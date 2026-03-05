În Codrii Orheiului, nu mai avem poienițe cu ghiocei
TVR Moldova, 5 martie 2026 11:10
Poienele cu ghiocei sunt pe cale de dispariție în Codrii Orheiului din cauza culegerii lor ilegale în scopuri comerciale. Inspectoratul pentru Protecția Mediului avertizează cetățenii să nu compere florile de primăvară timpurie, deoarece încurajează colectările ilegale.
• • •
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova precizează că nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele din Orientul Mijlociu. Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova mențin contact permanent cu autoritățile locale și acordă sprijin consular cetățenilor moldoveni aflați în regiune.
Ambasadorul R. Moldova la București și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României # TVR Moldova
La 3 martie 2026, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui României, Nicușor-Daniel Dan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni.
Prețul la gazele naturale nu va crește în luna martie, în pofida tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Golful Persic, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.
Rusia este pregătită, dacă este necesar, să-și ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran și SUA, a declarat joi cotidianului rus Izvestia reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, potrivit Xinhua.
Tatăl lui Jonathan Gavalas l-a acuzat pe chatbot-ul Gemini de la Google că l-a convins pe fiul său să îndeplinească o serie de misiuni, inclusiv înscenarea unui „accident catastrofal”. Tânărul Gavalas s-a sinucis apoi la instrucțiunile lui Gemini, se arată în proces, potrivit cnbc.com.
Republica Moldova și Ucraina au agreat un mecanism pentru reluarea exportului de carne de pasăre # TVR Moldova
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor au organizat o întâlnire de lucru, al cărei subiect principal a fost reluarea exporturilor de produse din carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a extins pe 4 iunie competența SA Moldovagaz în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene. Moldovagaz a obținut dreptul de a furniza gaze naturale în partea stângă a Nistrului pentru perioada august 2025 – aprilie 2026. Biroul politici de reintegrare a precizat că această situație nu poate să depășească data de 30 septembrie 2026, atunci când expiră contractul dintre Moldovagaz și Gazprom.
România și-a ales reprezentantul la Eurovision 2026 din cei 12 finaliști ai Selecției Naționale: Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”. Show-ul a fost transmis miercuri seară, în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR Moldova, TVR Internațional, pe tvrplus.ro și pe aplicația mobilă TVR+. Pe 14 mai, România va intra în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi, pregătită să cucerească scena de la Viena și inimile milioanelor de telespectatori din întreaga Europă, informează TVR Info.
Investitorii globali resimt turbulențele pieței provocate de războiul SUA cu Iranul și conflictul ulterior din regiune.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri pentru Newsmax că există un „sprijin larg” în rândul membrilor alianței pentru campania președintelui Donald Trump care vizează capacitățile nucleare și de rachete ale Iranului, chiar dacă unii lideri europeni și-au exprimat criticile publice la adresa operațiunii.
Donații de peste 60.000 de euro și dolari pentru un inspector vamal: ANI a pornit controlul # TVR Moldova
Donațiile de zeci de mii de euro și dolari, declarate timp de trei ani consecutiv de un inspector principal vamal, au stat la baza unei sesizări depuse la Autoritatea Națională de Integritate. Ca urmare, ANI a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Secrieru Adrian, inspector principal în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Biroul Vamal Sud, Postul Vamal Cahul, funcție pe care o exercită din anul 2016.
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău susține prezența artistului român Mircea Cantor în cadrul programului „Luna Sculptorilor Români” la Chișinău. Artistul va prezenta lucrarea „Take the world into the world”, în cadrul unui eveniment care va avea loc joi, 5 martie 2026, ora 11:00, în Sala Roșie a Muzeului Național de Istorie a Moldovei.
Criminalitatea în Republica Moldova a fost in scadere in 2025. Datele Biroului Naţional de Statistică arată că au fost înregistrate peste 23 de mii de infracţiuni, mai putin cu 6% comparativ cu anul 2024. Deşi rata generală a criminalității a scăzut, fiecare a patra infracțiune este însă gravă sau deosebit de gravă.
Ca în fiecare an, data de 2 martie (ziua declanșării conflictului de pe Nistru în 1992) a fost un motiv pentru presa și regimul separatist de la Tiraspol de a promova narațiunile false despre războiul din 1992. Astfel, se afirmă că R. Moldova ar fi atacat regiunea transnistreană și că Rusia nu ar fi intervenit. În realitate, studiile istorice și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) arată că acest conflict a fost declanșat de forțele separatiste și că Armata 14 rusă a avut un rol activ în susținerea acestora, potrivit Stopfals.md.
17 generatoare electrice vor ajunge în Ucraina pentru a sprijini instituţiile afectate de criza energetică provocată de bombardamentele rusești. Echipamentele au fost cumpărate din donaţiile, în valoare de peste 480 de mii de lei, din cadrul campaniei umanitare, intitulată "Căldură pentru Ucraina". TVR Moldova a promovat această iniţiativă în cadrul unui proiect lansat de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.
Forțele ruse și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii feroviare din Ucraina, în special asupra trenurilor de pasageri.
Guvernul a dat aviz pozitiv astăzi, 4 martie, pentru o propunere legislativă care prevede ca cetăţenii Republicii Moldova, care nu au reuşit să îşi perfecteze actele de identitate până la 18 ani, să o poată face şi după această vârstă în anumite condiţii.
Tiraspolul anunţă instituirea unui regim strict de economisire a gazelor naturale. Potrivit aşa-zisului minister al economiei din regiune, siuaţia este cauzata de conflictul militar din Orientul Mijlociu.
O nouă lege a Portului Giurgiulești și restanțele Guvernului – trebuie să mai dea 65 de hectare # TVR Moldova
Guvernul susține că Portul Internațional Liber Giurgiulești, o afacere privată, achiziționată recent de Portul Constanța, va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică în urma modificării Legii privind activitatea Portului adoptată în februarie 2005 și adaptată cadrului juridic la procesul de integrare europeană și situația regională.
Comisia pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum și a Statutului CSI, în care a subliniat argumentele principale care stau la baza ieșirii statului din cadrul comunității respective: violarea de către Rusia a integrității teritoriale a Republicii Moldova și aspirația Chișinăului de a deveni stat membru al Uniunii Europene.
Elena Țăbârnă, director al Casei Naționale de Asigurări Sociale, a oferit explicații în platoul emisiunii TeleMatinal de la TVR Moldova despre pensia acordată înainte de termen, despre noile indexări și posibilitatea de reexaminarea pensiei. Funcționara a mai spus care sunt condițiile pentru a obține pensia anticipată, cum se fac recalculările și indexările pensiilor de vârstă.
Înfrângere la debut pentru naționala feminină în preliminariile Campionatului Mondial din 2027 # TVR Moldova
Naționala feminină de fotbal a Republicii Moldova a debutat cu o înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial din 2027. În partida cu reprezentativa României, disputată la București, fetele antrenate de Ghenadie Pușca au fost învinse cu 1 la 0.
Armata americană a declarat miercuri că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului, relatează Reuters.
Deputata socialistă Olga Cebotari, aflată la primul său mandat în Parlamentul Republicii Moldova, susține că statutul de al doilea cel mai bogat deputat nu îi influențează activitatea politică și nici relația cu colegii. Potrivit declarației de avere și interese personale depusă la validarea mandatului, averea totală acumulată împreună cu soțul său se ridică la aproape 60 de milioane de lei, clasând-o pe locul doi în topul celor mai înstăriți aleși ai poporului.
Deputata socialistă Olga Cibotari afirmă că nu a înțeles scopul declarației șefului său de partid, Igor Dodon, „Olea, ferește-te de dorințele tale, astfel încât, ferească Dumnezeu, să se împlinească”, și că funcția pe care o deține în cadrul PSRM îi permite să participe la „viața politică a formațiunii”.
NATO a condamnat atacul Iranului asupra Turciei, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt Allison Hart, relatează Reuters.
Aducerea lui Plahotniuc ca martor nu i-a convenit lui Dodon: El a solicitat recuzarea judecătorilor # TVR Moldova
Curtea Supremă de Justiție a respins ca neîntemeiată cererea de recuzare depusă de avocații lui Igor Dodon, care solicitau schimbarea completului de judecată după ce instanța l-a admis pe Vladimir Plahotniuc în calitate de martor și l-a adus silit pentru a depune mărturii în dosarul „Kuliok" , în care liderul socialiștilor este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale.
O tremie din intoxicațiile chimice raportate anual în Republica Moldova sunt provocate de medicamente. În cele mai multe cazuri, este nevoie de intervenția medicilor și monitorizare atentă pentru că peste jumătate dintre intoxicațiile medicamentoase sunt în scop suicidar. Autoritățile dau un semnal de alarmă și reamintesc că medicamentele trebuie administrate doar la necesitate.
Persoanele fără loc de muncă pot primi 5.400 de lei pentru participarea la cursurile de instruire # TVR Moldova
Peste 190 de milioane de lei vor fi alocate, în acest an, pentru subvenţiile acordate persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Natalia Plugaru. Suma este de şase ori mai mare faţă de 2025. Beneficiarii vor putea merge la cursuri de formare profesională şi la stagii de practică în cadrul unor companii.
Escrocherie sub paravanul unei clinici private: O femeie din Telenești, păgubită de 60.000 de lei # TVR Moldova
Poliția anunță că oamenii legii au destructurat un grup infracțional specializat în escrocherii, care se prezentau drept angajați ai unei clinici private. Potrivit materialelor cauzei, membrii grupului au indus în eroare o femeie de 60 de ani din Telenești, livrându-i patru cutii cu pastile diferite de cele comandate. Victima a achitat 59.000 de lei, reprezentând prejudiciul cauzat.
Starea de alertă nu este o măsură menită să alarmeze cetățenii, ci un mecanism ce permite autorităților să se mobilizeze pe intern și să acționeze din timp pentru a asigura ca eventualele riscuri externe să nu producă efecte negative în R. Moldova, a spus Sergiu Diaconu, directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor.
Dosarul mitei de 40.000 de dolari în care este acuzat fostul şef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, este pus pe pauză. Astăzi urma să aibă loc prima şedinţă de judecată, însă a fost amânată pe motiv că magistratul Judecătoriei Chişinău, Nicolae Corcea, care urma să examineze dosarul, a demisionat. Acesta a refuzat să treacă testul de integritate.
Prima ședință în dosarul lui Iurie Gorea, amânată: Dosarul va fi repartizat altui judecător # TVR Moldova
Ludmila Catlabuga: Guvernul analizează ajutoare pentru fermieri, pe fondul scumpirii motorinei # TVR Moldova
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că autoritățile analizează posibilitatea unor măsuri de sprijin pentru agricultori în contextul creșterii prețurilor la motorină influențate de situația tensionată din Orientul Mijlociu.
Sunt suficiente rezervele de produse petroliere? Diaconu: „Nu faceți cozi la benzinării!” # TVR Moldova
Autoritățile dau asigurări că stocurile de produse petroliere sunt garantate pentru cel puțin 30 de zile de consum. Sergiu Diaconu, directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, a declarat jurnaliștilor că nu este cazul ca cetățenii să facă cozi la benzinării.
Agenția Națională pentru Reglemenare în Energetică (ANRE) a anunțat miercuri, 4 martie, prețuri majorate la carburanți pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.
Cetățenii R. Moldova aflați în Dubai, sfătuiți să nu meargă la aeroport fără confirmarea zborului # TVR Moldova
Autoritățile din Republica Moldova le recomandă cetățenilor R. Moldova aflați în Dubai să nu se deplaseze la aeroport până când nu vor fi contactați direct de compania aeriană care le poate confirma operarea zborurilor în condiții de siguranță. Despre acest lucru a vorbit jurnalștilor secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija.
Vinurile moldovenești, sub licențiere în Ucraina? Chișinăul infirmă existența unui embargo # TVR Moldova
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Oscmochescu, a declarat înainte de ședința Guvernului din 4 martie că produsele din Republica Moldova - în special strugurii, vinurile și băuturile spirtoase - nu vor fi supuse unui embargo pe piața ucraineană, ci ar putea intra sub un regim de licențiere la import.
„Olea, ferește-te de dorințele tale!”. Săgeți în PSRM între Igor Dodon și Olga Cebotari # TVR Moldova
Promisiuni calde, realitate rece:Un bărbat din Chișinău, condamnat după ce a înșelat zeci de clienți # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie și patru episoade de furt. Astfel, acesta a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.
Incendiu într-un cămin din Chișinău: Un bărbat a decedat, 27 de persoane au fost evacuate # TVR Moldova
Un bărbat a decedat în urma unui incendiu izbucnit în sectorul Botanica. Alte 27 de persoane, inclusiv șase minori au fost salvate de pompieri.
Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura este motivată de contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu și al posibilelor efecte asupra securității energetice și economice a Republicii Moldova, a declarat premierul R. Moldova, Alexandru Muntranu.
Adunarea Experților din Iran l-a ales pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, drept următorul lider suprem, sub presiunea Gărzilor Revoluționare, au declarat surse informate pentru Iran International.
Tensiuni în Orientul Mijlociu. MAE: Nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor R. Moldova # TVR Moldova
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan, în cadrul căreia au au fost discutate evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite și a altor state din regiune, precum și impactul acestora asupra securității și stabilității regionale.
