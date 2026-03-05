Volodimir Zelenski anunță că se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Și Iranul face anunțuri de ultimă oră
Realitatea.md, 5 martie 2026 20:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe contul său că va răspunde solicitării de ultim moment a SUA în contracararea dronelor iraniene. În același timp, ministrul de externe iranian anunță și el că Iranul nu negociază cu Donald Trump, este ajutat de China și Rusia și este pregătit pentru o invazie, scrie mediafax.ro.
• • •
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:00
Nicușor Dan, declarație la Varșovia: România nu este în pericol iminent, în contextul războiului din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
România nu este în pericol iminent din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a declarat liderul de la Cotroceni. Aflat într-o vizită oficială în Varșovia, Nicușor Dan a relatat jurnaliștilor că nu convoacă Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în contextul războiului din Iran. Conform oficialului, prioritate actualmente sunt cetățenii blocați în regiune, care vor să
20:00
O companie aeriană din Moldova vinde bilete Dubai-Chișinău cu peste 4000 de euro. Cum justifică prețul # Realitatea.md
Escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu lovește direct piața aviației. Prețurile biletelor pe ruta Dubai – Chișinău au explodat, în unele cazuri ajungând la câteva mii de euro pentru un singur zbor. Dacă unii operatorii aerieni cer circa 1000 de euro pentru bilet, la Flyone prețul a depășit 4000 de euro, conform BANI.MD. Tarifele sunt
Acum 2 ore
19:50
Groza: Decizia privind 51 de voturi pentru membrii Comisiei vetting poate influența următorul raport de extindere al UE # Realitatea.md
Amendamentul prin care majoritatea parlamentară a redus pe 5 martie 2026 pragul de vot pentru numirea membrilor Comisiilor de Vetting, de la 61 la 51 de deputați, riscă să afecteze direct evaluările Comisiei Europene în cadrul procesului de negocieri de aderare. Potrivit lui Iulian Groza, este vorba despre partea referitoare la progresul pe Foaia de
19:40
Inițiativele PAS, PN și „Democrația Acasă” – comasate. Modificările Legii cetățeniei au fost votate în prima lectură # Realitatea.md
Parlamentul a votat în prima lectură trei proiecte privind modificarea Legii cetățeniei. Inițiativele aparțin fracțiunilor „Partidul Acțiune și Solidaritate", „Partidul Nostru" și „Democrația Acasă". Inițiativa PAS prevede moratoriu până în 2028, pentru aplicarea prevederilor legii cetățeniei. Mai exact, este vorba despre perfectarea actelor de identitate prin procedură simplificată pentru cetățenii care nu și-au perfectat buletinul
19:00
VOX Șoferii moldoveni simt cum îi bate la buzunar scumpirea carburanților. „Simt că poate să ajungă la 27 de lei” # Realitatea.md
Șoferii moldoveni simt cum îi bate la buzunar scumpirea carburanților. Echipa Realitatea i-a întrebat cât de mult îi afectează creșterea prețurilor și a aflat cât de mult sunt afectați de acest fenomen economic. Unii au spus că plătesc și cu 50% mai mult pentru a face plinul. Alții au presupus că și alte produse se
Acum 4 ore
18:50
Profesioniștii din Moldova și Ucraina au reușit să deblocheze importul de carne de pui ucraineană și să evite riscurile economice pentru Moldova. Pe 4 martie a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții ANSA din Moldova și ai Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentelor din Ucraina, conform rupor.md. Urmare a reuniunii, s-a convenit asupra
17:50
Un șofer a primit îngrijiri medicale la fața locului după ce a fost implicat într-un accident rutier. Incidentul a avut loc astăzi, 5 martie, pe traseul M-5, în apropierea localității Stăuceni din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, preliminar, un automobil de model Mercedes, condus de un bărbat de 62 de ani, s-a tamponat cu un automobil Volvo,
17:50
Maia Sandu a promulgat legea care permite numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor # Realitatea.md
Maia Sandu a promulgat legea care permite numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor. Președinta a semnat decretul la câteva ore după adoptarea deciziei în Legislativ, au confirmat pentru Realitatea surse din cadrul instituțiilor statului. Deocamdată, decretul nu este publicat pe site-ul Președinției. Conform legii, prevederile ar urma să intre în
17:30
Pană majoră de curent în Cuba: milioane de oameni din Havana și vestul țării au rămas fără electricitate # Realitatea.md
O pană de curent de amploare a lăsat milioane de oameni fără electricitate în capitala cubaneză Havana și în mare parte din vestul țării, miercuri, 4 martie. Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de întreruperi care afectează insula, în contextul scăderii rezervelor de petrol și al unei rețele electrice aflate într-o stare avansată de
17:20
VIDEO Usatîi anunță miniștrii pe care îi apreciază și îl numește pe premier Gorbaciov: „El e un om cu ochi buni” # Realitatea.md
Renato Usatîi îl numește pe șeful Guvernului „Alexandru Gorbaciov" și afirmă că „este un om ochi buni", însă este încrezător că premierul va pleca din funcție în luna mai. În opinia politicianului, decizia ar fi fost luată în PAS, însă prim-ministrul nu ar fi fost informat despre hotărâre. Totodată, liderul „Partidului Nostru" a spus că
17:20
Itinerarul rutei de autobuz nr. 14 va fi modificat începând de sâmbătă. Află cum va circula # Realitatea.md
Începând de sâmbătă, 7 martie 2026, va fi modificat, cu titlu provizoriu, itinerarul rutei municipale de autobuz nr. 14 „strada Vasile Alecsandri – orașul Codru (strada Schinoasa Deal)", în scopul eficientizării serviciilor de transport al călătorilor și al asigurării unei deserviri mai calitative a locuitorilor din cartierul Telecentru cu transport public. O dispoziție în acest
17:10
Cine este al doilea suspect din dosarul de mită de 40 de mii de euro. Instanța a dispus arest la domiciliu # Realitatea.md
Doi dintre cei patru suspecți reținuți marți într-un dosar de mită de 40 de mii de euro, la Rîșcani, au fost aduși joi în fața instanței. Este vorba despre Serghei Moscovciuc și Iurie Cociorva, acesta din urmă fiind membru al formațiunii politice Partidul Nostru. Procurorul de caz, Radu Talpă, a solicitat 30 de zile de
Acum 6 ore
16:50
Zelenski amenință că va da „adresa” unei persoane din UE armatei ucrainene: care este motivul # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că speră ca împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei să nu fie blocat de „o singură persoană" din Uniunea Europeană, făcând aluzie la premierul ungar Viktor Orban. Declarația a fost făcută joi, 5 martie, în cadrul unei conferințe de presă. În același context, liderul de la
16:40
Tariful la apa potabilă în Bălți ar putea crește cu circa 34%. Solicitarea, depusă la ANRE # Realitatea.md
Tariful pentru apa potabilă în municipiul Bălți ar putea crește cu aproximativ 34%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pentru consultări solicitarea ÎM Regia „Apă-Canal Bălți" de aprobare a unui nou tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă, transmite BANI.MD. Potrivit fișei de fundamentare prezentate regulatorului, pentru anul 2026 este solicitat
16:30
Creșterea prețului la motorină va scumpi tot, de la cereale până la lapte, avertizează șeful Comisiei agricultură # Realitatea.md
Majorarea accelerată a prețului la motorină va avea un impact direct asupra fermierilor și ar putea genera un nou val de scumpiri în economie, avertizează președintele Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov. Potrivit acestuia, creșterea prețului la combustibil intervine într-un moment critic pentru sectorul agricol, când fermierii se află în plin sezon de producție. „Din
16:20
VIDEO Ucraina și Rusia au efectuat un schimb de prizonieri: câte 200 de militari s-au întors acasă # Realitatea.md
Cu lacrimi în ochi, aproape fără speranță, dar totuși eroi. Două sute de prizonieri ucraineni s-au întors acasă după ani de captivitate, mulți dintre ei fiind capturați încă de la începutul invaziei ruse din 2022. Pentru unii dintre aceștia au fost aproape patru ani de chin și incertitudine, trăiți cu speranța că într-o zi se
16:20
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a discutat la telefon cu omologul său din Qatar, Șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. În cadrul discuției au fost abordate evoluțiile recente de securitate din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile asupra teritoriului Statului Qatar și implicațiile acestora asupra stabilității regionale. Șeful diplomației moldovenești a exprimat solidaritatea Republicii Moldova
16:00
Opoziția contestă la CC amendamentul PAS, care schimbă numărul de voturi pentru membrii comisiei de vetting # Realitatea.md
Întreaga opoziție parlamentară va semna o contestație la Curtea Constituțională împotriva modificărilor legislative adoptate de majoritatea PAS, care prevăd că pentru alegerea membrilor Comisiei de Evaluare a Procurorilor va fi nevoie de 51 de voturi, în loc de 61, cum era prevăzut anterior. Anunțul a fost făcut de Ion Chicu, deputat PDCM, în cadrul unei
15:40
VIDEO A șasea zi de război în Orientul Mijlociu: explozii și atacuri în Teheran și Tel Aviv # Realitatea.md
Conflictul dintre Israel și Iran escaladează în Orientul Mijlociu, cu atacuri aeriene și rachete în mai multe zone, implicând și alte state din regiune. În dimineața zilei de 5 martie, armata israeliană a anunțat că a început un val de atacuri „la scară largă" împotriva infrastructurii din Teheran, capitala Iranului. Explozii au fost raportate și
15:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în urma controalelor efectuate la punctele de trecere a frontierei, a fost depistat un lot de 18 900 kg de rodii neconforme. Mai exact, rezultatele analizelor de laborator au atestat prezența reziduului de pesticid Imazalil, în concentrații ce depășesc limita maximă admisă. Lotul de rodii nu a
15:10
Persoanele care făceau săpături în fața unei case din Telecentru au fost identificate. Ce spune poliția # Realitatea.md
Cele trei persoane, surprinse făcând săpături suspecte, miercuri seara, 4 martie, în fața unei case din cartierul Telecentru al Capitalei au fost identificate. Poliția precizează că acestea sunt consumatoare de droguri și se aflau în zonă în căutarea pachețelelor cu substanțe narcotice. „În urma acțiunilor întreprinse de polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, au fost reținuți
15:10
Doi dintre cei patru reținuți în dosarul mitei de 40 de mii de euro au fost aduși azi, 5 martie, în fața instanței. Procurorii cer arest de 30 de zile pe numele acestora, iar magistrații din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, urmează să se pronunțe. În data de 3 martie, ofițerii anticorupție au reținut patru
Acum 8 ore
14:40
Amendamentul prin care Herman von Hebel poate fi numit cu 51 de voturi în Parlament a fost votat # Realitatea.md
Amendamentul prin care Herman von Hebel poate fi numit cu 51 de voturi în Parlament a fost votat. Deputații au aprobat modificarea legii, prin care amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor va fi sancționată penal. La document a fost înaintat și un amendament al PAS, care prevede numirea membrilor în comisiile de evaluare a judecătorilor
14:20
PSRM a adunat semnăturile necesare pentru moțiunea de cenzură contra Guvernului, dar mai așteaptă miniștri la raport # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor susține că a adunat cele 46 de semnături necesare pentru a înainta moțiunea de cenzură contra Guvernului. Proiectul, însă, va fi înaintat după ce vor mai fi chemați la raport în Parlament anumiți miniștri. Deputatul socialist Vlad Bătrîncea a precizat că „există încercări de a provoca anumite disensiune în opoziție". În opinia sa, o
13:50
Un cetățean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare de Tribunalul Regional din Krasnodar, Rusia, după ce a fost acuzat de spionaj în favoarea Forțelor Armate Ucrainene. Potrivit presei ruse, bărbatul, identificat ca Adrian-David Kercho, se află acum într-o colonie de maximă securitate, fiind acuzat că a colectat și transmis informații despre instalațiile
13:40
VIDEO Usatîi afirmă că 2 ofițeri SIS ar fi reținuți de aproape un an în Rusia. Grosu: Nu vă informați de la politicieni # Realitatea.md
Renato Usatîi afirmă că doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) ar fi fost reținuți în Rusia, de către FSB. Inițial, declarația a fost făcută în studioul Jurnal TV, apoi reiterată în discuțiile cu presa, înainte de ședința Parlamentului. Potrivit lui Usatîi, responsabilii ar fi avut o misiune în Rusia. Aceștia ar fi
13:30
Trenurile Brașov – Iași, afectate de lucrări la infrastructura feroviară: câteva curse anulate până în aprilie # Realitatea.md
CFR Călători România anunță modificări în circulația trenurilor pe ruta Brașov – Iași și retur, precum și pentru mai multe trenuri de scurt parcurs, ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară. Aceste schimbări vor fi aplicate timp de câteva săptămâni, până în ultima decadă a lunii aprilie 2026. Lucrările se desfășoară între stațiile Urechești
13:20
O tragedie a lovit estul Republicii Democrate Congo, din Africa Centrală, după ce cel puțin 200 de persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii unei mine importante de coltan, situată în zona Rubaya. Incidentul a avut loc marți, 3 martie, potrivit Ministerului Minerelor din
13:20
Aproape 79% din consumul de energie electrică, asigurat astăzi de surse regenerabile # Realitatea.md
Aproape 79% din consumul intern de energie electrică, estimat la 367,4 MW la ora 12:00, a fost astăzi, 5 martie, acoperit de sursele de energie regenerabilă. Producția de energie regenerabilă a atins 289 MW, în condiții meteo favorabile. Din aceasta, energia solară a reprezentat peste 213 MW, cea eoliană 53,8, hidro, peste 21 MW, iar […] Articolul Aproape 79% din consumul de energie electrică, asigurat astăzi de surse regenerabile apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Recomandarea lui Grosu pentru ANRE: Să supraveghem atent cum sunt livrate resursele energetice în stânga Nistrului # Realitatea.md
Igor Grosu a recomandat specialiștilor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică să monitorizeze atent cum sunt livrare resursele energetice în stânga Nistrului. Potrivit președintelui Parlamentului, populația din Transnistria trebuie ajutată, însă autoritățile constituționale trebuie să se asigure că nu va fi încălcat regimul de sancțiuni internaționale. Speakerul a relatat că periodic ANRE emite […] Articolul Recomandarea lui Grosu pentru ANRE: Să supraveghem atent cum sunt livrate resursele energetice în stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Managementul Consiliului Audiovizualului (CA) a adresat azi o scrisoare Parlamentului Republicii Moldova și Ministerului Culturii cu cinci propuneri de lege, care prevăd promovarea conținutului local, în special al celui în limba română. Acestea rezultă din analiza publicată la începutul săptămânii de CA, care a atestat o diminuare a programelor locale difuzate în limba română în […] Articolul Inițiativa CA: Mai mult conținut TV în limba română apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Un bărbat și o femeie, surprinși traversând râul Prut înot, reținuți de patrula comună moldo-română # Realitatea.md
Doi cetățeni străini au fost reținuți după ce au trecut fraudulos frontiera moldo-română prin înot. Aceștia au fost observați de o patrulă comună, formată din polițiști de frontieră din Republica Moldova și România, aflată în misiune de supraveghere. Persoanele au escaladat malul drept al râului Prut cu ajutorul unor crengi. În urma verificărilor, s-a stabilit […] Articolul Un bărbat și o femeie, surprinși traversând râul Prut înot, reținuți de patrula comună moldo-română apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
12:50
Un deranjament tehnic produs la rețeaua termică de pe strada Andrei Doga, sectorul Rîșcani, a lăsat miercuri, 5 martie, zeci de blocuri locative și instituții publice din cartier fără căldură. La fața locului se observau scurgeri de apă pe carosabil și aburi care se ridicau din canalizare. „Termoelectrica” S.A. a confirmat că deranjamentul a fost […] Articolul Conductă spartă în capitală: Zeci de blocuri fără căldură; apă și aburi pe străzi apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Aeroportul București suspendă joi 23 de zboruri spre Orientul Mijlociu: ce curse sunt afectate # Realitatea.md
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că 23 de curse spre și dinspre Orientul Mijlociu vor fi anulate joi, 5 martie, ca urmare a deciziilor operatorilor aerieni. Conform comunicatului, 13 decolări și 10 aterizări nu vor avea loc, iar pasagerii afectați au fost informați pentru a-și reprograma călătoriile, transmite presa română. Lista completă a […] Articolul Aeroportul București suspendă joi 23 de zboruri spre Orientul Mijlociu: ce curse sunt afectate apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Moldova ar putea încheia retragerea din CSI până la Paște? Grosu: Să încercăm să sărbătorim două lucruri odată # Realitatea.md
Moldova ar putea încheia retragerea din Comunitatea Statelor Independente (CSI) în perioada sărbătorilor pascale. Declarația aparține președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Președintele Legislativului a menționat că în Comisia politică externă a fost votat avizul consultativ. Documentul urmează să revină în Guvern pentru aprobare, apoi va fi transmis din noi Legislativului pentru dezbateri în plen. „Acum avizul […] Articolul Moldova ar putea încheia retragerea din CSI până la Paște? Grosu: Să încercăm să sărbătorim două lucruri odată apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Carburanții continuă să se scumpească! ANRE: Avem prim semnal de stabilizare a pieței # Realitatea.md
Prețurile la carburanți vor crește vineri, 6 martie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că pentru ziua de mâine sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard: – 24,33 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+ 16 bani); – 22,24 lei/litru – pentru motorina standard (+ […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească! ANRE: Avem prim semnal de stabilizare a pieței apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Trei persoane, surprinse făcând săpături suspecte în fața unei case din Telecentru. Poliția nu a oferit detalii # Realitatea.md
Un grup de trei persoane a fost observate miercuri seara, 4 martie, făcând săpături în fața unei locuințe din cartierul Telecentru din Capitală, probabil în căutarea pachețelelor de droguri. Imaginile au fost publicate de jurnalista Irina Caliman. Totodată, aceasta a precizat că tinerii au ajuns cel mai probabil la locație cu un autovehicul. Dintre cele […] Articolul Trei persoane, surprinse făcând săpături suspecte în fața unei case din Telecentru. Poliția nu a oferit detalii apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
De ce se vrea numirea lui von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor? Grosu: Juridic, moral, nu avem pretenții # Realitatea.md
Igor Grosu susține că PAS a discutat cu partenerii de dezvoltare despre amendamentul prin care Herman von Hebel să poată fi numit cu 51 de voturi în Comisia de evaluare a procurorilor. Speakerul afirmă că autoritățile din Moldova nu au pretenții la juristul olandez, nici din punct de vedere juridic, nici moral. Conform președintelui Parlamentului, […] Articolul De ce se vrea numirea lui von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor? Grosu: Juridic, moral, nu avem pretenții apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Joi dimineața, 5 martie, 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în siguranță la Chișinău cu cursa FlyOne pe ruta Dubai-Chișinău, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. „În această dimineață, 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în siguranță la Chișinău cu această cursă, una dintre puținele conexiuni aeriene disponibile în […] Articolul 82 de moldoveni au ajuns în siguranță la Chișinău din Dubai. MAE vine cu precizări apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Un bărbat de 30 de ani din județul Dolj, România, a fost reținut timp de 24 de ore, după ce și-a agresat vecinii, iar în urma incidentului o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale. Autoritățile au precizat că sesizarea a fost primită în noaptea de 3 spre 4 martie, în urma unui conflict izbucnit […] Articolul Un bărbat din România a fost reținut după ce și-a bătut vecinii apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
O nouă criză energetică în regiunea transnistreană a determinat convocarea de urgență a unei ședințe extinse privind asigurarea cu resurse energetice. Anunțul a fost făcut de liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, care a discutat cu responsabilii din domeniu despre situația aprovizionării cu gaze naturale. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul administrației regionale, necesitatea reuniunii […] Articolul Ședința de urgență la Tiraspol, în contextul crizei energetice din regiune apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Gropile de pe drumuri, reparate în mai multe sectoare ale Capitalei. Pe ce străzi se lucrează astăzi # Realitatea.md
Lucrările de reparație a carosabilului continuă și astăzi în mai multe sectoare ale Capitalei. Echipele municipale intervin pe mai multe artere pentru lichidarea situațiilor de avariere apărute pe drumuri. În sectorul Centru, muncitorii vor interveni pe străzile A. Mateevici, Drumul Viilor, București, A. Pușkin și Armenească. În sectorul Buiucani sunt vizate străzile A. Mateevici, M. […] Articolul Gropile de pe drumuri, reparate în mai multe sectoare ale Capitalei. Pe ce străzi se lucrează astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Reacția Primăriei Chișinău la scandalul din timpul prezentării Planului de Mobilitate Urbană # Realitatea.md
Primăria Chișinău a venit cu o reacție după scandalul izbucnit la ședința de prezentare a Planului de Mobilitate Urbană, desfășurată astăzi, 5 martie. „Primăria Municipiului Chișinău condamnă acțiunile de blocare de către Fracțiunea PAS din cadrul CMC a ședinței de prezentare publică a Planului de Mobilitate Urbană desfășurate astăzi, 5 martie, curent. Menționăm ca consilierii […] Articolul Reacția Primăriei Chișinău la scandalul din timpul prezentării Planului de Mobilitate Urbană apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Scandal uriaș în armata Ucrainei: 54 oficiali militari anchetați pentru deturnarea de combustibil de miliarde grivne # Realitatea.md
Oficiali militari ucraineni sunt anchetați de Procuratura Generală a Ucrainei pentru implicare într-un scandal de deturnare de combustibil militar, care a generat pierderi uriașe pentru stat. Ancheta a scos la iveală că suspecții au falsificat documente pentru a obține cantități suplimentare de combustibil, pe care le-au revândut ulterior pentru profit, potrivit Kyiv Post. Potrivit oamenilor […] Articolul Scandal uriaș în armata Ucrainei: 54 oficiali militari anchetați pentru deturnarea de combustibil de miliarde grivne apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
PAS vrea să schimbe legea, pentru a-l numi pe Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor # Realitatea.md
PAS vrea să voteze numirea lui Herman von Hebel în Comisia privind evaluarea procurorilor prin majoritate simplă. Proiectul a fost înaintat de deputatul Igor Chiriac. Informația a fost făcută publică de către deputatul „Partidului Nostru”, Alexandru Berlinschi. Conform oficialului, proiectul unui amendament a fost înregistrat la Comisia juridică numiri și imunități. „Ieri, pe sub masă […] Articolul PAS vrea să schimbe legea, pentru a-l numi pe Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Moldovagaz va continua să furnizeze gaze pentru regiunea transnistreană încă trei luni # Realitatea.md
Moldovagaz va continua să asigure livrările de gaze naturale pentru regiunea transnistreană până la sfârșitul lunii iunie 2026, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis prelungirea mandatului companiei. Potrivit Bani.md, decizia a fost aprobată în cadrul ședinței ANRE din 4 martie 2026, la solicitarea Ministerului Energiei, care a cerut extinderea perioadei […] Articolul Moldovagaz va continua să furnizeze gaze pentru regiunea transnistreană încă trei luni apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Descoperire impresionantă într-un tir, la Florești: Mii de litri de alcool etilic depistați și o persoană reținută # Realitatea.md
20.000 de litri de alcool etilic de contrabandă au fost depistați într-un tir oprit pe șoseaua de centură a orașului Florești, precum și într-un depozit din Ialoveni. O persoană a fost reținută. Inițial, la Florești a fost oprit pentru verificări autovehiculul de model Volvo. În urma controlului, oamenii legii au descoperit în remorcă un ascunziș […] Articolul Descoperire impresionantă într-un tir, la Florești: Mii de litri de alcool etilic depistați și o persoană reținută apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
LIVE Scandal la Primărie, în timpul prezentării Planului de Mobilitate Urbană. A venit și poliția # Realitatea.md
Scandal la ședința de la Primăria Chișinău, acolo unde este prezentat Planul de Mobilitate Urbană. În sală au venit consilierii din cadrul fracțiunii PAS și au solicitat ca toți cei prezenți la dezbateri să iasă, deoarece vor să desfășoare ședința CMC. Asta chiar dacă ședința Consiliului Municipal este programată pentru ziua de 1 martie. La […] Articolul LIVE Scandal la Primărie, în timpul prezentării Planului de Mobilitate Urbană. A venit și poliția apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Reguli noi pentru exportul de carburanți din Giurgiulești. Sunt necesare stocuri minime de benzină și motorină # Realitatea.md
Exportul produselor petroliere din Portul Giurgiulești va fi permis doar dacă stocurile depășesc anumite limite. Este vorba despre minimum 8.000 de tone de benzină și 25.000 de tone de motorină. Măsura a fost anunțată de Serviciul Vamal în contextul instituirii stării de alertă în sectorul energetic. Potrivit instituției, regulile se aplică operatorilor economici care desfășoară […] Articolul Reguli noi pentru exportul de carburanți din Giurgiulești. Sunt necesare stocuri minime de benzină și motorină apare prima dată în Realitatea.md.
