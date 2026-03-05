Sector de drum renovat la Cobusca Nouă

14:10

În cadrul ședinței asociației primarilor din raionul Ocnița, mai mulți primari au semnat o declarație în care se expun împotriva amalgamării forțate, subliniind că aceasta este neconstituțională, dacă nu sunt întrebați direct locuitorii satelor prin referendum local. „Noi nu suntem împotriva reformei administrației publice locale, dar suntem împotriva modului în care aceasta se face, în […]