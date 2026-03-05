Oklahoma City Thunder a repurtat o nouă victorie în NBA

21:30

Tensiunile internaționale escaladează după ce Donald Trump a amenințat cu întreruperea relațiilor comerciale cu Spania și a criticat Regatul Unit pentru cooperarea întârziată în operațiunile militare împotriva Iranului. Reacțiile liderilor europeni nu au întârziat. Premierul Pedro Sánchez și-a reafirmat opoziția față de orice implicare în război, iar omologul său britanic, Keir Starmer, a subliniat că Regatul Unit nu se va angaja fără o bază legală clară și un plan concret. Iar Canada și-a retras sprijinul pentru Washington și a cerut o dezescaladare rapidă a ostilităților.