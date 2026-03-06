(foto) Centrul de comandă al performanței: Interiorul noului Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé a fost dezvăluit
Autoblog.md, 6 martie 2026 16:10
Affalterbach a fost scena dezvelirii oficiale a interiorului pentru noul Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Mai mult decât o simplă caroserie, această dezvăluire subliniază ambiția mărcii de a face performanța nu doar măsurabilă, ci cu adevărat perceptibilă. Chiar înainte ca motorul să pornească, designul interior comunică esența sa: o experiență de condus autentică AMG, îmbinând plăcerea
Acum 30 minute
16:10
(foto) Centrul de comandă al performanței: Interiorul noului Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé a fost dezvăluit
Affalterbach a fost scena dezvelirii oficiale a interiorului pentru noul Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Mai mult decât o simplă caroserie, această dezvăluire subliniază ambiția mărcii de a face performanța nu doar măsurabilă, ci cu adevărat perceptibilă. Chiar înainte ca motorul să pornește, designul interior comunică esența sa: o experiență de condus autentică AMG, îmbinând plăcerea
Acum 2 ore
15:10
Ce mai face VinFast? Producătorul asiatic a anunțat finalizarea planificării strategice a portofoliului său auto, împărțit în trei linii de brand distincte, dezvăluind oficial două noi modele emblematice: Lạc Hồng 800S și Lạc Hồng 900S. Denumirea Lạc Hồng este inspirată de pasărea mitică Lac, venerată în Vietnam, care simbolizează lunga istorie a țării. Aceste vehicule
Acum 4 ore
13:40
(video) KitKat ”intră” în Formula 1 cu propriul monopost. Cât cântărește și în cât timp a fost creat # Autoblog.md
În timp ce în boxele circuitului Silverstone se pregătesc de obicei cele mai rapide mașini din lume pentru cursele de Formula 1, astăzi mirosul de cauciuc ars a fost înlocuit cu aroma inconfundabilă de ciocolată. KitKat a marcat startul parteneriatului său cu Formula 1 în Marea Britanie și Irlanda printr-un eveniment cu adevărat inedit: dezvelirea
12:30
Cadoul perfect pentru șoferițele din Moldova: Un plin de benzină sau motorină la prețurile de astăzi # Autoblog.md
De 8 Martie, femeile șoferițe din Republica Moldova ar putea primi poate cel mai scump cadou din acest an din partea bărbaților, dacă îi au alături: un plin de combustibil. Potrivit ultimelor date publicate de ANRE, pentru perioada 7-9 martie 2026, prețurile maximale de comercializare se modifică iarăși, notabil. Cât costă un plin de „respect"
Acum 6 ore
12:00
(video) Imaginea zilei: Lamborghini de ultimă generație, sfințit la Catedrala Mitropolitană din Chișinău # Autoblog.md
Deși nicăieri în Sfânta Scriptură nu scrie despre această practică, obligatoriu sau la dorință de a boteza sau sfinți lucruri materiale neînsuflețite, unii șoferi o consideră normală. Există percepția că procedura de stropire cu apă de către un preot acoperă mașina de viitoare pericole și accidente, deși inima celui ce o conduce se poate opri
11:10
Articol de: LOTUS Moldova Producătorul britanic de automobile sportive Lotus a anunțat lansarea în Europa a noului Eletre X, programată pentru luna iunie 2026. Noul model reprezintă un pas important în strategia de electrificare a mărcii și extinde gama de vehicule de înaltă performanță Lotus. Eletre X este un hyper-SUV echipat cu noul sistem X
10:50
(video) Detalii despre noua baterie BYD Blade, încărcarea Flash și primul model european dotat cu acestea # Autoblog.md
BYD, liderul mondial în producția de vehicule electrificate, a făcut ieri un pas decisiv pentru a elimina ultimele obstacole din calea adoptării pe scară largă a mașinilor electrice. Compania chineză a prezentat oficial două tehnologii revoluționare: sistemul proprietar de încărcare FLASH Charging, capabil să livreze până la 1500 kW printr-un singur conector, alături de a
Acum 8 ore
10:00
(video) Șeful IGP respinge acuzațiile privind utilizarea de el și soție a coridoarelor verzi: „Ajung la lucru pe 3-4 trasee” # Autoblog.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a fost întrebat despre existența unor așa-numite „coridoare verzi" pentru demnitari și familiile acestora, pe care însuși le-ar folosi, în contextul în care circulația în Chișinău devine tot mai aglomerată, iar nervii sunt întinși la maximum în cel mai complicat nod rutier din oraș. Întrebarea, apărută pe fundalul
09:20
Articol de: Volvo Cars Moldova Volvo EX30 adaugă un nou trofeu important pe lista sa impresionantă de distincții: SUV-ul compact 100% electric al Volvo Cars a fost recompensat cu prestigiosul Good Design® Award 2025. Unul dintre cele mai populare modele ale companiei, EX30 îmbină designul scandinav elegant cu un accent puternic pe sustenabilitate. EX30 are cea
09:00
(video) BMW confirmă lansarea noii generații Seria 3 și va începe din start cu varianta electrică # Autoblog.md
În timp ce întreaga industrie auto vorbește despre electrificare, BMW duce discuția acolo unde a dus-o dintotdeauna: pe gheață, la limită, în inima plăcerii de a conduce. Prototipurile noului BMW i3, primul sedan al familiei Neue Klasse, efectuează în această perioadă testele finale de iarnă în centrul propriu al grupului din Arjeplog, Suedia, la Cercul
Acum 24 ore
19:40
(video) F1: Aston Martin va ieși din prima cursă forțat, iar startul îi va fi dat cu o mică întârziere # Autoblog.md
Sezonul 2026 de Formula 1 va începe mai dramatic pentru Aston Martin. În conferința de presă premergătoare Marelui Premiu al Australiei, echipa britanică și partenerul său Honda au dezvăluit amploarea problemelor cu care se confruntă, iar declarațiile sunt îngrijorătoare. Vibrații devastatoare: părți ale mașinii se rup, piloții sunt în pericol Problema principală identificată în testele
19:10
Într-o seară specială, dedicată exclusiv dezvăluirii globale a tehnologiei Lotus, CEO-ul grupului, Feng Qingfeng, a urcat pe scenă adresându-se nu doar jurnaliștilor chinezi prezenți, ci și unui număr impresionant de invitați din Europa. Evenimentul a marcat un moment de cotitură pentru brand, fiind o declarație de intenție într-o industrie auto aflată într-o "răsucire extrem de
18:20
(video) Revoluție în încărcarea electrică: BYD introduce Blade Battery 2.0 și Flash Charging 2.0 de 1500 kW # Autoblog.md
BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule cu energie nouă, a făcut un salt uriaș în tehnologia bateriilor. După șase ani de dezvoltare meticuloasă, compania a dezvăluit astăzi oficial în Shenzhen a doua generație a celebrei baterii Blade, împreună cu un plan masiv de extindere a infrastructurii de încărcare rapidă. Noul sistem promite să
16:30
CUPRA continuă să sfideze convențiile, iar cea mai recentă dovadă este noul Born facelift. Primul model complet electric al mărcii suferă cea mai profundă evoluție de la momentul lansării, transformându-se într-un challenger și mai incisiv și mai emoțional. Reproiectat în profunzime, noul Born promite să ofere un design exterior remarcabil, un interior îmbunătățit și tehnologie
Ieri
14:10
Șase ani de închisoare pentru un dealer german care a livrat mașini de lux blindate de €20 milioane în Rusia # Autoblog.md
Justiția germană a dat o lovitură puternică rețelelor de ocolire a sancțiunilor împotriva Rusiei. La 2 martie 2026, Camera a 5-a pentru infracțiuni economice a Tribunalului din Würzburg l-a condamnat pe Andreas M., un comerciant de automobile din Miltenberg (Bavaria), la o pedeapsă de șase ani de închisoare cu executare pentru încălcarea gravă și repetată a
13:00
(video) Premieră: Detalii despre noul Lotus For Me – 952 cai putere și minus 500 kg în greutate # Autoblog.md
Într-o seară specială, dedicată exclusiv dezvăluirii globale a tehnologiei Lotus, CEO-ul grupului, Feng Qingfeng, a urcat pe scenă adresându-se nu doar jurnaliștilor chinezi prezenți, ci și unui număr impresionant de invitați din Europa. Evenimentul a marcat un moment de cotitură pentru brand, fiind o declarație de intenție într-o industrie auto aflată într-o "răsucire extrem de
12:30
Exporturile de carburanți din Portul Giurgiulești, restricționate. Prețurile continuă să crească # Autoblog.md
Începând cu data de 5 martie 2026, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 81/2026 privind declararea stării de alertă în sectorul energetic. Documentul aduce o serie de măsuri stricte de gestionare a stocurilor de produse petroliere, în special a celor aflate în Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), în contextul crizei din Orientul Mijlociu și
10:50
Ford redefinește conceptul de „putere din fabrică". Prin noul program Ford Racing Parts, compania americană oferă clienților posibilitatea de a-și comanda direct de la dealer modelele F-150 și Mustang 2026 echipate cu un sistem de supraalimentare (supercharger) instalat din oficiu, înainte de livrare. Dezvoltat în parteneriat cu specialiștii de la Whipple Superchargers, noul kit cu
09:40
Circulația pe șoseaua Muncești s-a reluat mai devreme. Se sistează integral pe strada Meșterul Manole # Autoblog.md
Inițial Primăria Chișinău a planificat până vineri o sistare integrală a circulației pe șoseaua Muncești, în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, în legătură cu intervențiile pentru reabilitarea părții carosabile. Lucrările s-au finisat mai devreme, astfel încât în această dimineață circulația rutieră s-a reluat integral pe toată această arteră. Dar lucrările de restabilire a învelișului
09:20
(video) Cerere explozivă pentru noul Volvo EX60. Producția se extinde pentru prima dată în istoria companiei # Autoblog.md
Volvo Cars anunță o veste senzațională: cererea pentru noul său SUV complet electric, EX60, este atât de mare încât compania este nevoită să-și extindă capacitatea de producție. La nici o lună de la dezvăluirea publică din ianuarie, comenzile din principalele piețe europene depășesc cu mult previziunile interne. Mii de comenzi doar acasă Datele publicate de
4 martie 2026
17:20
(video) Precizările ANRE privind stocurile și evoluțiile de pe piața produselor petroliere # Autoblog.md
În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al instituirii stării de alertă în sectorul energetic, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit în această după amiază cu o serie de clarificări menite să informeze corect populația cu privire la situația reală a stocurilor de carburanți și la mecanismul de formare a prețurilor. Stocuri
17:00
(foto) Ofertă mai atractivă! Primul Rolls-Royce Spectre din Moldova s-a ieftinit cu două milioane de lei # Autoblog.md
(update 04.03.2026) Unicul Rolls-Royce Spectre înmatriculat în Moldova încă își așteaptă proprietarul. Coincidență sau nu, în contextul scumpirii carburanților fosili, între timp prețul i s-a redus de două ori (de la 509.900 la 499.900 și ulterior la 454.900 euro), reducerea de astăzi fiind alta mai însemnată. Astfel fiind spuse, de la momentul primei listări și
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
(video) Huawei introduce cel mai performant LiDAR din lume, produs în serie și montat pe mașini # Autoblog.md
LiDAR este un acronim pentru Light Detection and Ranging (Detectarea și Măsurarea Distanței prin Lumină). Mai simplu spus, este un „ochi laser" care permite mașinilor moderne sofisticate să vadă mediul înconjurător în format 3D, cu o precizie milimetrică. Spre deosebire de o cameră video care doar „vede" imagini, LiDAR-ul emite mii de fascicule laser (invizibile
13:20
Un șofer a dat cu mașina pe timp de noapte în groapă și a fost amendat. Reacția comunității # Autoblog.md
Un caz care a stârnit dezbateri în rândul șoferilor din Republica Moldova. Un bărbat a povestit pe o rețea de socializare cum a ajuns să fie amendat după ce a căzut cu mașina într-o groapă, pe timp de noapte, pe un drum din raionul Șoldănești. Incidentul a avut loc pe 27 februarie, în jurul orei 19:30,
12:10
Continuă maratonul scumpirilor care a început pe fundalul crizei din Golf. După ce astăzi prețul motorinei a depășit 21 de lei pentru prima dată din noiembrie 2025, prețul pentru benzina 95 s-a întors la peste 24 de lei/litrul. Un nivel asemănător al tarifului plafon pentru benzină a fost la început de martie 2025. Amintim că
11:40
În Moldova se instituie stare de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile. Ce se recomandă șoferilor # Autoblog.md
În contextul evoluțiilor explozive din Orientul Mijlociu și al blocării Strâmtorii Ormuz, Guvernul Republicii Moldova a decis astăzi, la inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor, instituirea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 5 martie 2026. Hotărârea de Guvern vine ca răspuns la o
11:20
Într-o zi cu zăpadă și gheață pe unele drumuri, dar și un cer cenușiu deasupra, am preluat cheile unei Škoda Octavia. Dar nu orice Octavia, ci versiunea facelift, cu motorul de 2.0 litri pe benzină și, cel mai important, cu tracțiune integrală. Am vrut să vedem dacă rețeta care a consacrat modelul rămâne la fel
10:00
O polemică veche de aproape șase ani dintre Li Auto și Volkswagen a reizbucnit în această săptămână, după ce gigantul german a anunțat producția primului său motor "range extender" (EREV) în China. Pe 2 martie, întreprinderea mixtă SAIC-Volkswagen s-a lăudat că primul motor EA211 „Golden Range Ext
09:10
(P) Škoda Octavia – 30 de ani de excelență. De la model la legendă premiată internațional # Autoblog.md
Articol de: Škoda Moldova În 2026, Škoda Octavia marchează un moment important în istoria sa: 30 de ani de la lansarea primei generații moderne, prezentată în 1996. În trei decenii, Octavia a evoluat dintr-un model promițător într-un reper al segmentului compact european, apreciat pentru echilibrul dintre spațiu, tehnologie și eficiență. Peste 7 milioane de automobile au […] Articolul (P) Škoda Octavia – 30 de ani de excelență. De la model la legendă premiată internațional apare prima dată în Autoblog.md.
3 martie 2026
17:30
Poliția anunță rezultatele unui control desfășurat în aproape toate zilele lunii februarie # Autoblog.md
Poliția Națională anunțase pe 4 februarie că în perioada 5–28 februarie va fi activ un control rutier la nivel național. Polițiștii de patrulare și-au intensificat acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului în timpul conducerii vehiculelor. Conducători auto au fost îndemnați să evite folosirea dispozitivului la volan și să conducă responsabil. În urma verificărilor, […] Articolul Poliția anunță rezultatele unui control desfășurat în aproape toate zilele lunii februarie apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
Producătorul auto rus Moskvici, care a reînviat celebra marcă sovietică pe fostele linii de producție Renault, își extinde gama cu ocazia aniversării a 80 de ani. După ce a anunțat la sfârșitul anului trecut două noi modele în cadrul liniei M, cu emblemă dedicată, uzina din Moscova a publicat acum toate detaliile legate de prețuri, […] Articolul (foto) Moskvici a anunțat prețurile modelelor ”sale” de top apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
Tensiunile din Golf au atins un punct critic fără precedent. Luni seara, un oficial de rang înalt al Gardienilor Revoluției din Iran a emis cel mai dur avertisment de până acum: Strâmtoarea Ormuz este închisă, iar orice navă care va încerca să tranziteze va fi atacată. „Strâmtoarea este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii […] Articolul Iran a închis strâmtoarea Ormuz! Reacția ANRE și scumpirea motorinei cu 34 de bani apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Prezentarea care a luat prin surprindere întreaga lume auto la evenimentul desfășurat recent la Barcelona. Constructorul tehnologic Xiaomi și-a adus în prim-plan un concept îndrăzneț care poartă numele de Vision GT, iar reacțiile sunt pe măsură. Vorbim despre un hypercar al cărui design este definit drept o capodoperă aerodinamică, sculptată parcă de vânt. Primul lucru […] Articolul (video) Am văzut pe viu la Barcelona spectaculosul Xiaomi Vision GT apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Volvo lansează cel mai mare update OTA din toate timpurile pentru 2.5 milioane de mașini # Autoblog.md
Anunțul în cauză a fost făcut încă la începutul toamnei din 2024, iar după o amânare a implementării promise în 2025 procesul începe acum garantat! Începând din această săptămână, o flotă întreagă de vehicule Volvo construite începând cu anul 2020 va deveni mai inteligentă, peste noapte, fără ca proprietarii să fie nevoiți să calce vreodată […] Articolul Volvo lansează cel mai mare update OTA din toate timpurile pentru 2.5 milioane de mașini apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Ambuteiaje kilometrice dinspre Aeroport după sistarea integrală a circulației pe un tronson al șoselei Muncești # Autoblog.md
Din 26 februarie, Primăria Municipiului Chișinău a informat că pe șoseaua Muncești din sectorul Botanica se va interveni cu mai multe echipe de drumari concomitent. Lucrările de frezare și plombare au început să se desfășoare continuu pe toată porțiunea drumului, începând cu ziua de duminică, 1 martie. Atunci s-a anunțat că strada va fi închisă […] Articolul Ambuteiaje kilometrice dinspre Aeroport după sistarea integrală a circulației pe un tronson al șoselei Muncești apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video) Premieră mondială: Nokian introduce prima anvelopă de iarnă cu crampoane active # Autoblog.md
În 1934, o companie finlandeză specializată în prelucrarea cauciucului inventa anvelopa de iarnă. Nouăzeci de ani mai târziu, aceeași companie rescrie din nou regulile. Nokian Tyres a prezentat oficial Hakkapeliitta 01, prima anvelopă din istorie ale cărei crampoane se activează și dezactivează singure, în funcție de temperatura drumului. Este vorba despre o inovație care pune […] Articolul (video) Premieră mondială: Nokian introduce prima anvelopă de iarnă cu crampoane active apare prima dată în Autoblog.md.
2 martie 2026
17:50
(foto) Cum arată o casă pe roți din 1914, de fapt cea mai veche rulotă cu motor cunoscută din lume # Autoblog.md
Cu mult înainte ca termenul de “van life” să devină un fenomen pe rețelele de socializare, o familie înstărită din Marea Britanie își proiecta deja propria casă mobilă pentru aventuri. Rezultatul? Cea mai veche rulotă cu motor cunoscută în lume, un vehicul unic, construit în 1914 pe șasiul legendarului Ford Model T. O comandă regală […] Articolul (foto) Cum arată o casă pe roți din 1914, de fapt cea mai veche rulotă cu motor cunoscută din lume apare prima dată în Autoblog.md.
16:10
Škoda Auto a inaugurat o nouă hală de producție pentru sisteme de baterii, în urma unei investiții de 205 milioane de euro, transformând uzina din Mladá Boleslav în cel mai mare producător de baterii pentru vehicule electrice (BEV) din cadrul Grupului Volkswagen. Evenimentul, desfășurat în prezența premierului Cehiei (Andrej Babiš) și a ministrului Industriei și […] Articolul (video) Škoda devine cel mai mare producător de baterii din Grupul Volkswagen apare prima dată în Autoblog.md.
15:20
(video) Premieră: Noua serie Xiaomi Electric Scooter 6 și al doilea model Ultra din gamă # Autoblog.md
Încă o premieră Xiaomi la Barcelona, legată de mobilitate. Compania introduce a șasea generație de trotinete electrice Xiaomi Electric Scooter. Seria este compusă din cinci versiuni pentru orice buget și o conține pe cea de top Ultra. Din 2016 până în prezent, un model Ultra a existat doar într-a patra generație lansată în 2023. Apropo, […] Articolul (video) Premieră: Noua serie Xiaomi Electric Scooter 6 și al doilea model Ultra din gamă apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
Carburanții se scumpesc și se vor scumpi în Moldova, după ce SUA şi Israel au atacat Iranul # Autoblog.md
Probabil nu mai este un secret pentru nimeni în lume, în afară de populații izolate, că în weekend s-a declanșat un conflict militar pe glob. Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat dramatic în acest weekend, după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului, soldate cu moartea liderului suprem Ali Khamenei. Iranul a […] Articolul Carburanții se scumpesc și se vor scumpi în Moldova, după ce SUA şi Israel au atacat Iranul apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
(video) Charles Leclerc a ales o bijuterie Ferrari de la sfârșitul anilor 50 ca mașină de nuntă # Autoblog.md
Cu doar o săptămână înaintea noului sezon de Formula 1, care va fi al nouălea pentru el în calitate de pilot oficial cu normă întreagă, Charles Leclerc a jucat nunta. Pilotul echipei Ferrari a ales o modalitate inedită de a-și sărbători căsătoria cu Alexandra Saint Mleux. Imediat după ceremonia care a avut loc sâmbătă după-amiază […] Articolul (video) Charles Leclerc a ales o bijuterie Ferrari de la sfârșitul anilor 50 ca mașină de nuntă apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
(video) Control pierdut într-o localitate din raionul Telenești. Pasagerul dintr-un autoturism a decedat # Autoblog.md
Un accident rutier grav a avut loc în weekend pe traseul național R6, pe segmentul care traversează localitatea Zahareuca din raionul Telenești. Potrivit primelor informații furnizate de oamenii legii, un bărbat în vârstă de 39 de ani, aflat la volanul unui BMW, se deplasa din direcția municipiului Orhei către municipiul Bălți. Din motive care încă […] Articolul (video) Control pierdut într-o localitate din raionul Telenești. Pasagerul dintr-un autoturism a decedat apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
(video) Xiaomi dezvăluie Vision Gran Turismo: un hypercar electric modelat de vânt și inteligență artificială # Autoblog.md
Teaserul pe care l-au văzut vineri abonații canalului nostru de Telegram este despre această mașină. După introducerea modelului SU7 Ultra în simulatorul Gran Turismo 7, Xiaomi s-a gândit la primul său hypercar, modelat fără limite de echipe din München, Beijing și Shanghai. Xiaomi Vision Gran Turismo este interpretarea acestui gând, fiind prezentat în weekend la […] Articolul (video) Xiaomi dezvăluie Vision Gran Turismo: un hypercar electric modelat de vânt și inteligență artificială apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
(foto) BMW M2 primește un Track Kit pentru circuit, iar M2 CS eșapamentul M Performance # Autoblog.md
Piesele BMW M Performance au reprezentat dintotdeauna o declarație clară despre tehnologia orientată spre viitor, designul sportiv și dinamic și calitatea de necompromis. Începând din iulie 2026, BMW M2 va beneficia de un pachet M Performance Track Kit, special conceput pentru utilizarea pe circuite. Iar M2 CS, modelul special exclusivist din această clasă, marcat de […] Articolul (foto) BMW M2 primește un Track Kit pentru circuit, iar M2 CS eșapamentul M Performance apare prima dată în Autoblog.md.
28 februarie 2026
11:40
Primele mașini Rox Motor au ajuns oficial în Republica Moldova: trei containere pline cu exemplare Rox 01 sunt deja în Chișinău. Iată un tur rapid cu primele imagini, în care am surprins modelul chiar în stadiul de transport, înainte de pregătirea pentru expunere în showroom și test drive. Rox 01 este un SUV de mari […] Articolul (video) Trei containere cu mașini Rox Motor au ajuns la Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
27 februarie 2026
18:40
(video) Anunțuri oficiale: Sens giratoriu lângă Aeroport și noi treceri peste cale ferată în Chișinău # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND), Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU) a Consiliului municipal Chișinău au semnat astăzi, 27 februarie 2026, un acord de colaborare. Acesta prevede proiectarea, construcția și exploatarea unui sens giratoriu, dar și a unei platforme pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor în sectorul Botanica al municipiului […] Articolul (video) Anunțuri oficiale: Sens giratoriu lângă Aeroport și noi treceri peste cale ferată în Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
17:40
Trei lei diferență față de benzină. Un litru de motorină, mai scump cu 13 bani în următoarele trei zile # Autoblog.md
Noul sezon de primăvară aduce în Republica Moldova și… scumpiri continue ale carburanților. De altfel, pentru ultima zi de făurar este setată cea mai notabilă scumpire a unui litru de motorină din această lună, cu 13 bani. Cu țârâita, însă practic în toată această ultimă lună de iarnă prețurile carburanților au fost pe plus. Actuala […] Articolul Trei lei diferență față de benzină. Un litru de motorină, mai scump cu 13 bani în următoarele trei zile apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
(video) BMW Group introduce roboți umanoizi în producție în Germania pentru prima dată # Autoblog.md
BMW Group face un pas major în direcția digitalizării și integrării inteligenței artificiale în producție: pentru prima dată în Europa, roboți umanoizi vor fi utilizați în procesele de serie la uzina din Leipzig. Anunțul marchează lansarea unui proiect pilot cu roboți umanoizi, susținut de noul „Center of Competence for Physical AI in Production”, care accelerează […] Articolul (video) BMW Group introduce roboți umanoizi în producție în Germania pentru prima dată apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
(video) Nicanor Ciochină, fostul primar care a lovit mortal un copil și a încercat să ascundă accidentul, condamnat # Autoblog.md
La doi ani distanță de la tragicul accident din Boldurești și zeci de ședințe de judecată, fostul primar al localității, Nicanor Ciochină, care a pledat mereu nevinovat, și-a aflat astăzi sentința. O instanță din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat de încălcarea articolul 264 din Codul Penal (Încălcarea regulilor de securitate a circulației […] Articolul (video) Nicanor Ciochină, fostul primar care a lovit mortal un copil și a încercat să ascundă accidentul, condamnat apare prima dată în Autoblog.md.
14:20
Škoda extinde gama de motorizări plug-in hybrid pentru Superb, introducând a doua și cea mai puternică interpretare din istoria actualei generații. Noul sistem hibrid devine exclusiv pentru caroseria sedan-liftback. Varianta Combi și sedanul în echipare Selection rămân cu motorizarea PHEV de 204 CP. Putere maximă în gama actuală Superb Noul powertrain combină un motor pe […] Articolul (video) Exclusivi pentru sedanul Škoda Superb: 272 cai putere electrificați apare prima dată în Autoblog.md.
