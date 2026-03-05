Pană majoră de curent în Cuba: milioane de oameni din Havana și vestul țării au rămas fără electricitate

09:50

Au vrut să obțină rapid bani, folosind identitatea altei persoane, însă planul lor s-a oprit înainte de a fi dus la capăt. Doi tineri din Bălți au fost reținuți de polițiști după ce au încercat să obțină fraudulos un credit de la o companie de microfinanțare. Potrivit poliției, tentativa de escrocherie a avut loc în […]