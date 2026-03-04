Elevii din toată țara intră în vacanța de primăvară
Provincial, 4 martie 2026 23:10
Începând cu 5 martie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în vacanța de primăvară. Copiii vor reveni la lecții săptămâna viitoare, de pe 9 martie. „Dragi elevi, vă încurajăm să vă bucurați de această vacanță alături de familie, de prieteni și să aveți grijă de voi. Respectarea regulilor de siguranță și […]
Managerii instituțiilor culturale din țară pot aplica la Școala de Vară dedicată dezvoltării proiectelor comunitare # Provincial
Managerii instituțiilor culturale din Republica Moldova au posibilitatea să participe la o Școală de Vară dedicată dezvoltării proiectelor culturale. Programul este organizat de Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis" (IVC), în parteneriat cu Fundația Soros Moldova și Ministerul Culturii, în cadrul proiectului „Moldova – acasă pentru fiecare", și este destinat unui număr de 50 de manageri […]
Participarea tinerilor romi în procesul decizional, exercițiu de simulare organizat la MEC # Provincial
Mai mulți tineri romi din diferite raioane ale țării au participat la activități de simulare a procesului de elaborare și aplicare a politicilor de stat în domeniile învățământului general și al relațiilor interetnice, organizată de către Ministerul Educației și Cercetării. Activitatea a avut drept scop familiarizarea tinerilor cu mecanismele de luare a deciziilor la nivel […]
Igor Munteanu: Un primar incomod sub teascul represiunii: Eleonora Șaran, victimă a justiției selective # Provincial
Igor Munteanu, fost lider al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), afirmă că Eleonora Șaran, primar de Durlești, este victimă a justiției selective. „Am așteptat să se facă dreptate în cazul reținerii dnei Primar Eleonora Saran, dar se pare ca se împlinesc cele mai sumbre previziuni în acest caz – abuzurile puterii, strâmbăciunilor justiției și […]
Ion Ceban: oamenii trebuie să cunoască situația, pentru a scoate panica din societate și a evita rândurile excesive la benzinării # Provincial
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a comentat instituirea stării de alertă în sectorul energetic, menționând: „Starea de Alertă dar: De câteva zile sunt rânduri la benzinăriile din țară. Suntem în primăvară, când agricultorii vor începe lucrările în câmp". „În legătură cu anunțarea Stării de alertă, solicităm autorităților să facă publice următoarele precizări: Care […]
Agenția Proprietății Publice transmite în administrare către Ministerul Sănătății al Republicii Moldova mai multe spații din mun. Chișinău, or. Codru, pentru activitatea Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Imobilele vor fi utilizate pentru organizarea Serviciului național consultativ și transfer interspitalicesc, inclusiv pentru staționarea autospecialelor. "Prin această decizie, serviciul responsabil de coordonarea transferurilor medicale între […]
Igor Dodon: Reforma administrației publice locale promovată de PAS seamănă cu absorbția granturilor europene # Provincial
Reforma administrației publice locale promovată de PAS seamănă cu absorbția granturilor europene: un proiect impus din exterior, care nu ține cont de interesele țării noastre și ale cetățenilor. Declarația a fost făcută de liderul socialiștilor, Igor Dodon. Politicianul, în cadrul emisiunii „Glavnoe" de la TVC 21, a spus că „deocamdată nu există o concepție finală, […]
Federația Moldovenească de Fotbal, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și David's Capital, a organizat un seminar informativ în cadrul Proiectului „Fotbal în Școli". Evenimentul a avut loc la stadionul Zimbru și a avut ca obiectiv discutarea conceptului de organizare a celei de-a IV-a ediții a turneului „Liga David's Capital Fotbal în […]
În perioada 5–8 martie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de primăvară. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să manifeste responsabilitate sporită și să asigure supravegherea permanentă a copiilor pentru prevenirea situațiilor de risc. Astfel, un pericol major în […]
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Criuleni au desfășurat recent razii în teritoriu, în scopul prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori. În urma verificărilor efectuate pe terenurile cu vegetație forestieră aflate în gestiunea Primăria Criuleni, au fost depistați 128 de arbori tăiați ilegal, din diferite specii. Volumul masei lemnoase constituie 35,3 […]
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv strategic de infrastructură portuară # Provincial
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat modificarea Legii privind activitatea Portului, pentru a consolida rolul acestuia în comerțul regional și a susține economia națională. Astfel, sunt stabilite reguli mai clare pentru investitori și pentru companiile […]
Ion Ceban: 400 de primari din toată țara sunt constrânși în acțiuni și în libera exprimare, prin dosarele create la comandă # Provincial
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN) și primarul capitalei, spune că „400 de primari din toată țara sunt constrânși în acțiuni și în libera exprimare, prin dosarele create la comandă, întrebări de la ANI sau alte structuri, mecanisme intenționat create pentru ai reduce la tăcere. Ori activezi liniștit și-i cânți osanale guvernării, ori te […]
Republica Moldova va adera la Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal. Comisia pentru politică externă va propune plenului Parlamentului ratificarea Acordului. Aderarea la Acord va permite Republicii Moldova să contribuie la consolidarea lanțului global de trasabilitate a produselor pescărești și să prevină introducerea pe piață a produselor provenite din […]
UPDATE: Cabinetul de Miniștri a aprobat declararea stării de alertă în sectorul energetic. La inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor, aliniată la solicitarea Ministerului Energiei și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Cabinetului de miniștri i-a fost propusă spre aprobare instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de […]
Incendiu într-un cămin din capitală: pompierii au evacuat 27 de oameni, un bărbat găsit carbonizat # Provincial
27 de persoane inclusiv 6 minori au fost salvate de pompieri, iar un bărbat a decedat în urma unui incendiu izbucnit în sectorul Botanica. Cazul a avut loc în seara zilei de 03 martie 2026, într-un cămin din strada Salcâmilor 22/1, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:47. Potrivit informațiilor, […]
Alte 1 000 de gospodării vor beneficia de finanțare prin noul apel al Programului Casa Verde # Provincial
Alte 1 000 de gospodării casnice (case individuale de locuit înregistrate sau case individuale în proces de construcție) din întreaga țară vor putea obține finanțare pentru renovare energetică prin noul apel al Programului guvernamental Casa Verde, ce va fi lansat peste aproximativ 2 săptămâni. Centrul Național pentru Energie Durabilă pregătește lansarea apelului pentru familiile care […]
În perioada 3–5 martie curent, primara mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, a avut o vizită de lucru în România, unde a participat la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026 – un ecosistem complet în care energia, infrastructura, mediul și smart city funcționează împreună, într-un concept demonstrativ unic – Orașul Viitorului. Evenimentul a reunit cele mai moderne […]
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe prin care un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a 3 episoade de escrocherie și 4 episoade de furt. Prin sentința pronunțată, inculpatul a fost condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 7 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit […]
Ieri, la Primăria orașului Călărași, a fost semnat Memorandumul multilateral de cooperare pentru implementarea proiectului „Învățământul Fără Bariere: Construirea de Sisteme de Educație Incluzivă pentru Copii cu Tulburări de Limbaj și Dificultăți de Învățare". Partenerii acestui demers sunt: Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, Primăria orașului Călărași, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Călărași, Școala Primară […]
Fermierii din Soroca, Sîngerei și Florești, afectați de incertitudinea privind apa pentru irigare. Detalii # Provincial
În raioanele Soroca, Sîngerei și Florești, fermierii care utilizează apa din conducta Soroca–Bălți pentru irigare se confruntă cu o situație incertă, generată de intrarea în procedură de restructurare a Î.S. „Acva-Nord". În acest context, secretarul de stat Vasile Șarban a mers la Soroca alături de reprezentanți ai Legislativului și ANIF pentru a discuta cu fermierii […]
Un spațiu dedicat socializării, activităților zilnice și sprijinului pentru persoanele de vârsta a treia a fost inaugurat în comuna Prepelița. Clubul pentru persoane vărstnice vine să răspundă nevoii tot mai mari de implicare activă a seniorilor în viața comunității și de reducere a izolării sociale. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, prezentă la inaugurarea […]
Tarifele pentru transportul raional și interraional vor fi stabilite după o nouă metodologie # Provincial
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că, începând cu 1 martie 2026, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 698/2025, care stabilește noua Metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional. Noua metodologie introduce reguli clare privind modul de calcul, aprobare și verificare a tarifelor. Acestea sunt stabilite […]
Superlativele anului 2025. Oleg Kubarev, Dzianis Kazlouski și echipa Zimbru, printre cei premiați # Provincial
Astăzi, 3 martie, a avut loc ceremonia de premiere a Superlativelor anului 2025, în cadrul căreia au fost decernate trofeele pentru cel mai bun antrenor, cel mai bun atacant și revelația anului la masculin. Evenimentul s-a desfășurat la Stadionul Zimbru din Chișinău, iar distincțiile au fost înmânate de Serghei Butelschi, secretarul general al FMF, și […]
În municipiul Bălți au demarat lucrările planificate de reparație a infrastructurii rutiere și de amenajare a teritoriilor aferente blocurilor locative. Antreprenorul a început executarea lucrărilor în cartierul Dacia. Pe strada Bulgară se efectuează frezarea stratului de asfalt deteriorat, precum și lucrări pregătitoare pentru ulterioara așternere a unui nou strat de carosabil. Concomitent, în curțile blocurilor […]
Chișinăul se confruntă cu supra-aglomerarea școlilor. Ceban: în loc să investească, ei fugăresc oamenii din sate # Provincial
Despre supra-aglomerarea în școlile din Chișinău și faptul că, anual, sistemul educațional municipal are o creștere de 3.000 de copii care solicită locuri după clasele a V-a și a IX-a, Primarul General, Ion Ceban, a subliniat că, tot mai mulți copii vin să învețe în Chișinău din cauza așa-numitelor reforme create de PAS în localitățile […]
Ministerul Educației și Cercetării, alături de Teach First Moldova, a desfășurat luni, 2 martie, la Universitatea de Stat din Comrat, o sesiune de informare
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), aflată la Chișinău în perioada 1-6 martie 2026, în contextul vizitei de documentare pentru pregătirea Proiectului „Modernizarea Mașinilor Agricole și a Echipamentelor Post-recoltare (MAME 2)”. Vizita are drept scop agrearea aspectelor-cheie ale proiectului, necesare pentru […] Post-ul Conceptul MAME 2 – în proces de definitivare la Chișinău apare prima dată în Provincial.
„Fir de mărțișor în armonii autohtone” – concert de deschidere a Festivalului Internațional „Mărțișor – 2026” la Bălți # Provincial
Astăzi, 3 martie 2026, în municipiul Bălți, în cadrul Festivalul Internațional „Mărțișor – 2026”, a avut loc concertul de muzică instrumentală „Fir de mărțișor în armonii autohtone”, susținut de elevii Școala de Muzică „G. Enescu” din Bălți. Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Municipal de Cultură Bălți, în Sala Seniorilor, unde publicul a avut parte de […] Post-ul „Fir de mărțișor în armonii autohtone” – concert de deschidere a Festivalului Internațional „Mărțișor – 2026” la Bălți apare prima dată în Provincial.
Astăzi, (ODA) Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a întrunit la Telenești cu peste 70 de antreprenori din întreg raionul, într-un eveniment dedicat accesului la finanțare și oportunităților reale pentru dezvoltarea afacerilor. Participanții au aflat direct de la prima sursă: Programele de suport și finanțare disponibile; Condițiile și criteriile de eligibilitate; Instrumentele de sprijin pentru IMM-uri; Posibilitatea […] Post-ul Telenești: antreprenorii descoperă noi oportunități de finanțare cu sprijinul ODA apare prima dată în Provincial.
În perioada 3–5 martie 2026, primarul orașului Drochia participă la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC, organizate la ROMEXPO, cu suportul Convenția Primarilor pentru Climă și Energie în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova si Asociația Municipiilor din România. Potrivit autorităților, evenimentul reunește cele mai moderne soluții în domeniul energiei verzi, gestionării deșeurilor, apei și […] Post-ul Primarul orașului Drochia participă la GREEN ENERGY EXPO apare prima dată în Provincial.
În incinta IP Gimnaziul „Grigore Vieru” din municipiul Edineț a avut loc ceremonia de premiere a laureaților din cadrul Proiectului Educațional Raional „Grigore Vieru – poet al valorilor naționale”, ediția a IV-a. Elevii instituțiilor de învățământ din raion au demonstrat un nivel înalt de pregătire, sensibilitate artistică și o bună cunoaștere a operei poetului Grigore […] Post-ul Elevii din Edineț premiați pentru cunoașterea operei lui Grigore Vieru apare prima dată în Provincial.
Primarul General, Ion Ceban, anunță că va urmări cum se vor desfășura lucrările de reabilitare a Arcului de Triumf care, ținând cont că, după mulți ani de tot felul de ping-pong, s-a constatat că este la balanța Guvernului. „Vreau să văd cum și când vor fi făcute lucrările, sperăm ca să nu fie ca și […] Post-ul Lucrările la Arcul de Triumf vor fi monitorizate de Ion Ceban apare prima dată în Provincial.
Inspectoratul de Poliție Dubăsari informează că astăzi, 3 martie 2026, a fost spart stratul de gheață de pe râul Nistru, în zona adiacentă localităților Molovata Nouă, Molovata și Oxentea. În acest context, pentru a preveni producerea unor incidente și pentru a evita situațiile de risc, adresăm următoarele recomandări populației. Cetățenii sunt rugați: să evite deplasarea […] Post-ul Avertisment pentru cetățeni: evitați deplasarea pe gheața de pe Nistru apare prima dată în Provincial.
În cadrul unei vizite de lucru în municipiul Vinnița, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a avut întrevederi cu reprezentanți ai Euroregiunea „Nistru”, axate pe extinderea cooperării dintre municipiul Bălți și regiunile din Ucraina. Potrivit autorităților, discuțiile s-au concentrat pe identificarea pașilor concreți pentru dezvoltarea proiectelor comune eligibile pentru finanțare europeană, în special în domenii precum […] Post-ul Bălți își consolidează parteneriatele cu regiunile din Ucraina apare prima dată în Provincial.
Inspectorii de mediu din Briceni au desfășurat recent razii în teritoriu, având drept scop prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. În urma verificărilor efectuate, au fost constatate mai multe încălcări ale legislației de mediu. Potrivit unui comunicat, pe traseul Lipcani–Șirăuți au fost depistați patru pini cărora le-au fost tăiate crengile de către proprietarii unei […] Post-ul Amenzi pentru tăieri ilegale de arbori în raionul Briceni apare prima dată în Provincial.
Comisia Națională de Examene (CNE) a aprobat listele nominale ale Comisiilor Raionale/Municipale de Examene, ale Centrelor pentru susținerea diferențelor de programă, precum și lista candidaților înscriși la examenul național de bacalaureat în regim de externat, sesiunea 2026. CNE a validat dosarele a 781 de persoane care vor susține bacalaureatul în regim de externat. Dintre acestea, […] Post-ul Bacalaureat 2026: peste 780 de candidați vor susține examenul în regim de externat apare prima dată în Provincial.
Patru persoane, reținute în flagrant de CNA în timp ce primeau o mită de 40.000 de euro # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție. Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar […] Post-ul Patru persoane, reținute în flagrant de CNA în timp ce primeau o mită de 40.000 de euro apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 3 martie 2026, la împlinirea a 100 de ani de la nașterea academicianului Nicolae Filip (03.03.1926 – 15.05.2009), conducerea Primăriei municipiului Bălți, alături de profesori și studenți ai Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, elevi ai instituțiilor de învățământ din municipiu, au depus flori la placa comemorativă amplasată pe strada care îi poartă […] Post-ul Primăria Bălți și comunitatea academică au comemorat centenarul lui Nicolae Filip apare prima dată în Provincial.
Două companii au depus oferte pentru eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Psihiatrie # Provincial
Două companii au depus oferte pentru desfășurarea lucrărilor de eficientizare energetică a IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie. Deschiderea ofertelor a avut loc vineri, 27 februarie curent, iar licitația este parte a Proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Procedura […] Post-ul Două companii au depus oferte pentru eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Psihiatrie apare prima dată în Provincial.
CNAM: zeci de persoane și-au redobândit auzul prin intervenții acoperite de asigurarea medicală obligatorie # Provincial
Un număr de 64 de persoane cu probleme de auz au beneficiat în 2025 de implant cohlear acoperit din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în cadrul programului special „Implant cohlear”. Astfel de intervenții au fost efectuate la 24 de copii și 40 de adulți. Operația de implant cohlear se numără printre cele […] Post-ul CNAM: zeci de persoane și-au redobândit auzul prin intervenții acoperite de asigurarea medicală obligatorie apare prima dată în Provincial.
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani au documentat activitatea ilegală a unui bărbat de 44 de ani, suspectat de organizarea și întreținerea unei spelunci pentru consumul de droguri. Conform materialelor probatorii, acesta ar fi pus la dispoziția consumatorilor locuința sa din capitală, pentru utilizarea substanțelor narcotice. În baza autorizației, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul […] Post-ul Droguri și dispozitive artizanale, ridicate în urma unei descinderi în capitală apare prima dată în Provincial.
Universitățile din Republica Moldova vor dispune de un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală, odată cu aprobarea de către Ministerul Educației și Cercetării a unui Regulament în acest sens. Documentul normativ stabilește standarde comune pentru toate instituțiile de învățământ superior și oferă mecanisme instituționale pentru gestionarea cazurilor de hărțuire sexuală, inclusiv […] Post-ul MEC introduce reguli stricte împotriva hărțuirii sexuale în universități apare prima dată în Provincial.
Pe parcursul lunii martie 2026, la Palatul Municipal de Cultură Bălți vor avea loc numeroase evenimente culturale dedicate sărbătorii Mărțișorului, Zilei Internaționale a Femeii și Zilei Mondiale a Teatrului. Programul include festivaluri, concerte, spectacole artistice și seri literare, cu participarea artiștilor și colectivelor locale. Autoritățile invită toți locuitorii și oaspeții municipiului să participe la aceste […] Post-ul Palatul de Cultură Bălți găzduiește evenimente artistice pe tot parcursul lunii martie apare prima dată în Provincial.
În perioada martie 2025 – februarie 2026, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) au fost finanțate 358 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici din sectorul agricol. În luna februarie 2026 au fost aprobate 40 de proiecte. Programul a acoperit toate raioanele Republicii Moldova, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord […] Post-ul Programul FCA: 358 de afaceri agricole micro și mici au accesat finanțare avantajoasă apare prima dată în Provincial.
Caz de contrabandă cu țigări la Lipcani, documentat în urma unei operațiuni complexe desfășurate în Moldova și România # Provincial
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Vamal, anunță documentarea unui caz de contrabandă cu produse din tutun transportate ilegal peste frontiera de stat. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul Republicii Moldova și al României, fiind vizată o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin postul vamal Lipcani – Rădăuți […] Post-ul Caz de contrabandă cu țigări la Lipcani, documentat în urma unei operațiuni complexe desfășurate în Moldova și România apare prima dată în Provincial.
În dimineața zilei de 3 martie 2026, la ora 10:20, Serviciul 112 a recepționat un apel privind izbucnirea unui incendiu într-un bloc de locuit din sectorul Râșcani al capitalei, de pe strada Nicolae Dimo nr. 18. Potrivit primelor informații, în interiorul apartamentului se afla o persoană blocată. La fața locului au fost îndreptate 5 echipe […] Post-ul Incendiu într-un bloc din sectorul Râșcani: o persoană salvată de pompieri apare prima dată în Provincial.
Liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban, susține că scenariul aplicat în Durlești ar urma să fie replicat și în orașul Codru. Potrivit declarațiilor sale, deși la Codru funcția de primar este deținută de un reprezentant al Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea ar intenționa să îl înlocuiască. ,,Astfel de acțiuni ar putea fi realizate […] Post-ul Ion Ceban: scenariul aplicat în Durlești ar urma să fie replicat și în orașul Codru apare prima dată în Provincial.
Două CAV-uri vor fi construite la Călărași și Ungheni: Leova intră în faza de proiectare # Provincial
La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfǎşurat în decembrie 2025, unde au participat 12 localități din întreaga țară. […] Post-ul Două CAV-uri vor fi construite la Călărași și Ungheni: Leova intră în faza de proiectare apare prima dată în Provincial.
„Noi suntem acasă” – film documentar despre războiul de pe Nistru, difuzat în toate școlile din țară # Provincial
În contextul organizării și desfășurării Decadei „Memoriei și Recunoștinței”, în toate instituțiile de învățământ va fi proiectat filmul documentar „Noi suntem acasă”, în regia lui Andrei Buruiană (1992), care va fi difuzat pe parcursul lunii martie. Filmul prezintă mărturii emoționante ale veteranilor despre războiul de pe Nistru din 1992, punând accent pe experiența directă a […] Post-ul „Noi suntem acasă” – film documentar despre războiul de pe Nistru, difuzat în toate școlile din țară apare prima dată în Provincial.
Un minor este cercetat penal pentru vătămare gravă, soldată cu deces în raionul Anenii Noi # Provincial
Ofițerii Direcției investigații criminale din cadrul INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi, au reținut un minor de 14 ani, suspectat că ar fi agresat un bărbat de 63 de ani, care ulterior a decedat. Potrivit materialelor anchetei, faptele s-ar fi produs în septembrie 2025, în localitatea Speia, raionul Anenii Noi. Victima, […] Post-ul Un minor este cercetat penal pentru vătămare gravă, soldată cu deces în raionul Anenii Noi apare prima dată în Provincial.
