Tariful la apa potabilă în Bălți ar putea crește cu circa 34%. Solicitarea, depusă la ANRE

16:20

Cu lacrimi în ochi, aproape fără speranță, dar totuși eroi. Două sute de prizonieri ucraineni s-au întors acasă după ani de captivitate, mulți dintre ei fiind capturați încă de la începutul invaziei ruse din 2022. Pentru unii dintre aceștia au fost aproape patru ani de chin și incertitudine, trăiți cu speranța că într-o zi se […]