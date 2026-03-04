Guvernul examinează măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de creșterea prețului la motorină
Agro TV, 4 martie 2026 16:40
Autoritățile au inițiat discuții pentru identificarea unor soluții urgente în sprijinul fermierilor din Republica Moldova, afectați de scumpirea motorinei pe fondul crizei internaționale generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, înaintea ședinței Guvernului din 4 martie. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare: „ […]
• • •
Acum 5 minute
17:00
Patru persoane au fost reținute de Centrul Național Anticorupție, fiind suspectate că ar fi primit 40 de mii de euro pentru a interveni într-un dosar penal și a obține eliberarea unui condamnat. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei de bani. INA VOLOSCIUC, comunicator CNA ,,Potrivit materialelor […]
17:00
Un bărbat de 61 de ani a murit în urma unui incendiu izbucnit în sectorul Botanica al capitalei. Alte 27 de persoane, inclusiv 6 minori, au fost salvate de pompieri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, tragedia s-a produs marți seară, într-un cămin din strada Salcâmilor. LILIANA PUȘCAȘU, ofițer de presă al IGSU: ,,La […]
Acum 30 minute
16:40
Guvernul examinează măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de creșterea prețului la motorină # Agro TV
Autoritățile au inițiat discuții pentru identificarea unor soluții urgente în sprijinul fermierilor din Republica Moldova, afectați de scumpirea motorinei pe fondul crizei internaționale generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, înaintea ședinței Guvernului din 4 martie. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare: „ […]
16:40
Guvernul Republicii Moldova va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricole din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Contribuția fermierului rămâne de 30% din valoarea primei. Decizia a fost aprobată în ședința Cabinetului de miniștri din 4 martie. Potrivit autorităților, măsura are drept scop încurajarea producătorilor agricoli de a-și […]
16:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 05 martie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 24 de lei și 17 bani, cu 20 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 77 bani, cu […]
16:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 titulari, cu o capacitate totală de 22,03 MW. Potrivit ANRE, garanțiile depuse de aceste companii, în valoare de peste 11,5 milioane de lei, vor fi transferate la bugetul de stat. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație […]
Acum o oră
16:30
Guvernul Republicii Moldova a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii accelerate a prețurilor la petrol pe piețele internaționale. Autoritățile susțin […]
Acum 6 ore
11:40
Articolul Zona Verde apare prima dată în AgroTV.
11:30
Articolul Bursa Muncii apare prima dată în AgroTV.
11:30
Articolul „Născut în Moldova” cu Laura Ignat. Invitat: dr. prof. Adrian Hotineanu apare prima dată în AgroTV.
11:30
Articolul Născut în Moldova apare prima dată în AgroTV.
11:30
Articolul Deschide Vinul 22.11.2025 apare prima dată în AgroTV.
11:30
Articolul Deschidem Vinul 28.11.2025 apare prima dată în AgroTV.
11:10
” La Taclale Amicale”Invitata ediției – Leanca Mardari, muzicolog, prezentatoare de evenimente # Agro TV
Discutăm despre: Pasiunea pentru muzică și studiile în muzicologie; De ce Leanca Mardari a trebuit să renunțe la bucuria de a încânta publicul cu vocea sa☝️ Cum este să fii vocea unui eveniment de anvergură. Emoții și senzații ☝️
11:10
Discutăm despre: Legământul cu locul natal al interpretei; Tradiții din zona de proveniență, Drochia ☝️ Muzica , refugiu pentru suflet și pasiune; Debutul și evoluția carierei artistice; Inspirație, repertoriul vast, colaborări și proiecte muzicale; ❤️ Relația cu soțul. Factorii care asigură armonia în familie ☝️ A atins oare interpreta Oxana Stati apogeul fericirii?! Nu ratați […]
11:10
Republica Moldova accelerează transformarea sectorului agroalimentar și pregătește un nou pas important în atragerea investițiilor. Pe 5 martie, la Chișinău, are loc Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar. La Actualitatea la Raport, Tudor Robu, reprezentantul adjunct al FAO în Moldova și Ina Butucel, secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare discută despre rolul acestui […]
Acum 8 ore
11:00
În discuție despre: Locul de baștină, refugiu pentru suflet Cum a transformat pasiunea pentru muzică într-o vocație Repertoriul vast, select dar și inspirația pentru ținutele populare; Colaborarea cu legendara orchestră națională " Lăutarii" și titanii muzicii populare, Nicolae și Corneliu Botgros ☝️ Cum îi reușește artistei Tatiana Jacot să îmbine rolul de soție, mamă și […]
Acum 24 ore
17:20
Fermierii din Republica Moldova vor putea beneficia de granturi de până la 1 milion USD pentru investiții în ferme de lapte, carne, porcine și păsări, precum și în culturile horticole de nișă și prelucrarea produselor agricole. Potrivit Ministerului Agriculturii, din 2 martie și până pe 29 mai 2026, fermierii pot aplica la cel de-al 5-lea […]
17:10
Primăria Chișinău planifică să construiască în acest an patru parcări la periferia capitalei. Proiectul ar urma să soluționeze problema ambuteiajelor, fluidizând traficul din oraș. Valoarea totală a proiectului este de 70 de milioane de lei. Potrivit municipalității, parcările, cu o capacitate totală de 1215 locuri, vor fi construite etapizat până la finele anului. ION CEBAN, […]
Ieri
17:00
Începând cu 2 martie 2026, companiile din Republica Moldova pot efectua transferuri instant între persoane juridice prin sistemul MIA Plăți Instant, disponibil 24/7 prin internet și mobile banking, cu decontare în timp real, în doar câteva secunde. Noua funcționalitate, implementată de Banca Națională a Moldovei, completează serviciile existente ale MIA, inclusiv transferurile instant între persoane […]
17:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a redus controalele la loturile de lapte din Ucraina. După testarea unui număr considerabil de probe de lapte ambalat, cât și în vrac ANSA a anunțat că reduce controalele la loturile de lapte din țara vecină. Instituția precizează că urmează să fie testate doar importurile de lapte care vin în […]
16:20
Criza internațională generată de conflictul militar din Orientul Mijlociu afectează direct piețele energetice globale, iar prețurile la carburanți continuă să crească. În acest context, Asociația Forța Fermierilor vine cu o solicitare clară către Guvern, și anume să intervină rapid pentru a proteja agricultorii, pentru care motorina reprezintă unul dintre principalele costuri de producție. O majorare […]
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 04 martie 2026. Astfel, euro coboară la valoarea de 20 lei și 20 de bani, cu 02 bani mai puțin. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 42 de bani, cu un 21 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi […]
16:20
Pentru ziua de miercuri, 04 martie, se anunță cer predominant în toată țara. În nordul țării se va înregistra cer predominat, ziua vor fi maxime de 4°C, iar noaptea -4°C, vântul va sufla din partea de Vest, cu o viteză de până la 18 km/h. În zona centrală a țării temperaturile vor oscila între 9°C […]
16:20
550 de mii de țigarete cu timbru moldovenesc, depistate într-un caz de contrabandă la postul vamal Lipcani – Rădăuți Prut # Agro TV
550 000 de țigarete cu timbru de acciz moldovenesc au fost descoperite de Poliția de Frontieră din România, la postul vamal Lipcani – Rădăuți Prut. Marfa de contrabandă în valoare de 67 000 de euro era ascunsă într-un microbuz. Trei persoane au fost reținute. În urma controlului, Serviciul Vamal, sub supravegherea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității […]
14:00
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 3 martie la sediul Ministerului Sănătății. Apelul la Serviciul 112, recepționat la ora 09:00, a mobilizat imediat echipele de salvatori și pompieri conform nivelului sporit de intervenție. Persoanele aflate în clădire au fost evacuate și nu au avut de suferit. Investigațiile au arătat că focul a pornit […]
13:00
Peste 100 de moldoveni care se află în Orientul Mijlociu au solicitat repatrierea. Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova activează permanent, monitorizând situația din zonă. Autoritățile recomandă prudență, evitarea călătoriilor neesențiale și menținerea legăturii cu ambasadele și consulatele țării. Situația de securitate rămâne complexă. În mai multe state din Orientul Mijlociu […]
13:00
În luna februarie, fermierii din Moldova au beneficiat de subvenții în valoare totală de 158,79 milioane lei, alocate prin diverse măsuri de sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și modernizarea exploatațiilor. SUBVENȚII AUTORIZATE SPRE PLATĂ ÎN LUNA FEBRUARIE 2026 Sectorul vegetal – 31,07 milioane lei; Sectorul zootehnic – 27,41 milioane lei; Tehnologii de prelucrare a solului – […]
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 04 martie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 97 bani, cu 13 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 21 bani, cu […]
13:00
Agricultorii din Republica Moldova și mai multe companii din Uniunea europeană își dau întâlnire la Chișinău, în cadrul Forumului Investițional în domeniul Agroalimentar. Evenimentul va fi organizat pe 5 martie, pe Platforma de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova, cu sprijinul FAO – Organizația ONU pentru Alimentație și Agricultură. Evenimentul va fi un prilej de dialog […]
2 martie 2026
19:30
Industria cărnii de porc din Republica Moldova a înregistrat în 2025 o scădere de 35% a producției, susține expertul în politici economice IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță. În cadrul emisiunii „Analize economice", acesta precizează că pierderile bugetare pentru anii 2025–2026 sunt estimate la peste 400 de milioane de lei. VEACESLAV IONIȚĂ, expert economic: ,,Tot această ramură […]
19:20
Moldovenii stabiliți în Franța își pot preschimba permisele de conducere, fără a susține examene teoretice sau practice. Măsura se aplică din 1 martie pentru permisele de categoria B, emise de autoritățile Republicii Moldova după 1 ianuarie 2020. Potrivit Agenției Servicii Publice, facilitarea a devenit posibilă după ce Franța a finalizat procedurile interne necesare pentru aplicarea […]
19:20
Prețurile la benzină și motorină cresc ușor în Moldova din cauza tensiunilor din Golful Persic # Agro TV
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că, începând cu 3 martie 2026, prețurile maxime la benzină și motorină vor crește ușor, ca efect al tensiunilor geopolitice din zona Golfului Persic și a fluctuațiilor cotațiilor internaționale ale petrolului. Astfel, pentru benzina A 95 se stabilește un preț maxim de 23,84 lei/litru (+9 bani), iar pentru […]
19:10
Omagiu pentru Eugen Doga. Primăria Chișinău digitalizează partituri și continuă proiectele culturale # Agro TV
Compozitorul Eugen Doga a fost comemorat la Chișinău. În cadrul unei ceremonii solemne organizate pe 1 martie, în ziua când maestrul ar fi împlinit 89 de ani, primăria capitalei a anunțat că anul acesta, mai multe partituri din creația maestrului vor fi digitalizate pentru a fi conservate și transmise generațiilor viitoare. Evenimentul comemorativ a inclus […] Articolul Omagiu pentru Eugen Doga. Primăria Chișinău digitalizează partituri și continuă proiectele culturale apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 03 martie 2026. Astfel, euro își menține valoarea de 20 lei și 22 de bani. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 23 de bani, cu un 10 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar […] Articolul Curs valutar: 03 martie 2026 apare prima dată în AgroTV.
17:00
Pentru ziua de marți, 03 martie, se anunță cer noros și ploi slabe în unele zone ale țării. În nordul țării se va înregistra ploi slabe, ziua vor fi maxime de 4°C, iar noaptea -3°C, vântul va sufla din partea de Nord-Vest, cu o viteză de până la 27 km/h. În zona centrală a țării […] Articolul Cer noros și ploi slabe în unele zone ale țării apare prima dată în AgroTV.
16:50
„Maria Mirabela – Povestea continuă” a inaugurat cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” # Agro TV
Primul musical autohton al Republicii Moldova, „Maria Mirabela – Povestea continuă”, a inaugurat cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”. Spectacolul a readus la viață personajele iubite din filmul realizat în 1981, în regia lui Ion Popescu-Gopo, celebrând muzica compozitorului Eugen Doga și versurile poetului Grigore Vieru. La spectacol a participat și […] Articolul „Maria Mirabela – Povestea continuă” a inaugurat cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” apare prima dată în AgroTV.
16:50
Două fete, de 11 și 12 ani, au fost salvate de la înec după ce au căzut sub gheața unui lac din Chișinău # Agro TV
Două adolescente de 11 și 12 ani, au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incidentul s-a produs duminică seară. Pe lacul din parcul „Valea Trandafirilor” IGSU precizează că, un grup format din patru tinere se afla la plimbare în […] Articolul Două fete, de 11 și 12 ani, au fost salvate de la înec după ce au căzut sub gheața unui lac din Chișinău apare prima dată în AgroTV.
16:50
Circulația pe șoseaua Muncești din capitală, suspendată din cauza lucrărilor de reparație a drumului # Agro TV
Circulația rutieră de pe șoseaua Muncești din capitală a fost suspendată. Primăria Chișinău anunță ca porțiunea cuprinsă între str. Gr. Botanică și str. Băcioii Noi va fi supusă lucrărilor de reparație, în perioada 2 – 6 martie. Autoritățile îndeamnă șoferii să evite zona în perioada desfășurării lucrărilor și să utilizeze rute alternative pentru a evita […] Articolul Circulația pe șoseaua Muncești din capitală, suspendată din cauza lucrărilor de reparație a drumului apare prima dată în AgroTV.
16:50
Agricultorii pot depune cereri pentru rambursarea TVA-ului, conform noilor reguli stabilite de Serviciul Fiscal de Stat. Acestea majorează baza de calcul pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026, incluzând și impozitul funciar pentru 2025, și stabilesc un plafon al sumei totale rambursabile, ajustat cu sumele acceptate până la 31 decembrie 2024. Cererea pentru rambursare se […] Articolul TVA mai mare la rambursare pentru agricultori apare prima dată în AgroTV.
16:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 03 martie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 84 bani, cu 09 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 87 bani, cu […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
16:10
Nu au fost înregistrate solicitări de repatriere din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu # Agro TV
În plin conflict în Orientul Mijlociu și pe fondul atacurilor care au zguduit mai multe state din regiune, autoritățile de la Chișinău anunță că, până în acest moment, nu au fost înregistrate solicitări de repatriere din partea cetățenilor moldoveni. Declarația a fost făcută de ofițerul de presă al Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Vadim […] Articolul Nu au fost înregistrate solicitări de repatriere din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu apare prima dată în AgroTV.
16:10
Campania națională de împădurire „Primăvara 2026” a fost lansată oficial. În acest sezon, autoritățile își propun să planteze 3.000 de hectare de pădure, iar în acest scop au alocat un buget record de 345 de milioane de lei. Startul Campaniei de împădurire a fost dat pe malul râului Prut, la Sculeni, în cadrul unei conferințe […] Articolul A fost lansată campania națională de împădurire „Primăvara 2026” apare prima dată în AgroTV.
16:00
La 34 de ani de la Războiul de pe Nistru, Republica Moldova a comemorat eroii căzuți pentru apărarea independenței și integrității țării. Ceremonia a început cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei și a continuat la Complexul Memorial „Eternitate”. La eveniment au participat președinta Maia Sandu, prim-ministrul […] Articolul 34 de ani de la Războiul de pe Nistru – comemorarea eroilor căzuți apare prima dată în AgroTV.
16:00
Certificatele de concediu medical vor fi eliberate exclusiv în format digital. Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică au lansat oficial Sistemul Informațional „Portalul Certificatelor de Concediu Medical”, o platformă care va permite emiterea, prelungirea și închiderea online a documentelor, cu notificarea automată a angajatorilor și a Casei Naționale de Asigurări Sociale. Noul portal permite […] Articolul Certificatele de concediu medical devin exclusiv digitale în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
27 februarie 2026
16:50
Republica Moldova lansează în premieră Camere agricole regionale și Camera Agricolă Națională, structuri menite să sprijine fermierii, să faciliteze accesul la fonduri și să consolideze dialogul cu autoritățile. Sistemul este gândit pentru a reprezenta interesele agricultorilor. Ele vor funcționa la nivel regional și național, oferind servicii, consultanță și acces la fonduri, asigurând reprezentarea fermierilor în […] Articolul Cum vor funcționa Camerele Agricole apare prima dată în AgroTV.
16:40
În luna ianuarie s-a înregistrat un consum record de energie electrică, anunță Premier Energy. Potrivit furnizorului tendința se menține și în luna februarie. Creșterea ar fi fost determinată de temperaturile scăzute din această iarnă și de utilizarea intensivă a sistemelor electrice de încălzire. Operatorul energetic anunță că în luna ianuarie 2026, consumul total de energie […] Articolul Consumul de energie electrică a crescut semnificativ în luna ianuarie apare prima dată în AgroTV.
16:40
Cu exporturi de peste 200 de milioane de dolari pe circa 70 de piețe, sectorul vitivinicol din Republica Moldova poate fi considerat unul vedetă. Iar eforturile producătorilor și sprijinul statului pot aduce rezultate și mai bune. Despre performanțele viticultorilor, în special ale micilor producători, și planurile de viitor, au discutat la Actualitatea la Raport secretarul […] Articolul Realizări și provocări în sectorul vitivinicol apare prima dată în AgroTV.
16:30
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare dezminte informațiile apărute în spațiul public privind un presupus embargo asupra vinurilor moldovenești pe piața ucraineană. Instituția precizează că, în prezent, nu există nicio interdicție aplicată exporturilor de vin din Republica Moldova către Ucraina. Reacția vine după ce în societate au circulat informații despre posibile consultări și opțiuni de reglementare […] Articolul Fără embargo la vinurile moldovenești în Ucraina apare prima dată în AgroTV.
15:10
Chișinăul și Tiraspolul au reluat dialogul. O întâlnire a reprezentanților politici de pe ambele maluri ale Nistrului a avut loc joi în regiunea transnistreană. Întrevederea s-a desfășurat în prezența reprezentanților OSCE și este prima după preluarea mandatului de vicepremier pentru Reintegrare de către Valeriu Chiveri. Potrivit Biroului pentru Reintegrare, în cadrul discuțiilor, Chișinăul a reiterat […] Articolul O întâlnire în formatul 1+1 s-a desfășurat la Tiraspol apare prima dată în AgroTV.
