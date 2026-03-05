O gaură pe un teren de golf a dus la o descoperire istorică remarcabilă
Noi.md, 5 martie 2026 20:00
O gaură pe un teren de golf din Marea Britanie a dus la o descoperire istorică remarcabilă. Craterul a apărut în cursul zilei de 13 februarie. Sub groapa numită ironic „pivnița”, locuitorii din Greater Manchester au descoperit o adevărată „comoară” cu vin din secolul XIX.Locuitorii din Greater Manchester au remarcat gaura din terenul de gold încă din ziua de 13 februarie 2026 și au denumit-o i
20:00
Opoziția va contesta la Curtea Constituțională modificările privind procedura de numire a membrilor Comisiei de evaluare a procurorilor # Noi.md
Un grup de deputați din Parlament - reprezentanți ai opoziției, inclusiv PSRM - și-a anunțat intenția de a contesta la Curtea Constituțională modificările legislative privind procedura de numire a membrilor Comisiei de evaluare a procurorilor.Motivul adresării la Curtea Constituțională a fost decizia de astăzi a majorității parlamentare de a modifica procedura de votare a membrilor comisiei, a
20:00
Primarul orașului Călărași, Victor Ambroci, efectuează o vizită oficială în municipiul Tábor din Republica Cehă, fiind însoțit de echipa Ambasadei Republicii Moldova în Republica Cehă și Sfîntul Scaun, condusă de Gabriela Moraru, scrie telegraph.md.În cadrul vizitei a fost semnat un contract de donație cu primarul municipiului Tábor, Štěpán Pavlík, prin care orașul Călărași a primit un autobuz
20:00
Maia Sandu a promulgat legea adoptată cu scandal, care permite votarea lui Herman von Hebel în comisia Vetting # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea adoptată cu scandal de majoritatea PAS, în ședința de astăzi a Parlamentului, ca să-l poată vota pe Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. {{868726}}Pe site-ul Președinției a fost publicat decretul prin care președinta Maia Sandu a promulgat legea adoptată de aleșii PAS
20:00
Circa 79% din energia electrică consumată în Republica Moldova pe 5 martie, la ora 12:00, provenea din surse regenerabile. Consumul intern total de energie electrică era, la acea oră, de 367.4 MW, dintre care 289 MW erau generate de centralele regenerabile, în condiții meteo favorabile, anunță Ministerul Energiei.Potrivit instituției, cea mai mare parte a energiei regenerabile a venit de la pa
20:00
20:00
Liderul opoziției din Ungaria a sărit în apărarea lui Orbán din cauza „amenințărilor” lui Zelenski # Noi.md
Liderul partidului de opoziție din Ungaria „Tisa”, Péter Magyar, a criticat declarațiile recente ale președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre premierul Viktor Orbán.Rivalul lui Orbán la viitoarele alegeri l-a îndemnat pe Zelenski să explice afirmațiile sale, transmite "Европейская правда".{{867224}}„Niciun lider de stat străin nu poate amenința pe nimeni, niciun cetățean al Ungar
19:30
Modernizarea sistemului fiscal și implementarea noilor schimbări pot fi realizate doar printr-o cooperare strînsă între autorități și mediul de afaceri.Declarațiile aparțin directoarei Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Olga Golban, și au fost rostite în cadrul unui eveniment dedicat principalelor modificări fiscale aplicabile în 2026 și aspectelor practice privind închiderea anului fiscal 2025
19:30
19:00
Zeci de blocuri locative și cîteva instituții publice au rămas fără căldură, după un deranjament produs la rețeaua termică de pe strada Andrei Doga din capitală.Potrivit imaginilor video, la fața locului se observau scurgeri de apă pe carosabil, iar din gurile de canalizare se ridicau aburi. În acest sens, Termoelectrica a precizat că în scurt timp va fi restabilită alimentarea consumatorilor
19:00
Comisia Unificată de Control (CUC) s-a reunit pentru un singur subiect pe agendă: cel despre activitatea Centrului de presă al CUC și acreditarea neîngrădită a jurnaliștilor interesați de reflectarea situatiei din aria de responsabilitate a Forțelor Mixte de Menținere a Păcii.Delegatia Republicii Moldova s-a expus ferm privind necesitatea asigurării accesului liber al mass-media la activitătil
18:30
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentului raportul de activitate al instituției pentru anul 2025.Potrivit directorului CNA, în 2025 instituția și-a concentrat eforturile pe intensificarea luptei împotriva corupției, cu o atenție sporită asupra corupției electorale, recuperării bunurilor provenite din infracțiuni și fortificării meca
18:30
În cadrul vizitei oficiale în Germania, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul, urmată de o conferință de presă comună.Discuțiile au reconfirmat relațiile apropiate dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania, bazate pe încredere reciprocă, solidaritate
18:30
Serviciile municipale de profil continuă activitățile pe străzile capitalei, în vederea remedierii problemelor apărute pe carosabil, în urma condițiilor climaterice din iarna curentă.Astfel, drumarii execută lucrări pe adresele planificate, pentru a asigura fluidizarea traficului pe străzile centrale și secundare din sectoare, unde circulă transportul public și privat.{{867924}}În acest co
18:00
Primăria Chișinău informează că, începînd din 07 martie 2026, va fi modificat, cu titlul provizoriu, itinerarul rutei municipale de autobuz nr. 14 „str. Vasile Alecsandri – or. Codru (str. Schinoasa Deal)”, pentru eficientizarea serviciilor de transportare a călătorilor și deservirea calitativă a populației din cartierul Telecentru cu transport public. O dispoziție în acest sens a fost emisă
18:00
Alexandru Munteanu a îndemnat investitorii să contribuie la dezvoltarea agriculturii moldovenești # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a îndemnat investitorii să contribuie la dezvoltarea agriculturii moldovenești, prin proiecte concrete, noi parteneriate și expertiză.Mesajul a fost transmis la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, desfășurat astăzi la Chișinău.Premierul a accentuat că tot mai multe produse moldovenești sînt căutate pe piața europeană, ceea ce arată că standard
18:00
Recepție diplomatică la Chișinău de Ziua Națională a Bulgariei: discursuri despre prietenia dintre cele două state # Noi.md
Ambasada Republicii Bulgaria la Chișinău a organizat o recepție diplomatică cu ocazia Zilei Naționale a Bulgariei, marcată anual pe 3 martie. Evenimentul a reunit reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, oficiali ai statului, precum și membri ai comunității bulgare.La recepție a participat și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, alături de amba
18:00
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Palanca, în cadrul controlului comun aplicat în conlucrare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a preparatelor injectabile folosite în medicina estetică.Cazul a fost documentat după ce, controlului de specialitate a fost supus un camion, care se deplasa din Ucraina
17:30
De peste 40 de ani, Elena Vovc din satul Egoreni, raionul Soroca, croșetează mărțișoare.În familia lor, toate femeile au croșetat. Mama, sora mamei, bunicile – fiecare a lăsat în urmă fețe de masă, tablouri croșetate, flori din ață, broderii pe care astăzi cu greu le mai vezi prin case.„Am acasă niște lucruri pe care nu le are nimeni în Republica Moldova. Sînt piese păstrate din generație
17:30
Consiliul „Pentru o Moldovă Unită” critică declarațiile privind o posibilă Unire cu România # Noi.md
Consiliul Obștesc „Pentru o Moldovă Unită – За Объединенную Молдову” a publicat o declarație în care critică afirmațiile unor reprezentanți ai conducerii Republicii Moldova referitoare la o eventuală unire cu România.Reacția vine după ce președinta Maia Sandu a declarat, într-un interviu acordat unei companii britanice, că ar vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România în cazul organizări
17:30
Aproximativ 740 de mii de persoane beneficiază anual de medicamente și dispozitive medicale compensate prin sistemul „e-rețeta”, implementat la nivel național.Datele sînt prezentate de directorul CNAM, Ion Dodon. Potrivit lui, sistemul digital nu reprezintă doar o schimbare tehnologică, ci un instrument care contribuie direct la îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite pacienților.
17:00
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a lansat o serie de declarații dure în cadrul ședinței Consiliului de Securitate al țării, după atacul terorist din partea Iranului, menționînd că armata azeră a fost pusă în stare de alertă și este pregătită să desfășoare orice operațiune.Ilham Aliyev a menționat că, astăzi, Iranul a comis un act terorist împotriva teritoriului Azerbaidjanului, împo
17:00
Majorarea accelerată a prețului la motorină va avea un impact direct asupra fermierilor și ar putea genera un nou val de scumpiri în economie, avertizează președintele Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov.Potrivit acestuia, creșterea prețului la combustibil intervine într-un moment critic pentru sectorul agricol, cînd fermierii se află în plin sezon de producție. „Din păcate, tre
17:00
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că dorește să coordoneze cu Comisia Europeană poziția privind conductă de petrol „Druzhba”, înainte de a se întîlni cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.Despre aceasta, scrie „Adevărul European”, Fico a spus într-o declarație video, făcută publică pe platforma X.Șeful guvernului slovac a declarat că rămîne interesat de o întîmpărere
16:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că astăzi a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație a drumului G108 M5-Florești-Anenii Noi.La recepție au participat reprezentanți ai AND, Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, antreprenorului, proiectantului și ai autorității publice locale, notează Noi.md.{{867685}}Sectorul reparat traversează localitat
16:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează cetățenii că au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii, prezentîndu-se în mod fals drept angajați ai instituției, notează Noi.md.În cadrul acestor apeluri, persoanele respective cer date cu caracter personal și date bancare, invocînd diferite pretexte legate de stabilirea și reexaminarea pensie
16:30
Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat întoarcerea a 200 de militari ruși de pe teritoriile controlate de Ucraina. În schimb, părții ucrainene i-au fost, de asemenea, transmiși 200 de prizonieri de război.Potrivit Oxu.Az, mediatori în procesul de returnare a militarilor au fost Emiratele Arabe Unite și SUA. {{868155}}Asistentul președintelui Rusiei, șeful delegației la negocieril
16:30
Statul Major al armatei iraniene a respins acuzațiile privind atacul cu drone asupra teritoriului Azerbaidjanului.Într-o declarație difuzată joi, 5 martie, armata iraniană a acuzat Israelul de atacul asupra exclavului azerbaidjan - Republica Autonomă Nakhichevan. Teheranul a declarat că acțiunile autorităților israeliene vizează distrugerea relațiilor dintre țările musulmane.În aceeași zi,
16:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ungheni au dejucat planurile unor cetățeni străini de a trece fraudulos frontiera moldo-română.O patrulă comună, formată din polițiști de frontieră din Republica Moldova și România, aflată în misiune de supraveghere, a observat două persoane care înotau în apele rîului Prut. Ulterior, acestea au escaladat malul drept al rîului
16:30
Volvo EX30 adaugă un nou trofeu important pe lista sa impresionantă de distincții: SUV-ul compact 100% electric al Volvo Cars a fost recompensat cu prestigiosul Good Design® Award 2025. Unul dintre cele mai populare modele ale companiei, EX30 îmbină designul scandinav elegant cu un accent puternic pe sustenabilitate. EX30 are cea mai redusă amprentă de carbon dintre toate modelele Volvo co
16:30
Uniunea Avocaților din Republica Moldova a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanți ai corpului diplomatic și experți internaționali, notează Noi.md.În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte despre reforma justiției în Republica Moldova, precum și prioritățile profesiei de avocat în contextul procesului de integrare europeană.{{862760}}Un accent deosebit a fost pus pe rolul avoca
16:30
Părinții cu restanțe la plata pensiilor alimentare vor primi interdicție la trecerea frontierei, vor putea fi arestați pînă la 15 zile și obligați să presteze pînă la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Prevederile se regăsesc într-o inițiativă legislativă a fracțiunii parlamentare majoritare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Proiectul a fost anunțat de vicepreședi
16:00
Potrivit datelor NetBlocks, Iranul nu are internet de peste 120 de ore.Informația a fost transmisă de Caliber.Az, cu referire la o postare NetBlocks pe rețeaua de socializare X.„Întreruperea internetului în țară durează deja de peste 120 de ore, nivelul de conectare rămînînd în continuare la aproximativ 1% din nivelul obișnuit. Între timp, situația orwelliană devine din ce în ce mai gravă,
16:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în urma controalelor la punctele de trecere a frontierei, asupra produselor de origine vegetală importate, a fost găsit un lot de 18 900 kg de rodii neconforme, notează Noi.md.Rezultatele analizelor de laborator au atestat prezența reziduului de pesticid Imazalil, în concentrații ce depășesc limita maximă admisă (LMA) stabili
16:00
Republica Moldova se alătură eforturilor internaționale de prevenire și descurajare a pescuitului ilegal. Parlamentul a ratificat, în două lecturi, acordul semnat la Roma în 2009.Tatiana Nistorică, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a declarat în ședința plenului din 5 martie că, prin aderarea la acest acord, Republica Moldova își aliniază politicile național
15:30
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM, Vlad Batrîncea, a criticat dur inițiativa guvernului privind situația din jurul Portului Internațional Giurgiulești.În cadrul unei intervenții în Parlament, acesta a declarat că fracțiunea socialiștilor a fost „mirată și indignată” de faptul că Guvernul a trimis proiectul respectiv în Parlament cu o zi mai devreme, iar a doua zi documentul a fost
15:30
Autoritățile din Republica Moldova continuă să politizeze instituțiile judiciare, ceea ce reprezintă un fenomen extrem de periculos. Declarația aparține deputatului din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Pavel Voicu.Potrivit acestuia, partidul de guvernămînt nu numai că a politizat structurile statului, dar continuă să exercite influență asupra organelor responsabile cu prevenirea c
15:30
Moldova continuă procesul de aprofundare a relațiilor cu Uniunea Europeană prin participarea la Dialogul la Nivel Înalt Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul transporturilor, desfășurat la Bruxelles, Regatul Belgiei.Delegația moldovenească este condusă de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), și îi include pe secretari de st
15:30
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede măsuri legislative de fortificare a securității persoanelor care activează în domeniul justiției a fost votat în lectura a doua de 55 de deputați, notează Noi.md.„Securitatea judecătorului reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea independenței şi imparțialității a
15:30
Aproape 5.000 de liceeni din Chișinău și Bălți au avut, în luna februarie, ocazia să descopere mai îndeaproape universitățile din țară și programele de studii pe care le-ar putea urma după absolvire, notează Noi.md.Viitorii absolvenți din 86 de licee din Chișinău au vizitat opt instituții de învățămînt superior din capitală.Circa 4.000 de elevi s-au familiarizat cu oferta educațională a un
15:00
Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată: Proiectul, votat în lectura a doua # Noi.md
Proiectul de lege care prevede reorganizarea rețelei de informații contabile agricole a fost adoptat, astăzi, cu votul a 61 de deputați.Proiectul vizează alinierea Legii cu privire la rețeaua de colectare a informațiilor contabile agricole (care urmează a fi pusă în aplicare începînd cu 16 mai 2026) la modificările operate în Regulamentul UE privind crearea unei rețele de colectare a datelor c
15:00
Azerbaidjanul a acuzat oficial Iranul de atacul cu drone asupra Republicii Autonome Nakhichevan, un exclav al țării, care se învecinează cu Iranul.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Azerbaidjanului, o dronă a căzut pe terminalul aeroportului internațional din Nakhichevan, iar a doua – lîngă o școală din satul Shakerabad. În urma incidentului, două persoane au fost rănite.În legătu
15:00
Batrîncea: "Socialiștii au semnăturile necesare pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului" # Noi.md
Partidul Socialiștilor susține că a adunat cele 46 de semnături necesare pentru a înainta moțiunea de cenzură contra Guvernului.Proiectul, însă, va fi înaintat după ce vor mai fi chemați la raport în Parlament anumiți miniștri. Deputatul socialist Vlad Bătrîncea a precizat că „există încercări de a provoca anumite disensiune în opoziție”.{{867322}}După părerea sa, o parte dintre actualii ș
15:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în data de 4 martie curent, Raportul de audit al conformității asupra înregistrării și gestionării patrimoniului transmis Zonelor Economice Libere (ZEL).Auditul s-a referit la procesele de transmitere, înregistrare și administrare a patrimoniului public aferent zonelor economice libere și zonelor antreprenoriatului liber (ZAL), structuri
14:30
Prezentarea Planului de Mobilitate Urbană la Primăria Chișinău s-a transformat într-un scandal. Discuțiile publice au fost întrerupte de consilierii municipali din fracțiunea PAS, care au cerut eliberarea sălii pentru desfășurarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Ca urmare a conflictului apărut, evenimentul a fost întrerupt.{{868602}}Potrivit reprezentanților fracțiunii, sala era
14:30
Inspectorii de mediu din raionul Ștefan Vodă au desfășurat razii în sectorul Palanca pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol.Acțiunile au avut loc recent și au avut dfrept scop verificarea respectării regulilor de pescuit și a normelor de protecție a resurselor piscicole.{{860388}}Controalele au fost efectuate de inspectorii din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Ște
14:30
Ministerul de Externe: "Depunem efort diplomatic pentru eliberarea cetățenilor noștri" # Noi.md
"În contextul declarațiilor politice făcute de către unii politicieni din Republica Moldova privind subiectul tratării cetățenilor Republicii Moldova în Federația Rusă, precizăm faptul că, în ultimii ani, în Federația Rusă s-a intensificat practica acțiunilor de intimidare și chiar de reținere a cetățenilor moldoveni, atît la intrarea în Rusia, cît și pe teritoriul acesteia", informează Ministerul
14:30
Ion Ceban acuză Ministerul Culturii că blochează reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfînt” # Noi.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfînt” este blocată de Ministerul Culturii, care ar impune folosirea granitului pentru amenajarea aleilor din parc. {{868297}}Potrivit primarului, Primăria Chișinău are deja elaborat un proiect de reabilitare realizat de proiectanți și designeri, care prevede amenajarea aleilo
14:00
Vicepreședinta Parlamentului, deputata PAS, Doina Gherman, a anunțat înregistrarea unui proiect de lege care prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu achită pensia de întreținere a copiilor.„În R. Moldova și nu doar, există astfel de personaje, tați răi de plată care nu achită și se eschivează cu anii de la pensia de întreținere a propriilor copii. Fiecare al zecelea copil din țară p
14:00
Nicolae Eșanu: Problema nu este instituția judecătorului de instrucție, ci modul în care este folosită # Noi.md
Fostul reprezentant al Republicii Moldova la Comisia de la Veneția, Nicolae Eșanu, a comentat dezbaterea publică privind eficiența instituției judecătorului de instrucție, după ce în spațiul public au apărut opinii potrivit cărora aceasta ar fi eșuat.Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Eșanu afirmă că nu împărtășește această concluzie și consideră că problema ține mai degrabă de modu
14:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a făcut un apel public către Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), îndemnîndu-le să monitorizeze cu atenție evoluția prețurilor la carburanți.„Vă rog frumos, foarte atent, la zi, la minută, la oră, monitorizăm ce se întîmplă la pompă”, a spus Grosu.El a subliniat că, în contextul stării de alertă în dome
