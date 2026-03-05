7,3 km de drum și două poduri, reabilitate pe traseul R26

09:50

La această oră, în PVFI Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova. De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PVFI […] Post-ul Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova apare prima dată în Provincial.