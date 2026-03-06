Chișinăul – a zecea capitală care finalizează Indicatorii Locali de Guvernanță ai migrației

22:00

Milioane de locuitori ai Cubei au rămas miercuri fără energie electrică, în urma unei noi pene majore de curent care a afectat mare parte a insulei. Situația se produce pe fondul unei crize de combustibil tot mai grave, agravată de presiunile economice externe și de reducerea livrărilor de petrol.Aproximativ două treimi din Cuba au fost cufundate în beznă după oprirea neașteptată a uneia dintr