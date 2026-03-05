NM Espresso: În Moldova a fost instituit regim de alertă sporită în energetică, la benzinării se formează cozi, în Transnistria a fost oprită încălzirea
NewsMaker, 5 martie 2026 08:20
Conflictul din Orientul Mijlociu și Moldova Guvernul Moldovei a instituit pentru 60 de zile regim de alertă sporită în sectorul energetic, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și a riscului de întreruperi în livrările de gaz, energie electrică și combustibil. Autoritățile au pregătit un plan de acțiuni în cazul unei eventuale crize grave. Printre măsuri se numără constituirea unor rezerve de produse petroliere și limitarea exportului de energie electrică din surse regenerabile. Ministerul Afacerilor Externe […] The post NM Espresso: În Moldova a fost instituit regim de alertă sporită în energetică, la benzinării se formează cozi, în Transnistria a fost oprită încălzirea appeared first on NewsMaker.
• • •
Acum 10 minute
08:20
Acum 30 minute
08:10
Newton House Grădina Botanică infrastructura ce definește un complex rezidențial (video) # NewsMaker
Newton House Grădina Botanica este un complex rezidențial poziționat strategic în sectorul Botanica, vizavi de cel mai mare parc natural al orașului. Proiectul este structurat în jurul unui concept urban care îmbină funcțiunea rezidențială cu facilități educaționale, comerciale și de agrement, beneficiind totodată de acces rapid la transport și servicii variate. Complexul rezidențial este organizat […] The post Newton House Grădina Botanică infrastructura ce definește un complex rezidențial (video) appeared first on NewsMaker.
08:10
Chișinăul și Kievul au convenit un mecanism pentru reluarea exporturilor de carne de pasăre # NewsMaker
Republica Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor de reluare a exporturilor de carne de pasăre. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în seara zilei de 4 martie. Amintim că, la sfârșitul lunii ianuarie, ANSA a anunțat decizia de a suspenda temporar importul de carne de pasăre și produse derivate […] The post Chișinăul și Kievul au convenit un mecanism pentru reluarea exporturilor de carne de pasăre appeared first on NewsMaker.
Acum 12 ore
19:40
Moldova începe procedurile de retragere din CSI. Statul va economisi anual 3,1 milioane de lei # NewsMaker
Republica Moldova a demarat procedurile de retragere definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente, după ce membrii Comisiei pentru politică externă a Parlamentului au aprobat pe 4 martie avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord și a Statutului CSI. Inițiativa aparține Ministerului Afacerilor Externe, care argumentează că […] The post Moldova începe procedurile de retragere din CSI. Statul va economisi anual 3,1 milioane de lei appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
18:40
Transnistria introduce regim de economisire a gazelor: populația rămâne fără încălzire și apă caldă # NewsMaker
În regiunea transnistreană a fost introdus pe 4 martie un regim strict de economisire a gazelor naturale, iar populația a rămas fără încălzire și apă caldă. Informația a fost comunicată inițial de proiectul „Most” și publicația Zona de Securitate, fiind ulterior confirmată de administrația de la Tiraspol. Potrivit acestora, toate centralele termice au fost deconectate, […] The post Transnistria introduce regim de economisire a gazelor: populația rămâne fără încălzire și apă caldă appeared first on NewsMaker.
18:30
Curtea Supremă de Justiție a respins cererea avocaților lui Dodon de schimbare a judecătorilor care examinează dosarul „Kuliok” # NewsMaker
Curtea Supremă de Justiție a respins cererea avocaților ex-președintelui țării, Igor Dodon, de recuzare a completului de judecată în dosarul „Kuliok”. Decizia a fost pronunțată pe 4 martie, cererea fiind examinată de un alt complet de judecată. Completul vizat este format din judecătorii Stella Bleșceaga, Ghenadie Eremciuc și Vladislav Gribincea. Avocații fostului președinte au argumentat […] The post Curtea Supremă de Justiție a respins cererea avocaților lui Dodon de schimbare a judecătorilor care examinează dosarul „Kuliok” appeared first on NewsMaker.
17:40
Prim-ministrul Spaniei, răspuns pentru Trump după amenințările de rupere a relațiilor comerciale # NewsMaker
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a răspuns după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că ar putea rupe relațiile comerciale dintre cele două țări, din cauza poziției Madridului față de operațiunea militară împotriva Iranului. Într-o adresare televizată transmisă pe 4 martie, oficialul a declarat că Guvernul de la Madrid nu își va schimba postura de […] The post Prim-ministrul Spaniei, răspuns pentru Trump după amenințările de rupere a relațiilor comerciale appeared first on NewsMaker.
17:30
ANRE: Nu faceți achiziții în panică. Moldova are stocuri de carburanți pentru 18-20 de zile # NewsMaker
Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să nu facă achiziții de panică la carburanți, pentru că tocmai achizițiile în masă ar putea epuiza stocurile și genera o criză reală de combustibil în țară. Recomandarea a fost făcută de directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, la o conferință de presă din 4 martie. […] The post ANRE: Nu faceți achiziții în panică. Moldova are stocuri de carburanți pentru 18-20 de zile appeared first on NewsMaker.
16:30
Circa 600 de liceeni, pasionați de matematică, vor deveni mentori pentru absolvenții de gimnazii # NewsMaker
Aproximativ 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de matematică, vor deveni mentori pentru absolvenții de gimnazii. Înainte de a începe mentoratul, liceenii vor participa la sesiuni de instruire. Informația a fost comunicată pe 4 martie de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit Ministerului Educației, cei aproximativ 600 de elevi din clasele […] The post Circa 600 de liceeni, pasionați de matematică, vor deveni mentori pentru absolvenții de gimnazii appeared first on NewsMaker.
16:20
Elevii din Republica Moldova intră joi, 5 martie, în vacanța de primăvară și vor reveni la școală luni, 9 martie, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Vacanța durează patru zile și vizează toți elevii din instituțiile de învățământ general din țară. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău recomandă părinților să supravegheze copiii pe […] The post Vacanța de primăvară în R. Moldova 2026: când începe și data revenirii la școală appeared first on NewsMaker.
15:50
Chișinăul: 34 de moldoveni blocați în Asia de Sud; 121 cer evacuarea din Orientul Mijlociu # NewsMaker
În total, 121 de cetățeni ai R. Moldova au solicitat evacuarea din Israel, Emiratele Arabe Unite și Qatar. De asemenea, 34 de moldoveni sunt blocați în Asia de Sud, după ce planificau să revină acasă tranzitând Orientul Mijlociu. Informațiile au fost comunicate pe 4 martie de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija. […] The post Chișinăul: 34 de moldoveni blocați în Asia de Sud; 121 cer evacuarea din Orientul Mijlociu appeared first on NewsMaker.
15:40
Programul național pentru învățarea limbii române 2026-2028: ce prevede și câți bani va investi statul # NewsMaker
Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 4 martie, Programul național pentru învățarea limbii române pentru perioada 2026-2028, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării. Documentul, implementarea căruia este estimată la 241,2 milioane de lei, stabilește principalele acțiuni prin care statul își propune să îmbunătățească predarea și învățarea limbii române și să ofere mai multe oportunități […] The post Programul național pentru învățarea limbii române 2026-2028: ce prevede și câți bani va investi statul appeared first on NewsMaker.
15:30
Vezi TOP 3 învingători pe categorii la NOTORIUM BRAND AWARDS 2026 și detalii Gala de Decernare # NewsMaker
Votingul în cadrul Concursului NOTORIUM BRAND AWARDS 2026 s-a încheiat, Vezi TOP 3 învingători pe toate domeniile de activitate pe https://notorium.md/. Gala de Decernare a Premiilor NOTORIUM va avea loc pe data de 30 aprilie 2026 la Madison Park. Învingătorii NOTORIUM BRAND AWARDS 2026 primesc: Trofeul NOTORIUM și Scutul Învingătorului – distincții de excelență și […] The post Vezi TOP 3 învingători pe categorii la NOTORIUM BRAND AWARDS 2026 și detalii Gala de Decernare appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) Criză de carburanți în Moldova?/PAS schimbă legea vettingului/TIR-ul cu arme: fără oameni pedepsiți # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— PAS ar putea modifica legea pentru a numi membrii Comisiei de evaluare a procurorilor?— Prima ședință a Comisiei speciale pentru reintegrare, la sfârșitul săptămânii— Popșoi a discutat cu ministrul de externe al EAU despre situația din Orientul Mijlociu— Ministra de Interne: copiii, […] The post (VIDEO) Criză de carburanți în Moldova?/PAS schimbă legea vettingului/TIR-ul cu arme: fără oameni pedepsiți appeared first on NewsMaker.
15:30
Fermierii vor primi lichidități pentru carburanți? Catlabuga: „Este o problemă stringentă și o ținem sub control” # NewsMaker
Guvernul analizează scenarii pentru a asigura fermierilor acces la carburanți la prețuri mai avantajoase, în contextul scumpirii motorinei cauzate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Declarațiile au fost făcute pe 4 martie, înaintea ședinței de Guvern, de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Aceasta a precizat că discuțiile au început imediat după declanșarea atacurilor din […] The post Fermierii vor primi lichidități pentru carburanți? Catlabuga: „Este o problemă stringentă și o ținem sub control” appeared first on NewsMaker.
14:20
Presa: Fiul lui Ali Khamenei – principalul candidat la funcția de lider suprem al Iranului # NewsMaker
Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, a devenit principalul candidat pentru funcția de conducător al țării. Decizia a fost luată în timpul unei ședințe a Consiliului Experților – organul responsabil de alegerea liderului suprem. Informațiile au fost raportate de publicația The New York Times, care citează trei oficiali iranieni. Potrivit surselor […] The post Presa: Fiul lui Ali Khamenei – principalul candidat la funcția de lider suprem al Iranului appeared first on NewsMaker.
14:00
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost surprins pe 4 martie la ieșirea din clădirea Ministerului Afacerilor Externe, potrivit agenției IPN, care a publicat fotografii cu diplomatul. Purtătoarea de cuvânt a ministerului, Tatiana Barac, a confirmat vizita, precizând că întrevederea a avut loc la solicitarea Ambasadei Federației Ruse și a […] The post Ozerov a cerut o întrevedere cu reprezentanții Ministerului de Externe de la Chişinău appeared first on NewsMaker.
13:30
ANRE retrage statutul pentru 13 producători de energie regenerabilă după nerespectarea obligațiilor. Statul încasează peste 11 milioane de lei # NewsMaker
ANRE a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 companii care nu și-au respectat obligațiile asumate în cadrul schemei de sprijin pentru energia din surse regenerabile. Decizia a fost adoptată pe 4 martie, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului de administrație al agenției. Printre motivele invocate se numără neconstruirea centralelor electrice în termenul prevăzut, […] The post ANRE retrage statutul pentru 13 producători de energie regenerabilă după nerespectarea obligațiilor. Statul încasează peste 11 milioane de lei appeared first on NewsMaker.
13:20
(VIDEO) „Peste două săptămâni va fi la fel.” Reparația șoselei Muncești a paralizat traficul # NewsMaker
Șoseaua Muncești din Chișinău este închisă parțial până pe 6 martie. Drumarii repară gropile apărute după iarna grea. Zeci de utilaje lucrează pe tronsonul cuprins între străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi. Unii șoferi i-au spus reporterului NewsMaker că sunt gata să suporte disconfortul pentru a circula ulterior pe un drum normal. Alții consideră însă […] The post (VIDEO) „Peste două săptămâni va fi la fel.” Reparația șoselei Muncești a paralizat traficul appeared first on NewsMaker.
13:10
Carburanții se vor scumpi din nou în Republica Moldova. Pentru un litru de motorină standard, șoferii vor achita cu 56 de bani mai mult pe 5 martie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat tarifele pentru următoarea zi. Pe 5 martie, prețul maxim pentru benzina 95 va fi de 24,17 lei/litru, cu 20 […] The post Carburanții se scumpesc din nou în Moldova: motorina – cu 56 de bani appeared first on NewsMaker.
13:00
Regulile vamale și fiscale din Portul Internațional Liber Giurgiulești vor fi aliniate la standardele UE # NewsMaker
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 4 martie, modificarea legii privind activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Amendamentele vizează delimitarea responsabilităților între investitor și rezidenți, precum și alinierea regulilor vamale și fiscale la standardele UE. Potrivit unui comunicat al Guvernului, documentul stabilește reguli mai clare pentru investitori și pentru companiile care activează […] The post Regulile vamale și fiscale din Portul Internațional Liber Giurgiulești vor fi aliniate la standardele UE appeared first on NewsMaker.
12:30
Reacția Chișinăului la restricțiile Ucrainei pentru vinurile moldovenești: „Nu vorbim despre un embargo” # NewsMaker
Produsele din Republica Moldova – strugurii, vinul și băuturile spirtoase tari – nu vor fi supuse unui embargo pe piața ucraineană, ci ar putea fi licențiate. Aceasta presupune un act permisiv adițional pentru import. Declarațiile au fost făcute pe 4 martie de vicepremierul Eugen Osmochescu. În același timp, ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a spus că […] The post Reacția Chișinăului la restricțiile Ucrainei pentru vinurile moldovenești: „Nu vorbim despre un embargo” appeared first on NewsMaker.
12:30
Buzu: Guvernul renunță la obligativitatea alegerilor anticipate în procesul de amalgamare a primăriilor # NewsMaker
Guvernul simplifică condițiile pentru amalgamarea voluntară a localităților, eliminând obligativitatea organizării alegerilor anticipate înainte de scrutinul local din 2027. Anunțul a fost făcut pe 4 martie de Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, înaintea ședinței de Guvern. Potrivit acestuia, localitățile care nu vor iniția un proces de amalgamare voluntară, dar se află sub un anumit […] The post Buzu: Guvernul renunță la obligativitatea alegerilor anticipate în procesul de amalgamare a primăriilor appeared first on NewsMaker.
11:30
Incendiu într-un bloc din Chișinău: un bărbat a murit; 27 de oameni, inclusiv 6 minori, evacuați # NewsMaker
Un incendiu puternic s-a produs într-un cămin din sectorul Botanic al Chișinăului, în seara de 3 martie. Din nefericire, un bărbat și-a pierdut viața din cauza flăcărilor, trupul neînsuflețit fiind depistat în timpul intervenției pompierilor pentru stingerea flăcărilor. De asemenea, 27 de oameni au fost evacuați, inclusiv 6 minori, au fost evacuați din clădire. Informațiile […] The post Incendiu într-un bloc din Chișinău: un bărbat a murit; 27 de oameni, inclusiv 6 minori, evacuați appeared first on NewsMaker.
10:50
Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic din Republica Moldova pentru 60 de zile # NewsMaker
În Republica Moldova a fost introdusă stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile, în contextul confruntărilor militare din Orientul Mijlociu. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în cadrul ședinței din 4 martie. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a propus în debutul ședinței suplinirea ordinii de zi cu subiectul privind declararea stării de […] The post Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic din Republica Moldova pentru 60 de zile appeared first on NewsMaker.
10:40
VIDEO Transnistria: Cât costă reintegrarea? / La MGRES sunt reparate două blocuri energetice # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile constituționale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: The post VIDEO Transnistria: Cât costă reintegrarea? / La MGRES sunt reparate două blocuri energetice appeared first on NewsMaker.
10:40
Situația moldovenilor aflați în Emiratele Arabe Unite: Popșoi, discuție cu omologul său din Emirate # NewsMaker
Ministrul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite și-a exprimat deschiderea de a acorda sprijin deplin pentru asigurarea siguranței cetățenilor moldoveni. Totodată, și-a exprimat deschiderea pentru facilitarea gestionării situației acestora în contextul restricțiilor temporare de transport aerian. Informațiile au fost comunicate pe 4 martie de ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, care a anunțat […] The post Situația moldovenilor aflați în Emiratele Arabe Unite: Popșoi, discuție cu omologul său din Emirate appeared first on NewsMaker.
10:10
Eșecul la numirea lui Herman von Hebel în Comisia Vetting: PAS ia în calcul modificarea legii # NewsMaker
Igor Chiriac, deputat al Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că fracțiunea va identifica în scurt timp o soluție pentru suplinirea funcțiilor vacante de membri ai Comisiei de evaluare a procurorilor, după ce prima încercare a eșuat pe fondul refuzului opoziției de a susține candidatura fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von […] The post Eșecul la numirea lui Herman von Hebel în Comisia Vetting: PAS ia în calcul modificarea legii appeared first on NewsMaker.
09:50
Copiii, folosiți drept curieri în traficul de droguri. MAI: Avem un proiect de lege. Sancțiunile vor fi mai dure # NewsMaker
În ultima perioadă, minorii sunt folosiți drept curieri în rețelele de trafic de droguri. În acest sens, a fost elaborat un proiect de lege care prevede modificarea Codului penal și a Codului contravențional, astfel încât sancțiunile pentru cei care utilizează copiii în astfel de scopuri să fie înăsprite. Declarațiile au fost făcute de ministra Afacerilor […] The post Copiii, folosiți drept curieri în traficul de droguri. MAI: Avem un proiect de lege. Sancțiunile vor fi mai dure appeared first on NewsMaker.
09:10
În 2026, Škoda Octavia marchează un moment important în istoria sa: 30 de ani de la lansarea primei generații moderne, prezentată în 1996. În trei decenii, Octavia a evoluat dintr-un model promițător într-un reper al segmentului compact european, apreciat pentru echilibrul dintre spațiu, tehnologie și eficiență. Peste 7 milioane de automobile au fost livrate la […] The post Škoda Octavia – 30 de ani de excelență. De la model la legendă premiată international appeared first on NewsMaker.
08:30
Schimbare la USM: comunitatea academică a ales rectorul instituției. Cine este Otilia Dandara # NewsMaker
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). Decizia a fost luată de membrii comunității academice pe 3 martie. Anunțul a fost făcut de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM. Potrivit Consiliului, la scrutin au participat 1 483 de alegători. Otilia Dandara a obținut 796 voturi, […] The post Schimbare la USM: comunitatea academică a ales rectorul instituției. Cine este Otilia Dandara appeared first on NewsMaker.
Ieri
08:20
NM Espresso: În Moldova se scumpesc carburanții, Transnistria este lipsită de facilități fiscale, Dodon «nu e gata de pensie politică» # NewsMaker
Conflictul din Orientul Mijlociu și Moldova Din cauza confruntărilor militare din Orientul Mijlociu și a închiderii spațiului aerian, mulți cetățeni ai Moldovei nu pot reveni acasă. Potrivit informațiilor Ministerului Afacerilor Externe, cel puțin 113 persoane au solicitat evacuareadin țările Orientului Mijlociu, cele mai multe — din Emiratele Arabe Unite. Iar, potrivit agențiilor de turism, 157 de turiști moldoveni nu pot reveni acasă. Aceștia se află în Emiratele Arabe Unite, […] The post NM Espresso: În Moldova se scumpesc carburanții, Transnistria este lipsită de facilități fiscale, Dodon «nu e gata de pensie politică» appeared first on NewsMaker.
3 martie 2026
19:40
Ucraina ar putea restricționa chiar zilele acestea importul de vinuri din Moldova. Oficial ucrainean: „Nu ne-au lăsat altă opțiune” # NewsMaker
Ucraina ar putea introduce chiar zilele acestea licențierea importului de vin, struguri și alcool tare din Republica Moldova, ca reacție la interdicția impusă de Chișinău asupra cărnii de pasăre ucrainene. Declarațiile au fost făcute de viceministrul Economiei din Ucraina, Taras Visoțki, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Oficialul a precizat că proiectul de hotărâre ar […] The post Ucraina ar putea restricționa chiar zilele acestea importul de vinuri din Moldova. Oficial ucrainean: „Nu ne-au lăsat altă opțiune” appeared first on NewsMaker.
19:00
Avertizare pentru moldovenii care călătoresc în Cipru: zborurile ar putea fi perturbate din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu # NewsMaker
Cetățenii moldoveni care se află sau intenționează să călătorească în Cipru sunt avertizați că, în urma escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, sunt posibile perturbări ale traficului aerian în perioada următoare. Anunțul a fost făcut pe 3 martie de Ambasada Republicii Moldova în Cipru cu reședința la Atena „În urma escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, sunt […] The post Avertizare pentru moldovenii care călătoresc în Cipru: zborurile ar putea fi perturbate din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu appeared first on NewsMaker.
18:30
Poșta Moldovei suspendă trimiterile poștale către opt țări, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # NewsMaker
Poșta Moldovei sistează, începând cu 3 martie, recepționarea tuturor trimiterilor poștale internaționale către mai multe țări din Orientul Mijlociu, pe o perioadă nedeterminată. Măsura vizează scrisorile, coletele și trimiterile EMS către Israel, Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Liban, Iordania, Qatar și Bahrain. Decizia vine în urma suspendării traficului aerian către aceste destinații, în contextul […] The post Poșta Moldovei suspendă trimiterile poștale către opt țări, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu appeared first on NewsMaker.
18:30
Moldova va emite pașapoarte noi în 2026: cip electronic și protecție împotriva falsificării. Cum vor arăta # NewsMaker
Republica Moldova va introduce, în 2026, modele noi de pașapoarte și documente de călătorie. Noile acte vor avea elemente de securitate îmbunătățite, pentru a preveni falsificarea și pentru a proteja mai bine datele personale. Proiectul este supus consultărilor publice. Potrivit proiectului, noile documente vor avea un cip electronic securizat, în care vor fi stocate datele […] The post Moldova va emite pașapoarte noi în 2026: cip electronic și protecție împotriva falsificării. Cum vor arăta appeared first on NewsMaker.
18:10
Înmatricularea mașinilor cu defecțiuni tehnice grave ar putea fi suspendată. MAI propune amenzi pentru șoferi # NewsMaker
Șoferii ale căror mașini nu întrunesc condițiile tehnice necesare nu vor mai putea circula pe drumurile publice până când nu vor rezolva problemele depistate. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege elaborat de Agenția Servicii Publice și promovat de Ministerul Afacerilor Interne, aflat în prezent în consultări publice. La fel, vor fi introduse sancțiuni pentru […] The post Înmatricularea mașinilor cu defecțiuni tehnice grave ar putea fi suspendată. MAI propune amenzi pentru șoferi appeared first on NewsMaker.
17:30
Numărul elevilor cu nota 10 din oficiu la BAC la Informatică a crescut cu 550 % în doi ani # NewsMaker
În secolul XXI, competențele digitale sunt esențiale pentru succesul tinerilor atât în educație, cât și în carieră. Conform unui sondaj Eurobarometru realizat la nivelul 27 de state membre ale Uniunii Europene, 78% dintre cetățeni consideră că competențele digitale ar trebui să beneficieze de aceeași atenție în școală ca cititul, matematica și științele. În ultimii doi […] The post Numărul elevilor cu nota 10 din oficiu la BAC la Informatică a crescut cu 550 % în doi ani appeared first on NewsMaker.
17:20
Femeile din Moldova muncesc cu 41 de zile mai mult față de bărbați, pentru același salariu anual. Raport # NewsMaker
Femeile din Moldova trebuie să muncească 41 de zile în plus pentru a câștiga același salariu anual ca al bărbaților. Constatarea se regăsește într-o analiză realizată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu ocazia Zilei Egalității Salariale, marcate pe 3 martie. Concret, în 2025 decalajul salarial dintre femei și bărbați a fost de 16,6%, ceea ce […] The post Femeile din Moldova muncesc cu 41 de zile mai mult față de bărbați, pentru același salariu anual. Raport appeared first on NewsMaker.
17:00
Începând cu luna martie, plata transportului public în Ungheni poate fi făcută direct cu numărul Moldcell, prin SMS la 7007 sau prin scanarea codului QR afișat în unitățile de transport. Serviciul este activ pe toate rutele urbane și face parte din noul sistem electronic de taxare implementat în municipiu. Lansat în parteneriat cu Servicii Comunale […] The post Telefonul tău devine bilet de călătorie: plata cu numărul Moldcell, acum și în Ungheni appeared first on NewsMaker.
16:20
Cebotari neagă că ar vrea înlăturarea lui Dodon din fruntea PSRM: Nu cred că e bine să ne numim «dușmani și oponenți» # NewsMaker
Deputata Partidului Socialiștilor din Moldova, Olga Cebotari, a negat că și-ar dori înlăturarea lui Igor Dodon de la conducerea PSRM. Într-un comentariu oferit pentru NewsMaker, parlamentara a respins acuzațiile, precizând că declarațiile sale din interviurile recente nu au vizat niciodată acest lucru și că nu îi este clar pe ce se bazează afirmațiile liderului partidului. […] The post Cebotari neagă că ar vrea înlăturarea lui Dodon din fruntea PSRM: Nu cred că e bine să ne numim «dușmani și oponenți» appeared first on NewsMaker.
16:10
Au cerut €40 000 pentru a scăpa de închisoare un condamnat. Patru persoane – reținute în Chișinău # NewsMaker
Patru persoane au fost reținute astăzi, 3 martie, în Chișinău, după ce au primit 40 000 de euro pentru a influența liberarea de pedeapsă a unui condamnat în prima instanță. Suma, care a fost transmisă sub controlul organelor de drept, a fost confiscată. Informațiile au fost raportate de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un comunicat. Potrivit […] The post Au cerut €40 000 pentru a scăpa de închisoare un condamnat. Patru persoane – reținute în Chișinău appeared first on NewsMaker.
16:00
Ungheni și Călărași vor avea centre moderne pentru colectarea deșeurilor. UE investește 1,8 milioane euro # NewsMaker
La Călărași și Ungheni vor fi construite câte un Centru de colectare a deșeurilor cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Cele trei localități au fost selectate în urma unui concurs desfășurat în decembrie 2025, la care au participat 12 localități […] The post Ungheni și Călărași vor avea centre moderne pentru colectarea deșeurilor. UE investește 1,8 milioane euro appeared first on NewsMaker.
15:40
ANSA explică de ce a cerut ca laptele de vrac, importat din Ucraina, să fie verificat obligatoriu # NewsMaker
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a venit cu precizări pe 3 martie, referitor la importurile de lapte din Ucraina. Instituția a explicat că, potrivit ordinului din 23 februarie 2026, controalele la laptele ambalat au fost reduse, după ce testarea unui număr considerabil de probe nu a confirmat neconformități. De acum înainte, monitorizarea va viza doar […] The post ANSA explică de ce a cerut ca laptele de vrac, importat din Ucraina, să fie verificat obligatoriu appeared first on NewsMaker.
15:30
Dosarul lui Creangă, acuzat de trădare de patrie, va fi reluat de la zero. Judecătoarea a demisionat # NewsMaker
Dosarul în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie, va fi reluat de la zero și redistribuit aleatoriu unui alt judecător. Se întâmplă după ce magistrata Arina Ialanji, care examina cauza penală, a demisionat, relatează IPN. Alexandru Bot, expert în domeniul justiției și dreptului din cadrul […] The post Dosarul lui Creangă, acuzat de trădare de patrie, va fi reluat de la zero. Judecătoarea a demisionat appeared first on NewsMaker.
15:10
(VIDEO) Vor să-l demită pe Dodon?/Reintegrarea costă €500 mln euro pe an/ Primarul din Codru va fi înlocuit? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Peste 110 moldoveni blocați în Orientul Mijlociu cer ajutor să se întoarcă acasă— Ceban: scenariul de la Primăria Durlești se dorește și în orașul Codru— Lupte de putere în interiorul PSRM? Dodon: Temeți-vă de dorințele voastre…— Ambasada SUA din Arabia Saudită, lovită […] The post (VIDEO) Vor să-l demită pe Dodon?/Reintegrarea costă €500 mln euro pe an/ Primarul din Codru va fi înlocuit? appeared first on NewsMaker.
14:40
Ceban acuză PAS că ar vrea să-l înlocuiască pe primarul de la Codru, după „scenariul” de la Durlești. Reacție # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) ar vrea să-l înlocuiască pe edilul localității Codru, Stelian Manic, care a fost ales pe lista PAS, dar a părăsit partidul în noiembrie 2025. El a spus că primarul ar fi devenit incomod și a sugerat că ar urma să fie […] The post Ceban acuză PAS că ar vrea să-l înlocuiască pe primarul de la Codru, după „scenariul” de la Durlești. Reacție appeared first on NewsMaker.
14:40
Guvernul, după ce fermierii au cerut prețuri angro la motorină în contextul războiului din Orient: căutăm soluții în limitele bugetului # NewsMaker
Guvernul menține dialogul și caută soluții în limitele disponibile ale bugetului pentru a-i susține pe fermieri, în contextul tensiunilor din Golful Persic, care au generat deja scumpiri semnificative la carburanți, inclusiv în Republica Moldova. Precizarea a fost făcută pe 3 martie de purtătoarea de cuvânt a Executivului, Daniela Crudu, în reacție la adresarea Asociației Forța […] The post Guvernul, după ce fermierii au cerut prețuri angro la motorină în contextul războiului din Orient: căutăm soluții în limitele bugetului appeared first on NewsMaker.
14:20
Peste 300 de români au revenit în noaptea de luni spre marți în țară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri speciale operate de compania TAROM. Cetățenii români blocați în Israel au ajuns în Egipt prin punctul de frontieră Taba, unde au fost asistați de echipa consulară și de reprezentanții Ambasadei României la Cairo, a declarat […] The post Peste 300 de cetățeni români, blocați în zone de conflict, repatriați în România appeared first on NewsMaker.
14:10
Se clatină fotoliul lui Dodon? Liderul PSRM susține că „unii colegi” ar vrea preluarea conducerii formațiunii # NewsMaker
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, susține că în interiorul formațiunii există încercări de a-l înlătura de la conducere, iar unii membri ar spera chiar la condamnarea sa la închisoare pentru a prelua controlul. Declarațiile au fost făcute pe 2 martie, în cadrul unei emisiuni la TVC21, la o zi după ce colega […] The post Se clatină fotoliul lui Dodon? Liderul PSRM susține că „unii colegi” ar vrea preluarea conducerii formațiunii appeared first on NewsMaker.
