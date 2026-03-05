Prețurile carburanților sunt în creștere, ANRE face apel la calm și achiziții raționale

16:50

Două adolescente de 11 și 12 ani, au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incidentul s-a produs duminică seară. Pe lacul din parcul „Valea Trandafirilor" IGSU precizează că, un grup format din patru tinere se afla la plimbare în […]