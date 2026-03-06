Prognoza meteo pentru 6 martie

17:30

De peste 40 de ani, Elena Vovc din satul Egoreni, raionul Soroca, croșetează mărțișoare.În familia lor, toate femeile au croșetat. Mama, sora mamei, bunicile – fiecare a lăsat în urmă fețe de masă, tablouri croșetate, flori din ață, broderii pe care astăzi cu greu le mai vezi prin case.„Am acasă niște lucruri pe care nu le are nimeni în Republica Moldova. Sînt piese păstrate din generație