a ameninţat miercuri un oficial militar iranian, citat de agenţia de presă locală Isna, preluată de Reuters.
ANSA a reținut și nimicit aproape 19 tone de rodii importate, contaminate cu pesticide # TVR Moldova
Aproape 19 tone de rodii importate au fost depistate fiind neconforme în urma controalelor efectuate la punctele de trecere a frontierei potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
„Domnul președinte a glumit”: Cum comentează socialiștii săgețile dintre Igor Dodon și Olga Cebotari # TVR Moldova
Declarațiile recente din interiorul Partidului Socialiștilor scot la iveală poziții diferite despre direcția formațiunii politice. Olga Cebotari cere schimbare și oameni noi, iar liderul socialiștilor, Igor Dodon, acuză o tentativă de preluare a conducerii și chiar dorința unor colegi de a-l vedea la închisoare. Experții cred că aceste declarații pot indica tensiuni reale în partid sau o strategie politică mai amplă.
Aproape 79% din consumul intern de energie electrică de 367,4 megawați, joi, 5 martie, la ora 12.00, au fost asigurați de sursele de energie regenerabilă, potrivit Ministerului Energiei.
„Matematica de la egal la egal”: Liceenii îi ajută pe colegii mai mici să se pregătească de examene # TVR Moldova
Elevii de liceu, care au cele mai bune note la matematică, vor putea deveni mentori pentru colegii lor din clasele a noua. În aceste zile, au loc sesiuni de instruire, unde liceenii învaţă metodele de predare. Acţiunea face parte din campania "Matematica de la egal la egal", care îşi propune să ajute elevii în pregătirea pentru examenul de absolvire a gimnaziului.
Igor Grosu, despre situația din stânga Nistrului: „Trebuie să avem grijă de ei, dar atent” # TVR Moldova
„Sunt ai noștri, trebuie să avem grijă de ei, dar atent”, spune președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre situația creată în stânga Nistrului după ce administrația separatistă a anunțat din nou, pe 4 martie, probleme în asigurarea regiunii cu gaze naturale.
Rusia condamnă un cetățean român la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei # TVR Moldova
Un bărbat român a fost condamnat joi la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei, a anunțat instanța din regiunea Krasnodar, din sudul țării, informează Reuters.
Republica Moldova este aproape de finalizarea procedurilor de retragere din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat joi, 5 martie, înaintea ședinței Legislativului, că procesul ar putea fi încheiat în perioada sărbătorilor pascale.
Benzina şi motorina vor avea prețuri mai mari. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a anunţat noile preţuri plafon pentru mâine. Şi sunt indici că nu este ultima creștere acum când piaţa internaţională este bulversată de efectele razboiului din Orientul Mijlociu.
PAS schimbă legea pentru a-l numi pe Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor # TVR Moldova
Președintele Parlamentului Igor Grosu a recunoscut că fracțiunea majoritară intenționează să coboare pragul de vot pentru a alege candidatura fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de Evaluare a procurorilor. Săptămâna trecută, proiectul a picat din cauză că doar au votat 53 de deputați PAS „pentru” în condițiile în care pentru adoptare erau necesare cel puțin 61 de sufragii.
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a anunțat, la începutul ședinței plenare din 5 martie, înregistrarea unui proiect de lege care prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu achită pensia de întreținere a copiilor.
Ministerul de Externe al Azerbaidjanului a depus joi un protest oficial la ambasada Iranului, după ce două drone iraniene au zburat peste granița în Azerbaidjan și au rănit două persoane pe Aeroportul Nakhichivan, situat la hotar cu Iranul, potrivit reuters.com.
30 de zile de arest preventiv pentru un bărbat care ar fi înjunghiat mortal un om al străzii # TVR Moldova
Un bărbat învinuit de omor și de aplicarea violenței asupra oamenilor legii a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Măsura a fost dispusă pe 4 martie, la solicitarea procurorilor din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău, după ce aceștia au înaintat demersul în instanță pe 3 martie.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova precizează că nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele din Orientul Mijlociu. Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova mențin contact permanent cu autoritățile locale și acordă sprijin consular cetățenilor moldoveni aflați în regiune.
Ambasadorul R. Moldova la București și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României # TVR Moldova
La 3 martie 2026, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui României, Nicușor-Daniel Dan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni.
Poienele cu ghiocei sunt pe cale de dispariție în Codrii Orheiului din cauza culegerii lor ilegale în scopuri comerciale. Inspectoratul pentru Protecția Mediului avertizează cetățenii să nu compere florile de primăvară timpurie, deoarece încurajează colectările ilegale.
Prețul la gazele naturale nu va crește în luna martie, în pofida tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Golful Persic, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.
Rusia este pregătită, dacă este necesar, să-și ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran și SUA, a declarat joi cotidianului rus Izvestia reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, potrivit Xinhua.
Tatăl lui Jonathan Gavalas l-a acuzat pe chatbot-ul Gemini de la Google că l-a convins pe fiul său să îndeplinească o serie de misiuni, inclusiv înscenarea unui „accident catastrofal”. Tânărul Gavalas s-a sinucis apoi la instrucțiunile lui Gemini, se arată în proces, potrivit cnbc.com.
Republica Moldova și Ucraina au agreat un mecanism pentru reluarea exportului de carne de pasăre # TVR Moldova
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor au organizat o întâlnire de lucru, al cărei subiect principal a fost reluarea exporturilor de produse din carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a extins pe 4 iunie competența SA Moldovagaz în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene. Moldovagaz a obținut dreptul de a furniza gaze naturale în partea stângă a Nistrului pentru perioada august 2025 – aprilie 2026. Biroul politici de reintegrare a precizat că această situație nu poate să depășească data de 30 septembrie 2026, atunci când expiră contractul dintre Moldovagaz și Gazprom.
România și-a ales reprezentantul la Eurovision 2026 din cei 12 finaliști ai Selecției Naționale: Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”. Show-ul a fost transmis miercuri seară, în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR Moldova, TVR Internațional, pe tvrplus.ro și pe aplicația mobilă TVR+. Pe 14 mai, România va intra în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi, pregătită să cucerească scena de la Viena și inimile milioanelor de telespectatori din întreaga Europă, informează TVR Info.
Investitorii globali resimt turbulențele pieței provocate de războiul SUA cu Iranul și conflictul ulterior din regiune.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri pentru Newsmax că există un „sprijin larg” în rândul membrilor alianței pentru campania președintelui Donald Trump care vizează capacitățile nucleare și de rachete ale Iranului, chiar dacă unii lideri europeni și-au exprimat criticile publice la adresa operațiunii.
Donații de peste 60.000 de euro și dolari pentru un inspector vamal: ANI a pornit controlul # TVR Moldova
Donațiile de zeci de mii de euro și dolari, declarate timp de trei ani consecutiv de un inspector principal vamal, au stat la baza unei sesizări depuse la Autoritatea Națională de Integritate. Ca urmare, ANI a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Secrieru Adrian, inspector principal în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Biroul Vamal Sud, Postul Vamal Cahul, funcție pe care o exercită din anul 2016.
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău susține prezența artistului român Mircea Cantor în cadrul programului „Luna Sculptorilor Români” la Chișinău. Artistul va prezenta lucrarea „Take the world into the world”, în cadrul unui eveniment care va avea loc joi, 5 martie 2026, ora 11:00, în Sala Roșie a Muzeului Național de Istorie a Moldovei.
Criminalitatea în Republica Moldova a fost in scadere in 2025. Datele Biroului Naţional de Statistică arată că au fost înregistrate peste 23 de mii de infracţiuni, mai putin cu 6% comparativ cu anul 2024. Deşi rata generală a criminalității a scăzut, fiecare a patra infracțiune este însă gravă sau deosebit de gravă.
Ca în fiecare an, data de 2 martie (ziua declanșării conflictului de pe Nistru în 1992) a fost un motiv pentru presa și regimul separatist de la Tiraspol de a promova narațiunile false despre războiul din 1992. Astfel, se afirmă că R. Moldova ar fi atacat regiunea transnistreană și că Rusia nu ar fi intervenit. În realitate, studiile istorice și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) arată că acest conflict a fost declanșat de forțele separatiste și că Armata 14 rusă a avut un rol activ în susținerea acestora, potrivit Stopfals.md.
17 generatoare electrice vor ajunge în Ucraina pentru a sprijini instituţiile afectate de criza energetică provocată de bombardamentele rusești. Echipamentele au fost cumpărate din donaţiile, în valoare de peste 480 de mii de lei, din cadrul campaniei umanitare, intitulată "Căldură pentru Ucraina". TVR Moldova a promovat această iniţiativă în cadrul unui proiect lansat de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.
Forțele ruse și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii feroviare din Ucraina, în special asupra trenurilor de pasageri.
Guvernul a dat aviz pozitiv astăzi, 4 martie, pentru o propunere legislativă care prevede ca cetăţenii Republicii Moldova, care nu au reuşit să îşi perfecteze actele de identitate până la 18 ani, să o poată face şi după această vârstă în anumite condiţii.
Tiraspolul anunţă instituirea unui regim strict de economisire a gazelor naturale. Potrivit aşa-zisului minister al economiei din regiune, siuaţia este cauzata de conflictul militar din Orientul Mijlociu.
O nouă lege a Portului Giurgiulești și restanțele Guvernului – trebuie să mai dea 65 de hectare # TVR Moldova
Guvernul susține că Portul Internațional Liber Giurgiulești, o afacere privată, achiziționată recent de Portul Constanța, va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică în urma modificării Legii privind activitatea Portului adoptată în februarie 2005 și adaptată cadrului juridic la procesul de integrare europeană și situația regională.
Comisia pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum și a Statutului CSI, în care a subliniat argumentele principale care stau la baza ieșirii statului din cadrul comunității respective: violarea de către Rusia a integrității teritoriale a Republicii Moldova și aspirația Chișinăului de a deveni stat membru al Uniunii Europene.
