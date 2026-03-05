Germania a restricționat exportul de articole de lux către Rusia
Noi.md, 5 martie 2026 23:30
Serviciul federal vamal al Germaniei a clarificat regulile privind exportul de articole de lux către Rusia, stabilite prin sancțiunile Uniunii Europene.Serviciul a subliniat că interdicția se aplică nu numai livrărilor directe, ci și celor indirecte, inclusiv transferul de mărfuri prin intermediul unor terți, cu condiția ca acestea să ajungă în Rusia sau să fie utilizate acolo.Restricțiile
Președintele Asociației Federale Germane pentru Dezvoltare Economică și Comerț Exterior, Michael Schumann, a declarat zilele trecute într-un interviu acordat China Media Group (CMG) că în primul an de aplicare a celui de-al 15-lea Plan Cincinal, Germania și alte țări europene manifestă un interes deosebit față de dezvoltarea verde a statului chinez, scrie romanian.cgtn.com.Beijingul se antrene
Cîte țări europene au semnat acordul privind protecția populației în caz de război sau criză # Noi.md
Suedia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Polonia au semnat un acord comun privind protecția populației din regiunea baltică și din țările nord-europene în caz de criză sau război.Despre acest lucru s-a anunțat pe site-ul guvernului suedez.Se menționează că acest acord permite mutarea temporară a persoanelor peste granițele tuturor acestor țări
În 5 martie, Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Republicii Populare Chineze și președintele Comisiei Militare Centrale, a participat la ședința delegației provinciei Jiangsu din cadrul celei de-a patra sesiuni a celei de-a 14-a legislaturi a Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului (ANRPC), scrie romanian.cgtn.comÎn cadrul
Ministerul de Interne al Poloniei a decis prelungirea valabilității zonei tampon la frontiera cu Belarus cu încă 90 de zile.Informația este transmisă de Caliber.Az, cu referire la mass-media străină.„Ministrul Afacerilor Interne și Administrației a prelungit durata de valabilitate a zonei tampon la frontiera polono-belarusă cu încă trei luni. Măsurile vor intra în vigoare începînd cu 5 mar
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte directe asupra prețurilor la energie și asupra economiei Republicii Moldova, întrucît țara depinde aproape integral de importuri de resurse energetice. Declarațiile au fost făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, joi, 5 martie, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.Șefa statului a explicat că incertitudinea generată de conflict
Cea de-a patra sesiune a celei de-a 14-a legislaturi a Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului din China (ANRPC) și-a început lucrările, joi, la ora 9 dimineața, în Marea Sală a Poporului din Beijing.Președintele Chinei Xi Jinping și alți lideri de partid și de stat participă la ceremonia de deschidere, scrie romanian.cgtn.com.Prim-ministrul Li Qiang, a prezentat raportul de guvern
Cercetătorii lucrează la o tehnologie care ar putea înlocui routerele WiFi clasice: internetul cuantic. Mai rapid, mai sigur și compatibil cu infrastructura existentă.Routerul WiFi va fi înlocuit de internetul cuantic, o viitoare rețea de comunicații bazată pe principiile mecanicii cuantice.Folosește suprapunerea și întrepătrunderea particulelor pentru a transmite informații eficient și ex
Judocanii moldoveni continuă să-și consolideze pozițiile pe arena internațională. Conform celei mai recente actualizări a ratingului Federației Internaționale de Judo (IJF), 14 reprezentanți ai Moldovei au intrat în top-50 la categoriile lor de greutate și vîrstă.{{868550}}În categoria adulți fac parte: Adil Osmanov (locul 18, -73 kg, 2066 puncte), Victor Sterpu (locul 24, -81 kg, 1742), Denis
Tariful pentru apa potabilă în municipiul Bălți ar putea crește cu aproximativ 34%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pentru consultări solicitarea ÎM Regia „Apă-Canal Bălți” de aprobare a unui nou tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă.Potrivit fișei de fundamentare prezentate regulatorului, pentru anul 2026 este solicitat un tarif de 36,16 lei
Milioane de locuitori ai Cubei au rămas miercuri fără energie electrică, în urma unei noi pene majore de curent care a afectat mare parte a insulei. Situația se produce pe fondul unei crize de combustibil tot mai grave, agravată de presiunile economice externe și de reducerea livrărilor de petrol.Aproximativ două treimi din Cuba au fost cufundate în beznă după oprirea neașteptată a uneia dintr
Arhitecții din cadrul consiliilor raionale pot fi implicați în procesul de emitere a actelor permisive, pentru a asigura continuitatea serviciilor și respectarea cadrului legal în domeniul construcțiilor.Acest lucru a fost comunicat în cadrul unei ședințe la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu participarea a arhitecților-șefi din peste 20 de raioane ale Republicii Moldova.
Pompierii din orașul San Giovanni Lupatoto din regiunea Veneto, nordul Italiei, au salvat un lup care căzuse într-un canal.Animalul aflat în momente dificile se refugiase în apele curgătoare de sub o pasarelă, înainte ca echipa de pompieri să ajungă pentru a îl salva.După ce au stabilizat-o pe uscat, pompierii au predat lupoaica sedată medicilor veterinari pentru îngrijire, înainte de elib
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a ieșit cu o reacție la raportul prezentat astăzi în Parlament de directorul Centrului Național Anticorupție (CNA) Alexandru Pînzari, afirmînd că documentul confirmă amploarea fenomenului corupției în Republica Moldova.Într-o postare publicată pe rețelele sociale, aceasta a subliniat că problema nu poate fi rezolvată doar prin acțiunile CNA, dacă cele
Decretele anti-cerșetorie adoptate de primarii unor orașe din Franța contravin Cartei Sociale Europene, deoarece încalcă dreptul la protecție împotriva sărăciei și excluziunii sociale, a decis joi Comitetul european al drepturilor sociale, organism de experți aflat sub egida Consiliului Europei.Comitetul european al drepturilor sociale, care reuneşte 13 experţi independenţi, a considerat că Fr
Președintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat publicației Axios, că trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider suprem al Iranului, așa cum a făcut cu Delcy Rodriguez în Venezuela.Trump a recunoscut, în cadrul unui apel telefonic cu jurnaliștii de la Axios că Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, este cel mai probabil succesor. Totuși, liderul de la
Armata de Apărare a Israelului (IDF) a reluat avertismentul cu privire la evacuarea a peste 80 de localități din sudul Libanului, în contextul stabilirii unei zone tampon care să țină mișcarea șiită Hezbollah la distanță de teritoriul israelian, relatează The Times of Israel.„Avertisment urgent pentru locuitorii din sudul Libanului: trebuie să continuați să vă deplasați imediat spre nordul rîu
Pînă la sfîrșitul anului 2026, pe Soare ar putea avea loc aproximativ 5-10 erupții de clasa X.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat de Serghei Bogaciov, șeful laboratorului de astronomie solară și instrumentar heliofizic al departamentului de fizică a plasmei spațiale al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe. {{868209}}„Erupțiile de nivel X și M pe Soare v
Opoziția va contesta la Curtea Constituțională modificările privind procedura de numire a membrilor Comisiei de evaluare a procurorilor # Noi.md
Un grup de deputați din Parlament - reprezentanți ai opoziției, inclusiv PSRM - și-a anunțat intenția de a contesta la Curtea Constituțională modificările legislative privind procedura de numire a membrilor Comisiei de evaluare a procurorilor.Motivul adresării la Curtea Constituțională a fost decizia de astăzi a majorității parlamentare de a modifica procedura de votare a membrilor comisiei, a
Primarul orașului Călărași, Victor Ambroci, efectuează o vizită oficială în municipiul Tábor din Republica Cehă, fiind însoțit de echipa Ambasadei Republicii Moldova în Republica Cehă și Sfîntul Scaun, condusă de Gabriela Moraru, scrie telegraph.md.În cadrul vizitei a fost semnat un contract de donație cu primarul municipiului Tábor, Štěpán Pavlík, prin care orașul Călărași a primit un autobuz
Maia Sandu a promulgat legea adoptată cu scandal, care permite votarea lui Herman von Hebel în comisia Vetting # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea adoptată cu scandal de majoritatea PAS, în ședința de astăzi a Parlamentului, ca să-l poată vota pe Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. {{868726}}Pe site-ul Președinției a fost publicat decretul prin care președinta Maia Sandu a promulgat legea adoptată de aleșii PAS
Circa 79% din energia electrică consumată în Republica Moldova pe 5 martie, la ora 12:00, provenea din surse regenerabile. Consumul intern total de energie electrică era, la acea oră, de 367.4 MW, dintre care 289 MW erau generate de centralele regenerabile, în condiții meteo favorabile, anunță Ministerul Energiei.Potrivit instituției, cea mai mare parte a energiei regenerabile a venit de la pa
O gaură pe un teren de golf din Marea Britanie a dus la o descoperire istorică remarcabilă. Craterul a apărut în cursul zilei de 13 februarie. Sub groapa numită ironic „pivnița”, locuitorii din Greater Manchester au descoperit o adevărată „comoară” cu vin din secolul XIX.Locuitorii din Greater Manchester au remarcat gaura din terenul de gold încă din ziua de 13 februarie 2026 și au denumit-o i
Liderul opoziției din Ungaria a sărit în apărarea lui Orbán din cauza „amenințărilor” lui Zelenski # Noi.md
Liderul partidului de opoziție din Ungaria „Tisa”, Péter Magyar, a criticat declarațiile recente ale președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre premierul Viktor Orbán.Rivalul lui Orbán la viitoarele alegeri l-a îndemnat pe Zelenski să explice afirmațiile sale, transmite "Европейская правда".{{867224}}„Niciun lider de stat străin nu poate amenința pe nimeni, niciun cetățean al Ungar
Modernizarea sistemului fiscal și implementarea noilor schimbări pot fi realizate doar printr-o cooperare strînsă între autorități și mediul de afaceri.Declarațiile aparțin directoarei Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Olga Golban, și au fost rostite în cadrul unui eveniment dedicat principalelor modificări fiscale aplicabile în 2026 și aspectelor practice privind închiderea anului fiscal 2025
Zeci de blocuri locative și cîteva instituții publice au rămas fără căldură, după un deranjament produs la rețeaua termică de pe strada Andrei Doga din capitală.Potrivit imaginilor video, la fața locului se observau scurgeri de apă pe carosabil, iar din gurile de canalizare se ridicau aburi. În acest sens, Termoelectrica a precizat că în scurt timp va fi restabilită alimentarea consumatorilor
Comisia Unificată de Control (CUC) s-a reunit pentru un singur subiect pe agendă: cel despre activitatea Centrului de presă al CUC și acreditarea neîngrădită a jurnaliștilor interesați de reflectarea situatiei din aria de responsabilitate a Forțelor Mixte de Menținere a Păcii.Delegatia Republicii Moldova s-a expus ferm privind necesitatea asigurării accesului liber al mass-media la activitătil
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentului raportul de activitate al instituției pentru anul 2025.Potrivit directorului CNA, în 2025 instituția și-a concentrat eforturile pe intensificarea luptei împotriva corupției, cu o atenție sporită asupra corupției electorale, recuperării bunurilor provenite din infracțiuni și fortificării meca
În cadrul vizitei oficiale în Germania, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul, urmată de o conferință de presă comună.Discuțiile au reconfirmat relațiile apropiate dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania, bazate pe încredere reciprocă, solidaritate
Serviciile municipale de profil continuă activitățile pe străzile capitalei, în vederea remedierii problemelor apărute pe carosabil, în urma condițiilor climaterice din iarna curentă.Astfel, drumarii execută lucrări pe adresele planificate, pentru a asigura fluidizarea traficului pe străzile centrale și secundare din sectoare, unde circulă transportul public și privat.{{867924}}În acest co
Primăria Chișinău informează că, începînd din 07 martie 2026, va fi modificat, cu titlul provizoriu, itinerarul rutei municipale de autobuz nr. 14 „str. Vasile Alecsandri – or. Codru (str. Schinoasa Deal)”, pentru eficientizarea serviciilor de transportare a călătorilor și deservirea calitativă a populației din cartierul Telecentru cu transport public. O dispoziție în acest sens a fost emisă
Alexandru Munteanu a îndemnat investitorii să contribuie la dezvoltarea agriculturii moldovenești # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a îndemnat investitorii să contribuie la dezvoltarea agriculturii moldovenești, prin proiecte concrete, noi parteneriate și expertiză.Mesajul a fost transmis la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, desfășurat astăzi la Chișinău.Premierul a accentuat că tot mai multe produse moldovenești sînt căutate pe piața europeană, ceea ce arată că standard
Recepție diplomatică la Chișinău de Ziua Națională a Bulgariei: discursuri despre prietenia dintre cele două state # Noi.md
Ambasada Republicii Bulgaria la Chișinău a organizat o recepție diplomatică cu ocazia Zilei Naționale a Bulgariei, marcată anual pe 3 martie. Evenimentul a reunit reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, oficiali ai statului, precum și membri ai comunității bulgare.La recepție a participat și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, alături de amba
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Palanca, în cadrul controlului comun aplicat în conlucrare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a preparatelor injectabile folosite în medicina estetică.Cazul a fost documentat după ce, controlului de specialitate a fost supus un camion, care se deplasa din Ucraina
De peste 40 de ani, Elena Vovc din satul Egoreni, raionul Soroca, croșetează mărțișoare.În familia lor, toate femeile au croșetat. Mama, sora mamei, bunicile – fiecare a lăsat în urmă fețe de masă, tablouri croșetate, flori din ață, broderii pe care astăzi cu greu le mai vezi prin case.„Am acasă niște lucruri pe care nu le are nimeni în Republica Moldova. Sînt piese păstrate din generație
Consiliul „Pentru o Moldovă Unită” critică declarațiile privind o posibilă Unire cu România # Noi.md
Consiliul Obștesc „Pentru o Moldovă Unită – За Объединенную Молдову” a publicat o declarație în care critică afirmațiile unor reprezentanți ai conducerii Republicii Moldova referitoare la o eventuală unire cu România.Reacția vine după ce președinta Maia Sandu a declarat, într-un interviu acordat unei companii britanice, că ar vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România în cazul organizări
Aproximativ 740 de mii de persoane beneficiază anual de medicamente și dispozitive medicale compensate prin sistemul „e-rețeta”, implementat la nivel național.Datele sînt prezentate de directorul CNAM, Ion Dodon. Potrivit lui, sistemul digital nu reprezintă doar o schimbare tehnologică, ci un instrument care contribuie direct la îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite pacienților.
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a lansat o serie de declarații dure în cadrul ședinței Consiliului de Securitate al țării, după atacul terorist din partea Iranului, menționînd că armata azeră a fost pusă în stare de alertă și este pregătită să desfășoare orice operațiune.Ilham Aliyev a menționat că, astăzi, Iranul a comis un act terorist împotriva teritoriului Azerbaidjanului, împo
Majorarea accelerată a prețului la motorină va avea un impact direct asupra fermierilor și ar putea genera un nou val de scumpiri în economie, avertizează președintele Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov.Potrivit acestuia, creșterea prețului la combustibil intervine într-un moment critic pentru sectorul agricol, cînd fermierii se află în plin sezon de producție. „Din păcate, tre
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că dorește să coordoneze cu Comisia Europeană poziția privind conductă de petrol „Druzhba”, înainte de a se întîlni cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.Despre aceasta, scrie „Adevărul European”, Fico a spus într-o declarație video, făcută publică pe platforma X.Șeful guvernului slovac a declarat că rămîne interesat de o întîmpărere
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că astăzi a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație a drumului G108 M5-Florești-Anenii Noi.La recepție au participat reprezentanți ai AND, Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, antreprenorului, proiectantului și ai autorității publice locale, notează Noi.md.{{867685}}Sectorul reparat traversează localitat
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează cetățenii că au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii, prezentîndu-se în mod fals drept angajați ai instituției, notează Noi.md.În cadrul acestor apeluri, persoanele respective cer date cu caracter personal și date bancare, invocînd diferite pretexte legate de stabilirea și reexaminarea pensie
Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat întoarcerea a 200 de militari ruși de pe teritoriile controlate de Ucraina. În schimb, părții ucrainene i-au fost, de asemenea, transmiși 200 de prizonieri de război.Potrivit Oxu.Az, mediatori în procesul de returnare a militarilor au fost Emiratele Arabe Unite și SUA. {{868155}}Asistentul președintelui Rusiei, șeful delegației la negocieril
Statul Major al armatei iraniene a respins acuzațiile privind atacul cu drone asupra teritoriului Azerbaidjanului.Într-o declarație difuzată joi, 5 martie, armata iraniană a acuzat Israelul de atacul asupra exclavului azerbaidjan - Republica Autonomă Nakhichevan. Teheranul a declarat că acțiunile autorităților israeliene vizează distrugerea relațiilor dintre țările musulmane.În aceeași zi,
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ungheni au dejucat planurile unor cetățeni străini de a trece fraudulos frontiera moldo-română.O patrulă comună, formată din polițiști de frontieră din Republica Moldova și România, aflată în misiune de supraveghere, a observat două persoane care înotau în apele rîului Prut. Ulterior, acestea au escaladat malul drept al rîului
Volvo EX30 adaugă un nou trofeu important pe lista sa impresionantă de distincții: SUV-ul compact 100% electric al Volvo Cars a fost recompensat cu prestigiosul Good Design® Award 2025. Unul dintre cele mai populare modele ale companiei, EX30 îmbină designul scandinav elegant cu un accent puternic pe sustenabilitate. EX30 are cea mai redusă amprentă de carbon dintre toate modelele Volvo co
Uniunea Avocaților din Republica Moldova a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanți ai corpului diplomatic și experți internaționali, notează Noi.md.În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte despre reforma justiției în Republica Moldova, precum și prioritățile profesiei de avocat în contextul procesului de integrare europeană.{{862760}}Un accent deosebit a fost pus pe rolul avoca
Părinții cu restanțe la plata pensiilor alimentare vor primi interdicție la trecerea frontierei, vor putea fi arestați pînă la 15 zile și obligați să presteze pînă la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Prevederile se regăsesc într-o inițiativă legislativă a fracțiunii parlamentare majoritare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Proiectul a fost anunțat de vicepreședi
Potrivit datelor NetBlocks, Iranul nu are internet de peste 120 de ore.Informația a fost transmisă de Caliber.Az, cu referire la o postare NetBlocks pe rețeaua de socializare X.„Întreruperea internetului în țară durează deja de peste 120 de ore, nivelul de conectare rămînînd în continuare la aproximativ 1% din nivelul obișnuit. Între timp, situația orwelliană devine din ce în ce mai gravă,
