(foto) Cum arată o casă pe roți din 1914, de fapt cea mai veche rulotă cu motor cunoscută din lume
Autoblog.md, 2 martie 2026 17:50
Cu mult înainte ca termenul de "van life" să devină un fenomen pe rețelele de socializare, o familie înstărită din Marea Britanie își proiecta deja propria casă mobilă pentru aventuri. Rezultatul? Cea mai veche rulotă cu motor cunoscută în lume, un vehicul unic, construit în 1914 pe șasiul legendarului Ford Model T. O comandă regală
• • •
Acum 30 minute
17:50
Acum 4 ore
16:10
Škoda Auto a inaugurat o nouă hală de producție pentru sisteme de baterii, în urma unei investiții de 205 milioane de euro, transformând uzina din Mladá Boleslav în cel mai mare producător de baterii pentru vehicule electrice (BEV) din cadrul Grupului Volkswagen. Evenimentul, desfășurat în prezența premierului Cehiei (Andrej Babiš) și a ministrului Industriei și
15:20
(video) Premieră: Noua serie Xiaomi Electric Scooter 6 și al doilea model Ultra din gamă # Autoblog.md
Încă o premieră Xiaomi la Barcelona, legată de mobilitate. Compania introduce a șasea generație de trotinete electrice Xiaomi Electric Scooter. Seria este compusă din cinci versiuni pentru orice buget și o conține pe cea de top Ultra. Din 2016 până în prezent, un model Ultra a existat doar într-a patra generație lansată în 2023. Apropo,
Acum 6 ore
13:00
Carburanții se scumpesc și se vor scumpi în Moldova, după ce SUA şi Israel au atacat Iranul # Autoblog.md
Probabil nu mai este un secret pentru nimeni în lume, în afară de populații izolate, că în weekend s-a declanșat un conflict militar pe glob. Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat dramatic în acest weekend, după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului, soldate cu moartea liderului suprem Ali Khamenei. Iranul a
Acum 8 ore
12:10
(video) Charles Leclerc a ales o bijuterie Ferrari de la sfârșitul anilor 50 ca mașină de nuntă # Autoblog.md
Cu doar o săptămână înaintea noului sezon de Formula 1, care va fi al nouălea pentru el în calitate de pilot oficial cu normă întreagă, Charles Leclerc a jucat nunta. Pilotul echipei Ferrari a ales o modalitate inedită de a-și sărbători căsătoria cu Alexandra Saint Mleux. Imediat după ceremonia care a avut loc sâmbătă după-amiază
11:20
(video) Control pierdut într-o localitate din raionul Telenești. Pasagerul dintr-un autoturism a decedat # Autoblog.md
Un accident rutier grav a avut loc în weekend pe traseul național R6, pe segmentul care traversează localitatea Zahareuca din raionul Telenești. Potrivit primelor informații furnizate de oamenii legii, un bărbat în vârstă de 39 de ani, aflat la volanul unui BMW, se deplasa din direcția municipiului Orhei către municipiul Bălți. Din motive care încă
10:30
(video) Xiaomi dezvăluie Vision Gran Turismo: un hypercar electric modelat de vânt și inteligență artificială # Autoblog.md
Teaserul pe care l-au văzut vineri abonații canalului nostru de Telegram este despre această mașină. După introducerea modelului SU7 Ultra în simulatorul Gran Turismo 7, Xiaomi s-a gândit la primul său hypercar, modelat fără limite de echipe din München, Beijing și Shanghai. Xiaomi Vision Gran Turismo este interpretarea acestui gând, fiind prezentat în weekend la
Acum 12 ore
09:20
(foto) BMW M2 primește un Track Kit pentru circuit, iar M2 CS eșapamentul M Performance # Autoblog.md
Piesele BMW M Performance au reprezentat dintotdeauna o declarație clară despre tehnologia orientată spre viitor, designul sportiv și dinamic și calitatea de necompromis. Începând din iulie 2026, BMW M2 va beneficia de un pachet M Performance Track Kit, special conceput pentru utilizarea pe circuite. Iar M2 CS, modelul special exclusivist din această clasă, marcat de
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Primele mașini Rox Motor au ajuns oficial în Republica Moldova: trei containere pline cu exemplare Rox 01 sunt deja în Chișinău. Iată un tur rapid cu primele imagini, în care am surprins modelul chiar în stadiul de transport, înainte de pregătirea pentru expunere în showroom și test drive. Rox 01 este un SUV de mari
27 februarie 2026
18:40
(video) Anunțuri oficiale: Sens giratoriu lângă Aeroport și noi treceri peste cale ferată în Chișinău # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND), Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) și Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU) a Consiliului municipal Chișinău au semnat astăzi, 27 februarie 2026, un acord de colaborare. Acesta prevede proiectarea, construcția și exploatarea unui sens giratoriu, dar și a unei platforme pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor în sectorul Botanica al municipiului
17:40
Trei lei diferență față de benzină. Un litru de motorină, mai scump cu 13 bani în următoarele trei zile # Autoblog.md
Noul sezon de primăvară aduce în Republica Moldova și… scumpiri continue ale carburanților. De altfel, pentru ultima zi de făurar este setată cea mai notabilă scumpire a unui litru de motorină din această lună, cu 13 bani. Cu țârâita, însă practic în toată această ultimă lună de iarnă prețurile carburanților au fost pe plus. Actuala
17:00
(video) BMW Group introduce roboți umanoizi în producție în Germania pentru prima dată # Autoblog.md
BMW Group face un pas major în direcția digitalizării și integrării inteligenței artificiale în producție: pentru prima dată în Europa, roboți umanoizi vor fi utilizați în procesele de serie la uzina din Leipzig. Anunțul marchează lansarea unui proiect pilot cu roboți umanoizi, susținut de noul „Center of Competence for Physical AI in Production", care accelerează
15:40
(video) Nicanor Ciochină, fostul primar care a lovit mortal un copil și a încercat să ascundă accidentul, condamnat # Autoblog.md
La doi ani distanță de la tragicul accident din Boldurești și zeci de ședințe de judecată, fostul primar al localității, Nicanor Ciochină, care a pledat mereu nevinovat, și-a aflat astăzi sentința. O instanță din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat de încălcarea articolul 264 din Codul Penal (Încălcarea regulilor de securitate a circulației
14:20
Škoda extinde gama de motorizări plug-in hybrid pentru Superb, introducând a doua și cea mai puternică interpretare din istoria actualei generații. Noul sistem hibrid devine exclusiv pentru caroseria sedan-liftback. Varianta Combi și sedanul în echipare Selection rămân cu motorizarea PHEV de 204 CP. Putere maximă în gama actuală Superb Noul powertrain combină un motor pe
12:40
Chinezii cuceresc poziții! Top 10 cei mai mari vânzători de autovehicule din 2025 în lume # Autoblog.md
După adunarea tuturor datelor și calculele efectuate în consecință, aflați în cele ce urmează care au fost giganții auto care au dominat piața globală în 2025. Clasamentul global al vânzărilor auto pentru anul 2025 a fost finalizat odată cu publicarea raportului financiar al grupului Stellantis pe 26 februarie 2026. Pentru prima dată în istorie, trei
11:00
(video) O nouă funcție printre cei ce repară drumurile din Chișinău – creator de conținut # Autoblog.md
În ultimele zile, printre drumarii angajați în reparația drumurilor din orașul Chișinău a apărut o nouă funcție responsabilă – cea de… creator de conținut. Una sau mai multe persoane însoțesc muncitorii și le filmează activitatea, după care imaginile sunt montate dinamic și ajung pe paginile de socializare ale primăriei și preturilor. Și în timp ce
09:50
În cursul serii de ieri, Poliția a fost sesizată cu privire la producerea a două accidente grave, soldate cu decesul a doi pietoni. Primul incident rutier a avut loc pe strada Băcioii Noi din Chișinău, iar cel de-al doilea – un accident feroviar – s-a produs în apropierea satului Elizaveta din municipiul Bălți. Accident rutier
08:30
Articol de: Dacia Moldova În 2025, Dacia marchează o premieră chiar și la nivelul industriei auto globale: lansează primul sistem din lume care combină propulsia hibridă, tracțiunea integrală, transmisia automată și alimentarea benzină–GPL. Această tehnologie debutează pe Dacia Duster și Dacia Bigster, marcând o premieră absolută la nivel mondial. Nu este vorba despre o soluție de
26 februarie 2026
17:10
Un rar Alfa Romeo Tipo 33 Stradale, evaluat la 30 de milioane de euro, a dispărut. Mașina, pe care marca italiană o numește „cea mai frumoasă din lume", face acum obiectul unei anchete penale. Moștenitorii regretatului proprietar sunt gata să ofere o recompensă uriașă de 100.000 de euro oricui real va ajuta la recuperarea vehiculului,
15:10
(video) „La Perle Rare” – capodoperă unică Sur Mesure inspirată de frumusețea naturală # Autoblog.md
Bugatti dezvăluie o nouă creație exclusivă Sur Mesure: W16 Mistral „La Perle Rare" – un roadster open-top care reprezintă capitolul final al erei legendare W16. Modelul îmbină performanța extremă cu arta personalizării absolute, transformând hypercarul într-o operă de artă profund personală, modelată după viziunea unui client extrem de exigent. Originea proiectului Călătoria spre acest automobil
13:10
Într-un moment în care municipiul Chișinău este în pragul de a avea înregistrate oficial 400.000 de autovehicule, iar urbanizarea este de neoprit și un număr impunător de cetățeni fac zilnic navete pentru a ajunge la locuri de muncă, Primăria Chișinău a scos pe masă un proiect vechi spre implementare. Anterior numit generic Park & Ride,
12:10
Amelia Island Auctions pregătește vânzarea un exemplar absolut unic în istoria automobilismului: RUF 928R, singurul model fabricat vreodată cu cod VIN W09. Mașina, evaluată la jumătate de milion de dolari, a fost comandată nouă în 1989 de regretatul Lee Kun-Hee, fostul președinte al grupului Samsung, celebru pentru colecția sa de automobile unicat și de importanță
10:50
Constantin Mihalachi s-a deplasat special în Spania, trezindu-se la ora 3 dimineața, pentru a testa în premieră națională noua generație Mazda CX-5 – un model strategic esențial pentru producătorul japonez. SUV-ul a primit modificări substanțiale față de generația anterioară, atât la exterior, cât și la tehnică și dotări. Până se pregătește reportajul complet, iată primele
09:30
Cel puțin pentru piața nord-americană, Ford a introdus o schimbare surprinzătoare în configuratorul modelului Mustang Mach-E din gama anului 2026. Accesul la portbagajul frontal (frunk) nu mai este standard, ci costă bani suplimentari! Modificarea a stârnit reacții imediate în rândul clienților și analiștilor auto, fiind considerată una dintre cele mai neobișnuite practici din industria auto
25 februarie 2026
17:50
(video) Spectacol și sub caroserie: De Tomaso P900 are un motor V12 de 7.0 litri și mai ușor de 200 kg # Autoblog.md
De Tomaso Automobili dezvăluie specificațiile finale ale motorului V12 pentru spectaculosul model P900, dezvăluind în același timp colaborarea cu ItalTecnica pentru realizarea acestuia. Propulsorul, o arhitectură aspirată natural, dezvoltă 900 CP la aproximativ 9.500 rpm și atinge o turație maximă de 10.200 rpm. Este conceput în opoziție cu tendințele actuale: fără electrificare, fără supraalimentare, doar
16:30
Veste bună! Constatarea amiabilă a accidentelor va fi disponibilă în format digital și iată două mari beneficii # Autoblog.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat și expediat spre avizare repetată, dar și consultare publică, un Proiect de Hotărâre privind procedura de constatare amiabilă a unui accident de circuație. Documentul actualizează cadrul normativ existent și pune în aplicare prevederile Legii nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, cu modificările aduse prin
14:00
(video) Premieră în Moldova: Din banii pentru drumuri se va face un laborator de control al calității lucrărilor # Autoblog.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi Programul Fondului Rutier pentru anul 2026, alocând suma totală de 1.82 miliarde de lei pentru întreținerea, reparația și modernizarea rețelei de drumuri publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de
13:10
(video) „Negociază constant cu fizica și câștigă”. Richard Hammond a încercat Yangwang U9 Xtreme # Autoblog.md
Yangwang U9 Xtreme nu este doar un alt hypercar electric – este o declarație de forță tehnologică din partea Chinei, o mașină capabilă să depășească 480 km/h și care produce peste 3000 CP, după cum declară producătorul. Jurnalistul britanic Richard Hammond, care a avut privilegiul de a fi primul occidental care a condus mașina, a
12:00
Volvo Cars anunță o serie de upgrade-uri pentru modelul EX30, cel mai mic SUV electric premium al mărcii, care îl fac mai accesibil și mai versatil ca niciodată. Actualizările includ și funcția prin care mașina devine o adevărată sursă mobilă de energie. „Facem actualizări importante pentru cel mai mic SUV electric premium al nostru. Prin
10:40
(video) Ferrari 355 by Evoluto e gata, cu un interior modificat și o opțiune de putere # Autoblog.md
Evoluto Automobili a anunțat oficial că proiectul 355 by Evoluto a fost validat tehnic și este pregătit pentru producție. După testare intensă pe pistă și rulaj de motor, prototipul final de producție a trecut toate etapele de validare, urmând ca omologarea finală de durabilitate să fie finalizată în aprilie 2026. Primele exemplare vor intra în
24 februarie 2026
18:20
Cât de periculoase sunt covorașele ieftine din habitaclu? Riscuri reale pentru siguranță și sănătate # Autoblog.md
Covorașele auto sunt considerate de mulți șoferi un detaliu minor – ceva ieftin,
16:50
Majoritatea cuplurilor marchează o aniversare importantă de căsătorie printr-o cină liniștită sau o reuniune de familie. Însă unul din Marea Britanie a ales o modalitate mult mai memorabilă: la 92 și, respectiv, 94 de ani, celebrând 70 de ani împreună, au decis că a venit momentul… să-și cumpere primul Porsche. „Presupun că am avut întotdeauna […] Articolul (foto) Un cuplu a sărbătorit 70 de ani de căsnicie prin cumpărarea primul Porsche apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
(video) Donut Lab validează prima baterie solid-state de serie. Teste independente confirmă încărcare în 5 minute # Autoblog.md
Compania finlandeză Donut Lab a anunțat publicarea primelor rezultate independente ale testelor efectuate pe bateria sa revoluționară – prima baterie solid-state gata de producție în serie pentru vehicule electrice. Testele au fost comandate de la VTT Technical Research Centre of Finland, unul dintre cele mai respectate centre de cercetare din Europa. Acestea vor fi prezentate […] Articolul (video) Donut Lab validează prima baterie solid-state de serie. Teste independente confirmă încărcare în 5 minute apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
Ministerul Mediului a dispus controale ample în toate spălătoriile auto din Republica Moldova, ca urmare a… numeroaselor sesizări primite de la cetățeni. Însă ce subiecte sau probleme abordează aceste sesizări nu s-a comunicat public. Aflăm doar că măsura vizează verificarea respectării stricte a normelor de mediu și prevenirea poluării cauzate de apele uzate și deșeurile […] Articolul Toate spălătoriile auto din Republica Moldova vor fi supuse controalelor de mediu apare prima dată în Autoblog.md.
11:10
Atenție! După Audi, și VW avertizează despre escrocherii cu vânzări ”oficiale” de mașini rulate # Autoblog.md
VW a emis un avertisment oficial către clienții săi. În Germania, Austria și Elveția a fost identificată o schemă de înșelăciune sofisticată care se răspândește rapid anume în comerțul cu mașini second-hand. Oamenii sunt atrași pe site-uri și cataloage false care imită perfect canalele oficiale de vânzare ale mărcii, unde li se oferă vehicule second-hand […] Articolul Atenție! După Audi, și VW avertizează despre escrocherii cu vânzări ”oficiale” de mașini rulate apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
(video) Încă o șansă, ultima? Alfa Romeo redeschide comenzile în Europa pentru modelele Quadrifoglio # Autoblog.md
În primăvara anului 2025, Alfa Romeo anunțase oficial închiderea comenzilor în Europa pentru toate versiunile cu motoare pe benzină a modelelor Giulia și Stelvio. Planul era ca brandul să facă tranziția rapidă spre electrificare, lăsând în ofertă temporară doar motorizările diesel. Mulți au interpretat asta ca fiind „sfârșitul erei Quadrifoglio” așa cum o știm. Totuși, […] Articolul (video) Încă o șansă, ultima? Alfa Romeo redeschide comenzile în Europa pentru modelele Quadrifoglio apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
(P) Compania DAAC-Hermes își reconfirmă statutul de lider: cel mai bun importator Volvo din regiunea EMEA # Autoblog.md
Articol de: Volvo Cars Moldova Volvo Car Moldova a fost distinsă cu cea mai prestigioasă distincție internațională a mărcii — Volvo Excellence Club Award 2025. În urma rezultatelor anuale, DAAC-Hermes Moldova a fost din nou desemnat cel mai bun importator Volvo dintre cele 37 de țări din regiunea EMEA, reconfirmându-și poziția de lider incontestabil și superioritatea […] Articolul (P) Compania DAAC-Hermes își reconfirmă statutul de lider: cel mai bun importator Volvo din regiunea EMEA apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
Dacia introduce pe piața din România o ediție specială extrem de atractivă: Duster Spirit of Sand. Inspirată de spiritul de competiție și de performanțele off-road ale mărcii, care i-au adus victoria în ediția 2026 a celebrului Raliu Dakar, această serie limitată la doar 500 de exemplare celebrează inovația tehnologică și ADN-ul aventurier al modelului Duster. […] Articolul (foto) Exclusiv pentru România: Ediția limitată Dacia Duster Spirit of Sand apare prima dată în Autoblog.md.
23 februarie 2026
16:30
(P) EVAX Moldova: Intervenție după un accident neașteptat – mașină scoasă din albia râului Bîc # Autoblog.md
Articol de: EVAX Un accident rutier petrecut noaptea târziu la intersecția străzilor Albișoara și Petru Rareș a pus la încercare rapiditatea și profesionalismul serviciilor de evacuare. În consecință, unul dintre automobiliștii implicați a părăsit complet partea carosabilă, ajungând în albia râului Bîc. Situația complicată a necesitat mobilizarea a două autospeciale pentru a readuce vehiculul accidentat pe […] Articolul (P) EVAX Moldova: Intervenție după un accident neașteptat – mașină scoasă din albia râului Bîc apare prima dată în Autoblog.md.
15:30
(video) Roboții umanoizi din China, tot mai mobili. Sunt învățați arte marțiale și simulează uzul armelor # Autoblog.md
China accelerează dezvoltarea roboților umanoizi la un ritm fără precedent. În ultimele luni, demonstrațiile publice ale companiei Unitree – unul dintre liderii mondiali în robotică avansată – au arătat că aceste mașini nu mai sunt doar prototipuri statice: ele aleargă, sar, execută figuri de arte marțiale și, în unele cazuri, sunt antrenate să manipuleze obiecte […] Articolul (video) Roboții umanoizi din China, tot mai mobili. Sunt învățați arte marțiale și simulează uzul armelor apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
(video) Atenție la procurarea mașinilor scumpe rulate din Chișinău! Pot fi deja proprietăți # Autoblog.md
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au reținut în flagrant trei cetățeni străini cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani. Aceștia au fost prinși în momentele unei tentative de a comercializa fraudulos un SUV scump în Chișinău. Potrivit materialelor probatorii acumulate, cei trei suspecți […] Articolul (video) Atenție la procurarea mașinilor scumpe rulate din Chișinău! Pot fi deja proprietăți apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
(audio) Atunci când banul e mai gros decât asfaltul. Dosar uriaș de delapidare în proiecte „Satul European” # Autoblog.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți au declanșat o operațiune de proporții, efectuând zeci de percheziții simultane în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum și la sediul unui operator economic. Acțiunile vizează fapte de corupție și delapidare masivă a fondurilor naționale și externe alocate pentru proiecte de infrastructură din […] Articolul (audio) Atunci când banul e mai gros decât asfaltul. Dosar uriaș de delapidare în proiecte „Satul European” apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
(video) Golf GTI împlinește 50 de ani: legenda care a revoluționat sportivele compacte în 1976 # Autoblog.md
În 1976, Volkswagen a lansat un Golf care a surprins toată lumea: capabilități sportive distinctive, un design vizual discret, o bandă roșie pe grila radiatorului, huse în carouri – GTI. Aceste trei litere au devenit rapid legendare, creând un adevărat cult care continuă să inspire și să captiveze oamenii și astăzi, ajuns la generația a […] Articolul (video) Golf GTI împlinește 50 de ani: legenda care a revoluționat sportivele compacte în 1976 apare prima dată în Autoblog.md.
10:00
(video) Momentul când un vitezoman cu ATV se răstoarnă pe o stradă din cartierul Schinoasa # Autoblog.md
Un accident de circulație a fost filmat în dimineața zilei de ieri pe strada Ialoveni din cartierul Schinoasa din Chișinău. Deși imaginile arată un impact notabil, curios este că la 112 nu s-a apelat și Poliția Capitalei nu îl are înregistrat. Pe stradă s-au ciocnit o Dacia Logan și un ATV, ultimul având o viteză […] Articolul (video) Momentul când un vitezoman cu ATV se răstoarnă pe o stradă din cartierul Schinoasa apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video) Proiect independent pentru decongestionarea nodului rutier de lângă „Tutun-CTC” # Autoblog.md
Un proiect independent despre problemele din Chișinău și potențialele soluții ale acestora a prezentat o soluție radicală, dar logic argumentată, pentru una dintre cele mai problematice intersecții din Chișinău: nodul rutier de pe strada Ismail, în zona fabricii de tutun. Circulația aici este constant haotică, cu trafic intens, fluxuri încrucișate și suprasarcină permanentă! Principalele probleme […] Articolul (video) Proiect independent pentru decongestionarea nodului rutier de lângă „Tutun-CTC” apare prima dată în Autoblog.md.
20 februarie 2026
18:20
(video) Șoferii cu mașini avariate în gropi pot cere despăgubiri. Avocat: legea există, dar puțini o folosesc # Autoblog.md
Autoritățile centrale au promis repetat că reparația drumurilor naționale, după consecințele generate de fenomenele meteo din ultimele săptămâni, va demara odată cu încălzirea vremii. Până atunci, sezonul rece încă este marcat în calendar, iar gropile vor fi acoperite cu o soluție temporară sub formă de plombare. În aceste circumstanțe, rămâne util de știut că șoferii […] Articolul (video) Șoferii cu mașini avariate în gropi pot cere despăgubiri. Avocat: legea există, dar puțini o folosesc apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
(foto) Un Mercedes-Benz W100 Pullman Landaulet, fosta limuzină a președintelui Togo, își caută proprietar nou # Autoblog.md
Compania germană Mechatronik, specializată în căutarea, restaurarea și comercializarea celor mai rare și exclusive automobile de colecție, are în portofoliu un exemplar extrem de rar: un Mercedes-Benz W100 600 Pullman Landaulet din 1977. Super-sedanul de jumătate de secol se prezintă într-o stare impecabilă și poartă o istorie unică, fiind unul dintre doar 32 de exemplare […] Articolul (foto) Un Mercedes-Benz W100 Pullman Landaulet, fosta limuzină a președintelui Togo, își caută proprietar nou apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
Sfârșitul războiului prețurilor?! China interzice vânzarea automobilelor sub costul lor de producție # Autoblog.md
Autoritățile chineze au adoptat recent un set final de directive care interzic producătorilor auto să vândă vehicule sub costul total de producție, intensificând astfel campania împotriva unui război al prețurilor care a dominat piața auto chineză timp de ani de zile. Măsura, anunțată de Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței, reprezintă una dintre cele mai […] Articolul Sfârșitul războiului prețurilor?! China interzice vânzarea automobilelor sub costul lor de producție apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
(video) Autoforța construiește un centru de service imens pentru vehicule grele pe centura Chișinău # Autoblog.md
O investiție majoră în infrastructura auto din Republica Moldova este în plină desfășurare. Compania SRL „Autoforța”, parte a grupului Autospace, ridică un centru de service dedicat pe centura Chișinău, între Ialoveni și Durlești. Chiar în plină iarnă, stadiul lucrărilor de pe șantier este unul avansat. Noul centru va fi un hub complet pentru vehiculele comerciale, […] Articolul (video) Autoforța construiește un centru de service imens pentru vehicule grele pe centura Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Toyota Motor Europe (TME) a anunțat la Bruxelles înființarea celei de-a doua fabrici circulare din Europa, localizată în Walbrzych, Polonia. Noua unitate industrială va ocupa o suprafață de 25.000 de metri pătrați și va procesa aproape 20.000 de vehicule scoase din uz (End-of-Life Vehicles) în fiecare an. Investiția reprezintă un pas major în strategia Toyota […] Articolul Toyota deschide a doua fabrică circulară din Europa în Polonia apare prima dată în Autoblog.md.
