Circulația pe șoseaua Muncești s-a reluat mai devreme. Se sistează integral pe strada Meșterul Manole

12:00

Volvo Cars anunță o serie de upgrade-uri pentru modelul EX30, cel mai mic SUV electric premium al mărcii, care îl fac mai accesibil și mai versatil ca niciodată. Actualizările includ și funcția prin care mașina devine o adevărată sursă mobilă de energie. „Facem actualizări importante pentru cel mai mic SUV electric premium al nostru. Prin […] Articolul (foto) Volvo EX30 se alege cu o serie de noutăți și devine mai accesibil apare prima dată în Autoblog.md.