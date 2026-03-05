Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal

14:50

Peste 190 de milioane de lei vor fi alocate, în acest an, pentru subvenţiile acordate persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Natalia Plugaru. Suma este de şase ori mai mare faţă de 2025. Beneficiarii vor putea merge la cursuri de formare profesională şi la stagii de practică în cadrul unor companii.