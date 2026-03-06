Salvatorii au primit un lot de ajutor umanitar oferit de organizația caritabilă din Marea Britanie

14:40

Elevii de liceu, care au cele mai bune note la matematică, vor putea deveni mentori pentru colegii lor din clasele a noua. În aceste zile, au loc sesiuni de instruire, unde liceenii învaţă metodele de predare. Acţiunea face parte din campania "Matematica de la egal la egal", care îşi propune să ajute elevii în pregătirea pentru examenul de absolvire a gimnaziului.