„Domnul președinte a glumit”: Cum comentează socialiștii săgețile dintre Igor Dodon și Olga Cebotari

16:40

Deputata socialistă Olga Cebotari, aflată la primul său mandat în Parlamentul Republicii Moldova, susține că statutul de al doilea cel mai bogat deputat nu îi influențează activitatea politică și nici relația cu colegii. Potrivit declarației de avere și interese personale depusă la validarea mandatului, averea totală acumulată împreună cu soțul său se ridică la aproape 60 de milioane de lei, clasând-o pe locul doi în topul celor mai înstăriți aleși ai poporului.