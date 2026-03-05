(video) Revoluție în încărcarea electrică: BYD introduce Blade Battery 2.0 și Flash Charging 2.0 de 1500 kW

12:10

Continuă maratonul scumpirilor care a început pe fundalul crizei din Golf. După ce astăzi prețul motorinei a depășit 21 de lei pentru prima dată din noiembrie 2025, prețul pentru benzina 95 s-a întors la peste 24 de lei/litrul. Un nivel asemănător al tarifului plafon pentru benzină a fost la început de martie 2025.