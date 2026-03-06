(foto) Centrul de comandă al performanței: Interiorul noului Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé a fost dezvăluit

17:40

Noul sezon de primăvară aduce în Republica Moldova și… scumpiri continue ale carburanților. De altfel, pentru ultima zi de făurar este setată cea mai notabilă scumpire a unui litru de motorină din această lună, cu 13 bani. Cu țârâita, însă practic în toată această ultimă lună de iarnă prețurile carburanților au fost pe plus. Actuala […] Articolul Trei lei diferență față de benzină. Un litru de motorină, mai scump cu 13 bani în următoarele trei zile apare prima dată în Autoblog.md.