Germania a restricționat exportul de articole de lux către Rusia

16:00

Potrivit datelor NetBlocks, Iranul nu are internet de peste 120 de ore.Informația a fost transmisă de Caliber.Az, cu referire la o postare NetBlocks pe rețeaua de socializare X.„Întreruperea internetului în țară durează deja de peste 120 de ore, nivelul de conectare rămînînd în continuare la aproximativ 1% din nivelul obișnuit. Între timp, situația orwelliană devine din ce în ce mai gravă,