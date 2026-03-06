GEELY NR.1 al doilea lună consecutiv

19:00

Zeci de blocuri locative și cîteva instituții publice au rămas fără căldură, după un deranjament produs la rețeaua termică de pe strada Andrei Doga din capitală.Potrivit imaginilor video, la fața locului se observau scurgeri de apă pe carosabil, iar din gurile de canalizare se ridicau aburi. În acest sens, Termoelectrica a precizat că în scurt timp va fi restabilită alimentarea consumatorilor