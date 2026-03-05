Tensiuni la granița Iran-Azerbaidjan: drone și rachete lovesc aeroportul din Nahicevan
Democracy.md, 5 martie 2026 16:10
Autoritățile de la Baku au anunțat că mai multe drone și rachete au fost lansate de către regimul de la Teheran către exclava azeră Nahicevan. Unul dintre aparatele de zbor, o dronă Shahed de fabricație iraniană, a lovit Aeroportul Internațional Nahicevan, situat la aproximativ 10 km de granița cu Iranul, transmite digi24.ro. O sursă guvernamentală […] Articolul Tensiuni la granița Iran-Azerbaidjan: drone și rachete lovesc aeroportul din Nahicevan apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 10 minute
16:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban a condamnat acțiunile consilierilor PAS care, potrivit declarațiilor sale, au provocat haos și au perturbat ședința de prezentare publică a Planului de Mobilitate Urbană, desfășurată astăzi, 5 martie, în capitală. „În timp ce executivul muncește în teren și implementează proiecte pentru Chișinău, alții fac show-uri menite să distragă atenția oamenilor […] Articolul Consultarea publică despre traficul din Chișinău, perturbată. Ceban critică PAS apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Tensiuni la granița Iran-Azerbaidjan: drone și rachete lovesc aeroportul din Nahicevan # Democracy.md
Autoritățile de la Baku au anunțat că mai multe drone și rachete au fost lansate de către regimul de la Teheran către exclava azeră Nahicevan. Unul dintre aparatele de zbor, o dronă Shahed de fabricație iraniană, a lovit Aeroportul Internațional Nahicevan, situat la aproximativ 10 km de granița cu Iranul, transmite digi24.ro. O sursă guvernamentală […] Articolul Tensiuni la granița Iran-Azerbaidjan: drone și rachete lovesc aeroportul din Nahicevan apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
15:20
Șofer de autocar, amendat la frontiera Albița după ce a ascuns 46 de sticle de distilat divin # Democracy.md
Șoferul unui autocar care circula pe ruta Moldova – Austria a fost sancționat de autoritățile vamale din România, după ce a fost depistat cu 46 de sticle de distilat divin ascunse în compartimentul roții de rezervă. Cazul a fost înregistrat pe 4 martie, la punctul de trecere a frontierei Punctul de Trecere a Frontierei Albița, […] Articolul Șofer de autocar, amendat la frontiera Albița după ce a ascuns 46 de sticle de distilat divin apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
15:00
Liderul partidului „Moldova Mare” acuză majoritatea parlamentară de ocolirea normelor democratice în numirea Comisiei de evaluare # Democracy.md
Liderul partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, critică dur acțiunile recente ale majorității parlamentare PAS, acuzând puterea de abuz premeditat după modificarea procedurii de numire a membrilor Comisiei de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Potrivit acesteia, schimbarea regulilor de vot reprezintă o „ocolire a normelor democratice” stabilite de Comisia de la Veneția pentru a impune […] Articolul Liderul partidului „Moldova Mare” acuză majoritatea parlamentară de ocolirea normelor democratice în numirea Comisiei de evaluare apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt” este blocată de Ministerul Culturii, care ar impune ca aleile parcului să fie pavate integral cu granit. „Ultimul parc important pe care trebuie să-l reabilităm are noi blocaje din partea Ministerului Culturii, care ne impune să-l îmbrăcăm totul în […] Articolul Ultimul parc important din centrul orașului, în așteptarea reabilitării apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Criză energetică în regiunea transnistreană: autoritățile implementează măsuri de urgență # Democracy.md
O nouă criză energetică în regiunea transnistreană a determinat convocarea de urgență a unei ședințe extinse privind aprovizionarea cu resurse energetice. Anunțul a fost făcut de liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, care a discutat cu responsabilii din domeniu despre livrările de gaze naturale. Potrivit administrației regionale, situația a fost generată de reducerea abruptă […] Articolul Criză energetică în regiunea transnistreană: autoritățile implementează măsuri de urgență apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
13:20
Bilanțul investițiilor în educație: Bugetul pentru orele cu program prelungit în Capitală, în creștere constantă din 2022 # Democracy.md
Primăria Municipiului Chișinău rămâne singura autoritate publică locală din țară care finanțează integral din bugetul municipal orele cu program prelungit pentru elevii claselor primare. Primarul general, Ion Ceban, a prezentat astăzi un raport detaliat privind evoluția acestui serviciu, subliniind că municipalitatea a transformat supravegherea elevilor într-un pilon de sprijin pentru familiile care muncesc. Potrivit datelor […] Articolul Bilanțul investițiilor în educație: Bugetul pentru orele cu program prelungit în Capitală, în creștere constantă din 2022 apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
11:50
Victoria Furtună: Neutralitatea și stabilitatea, pilonii securității Republicii Moldova # Democracy.md
În contextul Zilei Internaționale pentru Conștientizarea Dezarmării și Neproliferării, 5 martie, Victoria Furtuna a subliniat importanța neutralității și securității pentru Republica Moldova. „Pentru țara noastră, această temă nu este abstractă. Este o chestiune de securitate regională și stabilitate pe termen lung. O țară stabilă are nevoie de instituții puternice, dialog responsabil și mecanisme internaționale care […] Articolul Victoria Furtună: Neutralitatea și stabilitatea, pilonii securității Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Plahotniuc ar avea informații despre „kuliok”, dar ar fi fost sfătuit de Rusia să nu vorbească # Democracy.md
Liderul Renato Usatîi susține că Vladimir Plahotniuc ar deține informații importante despre celebrul caz al „kuliokului”, însă nu le-ar face publice deoarece ar fi primit indicații din partea Rusiei să păstreze tăcerea. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni, relatează jurnal.md. Potrivit lui Usatîi, fostul lider al Partidului Democrat ar putea oferi mai multe […] Articolul Plahotniuc ar avea informații despre „kuliok”, dar ar fi fost sfătuit de Rusia să nu vorbească apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 8 ore
10:10
Rusia este pregătită, dacă va fi nevoie, să-și ofere serviciile de mediere în eventualele negocieri de pace dintre Iran și Statele Unite. Declarația a fost făcută joi de reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, potrivit agenției Xinhua. „Desigur, dacă este necesar, Rusia este pregătită să-și ofere serviciile de […] Articolul Rusia se oferă să medieze negocieri între Iran și SUA apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
19:00
Victoria Furtună invocă Regulamentul UE 2022/2065 în litigiul cu platforma TikTok privind utilizarea ilegală a imaginii sale # Democracy.md
Liderul partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un semnal de alarmă privind proliferarea rețelelor de „boturi” și a conținutului manipulator pe platformele de socializare, în special pe TikTok. Aceasta acuză rețeaua de socializare că refuză să elimine conținutul ilegal, în ciuda raportărilor repetate privind utilizarea neautorizată a imaginii sale și a campaniilor coordonate de […] Articolul Victoria Furtună invocă Regulamentul UE 2022/2065 în litigiul cu platforma TikTok privind utilizarea ilegală a imaginii sale apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Consiliul Audiovizualului extinde perioada de înscriere la concursul „Teleradio-Moldova” # Democracy.md
Consiliul Audiovizualului a decis să prelungească concursul pentru ocuparea a două funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al companiei publice „Teleradio-Moldova”. Motivul: până în prezent, doar doi candidați și-au depus dosarele, insuficient pentru desfășurarea selecției. La concursul inițiat pe 11 februarie s-au înscris Dorin Scobioală și Tatiana Fișer. Noul termen limită pentru depunerea […] Articolul Consiliul Audiovizualului extinde perioada de înscriere la concursul „Teleradio-Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
India se confruntă cu o criză acută de GPL din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Democracy.md
Gospodăriile din India se află în pragul unei crize de combustibil, pe fondul prelungirii conflictului din Iran, relatează Bloomberg. Cel mai populat stat al lumii, cu 1,46 miliarde de locuitori, este al doilea cel mai mare consumator de gaz petrolier lichefiat (GPL), utilizat pe scară largă pentru gătit. Criza energetică a fost agravată de blocarea […] Articolul India se confruntă cu o criză acută de GPL din cauza conflictului din Orientul Mijlociu apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
„Ori ești obedient, ori te confrunți cu percheziții”: Ceban despre presiunile asupra primarilor # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că sute de primari din Republica Moldova ar fi supuși presiunilor din partea autorităților centrale, prin intermediul unor dosare, controale și solicitări din partea instituțiilor de stat. Potrivit acestuia, aproximativ 400 de primari ar fi „constrânși în acțiuni și în libera exprimare” prin mecanisme menite, în opinia […] Articolul „Ori ești obedient, ori te confrunți cu percheziții”: Ceban despre presiunile asupra primarilor apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
Elena Croitor și Oxana Parfeni, evaluate pozitiv pentru funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție # Democracy.md
Candidatele pentru funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Elena Croitor și Oxana Parfeni, au trecut cu succes evaluarea efectuată de Comisia de evaluare. Rapoartele urmează să fie transmise Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru examinare. Audierile publice au permis analizarea integrității și competenței candidatei, iar concluziile Comisiei arată că nu există suspiciuni […] Articolul Elena Croitor și Oxana Parfeni, evaluate pozitiv pentru funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
16:00
În Parlament a fost lansată procedura de retragere a Republicii Moldova din cadrul Comunitatea Statelor Independente. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind denunțarea Statutului organizației, a Acordului de constituire și a protocolului adițional la acesta. Președinta Comisiei, Doina Gherman, a declarat că, potrivit articolului 5 din Acord, statele membre „recunosc și […] Articolul Parlamentul a inițiat procedura de retragere a Republicii Moldova din CSI apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Panica la benzinării: Primarul Chișinăului solicită informații oficiale privind stocurile și prețurile # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat autorităților centrale să ofere precizări detaliate în legătură cu starea de alertă energetică instituită recent și impactul asupra prețurilor la carburanți, în contextul cozii de la benzinăriile din țară și apropierea lucrărilor agricole de primăvară. „Oamenii trebuie să cunoască situația pentru a evita panica și rândurile […] Articolul Panica la benzinării: Primarul Chișinăului solicită informații oficiale privind stocurile și prețurile apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Guvernul Republicii Moldova va continua să suporte 70% din prima de asigurare agricolă, fermierii contribuind cu doar 30%. Decizia a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri și are ca scop protejarea culturilor împotriva riscurilor climatice, precum seceta, înghețul, grindina sau inundațiile. „Menținerea acestei cote consolidează gestionarea riscurilor, crește încrederea fermierilor în asigurări și stabilizează […] Articolul Guvernul va acoperi 70% din costul asigurărilor agricole pentru fermieri apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la Legea privind activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești, vizând creșterea atractivității pentru investiții, extinderea capacităților logistice și dezvoltarea infrastructurii. Portul va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică, consolidând rolul său în comerțul regional și în economia națională. Noile prevederi stabilesc reguli mai clare pentru investitori și companiile rezidente, […] Articolul Portul Giurgiulești devine strategic și mai atractiv pentru investitori apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Maternitate surogat și adopție ilegală: PCCOCS investighează două cazuri rare în Moldova # Democracy.md
În Republica Moldova, anul 2025 a fost marcat de deschiderea a două cauze penale ce vizează maternitatea surogat și tentativa de adopție ilegală a unui copil, potrivit unui răspuns oficial al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), transmis redacției Omniapres. Una dintre cauze, privind tentativa de adopție ilegală, este investigată sub articolul […] Articolul Maternitate surogat și adopție ilegală: PCCOCS investighează două cazuri rare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
09:50
Fiul fostului lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a fost ales în funcția de lider suprem al Iranului, potrivit relatărilor din presa internațională, scrie NDTV. Decizia ar fi fost luată de Adunarea Experților, organismul constituțional responsabil cu desemnarea conducătorului suprem. În perioada de interimat, atribuțiile funcției au fost exercitate de un consiliu format din ayatollahul Alireza […] Articolul Mojtaba Khamenei, desemnat noul lider suprem al Iranului apare prima dată în DemocracyMD.
3 martie 2026
17:50
Patru persoane reținute de CNA în momentul primirii unei mite de 40.000 de euro la Chișinău # Democracy.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant patru persoane în sectorul Rîșcani, în timp ce primeau o mită în valoare de 40.000 de euro, transmite CNA. Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pretins anterior suma, susținând că ar avea influență asupra unor persoane publice pentru a determina adoptarea […] Articolul Patru persoane reținute de CNA în momentul primirii unei mite de 40.000 de euro la Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Cinci membri ai unei familii somaleze au decedat marți dimineață într-un incendiu provocat într-un bloc de apartamente din Vantaa, la aproximativ 15 kilometri nord de Helsinki, Finlanda, potrivit poliției și informațiilor publicate de Le Figaro. Victimele sunt doi adulți cu vârste între 30 și 40 de ani și trei copii cu vârste între trei și […] Articolul Cinci membri ai unei familii au murit într-un incendiu provocat în Finlanda apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Arcul de Triumf va fi atent monitorizat de Primăria Chișinău, spune Ceban, pentru a evita întârzierile și problemele juridice # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că municipalitatea va urmări modul în care se vor desfășura lucrările de reabilitare a Arcului de Triumf, obiectiv aflat în prezent în administrarea Guvernului Republicii Moldova. „Vom monitoriza cum și când vor fi efectuate lucrările, sperăm ca acestea să se desfășoare eficient și fără întârzieri, așa cum am văzut […] Articolul Arcul de Triumf va fi atent monitorizat de Primăria Chișinău, spune Ceban, pentru a evita întârzierile și problemele juridice apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Zelenski: Alegerile din Ucraina vor avea loc după sfârșitul războiului, nu în timpul armistițiului # Democracy.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a clarificat poziția privind organizarea alegerilor, afirmând că acestea se vor desfășura doar după încheierea războiului și nu în perioada unui armistițiu temporar. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat revistei italiene „Corriere della Sera”, preluat de presa ucraineană. „Ideea principală este că putem organiza alegeri. Cu siguranță, acestea vor avea […] Articolul Zelenski: Alegerile din Ucraina vor avea loc după sfârșitul războiului, nu în timpul armistițiului apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Reprezentanțele diplomatice ale Republicii Moldova gestionează un aflux de cereri de evacuare și solicitări de informații din partea cetățenilor aflați în Orientul Mijlociu, pe fondul situației de securitate din regiune. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Ambasada Moldovei în Israel a recepționat 17 cereri de evacuare, iar cea din Emiratele Arabe Unite – 96. În plus, sute […] Articolul Zeci de moldoveni cer sprijin pentru evacuarea din Israel și Emiratele Arabe Unite apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
PSRM propune ca statul să răscumpere pachetul majoritar al Portului Internațional Giurgiulești # Democracy.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat o inițiativă legislativă prin care propune ca statul să preia controlul asupra Portul Internațional Giurgiulești, prin răscumpărarea pachetului majoritar al operatorului portuar. Anunțul a fost făcut marți, 3 martie, de deputații socialiști Petru Burduja și Bogdan Țîrdea, care califică proiectul drept unul de importanță strategică pentru economia […] Articolul PSRM propune ca statul să răscumpere pachetul majoritar al Portului Internațional Giurgiulești apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Discuții privind cooperarea în domeniul gazelor naturale au avut loc între ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, și omologul său din Azerbaidjan, Parviz Shahbazov, în marja Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, organizat la Baku. Cei doi oficiali au abordat mai multe teme cheie: Ministrul Dorin Junghietu a subliniat importanța unor politici pragmatice […] Articolul Moldova și Azerbaidjan discută consolidarea cooperării în sectorul gazelor naturale apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că „scenariul Durlești” ar urma să fie aplicat și în Codru, unde edilul ar fi vizat de tentative de înlocuire, deși este ales pe listele Partidul Acțiune și Solidaritate. Ceban afirmă că, în Durlești, ar exista negocieri între consilieri pentru convocarea Consiliului local și desemnarea unui alt candidat susținut de […] Articolul Ion Ceban acuză presiuni politice asupra primăriilor din Codru și Durlești apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Urmărirea penală în dosarul Alternativa Clinic a fost încheiată. Veaceslav Moșin și Cristina Moșin riscă până la 15 ani de închisoare # Democracy.md
Cristina Moșin, administrator al SRL „Fertil Med” și al clinicii private „Alternativa Clinic”, și Veaceslav Moșin, fondatorul companiei și medic în cadrul instituției, sunt vizați într-un dosar penal complex instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în care acuzațiile formulate împotriva lor includ infracțiuni grave pentru care legea prevede pedepse de […] Articolul Urmărirea penală în dosarul Alternativa Clinic a fost încheiată. Veaceslav Moșin și Cristina Moșin riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Asociația Forța Fermierilor atrage atenția că, în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu, majorarea prețurilor la carburanți este inevitabilă, iar sectorul agricol din Republica Moldova va resimți puternic aceste creșteri. Într-o scrisoare oficială transmisă Guvernului, Parlamentului și Comisiei agricultură și industrie, organizația subliniază că piețele energetice globale sunt afectate de criza internațională, ceea ce va […] Articolul Fermierii moldoveni avertizează: scumpirea motorinei amenință agricultura apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Nouă funcții vacante la Curtea Supremă de Justiție: doar 11 judecători activează din 20 prevăzuți # Democracy.md
Nouă posturi de judecător sunt în prezent vacante la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), unde își desfășoară activitatea doar 11 magistrați din totalul de 20 prevăzuți în schema instituțională. Potrivit IPN, instanța supremă confirmă existența deficitului de cadre. Dintre cei 11 judecători aflați în funcție, șase sunt titulari permanenți care au trecut evaluarea realizată de […] Articolul Nouă funcții vacante la Curtea Supremă de Justiție: doar 11 judecători activează din 20 prevăzuți apare prima dată în DemocracyMD.
09:50
Conducerea Adunarea Populară a Găgăuziei a înaintat către Comisia Electorală Centrală (CEC) două proiecte de hotărâre care ar urma să contribuie la soluționarea impasului politic și juridic privind organizarea alegerilor pentru legislativul regional. Potrivit unui comunicat al deputaților locali, inițiativele legislative vizează reglementarea particularităților juridice ce țin de organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Adunarea Populară […] Articolul Blocaj electoral în Găgăuzia: Două proiecte de hotărâre, transmise CEC pentru aviz apare prima dată în DemocracyMD.
2 martie 2026
17:50
Ion Ceban: Chișinău va prezenta proiecte strategice pentru extinderea și modernizarea școlilor # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că săptămâna aceasta vor fi prezentate mai multe proiecte strategice pentru capitală, concentrate pe dezvoltarea sistemului educațional. Marți, autoritățile municipale vor detalia investițiile planificate în extinderea rețelei școlare, deschiderea de noi grupe și proiectele de construcție, oferind o imagine clară asupra modului în care este gestionată creșterea numărului […] Articolul Ion Ceban: Chișinău va prezenta proiecte strategice pentru extinderea și modernizarea școlilor apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
Soția liderului suprem iranian Ali Khamenei a decedat după atacurile americano-israeliene # Democracy.md
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soția liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a murit luni, 2 martie, după ce a intrat în comă ca urmare a atacurilor americano-israeliene care au vizat locuința sa, potrivit relatărilor presei iraniene, citate de Antena 3 CNN. Ea avea 78 de ani și a fost singura soție a lui Ali Khamenei, cei […] Articolul Soția liderului suprem iranian Ali Khamenei a decedat după atacurile americano-israeliene apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
34 de ani de la tragedia de pe Nistru: Între tăcerea trecutului și nevoia de predictibilitate pentru familii # Democracy.md
Marcarea a 34 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru a readus în atenția publică necesitatea unei abordări pragmatice în procesul de reglementare transnistreană. Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”, a subliniat într-o intervenție publică faptul că tragedia din 1992 nu trebuie privită doar ca o pagină de istorie, ci ca o […] Articolul 34 de ani de la tragedia de pe Nistru: Între tăcerea trecutului și nevoia de predictibilitate pentru familii apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Un băiat de 10 ani din China și-a dat în judecată tatăl pentru a-i recupera economiile # Democracy.md
Un caz neobișnuit a stârnit indignare în China după ce Xiaohui, un băiat de 10 ani din Zhengzhou, provincia Henan, și-a dat în judecată propriul tată. Motivul: tatăl său a cheltuit economiile copilului fără acordul acestuia și a refuzat să i le restituie. Banii, depuși de-a lungul anilor în contul bancar al copilului sub formă […] Articolul Un băiat de 10 ani din China și-a dat în judecată tatăl pentru a-i recupera economiile apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Primăria municipiului Chișinău a creat o structură nouă, denumită Comitetul pentru planificare, monitorizare și evaluare strategică, care va coordona procese interne ale instituției și va gestiona dialogul cu Parlamentul în contextul reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban pe 2 martie, în cadrul unei ședințe operative a serviciilor municipale. Potrivit […] Articolul Ion Ceban anunță crearea unui Comitet pentru planificare și monitorizare strategică apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
CUB acuză presiuni în cazul primarului din Durlești: Eleonora Șaran, plasată în arest preventiv # Democracy.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a lansat un apel către comunitatea națională și internațională, precum și către partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, în legătură cu acțiunile autorităților împotriva primarului orașului Durlești și vicepreședintei formațiunii, Eleonora Șaran. Reprezentanții CUB au amintit că, pe 27 februarie, Eleonora Șaran și mai mulți angajați ai Primăriei Durlești au […] Articolul CUB acuză presiuni în cazul primarului din Durlești: Eleonora Șaran, plasată în arest preventiv apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Emiratele Arabe Unite închid ambasada din Iran după atacurile cu rachete ale Teheranului # Democracy.md
Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat închiderea ambasadei lor din Teheran și retragerea ambasadorului, împreună cu întreg personalul misiunii diplomatice, ca reacție la atacurile cu rachete lansate de Iran asupra teritoriului EAU. Ministerul Afacerilor Externe de la Abu Dhabi a precizat că loviturile iraniene au vizat obiective civile, inclusiv zone rezidențiale, aeroporturi, porturi și infrastructură […] Articolul Emiratele Arabe Unite închid ambasada din Iran după atacurile cu rachete ale Teheranului apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
CEC a stabilit data referendumului pentru revocarea primarului comunei Sadâc: 17 mai 2026 # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat, în ședința de astăzi, că referendumul local privind revocarea primarului comunei Sadâc, raionul Cantemir, va avea loc pe 17 mai 2026. Decizia vine după ce, prin hotărârea CEC nr. 4264 din 22 decembrie 2025, a fost constituit un grup de inițiativă format din 22 de persoane pentru colectarea semnăturilor […] Articolul CEC a stabilit data referendumului pentru revocarea primarului comunei Sadâc: 17 mai 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Conflictul din Orientul Mijlociu se apropie de Cipru: baza RAF Akrotiri atacată de dronă # Democracy.md
Baza militară britanică RAF Akrotiri a fost vizată luni, la miezul nopții, de o dronă suspectă, au anunțat autoritățile britanice. Potrivit Ministerului Apărării, nu au existat victime, iar forțele militare au reacționat imediat pentru a proteja personalul. „Nivelul de protecție al trupelor noastre din regiune este la cel mai înalt grad. Situația este în desfășurare […] Articolul Conflictul din Orientul Mijlociu se apropie de Cipru: baza RAF Akrotiri atacată de dronă apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
„Moldova merită un lider, nu un spectator”: Victoria Furtună critică absența Președinției privind criza globală # Democracy.md
Victoria Furtună critică absența unei poziții oficiale a Republicii Moldova în raport cu tensiunile internaționale recente, acuzând guvernarea de „retragere” în locul exercitării actului de conducere. Aceasta susține că, în momente de criză globală, tăcerea instituțiilor statului nu reprezintă neutralitate, ci o lipsă de asumare față de cetățeni. Furtună a subliniat că Moldova, deși este […] Articolul „Moldova merită un lider, nu un spectator”: Victoria Furtună critică absența Președinției privind criza globală apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Concediile medicale devin digitale în Republica Moldova: certificatele nu mai sunt pe hârtie # Democracy.md
Începând cu 1 martie 2026, toate certificatele de concediu medical în Republica Moldova sunt emise exclusiv în format digital. Astfel, pacienții nu mai trebuie să prezinte documente tipărite angajatorilor, iar informațiile privind inițierea, prelungirea sau închiderea concediului medical sunt transmise automat atât pacientului, cât și angajatorului. Noua platformă, „Portalul certificatelor de concediu medical”, a fost […] Articolul Concediile medicale devin digitale în Republica Moldova: certificatele nu mai sunt pe hârtie apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Ion Ceban despre intervențiile pe strada Bucovina: „Am acționat pentru siguranța șoferilor” # Democracy.md
Primarul general al Chișinău, Ion Ceban, a declarat că strada Bucovina nu se află în gestiunea municipalității Chișinău, ci aparține orașului Stăuceni. Reacția vine după ce reprezentanți ai Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au criticat intervențiile realizate pe acest tronson, indicând, potrivit edilului, în mod eronat administrația responsabilă. Ceban a precizat că este vorba despre […] Articolul Ion Ceban despre intervențiile pe strada Bucovina: „Am acționat pentru siguranța șoferilor” apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Criză majoră în Orientul Mijlociu: Ayatolahul Khamenei ucis, Iranul și Israelul schimbă atacuri aeriene # Democracy.md
Ayatolahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iran, a fost ucis în biroul său în urma bombardamentelor comune americane și israeliene, anunță televiziunea de stat iraniană. În replică, Gărzile Revoluționare Islamice au promis o răzbunare devastatoare împotriva bazelor americane și a Israelului. În contextul de urgență, un consiliu interimar de conducere a fost desemnat până la […] Articolul Criză majoră în Orientul Mijlociu: Ayatolahul Khamenei ucis, Iranul și Israelul schimbă atacuri aeriene apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Sistemul EES devine operațional la mai multe puncte de frontieră dintre Republica Moldova și România # Democracy.md
Începând cu 2 martie, Uniunea Europeană pune în aplicare Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Măsura vizează punctele Leușeni–Albița, Sculeni–Sculeni, Leova–Bumbăta, Giurgiulești–Galați (portuar și feroviar) și Ungheni–Iași (feroviar). Potrivit autorităților, sistemul EES se aplică cetățenilor statelor terțe care călătoresc în spațiul UE pentru șederi […] Articolul Sistemul EES devine operațional la mai multe puncte de frontieră dintre Republica Moldova și România apare prima dată în DemocracyMD.
28 februarie 2026
10:00
Republica Moldova va găzdui, în luna iunie, la Chișinău, trei reuniuni economice de anvergură: o conferință dedicată investițiilor, un summit regional privind conectivitatea și un forum axat pe digitalizare. Anunțul a fost făcut la Bruxelles de ministrul Economiei și Digitalizării, Eugen Osmoschescu, după întrevederi cu reprezentanți ai Comisia Europeană și ai Parlamentul European. Potrivit oficialului, […] Articolul Trei evenimente economice majore vor avea loc la Chișinău în luna iunie apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”, a lansat un apel public pentru reformarea radicală a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, după ce procesul a fost reluat recent în urma unei pauze de un an. Politiciana a criticat dur lipsa de rezultate de până acum, calificând negocierile anterioare drept o „imitație a procesului de reintegrare”. Deși […] Articolul „Ajunge cu procesele tergiversate”: propuneri noi pentru reintegrarea țării apare prima dată în DemocracyMD.
27 februarie 2026
18:40
Anton Djaliabov, vicepreședinte al consiliului de administrație al Gazprom Neft, a fost arestat la Sankt Petersburg sub acuzația de luare de mită în valoare de aproximativ 29 de milioane de ruble, informează Meduza. După reținere, acesta a fost transportat la Moscova, unde instanța urmează să decidă măsura preventivă care i se va aplica. Potrivit anchetei, […] Articolul Vicepreședintele Gazprom Neft, reținut pentru presupusă luare de mită apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.