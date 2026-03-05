Ucraina nu a renunțat la ideea de a licenția importurile de vinuri din R. Moldova. Autoritățile de la Chișinău, optimiste
Moldova1, 5 martie 2026 21:50
Chișinăul a acceptat reluarea importului de carne de pasăre din Ucraina, deși Kievul a anunțat dacă renunță sau nu la intenția de a introduce un regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din Republica Moldova. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a precizat că loturile de carne din țara noastră vor fi verificate viguros, pentru că siguranța consumatorilor primează.
• • •
Maia Sandu, despre reducerea pragului de vot pentru Comisia Vetting: „Nu putem opri reforma justiției” # Moldova1
Reforma justiției nu poate fi oprită din cauza lipsei a 61 de voturi în Parlament, iar reducerea pragului de vot la majoritatea simplă pentru numirea experților internaționali în comisiile de vetting este o soluție de deblocare a procesului. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.
Expert: Reducerea cvorumului de vot pentru deciziile Comisiei Vetting - un semnal pentru Comisia Europeană # Moldova1
Reducerea cvorumului de vot pentru deciziile Comisiei Vetting, fără o justificare riguroasă, riscă să submineze credibilitatea procesului în fața partenerilor externi și a societății. O astfel de schimbare ar fi trebuit să fie propusă printr-un proiect legislativ separat, supus consultărilor publice și avizărilor instituționale prealabile, susține președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă.
Donald Trump vrea să se implice în alegerea următorului lider al Iranului: „Pierd timpul fără implicarea SUA” # Moldova1
Președintele american Donald Trump afirmă că trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului, scrie Reuters. În cadrul unui interviu pentru Axios, președintele american a menționat că Iranul „își pierde timpul” dacă încearcă să numească un succesor fără implicarea Statelor Unite.
Chișinăul a acceptat reluarea importului de carne de pasăre din Ucraina, deși Kievul a anunțat dacă renunță sau nu la intenția de a introduce un regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din Republica Moldova. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a precizat că loturile de carne din țara noastră vor fi verificate viguros, pentru că siguranța consumatorilor primează.
INTERVIU | Siegfried Mureșan: Niciun guvern european nu se opune avansării agendei de integrare a R. Moldova # Moldova1
La nivelul tuturor instituțiilor europene există voința de a avansa negocierile tehnice pe clustere cu Republica Moldova, deoarece Chișinăul îndeplinește toate criteriile, a declarat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele Comisiei de Asociere UE - Republica Moldova, într-un interviu pentru Moldova1.
Români blocați în Dubai s-au reîntors acasă: „Eram speriați, nu știam când vom putea pleca de acolo” # Moldova1
Iranul continuă să atace Emiratele Arabe Unite. În Abu Dhabi, lângă Aeroportul Internațional, au fost auzite mai multe explozii. Sunetele auzite au fost provocate de sistemele de apărare aeriană care interceptau rachete balistice. Între timp, europeni care au rămas blocați în Emirate încep să se întoarcă acasă. Unii sunt gata să plătească și de câteva ori mai mult pentru un bilet de avion.
Forțele de securitate ruse l-au reținut pe Ruslan Tsalikov, fostul prim-adjunct al ministrului Apărării, Serghei Șoigu # Moldova1
Fostul viceministru rus al Apărării, Ruslan Tsalikov, care între anii 2015 și 2024 a fost primul adjunct al fostului ministru Serghei Șoigu, a fost arestat joi, 5 martie, sub acuzații de corupție, relatează EFE.
Stare de alertă în energetică | Președintele Parlamentului: „Unii agenți economici profită de situație” # Moldova1
Stocurile de benzină și motorină sunt gestionate în regim de control sporit de către autorități. În următoarele două luni, Republica Moldova este în stare de alertă în energetică, în legătură cu perturbările provocate la nivel global de conflictul din Orientul Mijlociu. Așadar, exporturile de carburanți din Portul Giurgiulești vor fi restricționate, iar reexportul carburanților importați anterior va fi interzis. Președintele Parlamentului a avertizat că unii agenți economici încearcă să profite de această situație și a cerut instituțiilor abilitate să fie vigilente.
Maia Sandu: Dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă, vom avea resurse energetice mai puține și prețuri mai mari # Moldova1
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte directe asupra prețurilor la energie și asupra economiei Republicii Moldova, întrucât țara depinde aproape integral de importuri de resurse energetice. Declarațiile au fost făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, joi, 5 martie, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.
R. Moldova, patru ani de candidatură la UE sub presiunea reformelor//Interviu cu eurodeputatul român Siegfried Mureșan # Moldova1
La nivelul tuturor instituțiilor europene există voința de a avansa negocierile tehnice pe clustere cu Republica Moldova, deoarece Chișinăul îndeplinește toate criteriile, a declarat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele Comisiei de Asociere UE - Republica Moldova, într-un interviu pentru Moldova1. Decizia deschiderii negocierilor tehnice pe ultimele trei clustere, potrivit mai multor surse de la nivelul Uniunii Europene, urma a fi luată pe 3 martie, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale, la Nicosia, Cipru, dar a fost amânată din cauza escaladarii tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Opt mii de moldoveni muncesc în Israel | Ambasadorul Yoram Elron: „Presupun că, în următoarele zile, vor fi curse spre exterior” # Moldova1
În Israel se află opt mii de moldoveni care muncesc în această țară. Estimarea a fost făcută de ambasadorul Israelului în R. Moldova, Yoram Elron. Diplomatul s-a arătat încrezător că, în următoarele zile, aeroporturile din țara sa își vor relua activitatea.
Prețurile petrolului au urcat joi cu peste 3%, pe fondul temerilor privind aprovizionarea, pe măsură ce conflictul cu Iranul se extinde # Moldova1
Prețurile petrolului au crescut cu peste 3% joi, extinzând creșterea din ultimele zile, după ce războiul tot mai intens dintre SUA și Israel împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea și transportul de energie, determinând unii producători importanți din Orientul Mijlociu să reducă producția, transmite Reuters.
Gazele naturale necesare pentru luna aprilie au fost procurate de „Termoelectrica” prin intermediul Bursei Române de Mărfuri (BRM EST Moldova). Tranzacția a avut loc în cadrul unei ședințe de tranzacționare desfășurate pe platforma OTC a bursei.
Consumatorii de gaze naturale vor primi în aceste zile primele facturi calculate conform noului tarif reglementat, aprobat de Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) și intrat în vigoare la 4 februarie 2026. Facturile vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat în luna februarie, anunță S.A. „Energocom”.
Atacurile Iranului cu rachete și drone asupra Turciei și Azerbaidjanului ridică semne de întrebare privind siguranța statelor europene din proximitate. Riscul unei escaladări între Iranul „imprevizibil” și un stat NATO este analizat în marile capitale europene, susține jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel, care avertizează că „situația este extrem de periculoasă”.
Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri de război. Zelenski: „Nu uităm de nimeni” # Moldova1
Ucraina și Rusia au anunțat joi, 5 martie, un nou schimb a câte 200 de prizonieri de război, urmare a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfășurate la Geneva, scrie The Kyiv Independent.
Lectură finală: Până la 12 ani de închisoare pentru persoanele care vor agresa judecătorii sau procurorii # Moldova1
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru cei care atentează la securitatea angajaților din domeniul justiției a fost votat, pe 5 martie, în lectura a doua, de 55 de deputați.
Legea cetățeniei, amendată: Proceduri simplificate pentru persoanele care nu au obținut acte de identitate până la 18 ani # Moldova1
Certificatul de naștere va fi considerat dovadă a cetățeniei, iar persoanele care nu și-au perfectat actele de identitate până la vârsta de 18 ani le vor putea obține fără a mai trece prin procedura de recunoaștere. Un proiect în acest sens, care prevede amendarea Legii cetățeniei, a fost votat de Parlament în prima lectură pe 5 martie.
Produsul Intern Brut (PIV) al Rusiei a fost, în ianuarie curent, potrivit estimărilor Ministerului rus al Dezvoltării Economice, cu 2.1% mai mic decât în aceeași lună din 2025, aceasta fiind prima scădere anuală înregistrată din martie 2023.
Jurnalistă DW averizează despre tensiunile Iran-NATO: „Situația este extrem de periculoasă” # Moldova1
Atacurile Iranului cu rachete și drone asupra Turciei și Azerbaidjanului ridică semne de întrebare privind siguranța statelor europene din proximitate. Riscul unei escaladări între Iranul „imprevizibil” și un stat NATO este analizat în marile capitale europene, susține jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel, care avertizează că „situația este extrem de periculoasă”.
Cetățenii pot direcționa 2% din impozitul pe venit către ONG-uri: „Cu sprijin, putem ajuta familiile social-vulnerabile” # Moldova1
Cetățenii R. Moldova pot direcționa, până pe 30 aprilie curent, 2% din impozitul pe venit către organizații nonguvernamentale. Direcționarea a 2% din impozitul pe venit oferă persoanelor posibilitatea de a sprijini o organizație neguvernamentală fără a plăti bani în plus, afirmă Jana Griciuc, șefa Direcției impozite directe din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
Barometrul școlar 2025 | Educația „gratuită” costă: Părinții contribuie cu peste 30 de milioane de lei pe an pentru școli # Moldova1
Plățile informale continuă să fie o practică răspândită în sistemul de învățământ din Republica Moldova, iar contribuțiile părinților reprezintă un sprijin financiar semnificativ pentru funcționarea școlilor. Potrivit datelor Barometrului școlar 2025, părinții contribuie anual cu aproximativ 33.7 milioane de lei pentru diverse cheltuieli ale instituțiilor de învățământ, iar aproape două treimi din această sumă sunt plăți neoficiale.
Expert, despre adevărata situație din regiunea transnistreană: „Utilizează evenimente internaționale pentru a-și explica propria incapacitate economică” # Moldova1
Regiunea transnistreană se confruntă din nou cu dificultăți în aprovizionarea cu gaze naturale. Centralele termice au fost oprite, presiunea în rețea a scăzut, iar centrala de la Cuciurgan a trecut pe cărbune. Autoritățile de la Tiraspol au explicat situația prin defecțiuni cauzate de conflictele din Orientul Mijlociu. Expertul în securitate Andrei Curararu afirmă, însă, că motivele oficiale invocate nu ar reflecta realitatea.
Raimund Jehle de la FAO: Investițiile vor aduce agricultura Republicii Moldova mai aproape de integrarea europeană # Moldova1
Agricultura Republicii Moldova poate deveni un pilon economic european, cu condiția creșterii competitivității și atragerii investițiilor pentru modernizarea sectorului, afirmă reprezentantul Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO), Raimund Jehle.
Reformele din domeniul agroalimentar ar putea genera economii de cinci miliarde de lei pentru sectorul privat, afirmă Osmochescu # Moldova1
Identificarea oportunităților de investiții în sectorul agroalimentar și creșterea exporturilor de produse moldovenești pe piața europeană sunt principalele scopuri ale Forumului Investițional în sectorul Agroalimentar, organizat pe 5 martie, la Chiținău, în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova .
NATO nu ia în calcul activarea Articolului 5 după interceptarea unei rachete balistice îndreptate spre Turcia # Moldova1
NATO nu intenționează să activeze Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, clauza privind apărarea colectivă, după incidentul în care o rachetă balistică îndreptată spre Turcia a fost interceptată de sistemele de apărare ale alianței. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat joi, 4 martie, agenției Reuters.
Parlamentul schimbă procedura: Experții internaționali în comisiile de vetting pot fi propuși repetat și votați cu majoritate simplă # Moldova1
Majoritatea parlamentară a deblocat procedura de numire a experților internaționali în comisiile pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, după tentativa eșuată de a-i promova pe Bernard Lavigne și Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor.
Consiliul Audiovizualului propune reguli mai stricte pentru TV: Minimum 50% conținut în română și limitarea dublării programelor în rusă # Moldova1
Consiliul Audiovizualului (CA) propune modificarea Codului serviciilor media audiovizuale pentru a crește ponderea programelor în limba română și a conținutului local. Instituția a transmis joi, 5 martie, Parlamentului și Ministerului Culturii cinci propuneri legislative, după ce o analiză recentă a arătat că volumul programelor locale difuzate în limba română a scăzut în 2025.
FOTO | Un parc din Madrid, numit „Mărțișor”: Spaniolii, învățați să confecționeze mărțișoare # Moldova1
Un parc cu denumirea „Mărțișor” a fost inaugurat, la începutul acestei primăveri, la Madrid, capitala Spaniei, la inițiativa Asociației hispano-române „Nuestras costumbres”, ceea ce înseamnă, în traducere, „Obiceiurile noastre”.
Oklahoma City Thunder a obținut a 49-a victorie în Liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Într-o luptă acerbă, campioana en titre a dispus de New York Knicks, scor 103:100, iar Shai Gilgeous-Alexander și-a trecut în contul personal 26 de puncte. Partida dintre Nicks și Thunder s-a disputat în sala Madison Square Garden din New York.
Pensionarii și alte categorii de cetățeni care beneficiază de alocații din bugetul public sunt îndemnați să fie vigilenți și să nu divulge date cu caracter personal dacă primesc apeluri telefonice suspecte. Avertismentul a fost lansat de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), după ce instituția a fost informată despre mai multe cazuri în care persoane necunoscute au contactat beneficiari de pensii, pretinzând în mod fals că sunt angajați ai instituției.
Furt de peste un milion de lei dintr-un apartament din Chișinău: O femeie riscă zece ani de închisoare # Moldova1
O femeie de 40 de ani din raionul Sângerei ar fi furat peste un milion de lei din apartamentul unor cunoscuți din Chișinău și riscă până la zece ani de închisoare. Oamenii legii au găsit la domiciliul acesteia zeci de mii de euro și o armă deținută ilegal.
Aproape 19 tone de rodii neconforme, nimicite înainte de a ajunge la consumatori: Fructele conțineau reziduuri de pesticide # Moldova1
Aproape 19 tone de rodii contaminate cu pesticide au fost nimicite înainte de a ajunge pe piața din Republica Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) susține că fructele au fost depistate în urma controalelor efectuate la punctele de trecere a frontierei.
Raimund Jehle /FAO/: Investițiile vor aduce agricultura Republicii Moldova mai aproape de integrarea europeană # Moldova1
Agricultura Republicii Moldova poate deveni un pilon economic european, cu condiția creșterii competitivității și atraserii investițiilor pentru modernizarea sectorului. Reprezentantul FAO în Republica Moldova, Raimund Jehle, a subliniat rolul strategic al Platformei de Parteneriat Agroalimentar (APP) în furnizarea expertizei europene pentru implementarea reformelor legislative și în facilitarea conexiunii dintre producători, autorități și partenerii internaționali.
Criminalitatea a scăzut în 2025, dar escrocheriile și drogurile - în creștere: Peste 20.000 de infracțiuni și 295.000 de apeluri la 112 # Moldova1
Criminalitatea în Republica Moldova a înregistrat o ușoară scădere în 2025, însă unele tipuri de infracțiuni, în special escrocheriile și cele legate de droguri, continuă să se extindă. În același timp, poliția a intervenit la sute de mii de solicitări ale cetățenilor, iar accidentele rutiere rămân una dintre cele mai grave probleme de siguranță publică.
Transferuri crypto de milioane de dolari pentru influențarea alegerilor: Raport CNA în Parlament # Moldova1
Transferuri cypto de peste 100 de milioane de dolari au fost efectuate printr-un portofel virtual pentru influențarea alegerilor parlamentare de anul trecut din Republica Moldova. Doar în lunile mai și septembrie, au fost identificate tranzacții de peste 43 de milioane de dolari, a declarat directorul Centrul Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, în cadrul prezentării raportului de activitate în plenul Parlamentului, pe 5 martie.
UE va angaja încă 20 de experți în instituțiile publice centrale ale R. Moldova pentru a accelera procesul de integrare europeană # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) va angaja încă 20 de experți în instituțiile publice centrale ale R. Moldova pentru a întări capacitățile administrației publice și a accelera procesul de integrare europeană. Aceștia vor contribui la elaborarea și implementarea politicilor publice și a proiectelor investiționale, inclusiv în domeniile infrastructurii, dezvoltării economice, agriculturii, energiei și mediului.
O dronă lansată din Iran a lovit aeroportul din Azerbaidjan. Reacția autorităților de la Baku # Moldova1
Iranul a lansat joi, 5 martie, un atac asupra Azerbaidjanului. O dronă ar fi lovit Aeroportul Internațional din Nahicevan, transmite serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Externe al Azerbaidjanului, potrivit RBK-Ucraina.
Lazio Roma și Atalanta Bergamo au făcut spectacol în prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei # Moldova1
Meci spectaculos aseară, în Coppa Italia. Lazio Roma și Atalanta Bergamo au remizat, scor 2:2, în partida-tur disputată pe Stadio Olimpico. Manșa a doua este programată pe 22 aprilie. Lazio, septuplă laureată a Cupei Italiei a preluat conducerea în minutul 47. Nigerianul Fisayo Dele-Bashiru a săltat elegant balonul peste portarul Marco Carnesecchi.
Carburanții se scumpesc accelerat: Prețul motorinei a crescut cu peste 1.5 lei în mai puțin de o săptămână # Moldova1
Prețurile la carburanți continuă să crească rapid în Republica Moldova. În mai puțin de o săptămână, motorina s-a scumpit cu peste 1.5 lei pe litru, iar benzina cu aproape 60 de bani, potrivit calculelor realizate pe baza prețurilor maxime de referință stabilite zilnic de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Sursele regenerabile acopereau, la amiază, aproape 80% din consumul de energie al R. Moldova # Moldova1
Circa 79% din energia electrică consumată în Republica Moldova pe 5 martie, la ora 12:00, provenea din surse regenerabile. Consumul intern total de energie electrică era, la acea oră, de 367.4 MW, dintre care 289 MW erau generate de centralele regenerabile, în condiții meteo favorabile, anunță Ministerul Energiei.
Sistemul MIA Plăți Instant, tot mai solicitat de companii: În prima zi au fost efectuate 90 de tranzacții, a doua zi - dublu # Moldova1
Numărul companiilor care efectuează transferuri prin MIA Plăți Instant, posibilitate lansată începând cu data de 2 martie curent, crește de la o zi la alta. Doar în prima zi au fost efectuate 90 de plăți, iar a doua zi - aproape dublu. Banca Națională a Moldovei (BNM) se așteaptă la un nou progres în acest weekend, a afirmat prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
Real Sociedad s-a calificat în finala Cupei Regelui Spaniei la fotbal după o pauză de 6 ani. În dubla manșă din semifinale, echipa din orașul San Sebastian a eliminat-o pe Athletic Bilbao, o altă formație din Țara Bascilor. Real Sociedad, grupare antrenată de italo-americanul Pellegrino Matarazzo, a câștigat ambele partide cu scorul de 1:0.
Criză în regiunea transnistreană: Aproape 1.7 mii de blocuri de locuințe și școli nu mai au căldură, iar centrala MGRES a trecut pe cărbune # Moldova1
Criza energetică din regiunea transnistreană se adâncește. Instituțiile de învățământ, blocurile locative și marile uzine din stânga Nistrului nu mai sunt aprovizionate cu căldură și gaze naturale. Energia termică este livrată doar în grădinițe, unități medicale și în instituțiile sociale.
Zborurile dintre Chișinău și Dubai au fost reluate, în pofida tensiunilor din Orientul Mijlociu care au perturbat traficul aerian în regiune. Pe 5 martie, 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au revenit acasă din Emiratele Arabe Unite, iar în același timp alte zeci de pasageri au zburat din Chișinău spre Dubai.
FC Argeș și CS Universitatea Craiova s-au calificat în semifinalele Cupei României la fotbal # Moldova1
FC Argeș Pitești își continuă evoluțiile bune din acest sezon competițional. Echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Vadim Rață s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal. În urmă cu câtea zile, formația antrenorului Bogdan Andone obținuse calificarea în play-off-ul Superligii. În meciul de acas disputată la Mioveni, FC Argeș a învins-o cu 3:2 pe Gloria Bistrița, echipă dintr-a doua divizie valorică.
Germania investește circa 200 de milioane de euro în peste 70 de proiecte din R. Moldova. Wadephul: „Putem învăța de la voi ce înseamnă reziliența” # Moldova1
Germania continuă să sprijine Republica Moldova prin investiții, cooperare economică și asistență pentru consolidarea instituțiilor, securității statului și avansarea parcursului european. Oficialii de la Berlin afirmă că R. Moldova a demonstrat o reziliență remarcabilă în fața provocărilor generate de războiul din Ucraina și de campaniile de dezinformare.
Noi tensiuni la Primăria Chișinău: Executivul a vrut să prezinte Planul de Mobilitate Urbană, iar consilierii PAS - să organizeze ședința CMC # Moldova1
Prezentarea publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Chișinău a fost marcată de tensiuni. Consilierii municipali ai fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au întrerupt evenimentul, contestând legalitatea desfășurării acestuia în sala în care ar fi trebuit să aibă loc ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Primăria Chișinău a „condamnat acțiunile de blocare de către fracțiunea PAS a ședinței”.
Republica Moldova, în calitate de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, se alătură eforturilor internaționale de prevenire și descurajare a pescuitului ilegal. Parlamentul a ratificat, în două lecturi, acordul semnat la Roma în 2009.
Arsenal Londra s-a distanțat la 7 puncte în fruntea clasamentului primei divizii engleze de fotbal. În etapa a 29-a, echipa antrenorului spaniol Mikel Arteta a învins cu 1:0 în deplasare pe Brighton and Howe Albion și a profitat de faptul că Manchester City a remizat pe teren propriu cu Nottingham Forest. Bukayo Saka a marcat singurul gol al partidei în minutul 9.
