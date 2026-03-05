Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată
Provincial, 5 martie 2026 12:00
Proiectul de lege care prevede reorganizarea rețelei de informații contabile agricole a fost adoptat, astăzi, cu votul a 61 de deputați. Proiectul vizează alinierea Legii cu privire la rețeaua de colectare a informațiilor contabile agricole (care urmează a fi pusă în aplicare începând cu 16 mai 2026) la modificările operate în Regulamentul UE privind crearea unei rețele […] Post-ul Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
12:10
În primul caz, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au stopat pentru verificări un autoturism de model Lexus, ce se deplasa în raza orașului Vulcănești, condus de un conațional în vârstă de 42 de ani. Urmare a controlului vamal fizic au fost depistate articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, susceptibile de a […] Post-ul Mărfuri nedeclarate, depistate în cadrul controalelor vamale în prima și a doua linie apare prima dată în Provincial.
12:10
Bălți: consultări publice privind aprobarea Programului Municipal „Alimentația copiilor sugari pentru anii 2026–2030” # Provincial
La 4 martie 2026, în incinta Primăriei municipiului Bălți, au avut loc consultările publice asupra proiectului de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Programului Municipal „Alimentația copiilor sugari pentru anii 2026–2030””. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale, specialiști din domeniul sănătății, reprezentanți ai instituțiilor medicale, precum și cetățeni interesați de […] Post-ul Bălți: consultări publice privind aprobarea Programului Municipal „Alimentația copiilor sugari pentru anii 2026–2030” apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
12:00
Primăria Chișinău extinde clasele cu profil: investiții de peste 100 milioane de lei pentru elevi # Provincial
Primăria Chișinau dezvoltă constant rețeaua claselor cu profil, pentru toți elevii din sistemul educațional municipal. Pentru programul claselor cu profil, în acest an sunt alocate 103 milioane de lei. Clasele cu profil sunt (real, umanist, arte, sport și alte direcții), pentru a oferi elevilor posibilitatea de a-și valorifica aptitudinile și de a se orienta profesional […] Post-ul Primăria Chișinău extinde clasele cu profil: investiții de peste 100 milioane de lei pentru elevi apare prima dată în Provincial.
12:00
Proiectul de lege care prevede reorganizarea rețelei de informații contabile agricole a fost adoptat, astăzi, cu votul a 61 de deputați. Proiectul vizează alinierea Legii cu privire la rețeaua de colectare a informațiilor contabile agricole (care urmează a fi pusă în aplicare începând cu 16 mai 2026) la modificările operate în Regulamentul UE privind crearea unei rețele […] Post-ul Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
11:40
La data de 4 martie 2026, Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, în calitate de Președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, a prezidat ședința ordinară a Consiliului, dedicată aprobării documentelor strategice pentru anul curent. În cadrul reuniunii, membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord au aprobat Planul de implementare pentru anul 2026 al Programului Operațional Regional […] Post-ul Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord a aprobat planul de investiții pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
11:10
(VIDEO) Primarul capitalei: Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” – nu se cere să fie îmbrăcată în granit # Provincial
Ion Ceban, primarul capitalei, spune că, Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” – nu se cere să fie îmbrăcată în granit. “Ultimul parc, unul dintre cele mai principale care a rămas să-l reabilităm, are noi blocaje din partea Ministerului Culturii, care ne impune să-l îmbrăcăm totul în granit. Eu vreau să văd cum iarna […] Post-ul (VIDEO) Primarul capitalei: Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” – nu se cere să fie îmbrăcată în granit apare prima dată în Provincial.
11:10
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță depistarea unei capturi de 20.000 litri de alcool etilic de contrabandă într-un tir oprit pe șoseaua de centură a orașului Florești, precum și într-un depozit din Ialoveni. Inițial, la Florești a fost oprit pentru verificări tirul de model Volvo, cu sprijinul angajaților Serviciului patrulare […] Post-ul 20.000 litri de alcool etilic de contrabandă, descoperiți în Florești și Ialoveni apare prima dată în Provincial.
11:00
Propunerile LOC privind reforma administrativă: primăriile vor avea mai mult control și bugete consolidate # Provincial
Liga Orașelor și Comunelor propune o reformă a administrației publice care să permită amalgamarea localităților doar cu acordul acestora, să ofere stimulente financiare clare și să transfere mai multe atribuții către primării. Reprezentanții partidului au prezentat un concept, potrivit căruia, comunitățile să aibă mai mult control asupra propriului buget, asupra proiectelor locale și asupra deciziilor. […] Post-ul Propunerile LOC privind reforma administrativă: primăriile vor avea mai mult control și bugete consolidate apare prima dată în Provincial.
10:50
Prestatorii de asistență medicală primară și specializată de ambulatoriu din raionul Edineț au participat miercuri, 4 martie, la o sesiune de instruire privind aplicarea corectă a reglementărilor din domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) în procesul de executare a contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul curent. Potrivit CNAM, evenimentul […] Post-ul CNAM a organizat instruiri pentru prestatorii de servicii medicale din Edineț apare prima dată în Provincial.
10:40
Primele semne ale primăverii în fondul forestier le aduc ghioceii, brândușele, dedițeii, albăstrițele, lalelele de pădure și alte plantele vernale. Acestea înfloresc primăvara devreme, chiar și în prezență zăpezii, iar datorită acestui fapt riscă să fie distruse sau comercializate. Contrar legislației Republicii Moldova, unele persoane colectează flori, frunze, muguri, tulpini, ramuri, rădăcini, bulbi, rizomi etc. […] Post-ul Amenzi pentru colectarea plantelor rare din pădurile Moldovei apare prima dată în Provincial.
10:40
Astăzi, echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate în teren și execută lucrări de plombare a gropilor cu mixtură asfaltică la rece pe următoarele sectoare de drum național: R22, în proximitatea localității Zăicanii Noi, r-nul Telenești; R30, tronsonul între Căușeni și Grigorievca; R2, în proximitatea satului Volintiri, r-nul Ștefan Vodă; M1, sectorul Chișinău; G118, […] Post-ul Lucrări de plombare pe mai multe sectoare naționale apare prima dată în Provincial.
10:30
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, a susținut un briefing privind reforma administrației publice locale, acuzând autoritățile centrale că exercită presiuni asupra aleșilor locali și încearcă să preia controlul asupra administrației publice locale. Vlad Batrîncea a menționat că până acum s-a abținut de la comentarii publice privind reforma, așteptând poziția oficială a Guvernului. „Până acum […] Post-ul Vlad Batrîncea: Autoritățile centrale pun presiune pe primari pentru amalgamare apare prima dată în Provincial.
10:30
Tânăr condamnat la închisoare pentru furt și conducere în stare de ebrietate în Chișinău # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează că un tânăr de 25 de ani a fost condamnat pentru furt, trei episoade de conducere a unui vehicul în stare de ebrietate și fals în declarații. Prin sentința pronunțată, inculpatul a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, și i s-a retras dreptul de […] Post-ul Tânăr condamnat la închisoare pentru furt și conducere în stare de ebrietate în Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:20
Consultări publice privind reforma administrativ-teritorială, desfășurate la Primăria Bălți # Provincial
La data de 4 martie 2026, în incinta Primăriei municipiului Bălți, au avut loc consultări publice privind Reforma administrativ-teritorială, organizate de Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. Evenimentul a reunit conducerea APL, secretari ai consiliilor municipale și locale, angajați ai primăriilor, consilieri municipali și locali, reprezentanți ai societății civile, cetățeni, precum și reprezentanți ai […] Post-ul Consultări publice privind reforma administrativ-teritorială, desfășurate la Primăria Bălți apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
10:10
Martie este despre sacrificiu și dăruire pentru țară. Veteranii care au luptat pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova alături de angajații activi care duc mai departe aceste valori au fost onorați prin grade speciale și distincții. „Veteranii ne arată ce înseamnă angajamentul pentru țară. Angajații activi păstrează aceste valori vii în fiecare misiune. Împreună, construim […] Post-ul Ministra MAI: Veteranii ne arată ce înseamnă angajamentul pentru țară apare prima dată în Provincial.
10:10
PLDM: arestarea primarului din Durlești și decapitarea simultană a administrației locale reprezintă o măsură dură și disproporționată # Provincial
Partidul Liberal Democrat din Moldova constată cu profundă îngrijorare evoluțiile legate de arestarea primarului orașului Durlești, Eleonora Șaran, precum și a viceprimarului și secretarului Consiliului Local. Potrivit formațiunii, modul în care s-au desfășurat aceste acțiuni ridică semne serioase de întrebare privind respectarea statului de drept și independența instituțiilor de anchetă. “Observăm cu îngrijorare revenirea unor […] Post-ul PLDM: arestarea primarului din Durlești și decapitarea simultană a administrației locale reprezintă o măsură dură și disproporționată apare prima dată în Provincial.
10:00
Primăria Chișinău informează că șos. Muncești a fost redeschisă din această dimineața pentru circulația rutieră, după lucrările de remediere a defecțiunilor din carosabil, afectat de condițiile climaterice din iarna curentă. Au fost efectuate lucrări pentru această perioadă rece, până la reabilitarea integrală, care este stabilită pentru acest an. Totodată, amintim că, începând de astăzi și […] Post-ul Primăria Chișinău: trafic reluat pe șoseaua Muncești apare prima dată în Provincial.
09:50
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Provincial
La această oră, în PVFI Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova. De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PVFI […] Post-ul Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
09:50
Progresul pe Linia Vulcănești – Chișinău și programele de eficiență energetică, inspectate de reprezentanții DG ENEST # Provincial
Șantierul de construcție a Liniei electrice Vulcănești – Chișinău și a stațiilor electrice aferente a fost inspectat, ieri, de secretara de stat Carolina Novac, însoțită de o delegație a Directoratului general Extindere și vecinătate estică al Comisiei Europene (DG ENEST), aflată la Chișinău pentru a evalua progresul pe Agenda de Reforme, parte din Planul de […] Post-ul Progresul pe Linia Vulcănești – Chișinău și programele de eficiență energetică, inspectate de reprezentanții DG ENEST apare prima dată în Provincial.
09:40
Ieri a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație capitală a sectorului 3 al drumului R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, cuprins între km 39,00 și km 46,308. Menționăm că sectorul dat are o lungime totală de 7,308 km, dispune de două benzi de circulație a câte 3,5 m fiecare și a cuprins inclusiv […] Post-ul 7,3 km de drum și două poduri, reabilitate pe traseul R26 apare prima dată în Provincial.
09:20
Progresul pe Linia Vulcănești – Chișinău și programele de eficiență energetică, inspectate de reprezentanți ai DG ENEST # Provincial
Șantierul de construcție a Liniei electrice Vulcănești – Chișinău și a stațiilor electrice aferente a fost inspectat astăzi de secretara de stat Carolina Novac, însoțită de o delegație a Directoratului general Extindere și vecinătate estică al Comisiei Europene (DG ENEST), aflată la Chișinău pentru a evalua progresul pe Agenda de Reforme, parte din Planul de […] Post-ul Progresul pe Linia Vulcănești – Chișinău și programele de eficiență energetică, inspectate de reprezentanți ai DG ENEST apare prima dată în Provincial.
09:00
Igor Dodon: Portul Giurgiulești trebuie să fie sub controlul statului Republica Moldova # Provincial
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, afirmă că, după ce, la 3 martie, deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au anunțat inițierea proiectului de lege privind reîntoarcerea Portului Internațional Liber „Giurgiulești” în proprietatea statului, la 4 martie, Guvernul a examinat în grabă și a aprobat un proiect prin care transmite, până în anul […] Post-ul Igor Dodon: Portul Giurgiulești trebuie să fie sub controlul statului Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
08:00
Primăria Chișinău informează că, în perioada 05-07 martie 2026, orele 08:00-21:00, va fi suspendat integral traficul rutier pe str. Meșterul Manole, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic pe str. Meșterul Manole. Lucrările vor fi efectuate pe etape, după cum urmează: Etapa I – tronsonul cuprins între străzile Sargidava și Vadul […] Post-ul Chișinău: trafic suspendat pe strada Meșterul Manole în perioada 5–7 martie apare prima dată în Provincial.
07:10
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricolă, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. O decizie în acest sens a fost adoptată astăzi de Cabinetul de miniștri. Contribuția fermierului reprezintă 30% din valoarea primei. Acordarea sprijinului financiar va stimula producătorii agricoli să asigure culturile, în condițiile în care sectorul […] Post-ul Guvernul menține sprijinul de 70% pentru primele de asigurare agricolă apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
23:10
Începând cu 5 martie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în vacanța de primăvară. Copiii vor reveni la lecții săptămâna viitoare, de pe 9 martie. „Dragi elevi, vă încurajăm să vă bucurați de această vacanță alături de familie, de prieteni și să aveți grijă de voi. Respectarea regulilor de siguranță și […] Post-ul Elevii din toată țara intră în vacanța de primăvară apare prima dată în Provincial.
15:10
Managerii instituțiilor culturale din țară pot aplica la Școala de Vară dedicată dezvoltării proiectelor comunitare # Provincial
Managerii instituțiilor culturale din Republica Moldova au posibilitatea să participe la o Școală de Vară dedicată dezvoltării proiectelor culturale. Programul este organizat de Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (IVC), în parteneriat cu Fundația Soros Moldova și Ministerul Culturii, în cadrul proiectului „Moldova – acasă pentru fiecare”, și este destinat unui număr de 50 de manageri […] Post-ul Managerii instituțiilor culturale din țară pot aplica la Școala de Vară dedicată dezvoltării proiectelor comunitare apare prima dată în Provincial.
13:20
Participarea tinerilor romi în procesul decizional, exercițiu de simulare organizat la MEC # Provincial
Mai mulți tineri romi din diferite raioane ale țării au participat la activități de simulare a procesului de elaborare și aplicare a politicilor de stat în domeniile învățământului general și al relațiilor interetnice, organizată de către Ministerul Educației și Cercetării. Activitatea a avut drept scop familiarizarea tinerilor cu mecanismele de luare a deciziilor la nivel […] Post-ul Participarea tinerilor romi în procesul decizional, exercițiu de simulare organizat la MEC apare prima dată în Provincial.
13:10
Igor Munteanu: Un primar incomod sub teascul represiunii: Eleonora Șaran, victimă a justiției selective # Provincial
Igor Munteanu, fost lider al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), afirmă că Eleonora Șaran, primar de Durlești, este victimă a justiției selective. „Am așteptat să se facă dreptate în cazul reținerii dnei Primar Eleonora Saran, dar se pare ca se împlinesc cele mai sumbre previziuni în acest caz – abuzurile puterii, strâmbăciunilor justiției și […] Post-ul Igor Munteanu: Un primar incomod sub teascul represiunii: Eleonora Șaran, victimă a justiției selective apare prima dată în Provincial.
13:10
Ion Ceban: oamenii trebuie să cunoască situația, pentru a scoate panica din societate și a evita rândurile excesive la benzinării # Provincial
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a comentat instituirea stării de alertă în sectorul energetic, menționând: „Starea de Alertă dar: De câteva zile sunt rânduri la benzinăriile din țară. Suntem în primăvară, când agricultorii vor începe lucrările în câmp”. „În legătură cu anunțarea Stării de alertă, solicităm autorităților să facă publice următoarele precizări: Care […] Post-ul Ion Ceban: oamenii trebuie să cunoască situația, pentru a scoate panica din societate și a evita rândurile excesive la benzinării apare prima dată în Provincial.
12:50
Agenția Proprietății Publice transmite în administrare către Ministerul Sănătății al Republicii Moldova mai multe spații din mun. Chișinău, or. Codru, pentru activitatea Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Imobilele vor fi utilizate pentru organizarea Serviciului național consultativ și transfer interspitalicesc, inclusiv pentru staționarea autospecialelor. ”Prin această decizie, serviciul responsabil de coordonarea transferurilor medicale între […] Post-ul Spații noi în administrare pentru CNAMUP apare prima dată în Provincial.
12:20
Igor Dodon: Reforma administrației publice locale promovată de PAS seamănă cu absorbția granturilor europene # Provincial
Reforma administrației publice locale promovată de PAS seamănă cu absorbția granturilor europene: un proiect impus din exterior, care nu ține cont de interesele țării noastre și ale cetățenilor. Declarația a fost făcută de liderul socialiștilor, Igor Dodon. Politicianul, în cadrul emisiunii „Glavnoe” de la TVC 21, a spus că „deocamdată nu există o concepție finală, […] Post-ul Igor Dodon: Reforma administrației publice locale promovată de PAS seamănă cu absorbția granturilor europene apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:10
Federația Moldovenească de Fotbal, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și David’s Capital, a organizat un seminar informativ în cadrul Proiectului „Fotbal în Școli”. Evenimentul a avut loc la stadionul Zimbru și a avut ca obiectiv discutarea conceptului de organizare a celei de-a IV-a ediții a turneului „Liga David’s Capital Fotbal în […] Post-ul Turneul „Liga David’s Capital Fotbal în Școli”, ediția a IV-a apare prima dată în Provincial.
12:10
În perioada 5–8 martie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de primăvară. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să manifeste responsabilitate sporită și să asigure supravegherea permanentă a copiilor pentru prevenirea situațiilor de risc. Astfel, un pericol major în […] Post-ul IGSU vine cu recomandări pentru o vacanță de primăvară în siguranță a copiilor apare prima dată în Provincial.
12:00
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Criuleni au desfășurat recent razii în teritoriu, în scopul prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori. În urma verificărilor efectuate pe terenurile cu vegetație forestieră aflate în gestiunea Primăria Criuleni, au fost depistați 128 de arbori tăiați ilegal, din diferite specii. Volumul masei lemnoase constituie 35,3 […] Post-ul IPM Criuleni: 128 de arbori tăiați ilegal, prejudiciu de peste 42 de mii de lei apare prima dată în Provincial.
11:40
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv strategic de infrastructură portuară # Provincial
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat modificarea Legii privind activitatea Portului, pentru a consolida rolul acestuia în comerțul regional și a susține economia națională. Astfel, sunt stabilite reguli mai clare pentru investitori și pentru companiile […] Post-ul Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv strategic de infrastructură portuară apare prima dată în Provincial.
11:40
Ion Ceban: 400 de primari din toată țara sunt constrânși în acțiuni și în libera exprimare, prin dosarele create la comandă # Provincial
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN) și primarul capitalei, spune că „400 de primari din toată țara sunt constrânși în acțiuni și în libera exprimare, prin dosarele create la comandă, întrebări de la ANI sau alte structuri, mecanisme intenționat create pentru ai reduce la tăcere. Ori activezi liniștit și-i cânți osanale guvernării, ori te […] Post-ul Ion Ceban: 400 de primari din toată țara sunt constrânși în acțiuni și în libera exprimare, prin dosarele create la comandă apare prima dată în Provincial.
11:10
Republica Moldova va adera la Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal. Comisia pentru politică externă va propune plenului Parlamentului ratificarea Acordului. Aderarea la Acord va permite Republicii Moldova să contribuie la consolidarea lanțului global de trasabilitate a produselor pescărești și să prevină introducerea pe piață a produselor provenite din […] Post-ul Țara noastră va adera la Acordul privind combaterea pescuitului ilegal apare prima dată în Provincial.
10:50
UPDATE: Cabinetul de Miniștri a aprobat declararea stării de alertă în sectorul energetic. La inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor, aliniată la solicitarea Ministerului Energiei și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Cabinetului de miniștri i-a fost propusă spre aprobare instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de […] Post-ul Autoritățile instituie stare de alertă în sectorul energetic apare prima dată în Provincial.
10:50
Incendiu într-un cămin din capitală: pompierii au evacuat 27 de oameni, un bărbat găsit carbonizat # Provincial
27 de persoane inclusiv 6 minori au fost salvate de pompieri, iar un bărbat a decedat în urma unui incendiu izbucnit în sectorul Botanica. Cazul a avut loc în seara zilei de 03 martie 2026, într-un cămin din strada Salcâmilor 22/1, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:47. Potrivit informațiilor, […] Post-ul Incendiu într-un cămin din capitală: pompierii au evacuat 27 de oameni, un bărbat găsit carbonizat apare prima dată în Provincial.
10:40
Alte 1 000 de gospodării vor beneficia de finanțare prin noul apel al Programului Casa Verde # Provincial
Alte 1 000 de gospodării casnice (case individuale de locuit înregistrate sau case individuale în proces de construcție) din întreaga țară vor putea obține finanțare pentru renovare energetică prin noul apel al Programului guvernamental Casa Verde, ce va fi lansat peste aproximativ 2 săptămâni. Centrul Național pentru Energie Durabilă pregătește lansarea apelului pentru familiile care […] Post-ul Alte 1 000 de gospodării vor beneficia de finanțare prin noul apel al Programului Casa Verde apare prima dată în Provincial.
10:20
În perioada 3–5 martie curent, primara mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, a avut o vizită de lucru în România, unde a participat la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026 – un ecosistem complet în care energia, infrastructura, mediul și smart city funcționează împreună, într-un concept demonstrativ unic – Orașul Viitorului. Evenimentul a reunit cele mai moderne […] Post-ul Soroca, prezentă la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026 apare prima dată în Provincial.
10:10
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe prin care un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a 3 episoade de escrocherie și 4 episoade de furt. Prin sentința pronunțată, inculpatul a fost condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 7 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit […] Post-ul Bărbat – condamnat la închisoare pentru escrocherie și furt în municipiul Chișinău apare prima dată în Provincial.
09:50
Ieri, la Primăria orașului Călărași, a fost semnat Memorandumul multilateral de cooperare pentru implementarea proiectului „Învățământul Fără Bariere: Construirea de Sisteme de Educație Incluzivă pentru Copii cu Tulburări de Limbaj și Dificultăți de Învățare”. Partenerii acestui demers sunt: Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, Primăria orașului Călărași, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Călărași, Școala Primară […] Post-ul Memorandum semnat la Călărași pentru dezvoltarea educației incluzive a copiilor apare prima dată în Provincial.
09:10
Fermierii din Soroca, Sîngerei și Florești, afectați de incertitudinea privind apa pentru irigare. Detalii # Provincial
În raioanele Soroca, Sîngerei și Florești, fermierii care utilizează apa din conducta Soroca–Bălți pentru irigare se confruntă cu o situație incertă, generată de intrarea în procedură de restructurare a Î.S. „Acva-Nord”. În acest context, secretarul de stat Vasile Șarban a mers la Soroca alături de reprezentanți ai Legislativului și ANIF pentru a discuta cu fermierii […] Post-ul Fermierii din Soroca, Sîngerei și Florești, afectați de incertitudinea privind apa pentru irigare. Detalii apare prima dată în Provincial.
08:20
Un spațiu dedicat socializării, activităților zilnice și sprijinului pentru persoanele de vârsta a treia a fost inaugurat în comuna Prepelița. Clubul pentru persoane vărstnice vine să răspundă nevoii tot mai mari de implicare activă a seniorilor în viața comunității și de reducere a izolării sociale. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, prezentă la inaugurarea […] Post-ul (FOTO) Un nou centru pentru vârsta a treia, deschis în comuna Prepelița apare prima dată în Provincial.
3 martie 2026
17:20
Tarifele pentru transportul raional și interraional vor fi stabilite după o nouă metodologie # Provincial
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că, începând cu 1 martie 2026, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 698/2025, care stabilește noua Metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional. Noua metodologie introduce reguli clare privind modul de calcul, aprobare și verificare a tarifelor. Acestea sunt stabilite […] Post-ul Tarifele pentru transportul raional și interraional vor fi stabilite după o nouă metodologie apare prima dată în Provincial.
17:00
Superlativele anului 2025. Oleg Kubarev, Dzianis Kazlouski și echipa Zimbru, printre cei premiați # Provincial
Astăzi, 3 martie, a avut loc ceremonia de premiere a Superlativelor anului 2025, în cadrul căreia au fost decernate trofeele pentru cel mai bun antrenor, cel mai bun atacant și revelația anului la masculin. Evenimentul s-a desfășurat la Stadionul Zimbru din Chișinău, iar distincțiile au fost înmânate de Serghei Butelschi, secretarul general al FMF, și […] Post-ul Superlativele anului 2025. Oleg Kubarev, Dzianis Kazlouski și echipa Zimbru, printre cei premiați apare prima dată în Provincial.
17:00
În municipiul Bălți au demarat lucrările planificate de reparație a infrastructurii rutiere și de amenajare a teritoriilor aferente blocurilor locative. Antreprenorul a început executarea lucrărilor în cartierul Dacia. Pe strada Bulgară se efectuează frezarea stratului de asfalt deteriorat, precum și lucrări pregătitoare pentru ulterioara așternere a unui nou strat de carosabil. Concomitent, în curțile blocurilor […] Post-ul La Bălți au început lucrările de reparație a drumurilor și a curților interioare apare prima dată în Provincial.
16:50
Chișinăul se confruntă cu supra-aglomerarea școlilor. Ceban: în loc să investească, ei fugăresc oamenii din sate # Provincial
Despre supra-aglomerarea în școlile din Chișinău și faptul că, anual, sistemul educațional municipal are o creștere de 3.000 de copii care solicită locuri după clasele a V-a și a IX-a, Primarul General, Ion Ceban, a subliniat că, tot mai mulți copii vin să învețe în Chișinău din cauza așa-numitelor reforme create de PAS în localitățile […] Post-ul Chișinăul se confruntă cu supra-aglomerarea școlilor. Ceban: în loc să investească, ei fugăresc oamenii din sate apare prima dată în Provincial.
16:50
Ministerul Educației și Cercetării, alături de Teach First Moldova, a desfășurat luni, 2 martie, la Universitatea de Stat din Comrat, o sesiune de informare și de promovare a profesiei de cadru didactic, în cadrul Campaniei naționale „Fii PRO! Alege să fii Profesor!”. Evenimentul a reunit circa 120 de tineri, elevi ai Colegiului „M. Ceachir” din […] Post-ul Campania „Fii PRO! Alege să fii Profesor!” a ajuns la Comrat apare prima dată în Provincial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.