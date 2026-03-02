(foto) Cum arată o casă pe roți din 1914, de fapt cea mai veche rulotă cu motor cunoscută din lume

13:40

Autoritățile chineze au adoptat recent un set final de directive care interzic producătorilor auto să vândă vehicule sub costul total de producție, intensificând astfel campania împotriva unui război al prețurilor care a dominat piața auto chineză timp de ani de zile. Măsura, anunțată de Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței, reprezintă una dintre cele mai […] Articolul Sfârșitul războiului prețurilor?! China interzice vânzarea automobilelor sub costul lor de producție apare prima dată în Autoblog.md.