Ce evenimente culturale vor avea loc în ziua de 7 martie
Noi.md, 6 martie 2026 15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: SUPERWOMAN Forum - 7 Martie 2026, 10:00 - 19:00, Digital Park Femei intre femei / Brunch - 7 Martie 2026, 11:00, Restaurant Aproape Atelier Compozitie Florala din Hartie - 7 Martie 2026, 12
• • •
Acum 15 minute
15:30
DAAC digital – grup internațional de companii IT care creează și implementează, de peste 30 de ani, soluții inovative pentru suportul digital al dezvoltării informaționale a societății, statului și afacerilor. Birourile companiei sunt reprezentate în Republica Moldova, Uzbekistan și România.București, 6 martie 2026 – DAAC digital anunță participarea în calitate de Partener Gold la AI & BIG DAT
15:30
Mai mulți saci cu deșeuri menajere au fost descoperiți aruncați ilegal pe terenuri din extravilan, fapt care a determinat Primăria satului Costești să emită o atenționare oficială. În urma verificărilor efectuate, persoana vinovată a fost deja identificată.Autoritățile solicită ridicarea imediată a deșeurilor și transportarea lor la gunoiștea autorizată, cît mai curînd.„În cazul în care si
15:30
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a criticat intenția Guvernului de a majora TVA-ul pentru sectorul HoReCa, subliniind că aceasta nu reprezintă doar o modificare fiscală, ci are efecte economice și sociale profunde. {{868068}}„Majorarea TVA pentru HoReCa de către guvernarea PAS.Această hotărîre nu este doar o modificare fiscală – este o hotărîre cu efecte economice și social
15:30
Acum o oră
15:00
La Chișinău va avea loc premiera spectacolului „Scrisori din Milano”, un eveniment cultural dedicat memoriei sopranei Svetlana Burghiu și a scriitorului, scenaristului și regizorului Iacob Burghiu. Manifestarea este organizată în contextul festivalului Mărțișor și al Zilei Internaționale a Femeii.Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Belarus din Republica Moldova, în colaborare cu Age
15:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu presupusul caz de violență în care ar fi fost implicată o educatoare dintr-o grădiniță din municipiul Chișinău.Ministerul informează că situația va fi examinată în cadrul Consiliului de Etică de pe lîngă Ministerul Educației și Cercetării, în conformitate cu prevederile cadrului normativ, notează Noi.md.{{868883}}MEC c
15:00
În ajunul Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie, în raionul Rezina, a fost organizată masa rotundă care a reunit aproximativ 60 de femei activiste și membre de sindicat din diverse domenii de activitate, notează Noi.md.Participantele au fost salutate de vicepreședintele raionului Rezina, Valentin Rotari, care a apreciat implicarea activă a femeilor în mișcarea sindicală și contribuția lor l
15:00
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a propus revizuirea metodologiei actuale de aderare la Uniunea Europeană.Potrivit acesteia, regulile actuale de extindere a UE nu corespund realităților geopolitice moderne și necesită actualizare.{{868780}}Kos a subliniat că mecanismul actual de aderare la UE este prea lent și nu permite o reacție rapidă la provocările de securitate.Potr
Acum 2 ore
14:30
Procesul de vetting al procurorilor se prelungește: lipsa analiștilor încetinește evaluările # Noi.md
Procesul de evaluare externă a procurorilor (vetting) durează mai mult decît a fost prevăzut inițial, iar autoritățile nu pot indica deocamdată un termen clar pentru finalizarea procedurii.Potrivit reprezentanților Comisiei de evaluare a procurorilor, ritmul evaluărilor este încetinit de mai multe circumstanțe, printre care lipsa de personal specializat.{{868721}}Vicepreședinta Comisiei de
14:00
Statele Unite și Venezuela vor restabili 'relațiile diplomatice' întrerupte în 2019, a anunțat joi Departamentul de Stat american, în contextul în care secretarul american de interne, Doug Burgum, aflat în vizită la Caracas, și-a exprimat încrederea în perspectivele miniere și petroliere, la două luni după capturarea lui Nicolás Maduro, relatează AFP.„Statele Unite și autoritățile interimare v
14:00
În urma confirmării focarului de Pesta porcină africană în exploatația profesională din satul Pelinia, membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Drochia s-au întrunit în ședință de lucru la data de 6 martie 2026.Ședința a fost convocată și prezidată de către Vasile Cemortan, în calitatea sa de Președinte al raionului și, totodată, de Președinte al Comisiei pentru Situații Excep
Acum 4 ore
13:30
Președintele SUA, Donald Trump, a dat de înțeles că dorește o schimbare completă a conducerii în Iran. Potrivit acestuia, există mai mulți candidați pentru rolul de „lider bun”.„Vrem să venim și să curățăm totul. Nu avem nevoie de cineva care să refacă totul în decurs de 10 ani”, a subliniat Trump.El a adăugat că SUA doresc ca Iranul să aibă un „lider bun”, iar Washingtonul are deja pe cin
13:30
Pe parcursul săptămînii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni au manifestat integritate, denunțînd cinci acte de corupere.Primul caz a fost înregistrat în PTF Sculeni, pe sensul de intrare în Republica Moldova. În timpul controlului de frontieră, în pașaportul unui conațional de 31 de ani au fost găsite bancnote. Întrebat despre scopul
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 6 martie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 7 martie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 24,54 lei/litru (+21 bani), iar al motorinei standard – 22,87 lei/litru (+63 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021,
13:00
Moldova și Olanda dau start implementării Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii # Noi.md
Memorandumul semnat de Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos în domeniul agriculturii inteligente climatic, la începutul acestui an, începe să fie pus în aplicare, prin lansarea grupului de lucru responsabil de coordonarea acțiunilor asumate.Prima ședință a acestui grup a reunit reprezentanți ai ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și delegația olandeză, care au discutat pr
12:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) invită comunitatea educațională și factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepției disciplinei școlare „Literatura universală” din învățămîntul liceal.Potrivit MEC, consultările publice constituie o platformă reală de dialog și consultare profesională, desfășurată atît online, cît și offline, avînd drept scop analiza fundament
12:30
Prima instruire a viitorilor mentori din cadrul campaniei „Matematica de la egal la egal” a avut loc joi la Chișinău, la Liceul Teoretic „Spiru Haret”, notează Noi.md.Aproximativ 300 de elevi din instituțiile de învățămînt din raioanele din centru au participat la sesiune, unde au fost familiarizați cu obiectivele programului și cu metodele interactive prin care își vor sprijini colegii din cl
12:30
Fiecare piele este diferită, iar produsele nu funcționează la fel pentru toată lumea. De aceea, primul pas spre o piele sănătoasă este să îți identifici corect tipul de ten. Odată ce știi de ce are nevoie pielea ta, poți evita produsele nepotrivite și poți construi o rutină simplă și eficientă.Care sunt principalele tipuri de tenTenul normalEste considerat ideal datorită echilibrului nat
12:00
Moldova și Azerbaidjanul își intensifică cooperarea în domeniul politic, comercial-economic, energetic și în alte domenii.Despre acest lucru s-a discutat în cadrul întîlnirii pe care președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a avut-o la Baku cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi.Potrivit serviciului de presă al șefului statului azer, Mihail Popșoi i-a mulțu
12:00
Chișinăul găzduiește o conferință internațională despre bazele constituționale ale dezvoltării pașnice a Republicii Moldova # Noi.md
La Chișinău va avea loc pe 7 martie 2026 conferința internațională științifico-practică cu genericul „Bazele constituționale ale dezvoltării pașnice și durabile a Republicii Moldova”. Evenimentul este organizat de Institutul Justiției Constituționale, în colaborare cu Uniunea Juriștilor din Moldova și mai multe asociații etnoculturale din țară.Conferința se va desfășura între orele 10:00 și 14
12:00
„Scumpim pentru că se consumă”. Așa explică vînzătorii din piețe creșterea prețurilor la produse în plin post al Paștelui.În timp ce persoanele care țin post caută alternative la carne și lactate, ele spun că prețurile la roșii, fasole sau fructe sunt ridicate pentru bugetul lor. În aceste condiții, mulți cumpărători au ajuns să ia legumele „cu bucata”.{{503535}}”S-au majorat foarte mult ș
12:00
Modificarea regulilor pentru vetting stîrnește critici: CRJM vorbește despre lipsă de transparență # Noi.md
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) s-a expus în legătură cu modificările legislative adoptate de Parlament privind desemnarea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor.CRJM menționează că modul și rapiditatea cu care a fost introdus și adoptat amendamentul ridică întrebări legate de respectarea principiilor de transparență și de consens politic, recomandate anterior de Comisi
12:00
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău a luat act de informațiile apărute în spațiul public și în mass-media referitoare la cazul de comportament agresiv al unui cadru didactic față de copii într-o instituție de educație timpurie din municipiul Chișinău.Direcția tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranța, integritatea și bunăstarea c
12:00
Două automobile ale serviciului de încasare al băncii de stat ucrainene Oschadbank, în care se aflau șapte angajați, au fost reținute pe 5 martie în Ungaria în timpul transportului de valută străină.Valuta era transportată în cadrul unui acord între Oschadbank și Raiffeisen Bank Austria. Conform datelor semnalului GPS, automobilele se aflau în centrul Budapestei, în apropierea uneia dintre str
Acum 6 ore
11:30
Maia Sandu afirmă că va respecta prevederile Constituției și nu va candida pentru un nou mandat de președinte al Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute pe 5 martie, la Jurnal TV.Șefa statului spune că poate contribui la dezvoltarea țării „și din alte funcții”. Ea a respins, totodată, și speculațiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcția de președinte al României, tr
11:30
11:05 // Traficul transfrontalier intens la Sculeni a fost fluidizat. Circulația se desfășoară fără greutăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei.La această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova, notează Noi.md.{{867871}}Poliția de Frontieră informează că, în PTF Sculeni-Sculeni est
11:30
Plățile informale continuă să fie o practică răspîndită în sistemul de învățămînt din Republica Moldova.Potrivit datelor Barometrului școlar 2025, părinții contribuie anual cu aproximativ 33.7 milioane de lei pentru diverse cheltuieli ale instituțiilor de învățămînt, iar aproape două treimi din această sumă sînt plăți neoficiale.Datele studiului arată că 11.2 milioane de lei sînt plăți în
11:30
Producătorul britanic de automobile sportive Lotus a anunțat lansarea în Europa a noului model Lotus Eletre X, programată pentru luna iunie 2026. Noul model reprezintă un pas important în strategia de electrificare a mărcii și extinde gama de vehicule de înaltă performanță Lotus.Eletre X este un hyper-SUV echipat cu noul sistem X Hybrid, conceput pentru a combina dinamica unui automobi
11:00
Procurorii cer pedeapsa maximă pentru presupusul complice al lui Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil la Boldurești.Conform primei sentințe, Ion Andronache a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care trebuie să ispășească 6 luni. Acuzatorii solicită ca acesta să execute întreaga pedeapsă de 3 ani, transmite TV8.{{867600}}Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS, s
11:00
Carabinierii au intervenit în două cazuri separate în municipiul Bălți și în orașul Căușeni, în timpul misiunilor de menținere a ordinii publice. În ambele situații, persoanele implicate au fost conduse la subdiviziunile competente pentru documentarea faptelor.Primul incident a avut loc la Bălți, unde un echipaj al Direcției regionale „Nord” a observat o femeie cu comportament suspect. Potrivi
11:00
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au emis în această dimineață alerte de urgență către populație, după apariția unor informații privind posibile atacuri cu rachete și drone lansate din Iran. Situația a provocat îngrijorări majore în regiune și a dus la perturbări în traficul aerian.Potrivit relatărilor apărute în spațiul public, cetățenii din Emiratele Arabe Unite au primit notificări pe
11:00
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Kristi Noem va părăsi funcția de șefă a Ministerului Securității Interne.El a anunțat acest lucru pe rețeaua de socializare Truth Social.{{866435}}„Sînt bucuros să anunț că respectatul senator din statul Oklahoma, Markwayne Mullin, va deveni, pe 31 martie, noul ministru al Securității Interne al SUA”, a scris liderul american, potrivit Noi.md, c
10:30
Dumitru Roibu critică schimbarea legii care permite numirea lui Herman von Hebel în Comisia de vetting # Noi.md
Majoritatea parlamentară a modificat legislația privind procedura de numire a membrilor Comisiei de vetting al procurorilor pentru a face posibilă desemnarea lui Herman von Hebel cu orice preț, a declarat președintele Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, Dumitru Roibu, într-o reacție publică.Potrivit lui, legea a fost modificată astfel încît numirea să poată fi făcută cu 51 de voturi, nu c
10:30
La această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova, notează Noi.md.Poliția de Frontieră informează că, în PTF Sculeni-Sculeni este implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), ceea ce presupune proceduri suplimentare de control și poate influența durata traversării frontierei.{{867871}}De c
10:30
Sergius Ciocanu: „Înainte de 1750, Chișinăul era unul dintre cele mai mari zece orașe din Principatul Moldovei ” # Noi.md
Cunoaștem foarte puțin vechiul oraș, care a format caracterul multiconfesional și diversitatea etnoculturală a Chișinăului, a pus bazele dezvoltării industriei și comerțului său, a umplut orașul cu sunete de clopot și a marcat începutul unei istorii lungii și bogate.{{866753}}Acum nouă ani, a fost publicată cartea „Orașul Chișinău. Începuturi. Dezvoltare urbană. Biserici (secolele XV-XIX)”. Ea
10:30
Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o criză a motorinei dacă mecanismul actual de stabilire a prețurilor nu este adaptat la volatilitatea piețelor internaționale.Economistul Iurie Rija avertizează că formula utilizată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), bazată pe media cotațiilor din ultimele 14 zile, nu mai reflectă realitatea pieței în condițiile șocurilor ge
10:30
În cadrul ședinței asociației primarilor din raionul Ocnița, mai mulți primari au semnat o declarație în care se expun împotriva amalgamării forțate, subliniind că aceasta este neconstituțională, dacă nu sînt întrebați direct locuitorii satelor prin referendum local.„Nu acceptăm ca satele să fie lichidate sau unite după bunul plac al unor interese politice”, se menționează în declarație.{{
10:00
GEELY este pentru a doua lună consecutiv marca auto nr.1 la nivel global în rândul producătorilor din China.Poziția de lider în vânzăriPotrivit rezultatelor cumulate pentru ianuarie și februarie 2026, clasamentul mărcilor auto chinezești după volumele de vânzări arată astfel: GEELY — 476 327 automobile BYD — 397 300 automobile Chery — 361 034 automobile Great Wall Motor —
10:00
Poliția susține că știe unde se află fugarii condamnați Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, ascunși în stînga Nistrului. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu a declarat la „Cutia Neagră” de la TV8, intervenția nu este posibilă, pentru că polițiștii trimiși acolo s-ar afla în pericol.„Noi mult mai devreme am stabilit localizarea acestora, dar, cu
10:00
Consumatorii de gaze naturale vor primi în aceste zile primele facturi calculate conform noului tarif reglementat, aprobat de Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) și intrat în vigoare la 4 februarie 2026.Facturile vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat în luna februarie, anunță S.A. „Energocom”.{{867533}}Potrivit furnizorului, pentru majoritatea gospodăriilor
Acum 8 ore
09:30
Detalii din sentința Ciochină: fostul primar ar fi încercat să-și mintă inclusiv soția după accidentul mortal # Noi.md
Noi detalii din sentința de peste 100 de pagini în cazul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat la șapte ani de închisoare pentru accidentul rutier soldat cu moartea unui copil, arată că acesta ar fi încercat să ascundă implicarea sa în tragedie și chiar să-și convingă soția că nu a fost implicat în incident.Potrivit sentinței analizate de TV8, Ciochină ar fi încercat să cr
09:30
Primăria Chișinău informează că, sîmbătă, 07 martie 2026, orele 07:30-17:00, va fi oprit traficul rutier pe str. Academician Sergiu Rădăuțanu, notează Noi.md.Restricția se referă la tronsonul cuprins între str. Studenților și Gherman Pîntea, în legătură cu necesitatea lucrărilor de curățare și tăiere a crengilor uscate, îndeplinite de Î.M.„Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.Asocia
09:00
Camera Reprezentanților din SUA a respins joi o rezoluție care limita puterile președintelui Donald Trump în războiul cu Iranul, notează AFP.Cu o zi înainte, Senatul a refuzat, de asemenea, să adopte o inițiativă similară.Aleșii au respins, cu 219 voturi contra 212, un proiect de lege introdus de republicanul Thomas Massie și democratul Ro Khanna, care l-ar fi obligat pe președintele ameri
09:00
Președinta Maia Sandu a declarat că hotărîrea de grațiere a lui Nicolae Șepeli, principalul suspect în dosarul privind organizarea omorului a peste cinci persoane din Ucraina, a fost luată în baza informațiilor disponibile la acel moment, însă mai apoi s-a constatat că anumite date importante nu au fost comunicate instituțiilor responsabile.„Actul de grațiere este un act de iertare, folosit ca
08:30
08:30
Fracțiunile din opoziția parlamentară vor contesta la Curtea Constituțională legea adoptată de majoritatea PAS, care modifică procedura de numire a membrilor Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor (Vetting). Anunțul a fost făcut de fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Alternativa, în cadrul unui briefing de presă.Potrivit lui Chicu, leg
08:30
Republica Moldova condamnă ferm atacurile care au vizat Republica Autonomă Nakhchivan din Azerbaidjan și își exprimă solidaritatea cu autoritățile de la Baku. Mesajul a fost transmis de ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, într-o postare publicată pe platforma X.„Moldova condamnă cu fermitate atacurile asupra Republicii Autonome Nakhchivan din Azerbaidjan, care au
08:30
Delegația Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, condusă de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, a avut la Bruxelles, o serie de întrevederi cu reprezentanți ai Comisiei Europene, dedicate modernizării infrastructurii de transport și consolidării cooperării cu Uniunea Europeană în acest domeniu.În cadrul discuțiilor cu reprezentanții Direcției Generale Mobil
08:00
Închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu și blocarea unor hub-uri aeroportuare majore, precum Dubai și Doha, au provocat o explozie a prețurilor biletelor de avion pe rutele dintre Europa și Asia. În unele cazuri, costurile au crescut chiar și de nouă ori într-o singură zi, potrivit unei analize publicate de Corriere della Sera, citată de Libertatea.Situația este generată de suspendar
Acum 12 ore
07:30
Pentru astăzi, pe întreg teritoriul republicii meteorologii prognozează cer senin. Precipitații nu se prevăd.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +9... +11°C.În centru se așteaptă +7...+9°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +4... +6°C.
