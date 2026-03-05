Circulația pe șoseaua Muncești s-a reluat mai devreme. Se sistează integral pe strada Meșterul Manole
Autoblog.md, 5 martie 2026 09:40
Inițial Primăria Chișinău a planificat până vineri o sistare integrală a circulației pe șoseaua Muncești, în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, în legătură cu intervențiile pentru reabilitarea părții carosabile. Lucrările s-au finisat mai devreme, astfel încât în această dimineață circulația rutieră s-a reluat integral pe toată această arteră. Dar lucrările de restabilire a învelișului
• • •
Acum 30 minute
09:40
Circulația pe șoseaua Muncești s-a reluat mai devreme. Se sistează integral pe strada Meșterul Manole # Autoblog.md
Inițial Primăria Chișinău a planificat până vineri o sistare integrală a circulației pe șoseaua Muncești, în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, în legătură cu intervențiile pentru reabilitarea părții carosabile. Lucrările s-au finisat mai devreme, astfel încât în această dimineață circulația rutieră s-a reluat integral pe toată această arteră. Dar lucrările de restabilire a învelișului
Acum o oră
09:20
(video) Cerere explozivă pentru noul Volvo EX60. Producția se extinde pentru prima dată în istoria companiei # Autoblog.md
Volvo Cars anunță o veste senzațională: cererea pentru noul său SUV complet electric, EX60, este atât de mare încât compania este nevoită să-și extindă capacitatea de producție. La nici o lună de la dezvăluirea publică din ianuarie, comenzile din principalele piețe europene depășesc cu mult previziunile interne. Mii de comenzi doar acasă Datele publicate de
Acum 24 ore
17:20
(video) Precizările ANRE privind stocurile și evoluțiile de pe piața produselor petroliere # Autoblog.md
În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al instituirii stării de alertă în sectorul energetic, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit în această după amiază cu o serie de clarificări menite să informeze corect populația cu privire la situația reală a stocurilor de carburanți și la mecanismul de formare a prețurilor. Stocuri
17:00
(foto) Ofertă mai atractivă! Primul Rolls-Royce Spectre din Moldova s-a ieftinit cu două milioane de lei # Autoblog.md
(update 04.03.2026) Unicul Rolls-Royce Spectre înmatriculat în Moldova încă își așteaptă proprietarul. Coincidență sau nu, în contextul scumpirii carburanților fosili, între timp prețul i s-a redus de două ori (de la 509.900 la 499.900 și ulterior la 454.900 euro), reducerea de astăzi fiind alta mai însemnată. Astfel fiind spuse, de la momentul primei listări și
15:50
(video) Huawei introduce cel mai performant LiDAR din lume, produs în serie și montat pe mașini # Autoblog.md
LiDAR este un acronim pentru Light Detection and Ranging (Detectarea și Măsurarea Distanței prin Lumină). Mai simplu spus, este un „ochi laser" care permite mașinilor moderne sofisticate să vadă mediul înconjurător în format 3D, cu o precizie milimetrică. Spre deosebire de o cameră video care doar „vede" imagini, LiDAR-ul emite mii de fascicule laser (invizibile
13:20
Un șofer a dat cu mașina pe timp de noapte în groapă și a fost amendat. Reacția comunității # Autoblog.md
Un caz care a stârnit dezbateri în rândul șoferilor din Republica Moldova. Un bărbat a povestit pe o rețea de socializare cum a ajuns să fie amendat după ce a căzut cu mașina într-o groapă, pe timp de noapte, pe un drum din raionul Șoldănești. Incidentul a avut loc pe 27 februarie, în jurul orei 19:30,
12:10
Continuă maratonul scumpirilor care a început pe fundalul crizei din Golf. După ce astăzi prețul motorinei a depășit 21 de lei pentru prima dată din noiembrie 2025, prețul pentru benzina 95 s-a întors la peste 24 de lei/litrul. Un nivel asemănător al tarifului plafon pentru benzină a fost la început de martie 2025. Amintim că
11:40
În Moldova se instituie stare de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile. Ce se recomandă șoferilor # Autoblog.md
În contextul evoluțiilor explozive din Orientul Mijlociu și al blocării Strâmtorii Ormuz, Guvernul Republicii Moldova a decis astăzi, la inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor, instituirea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 5 martie 2026. Hotărârea de Guvern vine ca răspuns la o
11:20
Într-o zi cu zăpadă și gheață pe unele drumuri, dar și un cer cenușiu deasupra, am preluat cheile unei Škoda Octavia. Dar nu orice Octavia, ci versiunea facelift, cu motorul de 2.0 litri pe benzină și, cel mai important, cu tracțiune integrală. Am vrut să vedem dacă rețeta care a consacrat modelul rămâne la fel
Ieri
10:00
O polemică veche de aproape șase ani dintre Li Auto și Volkswagen a reizbucnit în această săptămână, după ce gigantul german a anunțat producția primului său motor "range extender" (EREV) în China. Pe 2 martie, întreprinderea mixtă SAIC-Volkswagen s-a lăudat că primul motor EA211 „Golden Range Extender" a ieșit de pe linia de producție. Această
09:10
(P) Škoda Octavia – 30 de ani de excelență. De la model la legendă premiată internațional # Autoblog.md
Articol de: Škoda Moldova În 2026, Škoda Octavia marchează un moment important în istoria sa: 30 de ani de la lansarea primei generații moderne, prezentată în 1996. În trei decenii, Octavia a evoluat dintr-un model promițător într-un reper al segmentului compact european, apreciat pentru echilibrul dintre spațiu, tehnologie și eficiență. Peste 7 milioane de automobile au
3 martie 2026
17:30
Poliția anunță rezultatele unui control desfășurat în aproape toate zilele lunii februarie # Autoblog.md
Poliția Națională anunțase pe 4 februarie că în perioada 5–28 februarie va fi activ un control rutier la nivel național. Polițiștii de patrulare și-au intensificat acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului în timpul conducerii vehiculelor. Conducători auto au fost îndemnați să evite folosirea dispozitivului la volan și să conducă responsabil. În urma verificărilor,
13:30
Producătorul auto rus Moskvici, care a reînviat celebra marcă sovietică pe fostele linii de producție Renault, își extinde gama cu ocazia aniversării a 80 de ani. După ce a anunțat la sfârșitul anului trecut două noi modele în cadrul liniei M, cu emblemă dedicată, uzina din Moscova a publicat acum toate detaliile legate de prețuri,
12:10
Tensiunile din Golf au atins un punct critic fără precedent. Luni seara, un oficial de rang înalt al Gardienilor Revoluției din Iran a emis cel mai dur avertisment de până acum: Strâmtoarea Ormuz este închisă, iar orice navă care va încerca să tranziteze va fi atacată. „Strâmtoarea este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii
11:20
Prezentarea care a luat prin surprindere întreaga lume auto la evenimentul desfășurat recent la Barcelona. Constructorul tehnologic Xiaomi și-a adus în prim-plan un concept îndrăzneț care poartă numele de Vision GT, iar reacțiile sunt pe măsură. Vorbim despre un hypercar al cărui design este definit drept o capodoperă aerodinamică, sculptată parcă de vânt. Primul lucru
10:50
Volvo lansează cel mai mare update OTA din toate timpurile pentru 2.5 milioane de mașini # Autoblog.md
Anunțul în cauză a fost făcut încă la începutul toamnei din 2024, iar după o amânare a implementării promise în 2025 procesul începe acum garantat! Începând din această săptămână, o flotă întreagă de vehicule Volvo construite începând cu anul 2020 va deveni mai inteligentă, peste noapte, fără ca proprietarii să fie nevoiți să calce vreodată
10:10
Ambuteiaje kilometrice dinspre Aeroport după sistarea integrală a circulației pe un tronson al șoselei Muncești # Autoblog.md
Din 26 februarie, Primăria Municipiului Chișinău a informat că pe șoseaua Muncești din sectorul Botanica se va interveni cu mai multe echipe de drumari concomitent. Lucrările de frezare și plombare au început să se desfășoare continuu pe toată porțiunea drumului, începând cu ziua de duminică, 1 martie. Atunci s-a anunțat că strada va fi închisă
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
(video) Premieră mondială: Nokian introduce prima anvelopă de iarnă cu crampoane active # Autoblog.md
În 1934, o companie finlandeză specializată în prelucrarea cauciucului inventa anvelopa de iarnă. Nouăzeci de ani mai târziu, aceeași companie rescrie din nou regulile. Nokian Tyres a prezentat oficial Hakkapeliitta 01, prima anvelopă din istorie ale cărei crampoane se activează și dezactivează singure, în funcție de temperatura drumului. Este vorba despre o inovație care pune
2 martie 2026
17:50
(foto) Cum arată o casă pe roți din 1914, de fapt cea mai veche rulotă cu motor cunoscută din lume # Autoblog.md
Cu mult înainte ca termenul de "van life" să devină un fenomen pe rețelele de socializare, o familie înstărită din Marea Britanie își proiecta deja propria casă mobilă pentru aventuri. Rezultatul? Cea mai veche rulotă cu motor cunoscută în lume, un vehicul unic, construit în 1914 pe șasiul legendarului Ford Model T. O comandă regală
16:10
Škoda Auto a inaugurat o nouă hală de producție pentru sisteme de baterii, în urma unei investiții de 205 milioane de euro, transformând uzina din Mladá Boleslav în cel mai mare producător de baterii pentru vehicule electrice (BEV) din cadrul Grupului Volkswagen. Evenimentul, desfășurat în prezența premierului Cehiei (Andrej Babiš) și a ministrului Industriei și
15:20
(video) Premieră: Noua serie Xiaomi Electric Scooter 6 și al doilea model Ultra din gamă # Autoblog.md
Încă o premieră Xiaomi la Barcelona, legată de mobilitate. Compania introduce a șasea generație de trotinete electrice Xiaomi Electric Scooter. Seria este compusă din cinci versiuni pentru orice buget și o conține pe cea de top Ultra. Din 2016 până în prezent, un model Ultra a existat doar într-a patra generație lansată în 2023. Apropo,
13:00
Carburanții se scumpesc și se vor scumpi în Moldova, după ce SUA şi Israel au atacat Iranul # Autoblog.md
Probabil nu mai este un secret pentru nimeni în lume, în afară de populații izolate, că în weekend s-a declanșat un conflict militar pe glob. Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat dramatic în acest weekend, după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului, soldate cu moartea liderului suprem Ali Khamenei. Iranul a
12:10
(video) Charles Leclerc a ales o bijuterie Ferrari de la sfârșitul anilor 50 ca mașină de nuntă # Autoblog.md
Cu doar o săptămână înaintea noului sezon de Formula 1, care va fi al nouălea pentru el în calitate de pilot oficial cu normă întreagă, Charles Leclerc a jucat nunta. Pilotul echipei Ferrari a ales o modalitate inedită de a-și sărbători căsătoria cu Alexandra Saint Mleux. Imediat după ceremonia care a avut loc sâmbătă după-amiază
11:20
(video) Control pierdut într-o localitate din raionul Telenești. Pasagerul dintr-un autoturism a decedat # Autoblog.md
Un accident rutier grav a avut loc în weekend pe traseul național R6, pe segmentul care traversează localitatea Zahareuca din raionul Telenești. Potrivit primelor informații furnizate de oamenii legii, un bărbat în vârstă de 39 de ani, aflat la volanul unui BMW, se deplasa din direcția municipiului Orhei către municipiul Bălți. Din motive care încă
10:30
(video) Xiaomi dezvăluie Vision Gran Turismo: un hypercar electric modelat de vânt și inteligență artificială # Autoblog.md
Teaserul pe care l-au văzut vineri abonații canalului nostru de Telegram este despre această mașină. După introducerea modelului SU7 Ultra în simulatorul Gran Turismo 7, Xiaomi s-a gândit la primul său hypercar, modelat fără limite de echipe din München, Beijing și Shanghai. Xiaomi Vision Gran Turismo este interpretarea acestui gând, fiind prezentat în weekend la
09:20
(foto) BMW M2 primește un Track Kit pentru circuit, iar M2 CS eșapamentul M Performance # Autoblog.md
Piesele BMW M Performance au reprezentat dintotdeauna o declarație clară despre tehnologia orientată spre viitor, designul sportiv și dinamic și calitatea de necompromis. Începând din iulie 2026, BMW M2 va beneficia de un pachet M Performance Track Kit, special conceput pentru utilizarea pe circuite. Iar M2 CS, modelul special exclusivist din această clasă, marcat de
28 februarie 2026
11:40
Primele mașini Rox Motor au ajuns oficial în Republica Moldova: trei containere pline cu exemplare Rox 01 sunt deja în Chișinău. Iată un tur rapid cu primele imagini, în care am surprins modelul chiar în stadiul de transport, înainte de pregătirea pentru expunere în showroom și test drive. Rox 01 este un SUV de mari
27 februarie 2026
18:40
(video) Anunțuri oficiale: Sens giratoriu lângă Aeroport și noi treceri peste cale ferată în Chișinău # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND), Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) și Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU) a Consiliului municipal Chișinău au semnat astăzi, 27 februarie 2026, un acord de colaborare. Acesta prevede proiectarea, construcția și exploatarea unui sens giratoriu, dar și a unei platforme pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor în sectorul Botanica al municipiului
17:40
Trei lei diferență față de benzină. Un litru de motorină, mai scump cu 13 bani în următoarele trei zile # Autoblog.md
Noul sezon de primăvară aduce în Republica Moldova și… scumpiri continue ale carburanților. De altfel, pentru ultima zi de făurar este setată cea mai notabilă scumpire a unui litru de motorină din această lună, cu 13 bani
17:00
(video) BMW Group introduce roboți umanoizi în producție în Germania pentru prima dată # Autoblog.md
BMW Group face un pas major în direcția digitalizării și integrării inteligenței artificiale în producție: pentru prima dată în Europa, roboți umanoizi vor fi utilizați în procesele de serie la uzina din Leipzig. Anunțul marchează lansarea unui proiect pilot cu roboți umanoizi, susținut de noul „Center of Competence for Physical AI in Production”, care accelerează […] Articolul (video) BMW Group introduce roboți umanoizi în producție în Germania pentru prima dată apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
(video) Nicanor Ciochină, fostul primar care a lovit mortal un copil și a încercat să ascundă accidentul, condamnat # Autoblog.md
La doi ani distanță de la tragicul accident din Boldurești și zeci de ședințe de judecată, fostul primar al localității, Nicanor Ciochină, care a pledat mereu nevinovat, și-a aflat astăzi sentința. O instanță din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat de încălcarea articolul 264 din Codul Penal (Încălcarea regulilor de securitate a circulației […] Articolul (video) Nicanor Ciochină, fostul primar care a lovit mortal un copil și a încercat să ascundă accidentul, condamnat apare prima dată în Autoblog.md.
14:20
Škoda extinde gama de motorizări plug-in hybrid pentru Superb, introducând a doua și cea mai puternică interpretare din istoria actualei generații. Noul sistem hibrid devine exclusiv pentru caroseria sedan-liftback. Varianta Combi și sedanul în echipare Selection rămân cu motorizarea PHEV de 204 CP. Putere maximă în gama actuală Superb Noul powertrain combină un motor pe […] Articolul (video) Exclusivi pentru sedanul Škoda Superb: 272 cai putere electrificați apare prima dată în Autoblog.md.
12:40
Chinezii cuceresc poziții! Top 10 cei mai mari vânzători de autovehicule din 2025 în lume # Autoblog.md
După adunarea tuturor datelor și calculele efectuate în consecință, aflați în cele ce urmează care au fost giganții auto care au dominat piața globală în 2025. Clasamentul global al vânzărilor auto pentru anul 2025 a fost finalizat odată cu publicarea raportului financiar al grupului Stellantis pe 26 februarie 2026. Pentru prima dată în istorie, trei […] Articolul Chinezii cuceresc poziții! Top 10 cei mai mari vânzători de autovehicule din 2025 în lume apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
(video) O nouă funcție printre cei ce repară drumurile din Chișinău – creator de conținut # Autoblog.md
În ultimele zile, printre drumarii angajați în reparația drumurilor din orașul Chișinău a apărut o nouă funcție responsabilă – cea de… creator de conținut. Una sau mai multe persoane însoțesc muncitorii și le filmează activitatea, după care imaginile sunt montate dinamic și ajung pe paginile de socializare ale primăriei și preturilor. Și în timp ce […] Articolul (video) O nouă funcție printre cei ce repară drumurile din Chișinău – creator de conținut apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
În cursul serii de ieri, Poliția a fost sesizată cu privire la producerea a două accidente grave, soldate cu decesul a doi pietoni. Primul incident rutier a avut loc pe strada Băcioii Noi din Chișinău, iar cel de-al doilea – un accident feroviar – s-a produs în apropierea satului Elizaveta din municipiul Bălți. Accident rutier […] Articolul Accidente nocturne în Moldova: un pieton lovit de autocamion și altul de un tren apare prima dată în Autoblog.md.
08:30
Articol de: Dacia Moldova În 2025, Dacia marchează o premieră chiar și la nivelul industriei auto globale: lansează primul sistem din lume care combină propulsia hibridă, tracțiunea integrală, transmisia automată și alimentarea benzină–GPL. Această tehnologie debutează pe Dacia Duster și Dacia Bigster, marcând o premieră absolută la nivel mondial. Nu este vorba despre o soluție de […] Articolul (P) O premieră Dacia care schimbă regulile jocului în segmentul SUV accesibil apare prima dată în Autoblog.md.
26 februarie 2026
17:10
Un rar Alfa Romeo Tipo 33 Stradale, evaluat la 30 de milioane de euro, a dispărut. Mașina, pe care marca italiană o numește „cea mai frumoasă din lume”, face acum obiectul unei anchete penale. Moștenitorii regretatului proprietar sunt gata să ofere o recompensă uriașă de 100.000 de euro oricui real va ajuta la recuperarea vehiculului, […] Articolul Se caută un Alfa Romeo Tipo 33 Stradale dispărut și chiar se oferă recompensă apare prima dată în Autoblog.md.
15:10
(video) „La Perle Rare” – capodoperă unică Sur Mesure inspirată de frumusețea naturală # Autoblog.md
Bugatti dezvăluie o nouă creație exclusivă Sur Mesure: W16 Mistral „La Perle Rare” – un roadster open-top care reprezintă capitolul final al erei legendare W16. Modelul îmbină performanța extremă cu arta personalizării absolute, transformând hypercarul într-o operă de artă profund personală, modelată după viziunea unui client extrem de exigent. Originea proiectului Călătoria spre acest automobil […] Articolul (video) „La Perle Rare” – capodoperă unică Sur Mesure inspirată de frumusețea naturală apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Într-un moment în care municipiul Chișinău este în pragul de a avea înregistrate oficial 400.000 de autovehicule, iar urbanizarea este de neoprit și un număr impunător de cetățeni fac zilnic navete pentru a ajunge la locuri de muncă, Primăria Chișinău a scos pe masă un proiect vechi spre implementare. Anterior numit generic Park & Ride, […] Articolul (video) Parcările de captură de la intrările în Chișinău apar din anul curent apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
Amelia Island Auctions pregătește vânzarea un exemplar absolut unic în istoria automobilismului: RUF 928R, singurul model fabricat vreodată cu cod VIN W09. Mașina, evaluată la jumătate de milion de dolari, a fost comandată nouă în 1989 de regretatul Lee Kun-Hee, fostul președinte al grupului Samsung, celebru pentru colecția sa de automobile unicat și de importanță […] Articolul (foto) A apărut la vânzare unicul Porsche 928 modificat de RUF de pe planetă apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Constantin Mihalachi s-a deplasat special în Spania, trezindu-se la ora 3 dimineața, pentru a testa în premieră națională noua generație Mazda CX-5 – un model strategic esențial pentru producătorul japonez. SUV-ul a primit modificări substanțiale față de generația anterioară, atât la exterior, cât și la tehnică și dotări. Până se pregătește reportajul complet, iată primele […] Articolul (video) Noua Mazda CX-5 – primele impresii din test drive apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
Cel puțin pentru piața nord-americană, Ford a introdus o schimbare surprinzătoare în configuratorul modelului Mustang Mach-E din gama anului 2026. Accesul la portbagajul frontal (frunk) nu mai este standard, ci costă bani suplimentari! Modificarea a stârnit reacții imediate în rândul clienților și analiștilor auto, fiind considerată una dintre cele mai neobișnuite practici din industria auto […] Articolul Gest ridicol din partea Ford: portbagaj frontal oferit drept opțiune apare prima dată în Autoblog.md.
25 februarie 2026
17:50
(video) Spectacol și sub caroserie: De Tomaso P900 are un motor V12 de 7.0 litri și mai ușor de 200 kg # Autoblog.md
De Tomaso Automobili dezvăluie specificațiile finale ale motorului V12 pentru spectaculosul model P900, dezvăluind în același timp colaborarea cu ItalTecnica pentru realizarea acestuia. Propulsorul, o arhitectură aspirată natural, dezvoltă 900 CP la aproximativ 9.500 rpm și atinge o turație maximă de 10.200 rpm. Este conceput în opoziție cu tendințele actuale: fără electrificare, fără supraalimentare, doar […] Articolul (video) Spectacol și sub caroserie: De Tomaso P900 are un motor V12 de 7.0 litri și mai ușor de 200 kg apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
Veste bună! Constatarea amiabilă a accidentelor va fi disponibilă în format digital și iată două mari beneficii # Autoblog.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat și expediat spre avizare repetată, dar și consultare publică, un Proiect de Hotărâre privind procedura de constatare amiabilă a unui accident de circuație. Documentul actualizează cadrul normativ existent și pune în aplicare prevederile Legii nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, cu modificările aduse prin […] Articolul Veste bună! Constatarea amiabilă a accidentelor va fi disponibilă în format digital și iată două mari beneficii apare prima dată în Autoblog.md.
14:00
(video) Premieră în Moldova: Din banii pentru drumuri se va face un laborator de control al calității lucrărilor # Autoblog.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi Programul Fondului Rutier pentru anul 2026, alocând suma totală de 1.82 miliarde de lei pentru întreținerea, reparația și modernizarea rețelei de drumuri publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de […] Articolul (video) Premieră în Moldova: Din banii pentru drumuri se va face un laborator de control al calității lucrărilor apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
(video) „Negociază constant cu fizica și câștigă”. Richard Hammond a încercat Yangwang U9 Xtreme # Autoblog.md
Yangwang U9 Xtreme nu este doar un alt hypercar electric – este o declarație de forță tehnologică din partea Chinei, o mașină capabilă să depășească 480 km/h și care produce peste 3000 CP, după cum declară producătorul. Jurnalistul britanic Richard Hammond, care a avut privilegiul de a fi primul occidental care a condus mașina, a […] Articolul (video) „Negociază constant cu fizica și câștigă”. Richard Hammond a încercat Yangwang U9 Xtreme apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Volvo Cars anunță o serie de upgrade-uri pentru modelul EX30, cel mai mic SUV electric premium al mărcii, care îl fac mai accesibil și mai versatil ca niciodată. Actualizările includ și funcția prin care mașina devine o adevărată sursă mobilă de energie. „Facem actualizări importante pentru cel mai mic SUV electric premium al nostru. Prin […] Articolul (foto) Volvo EX30 se alege cu o serie de noutăți și devine mai accesibil apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
(video) Ferrari 355 by Evoluto e gata, cu un interior modificat și o opțiune de putere # Autoblog.md
Evoluto Automobili a anunțat oficial că proiectul 355 by Evoluto a fost validat tehnic și este pregătit pentru producție. După testare intensă pe pistă și rulaj de motor, prototipul final de producție a trecut toate etapele de validare, urmând ca omologarea finală de durabilitate să fie finalizată în aprilie 2026. Primele exemplare vor intra în […] Articolul (video) Ferrari 355 by Evoluto e gata, cu un interior modificat și o opțiune de putere apare prima dată în Autoblog.md.
24 februarie 2026
18:20
Cât de periculoase sunt covorașele ieftine din habitaclu? Riscuri reale pentru siguranță și sănătate # Autoblog.md
Covorașele auto sunt considerate de mulți șoferi un detaliu minor – ceva ieftin, ușor de înlocuit și de cumpărat de pe orice portal online sau magazin non-specializat. Însă covorașele foarte ieftine, fabricate din materiale dubioase și fără certificări, pot deveni o amenințare reală pentru siguranța pasagerilor, sănătatea pe termen lung și chiar integritatea tehnică a […] Articolul Cât de periculoase sunt covorașele ieftine din habitaclu? Riscuri reale pentru siguranță și sănătate apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
Majoritatea cuplurilor marchează o aniversare importantă de căsătorie printr-o cină liniștită sau o reuniune de familie. Însă unul din Marea Britanie a ales o modalitate mult mai memorabilă: la 92 și, respectiv, 94 de ani, celebrând 70 de ani împreună, au decis că a venit momentul… să-și cumpere primul Porsche. „Presupun că am avut întotdeauna […] Articolul (foto) Un cuplu a sărbătorit 70 de ani de căsnicie prin cumpărarea primul Porsche apare prima dată în Autoblog.md.
